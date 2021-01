Odmítači, vážný vzkaz. Milan Lasica ho vyslal přes PL. Došlo i na Čaputovou a Matoviče

reklama

Pane Lasico, v Česku se v souvislosti s epidemií koronaviru pravidelně ozývají hlasy proti stanoveným restriktivním opatřením, která poměrně výrazně zasahují do naší osobní svobody. Před pár dny se v Praze konala také demonstrace, na kterou dorazily tři tisíce lidí – protestně – bez roušek. Vystoupil na ní jako hlavní řečník exprezident Václav Klaus. Jaká je v tomto ohledu situace na Slovensku a jak vnímáte ty všemožné zákazy vy osobně?

Samozřejmě, že ty protesty nejsou jenom českou specialitou. Tady na Slovensku jsou lidé, a znám je, kteří také leccos říkali a psali o svobodě a především o jejím omezování. Ale já si myslím, že teď na podobné věci opravdu není ta správná doba, protože si musíme uvědomit, že ta nesvoboda je zde v zájmu ochrany našeho zdraví – a to alespoň mně dává určitý rozumný smysl.

Jste nejenom hercem, ale i divadelním principálem a vaše divadlo – tak jako všechna ostatní na Slovensku – je momentálně zavřené bez nějaké konkrétní perspektivy. Když to takto půjde dál – znamená to podle vás konec divadla tak, jak ho známe nebo jak jsme ho znali?

Tak, jak ho známe, no, jinak ho ani neznáme a taky ho jinak ani nemůžeme znát! Jak chcete dělat divadlo bez diváků?! Fotbal se dá hrát bez diváků, ale divadlo potřebuje nezbytně obecenstvo. A pokud by to mělo takhle být opravdu napořád, tak to by asi skutečně znamenalo konec divadla. Ale nejenom konec divadla tak, jak ho známe, ale zcela definitivní konec divadla. Samozřejmě, že je tu dnes tak hojně využívaná možnost nějakých internetových nebo televizních přenosů, ale ze svých zkušeností vám řeknu jedno: Pokud chcete lidi odradit od divadla, tak jim ho pusťte v televizi...(smích)

Četl jsem nedávno o jednom výzkumu, který prováděli američtí vědci na základě deníků, jež si v průběhu druhé světové války psali řadoví, obyčejní lidé – nikoliv vojáci. A zjistili jednu zajímavou věc. Že ti lidé už zhruba za rok byli schopni přijmout válku jako neměnný stav, který zkrátka představuje trvalou nebo minimálně dlouhodobě danou realitu. Vnímáte podobně i tu současnou situaci – cítíte v sobě změny? Za dva měsíce to bude už rok, co vznikl ten nový „koronavirový svět“...

Vkládáte aktuálně naděje do vakcinace?

Ano, určitě vkládám. Ten počet možností, co dělat a jak z toho ven, je, jak víte, poměrně dosti omezený, takže pokud nechceme žít dalších x let pod těmito utaženými šrouby, musíme věřit, že tou cestou je právě vakcína, která nás ochrání.

Pojďme ke slovenské politice, vy jste se několikrát pochvalně vyjádřil o prezidentce Zuzaně Čaputové. Stále vaše sympatie k ní trvají?

Ano, zcela jistě trvají. Jednak je to velmi pěkná žena, která má také vkus a umí se rovněž dobře a přiměřeně oblékat, a všechno, co říká, má hlavu a patu. Hovoří, řekl bych, velmi uvážlivě a střízlivě a navíc se umí i chovat jako hlava státu.

A jak podle vašeho názoru zvládá ten úkol být prezidentkou v této nelehké době?

Já si myslím, že zvládá tu současnou situaci rozhodně se ctí a na úrovni, není to jistě nic jednoduchého, ale názor na ni každopádně nemám důvod jakkoliv korigovat.

Na Slovensku vládne už plných 10 měsíců „roušková vláda“ (jmenovaná v březnu už za přísných bezpečnostních opatření v souvislosti s koronavirem) premiéra Igora Matoviče, který je mnohými považován za velmi rozporuplnou lidskou i politickou osobnost – jak ho vnímáte vy?

Matovič byl vždycky takový typ rebela, když ještě působil v opozici. Ale teď je z něj premiér, a tak se zase musel z toho svého rebelství co nejrychleji začít přeorientovávat do trošku jiné podoby a polohy – do role státníka. Musí nejen bořit, ale také stavět a tvořit. Není to jednoduché, ale minimálně je cítit, že se o to snaží.

Právě premiér Igor Matovič nařídil po mnoha diskusích na toto téma na Slovensku znovu plošné testování na covid. Je to podle vás smysluplné?

Tak já vám v tomto případě z té otázky zcela vědomě a cíleně uteču, protože se skutečně necítím být dostatečně kompetentní, abych na ni mohl odpovědět. Takže – nevím – a budu jenom pevně doufat, že premiér Matovič ví...

Nakolik ta krizová situace okolo covidu ovlivňuje geopolitické směřování Ameriky či Evropy. Máte z toho obavy, kam svět, zejména ta euro-americká civilizace, směřuje?

Podívejte se, já si myslím, že v současnosti je třeba mít obavy z celého toho vývoje nejenom evropské, ale také americké společnosti. Viděli jsme přece všichni, co se tam stalo nedávno, a to je opravdu bez komentáře. Všichni cítíme, že tu nastává jakási důležitá změna.

A jakého typu nebo jaké povahy má ta změna podle vás konkrétně být? Na co se máme připravit?

To je dost těžká otázka, protože to zatím netuší patrně nikdo z nás, ale to, co víme z dějinných souvislostí už velmi dobře, je to, že každá změna vždycky představuje jisté riziko – nebo, jak napsal jeden americký autor: Každá změna je vlastně změnou k horšímu. S tím tedy tak úplně souhlasit nemůžu, ale to riziko tu z hlediska historického každopádně je. Každá změna je ve své podstatě smrtí něčeho, co přestává existovat, ale zároveň je vždy i zárodkem čehosi nového, co počíná vznikat. A v tom spatřuji tu naději do budoucna.

