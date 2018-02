Nechceme černé taxikáře. Je to obdobný fenomén jako dětská pornografie, varuje šéf známé taxikářské firmy

Taxikářské protesty si berou běžné lidi jako své rukojmí. Takové je vnímání společnosti. Jak to berete?



Je-li porušován zákon, tak se to týká všech občanů, byť dopad porušování zákona může být regionální a pouze na malou skupinu obyvatel – v našem případě podnikatelů v taxislužbě.



Ostatně jakým způsobem budou protesty pokračovat?



To nejsem schopen předvídat. Záleží na státní správě, kdy Uber a Taxify vypne. Ze zkušeností z celého světa víme, že s tím není žádný problém při zneužití internetu – třeba v případech šíření dětské pornografie. Obdobným fenoménem je i masové zprostředkovávání práce černým taxikářům.



Můžete na příkladu vaší firmy AAA Radiotaxi krátce vysvětlit, jak moc podnikání společností Uber a Taxify deformuje taxikářské služby?



Google mapy nabízejí v České republice jako osobní přepravu pouze Uber. Pokud někdo na relevantním trhu nabízí přepravní služby neoprávněně, jako řidiči Uberu a Taxify, a současně má na tomto trhu nezanedbatelné postavení, dochází k nekalé soutěži. Když k tomu přičteme nečinnost státní správy, co horšího může regulérní svobodný trh postihnout?



Na vašich stránkách máte video ze zpráv Seznamu, kde se taxikáři hádají kvůli dohodám s Andrejem Babišem. Mluvčí Asociace koncesionářů v taxislužbě (AKT) Karolína Venclová je na něm obviňována, že asociace vládě ustupuje. Znamená to, že i mezi taxikáři existují hluboké rozpory v tom, jak situaci řešit?



Taxikáři, a to všichni, nechtějí černé taxikáře. Všichni tedy chtějí stejnou věc. Řidiči ale nejsou politici, právníci a manažeři, proto mají různé a někdy i protichůdné názory na způsob řešení pro ně již neúnosné situace.



Skoro ze všech politických stran padají návrhy, jak by měla vypadat novela zákona o taxislužbě. Jak by měla vypadat?



Nový zákon o silniční dopravě není v současné době potřeba. Pokud se ale někdo rozhodne k zapracování aplikací, které všichni používáme, pak s tím nemám žádný problém. Avšak v pracovní skupině, které jsem členem, na mne připravovaná novela bohužel nepůsobí dobře. Státní správa se není schopna po roce jednání dohodnout, jak by mělo vypadat označení vozu taxi, jestli to bude transparent, pruhy, nálepka na okně, nebo státní poznávací značka. Není konsenzus, zda vyžadovat nebo nevyžadovat taxametr. Jediný, kdo říká, že taxametr nemusí být, je ministerstvo průmyslu a obchodu. Není jasné, kolik druhů taxislužeb bude. V současné době máme dva druhy taxislužeb. Budou tři? Neví se. Ministerstvo dopravy neumí popsat, co to jsou aplikace, které všechny dispečinky používají. O novele je potřeba dále jednat, aby se do Poslanecké sněmovny nedostal další nefunkční paskvil zákona o silniční dopravě.



„Jedni mají pošramocenou pověst svými někdy nesmyslně předraženými cenami a zároveň se obávají konkurence. Druzí nedodržují zákon a označují se za spolujízdu nebo sdílenou ekonomiku, přitom normálně podnikají, ale nemají koncesi a pojištěné auto jako taxi.“ Takhle o obou stranách sporu hovoří ministr dopravy Dan Ťok. Co vy na to?



Jak může český ministr hovořit o normálním podnikání bez živnostenského oprávnění a dále o konkurenci mezi legálními podnikateli a osobami, které podnikají načerno? Pokud to takto skutečně řekl, pak to nejsou výroky hodné ministra dopravy.



Je to přímá citace ministra z tiskové zprávy ministerstva dopravy. Jak v tomto kontextu hodnotíte „ministrování“ Dana Ťoka?



Je potřeba konstatovat, že ministr Ťok nemá své ministrování jednoduché, a to z důvodu prokazatelné vzájemné kolegiality, ať už to jsou ministři dalších resortů, nebo pražské exekutivy Magistrátu hlavního města Prahy vedeného primátorkou Krnáčovou.



Na Blesku.cz je článek „Otrokář“ Kvasnička z AAA Radiotaxi: Nestávkujete? Nedostanete práci! To jste opravdu takový „otrokář“?



Řidiči si sami rozhodli o průběhu a trvání protestu. Pokud někdo hodlá zneužít tento režim provozu dispečinku ke svému obohacení na úkor ostatních řidičů, dispečink má prostředky na to, aby k tomu nedocházelo.

Psali jsme: Taxikáři přesunuli svůj protest z Lazarské na magistrálu, jednoho z nich zadrželi policisté Už se začíná blížit... Šichtařová vyložila karty na téma Czexit. Včetně čísel a termínu Ministr Ťok: Chceme, aby všichni poskytovatelé dopravních služeb měli rovné podmínky na trhu Krnáčová se chce kvůli situaci v taxislužbě sejít s Babišem, ten má ve středu jednat se zástupci taxikářů



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jan Rychetský