Okamura a hrubá záplata: Fialova vláda žene zemi ke krachu

Ve středu se na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny řešila otázka nedostupnosti bydlení a vládní návrh zákona na jeho řešení, který pochází ještě od ministra Bartoše. Jak se stavíte k této koncepci podpory bydlení skrze přerozdělování volných bytů, kterému někteří říkají Fialova realitka?

Fialova vláda se rozhodla nadále podporovat nepřizpůsobivé na úkor slušných lidí. S tím nesouhlasíme. Vládní návrh vůbec neřeší výstavbu dostupného bydlení. Přitom nedostupnost bydlení je obrovský problém a Česká republika je na tom dle mnoha statistik nejhůře v Evropě. Je to i jeden z hlavních důvodů, proč klesá porodnost, protože se mladí lidé bojí mít děti z obavy, že neuživí rodinu. Souvisí to i se zhoršením životní úrovně, které přinesla Fialova vláda. Hnutí SPD nabízí pro pracující rodiny s dětmi komplexní řešení a podporu, včetně podpory bydlení, státem garantovaných výhodných půjček, daňových zvýhodnění a mnoho dalšího, tak snad budeme mít ve volbách tak dobrý výsledek, abychom to mohli realizovat v příští vládě.

Fialova vláda nechce ve skutečnosti řešit nedostupnost bydlení pro naše občany. Jejich návrh zákona neřeší příčiny. Podle veřejných zdrojů máme v České republice zhruba 1,6 milionu osob ohrožených bytovou nouzí. To je obrovské číslo. Toto číslo bohužel zvětšuje tento vládní návrh zákona tím, že umožňuje, aby o zákonem podporované bydlení žádali i cizinci. Je potřeba nastavit systémové řešení bytové nouze v České republice, které bude s dalšími nástroji fungovat dlouhodobě a bude sloužit i jako prostředek pro efektivní nastavení potřebných investic do bydlení.

Vláda namísto toho, aby řešila, jak pomoci zajistit sociálně potřebným, slušným lidem levné a dostupné bydlení, tak jim zakáže levné topení uhlím a vymýšlí nepříčetnosti typu, že v budoucnu musí být všechny budovy energeticky neutrální. Kde se na to vezmou peníze?

Vládní návrh zákona též počítá s ubytováním nepřizpůsobivých problémových lidí. Pokud někdo kdekoliv dělá nepořádek, obtěžuje nebo je dokonce k sousedům agresivní, tak to nemá řešit obecní asistent, ale nejlépe policie. Na hrubý pytel hrubá záplata. Tvrdý přístup vůči těm, kteří nedodržují pravidla slušného soužití, je historicky ověřená funkční metoda. O pokutách, které nikdo neplatí, nemluvě.

Vláda by měla dělat takovou politiku, aby sami naši občané měli dost peněz na bydlení a vláda aby přestala vyhazovat peníze na úkor našich občanů kamsi do zahraničí.

Ano, to vy říkáte dlouhodobě, že by Česko mělo přestat poskytovat peníze Ukrajině...

Ano, jediná SPD hlasuje ve Sněmovně proti zasílání peněz a zbraní Ukrajincům a Ukrajině. Všechny ostatní strany to podporují a hlasují pro. Ukazuje se čím dál tím více, že postoj SPD je oprávněný. Média opakovaně přinášejí zprávy o obrovské korupci, o rozkrádání a zpronevěrách těchto peněz i zbraní na Ukrajině. Ukrajinci nabízejí ukradené zbraně z války i na sociálních sítích a ty putují podle všeho načerno i do Evropy. SPD odmítá, aby čeští občané financovali dodávání zbraní Ukrajině a aby dotovali zkorumpovaný kyjevský režim i Ukrajince.

A zkorumpovanost kyjevského režimu dokládá i aktuální případ, kdy ukrajinské ministerstvo obrany zpronevěřilo téměř půl miliardy korun. Lidé z ukrajinského ministerstva obrany zajišťující nákup potravin pro vojáky totiž zpronevěřili spolu s majiteli dodavatelských společností více než 733 milionů hřiven. Peníze využili na nákup nemovitostí.

Pokud se bavíme o mezinárodním toku financí, tak světovou politikou tento týden hýbou cla, která zavádí prezident USA Donald Trump – a ostatní země zase proti němu. Jak se na celou věc díváte?

My samozřejmě prosazujeme, aby mezi USA a Evropskou unií nebyla cla. Trump nyní zvyšuje cla, protože Evropská unie dlouhodobě uvaluje na americké výrobky vyšší cla než Spojené státy na výrobky z EU. Vadí mi, že s Trumpem Evropská unie nejedná, zatímco Británie si bez problémů dojednala s USA vzájemná nízká a rovná cla 10 %. Až ve čtvrtek von der Leyen říkala něco o tom, že s ním chce jednat. Neschopnost EU jednat je opravdu fatální. Rychle umí jednat jen v případě zvyšování odvodů do unijní kasy.

Přitom Trump upozorňoval již velmi dlouho dopředu, že cla zvedne, aby dorovnal vysoká cla uvalená ostatními státy na americké zboží. A EU teď zoufale a pokrytecky obviňuje Trumpa, místo by si nalili čistého vína, přitom největším problémem evropské ekonomiky je Green Deal EU a nesmyslné předpisy Bruselu, které likvidují ekonomiku.

Ve Francii mezitím soud zakázal kandidovat Marine Le Penové a odsoudil ji i k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za to, že prý zneužila peníze Evropského parlamentu. Le Penová přitom patří k hlavním evropským kritikům toho, co vy označujete za bruselské nesmysly. Jaké tedy máte pocity z jejího odsouzení?

Ze všech zpráv v médiích i z rozhodnutí soudu vyplývá, že Marine Le Pen osobně žádné peníze nezneužila a věc spočívá v tom, že asistenti europoslanců její strany, které platí europarlament (platí asistenty všech europoslanců všech stran) vykonávali stranickou činnost. Ta obvinění mi připadají naprosto účelová a trest naprosto neadekvátní. Asistenti jiných stran nevykonávají činnost pro své politické strany?

Případy Trump, Salvini, Georgescu, Le Pen či Okamura značí, že globalistické a neomarxistické elity se snaží odstranit vlastenecké politiky jejich kriminalizací, když je nemohou porazit ve volbách. Jsou to sviňárny. Marine je favoritkou prezidentských voleb a když ji nemohou porazit jinak, snaží se ji umlčet soudně. A pokud jde například o můj případ a případ SPD s protiimigračním plakátem, za který mi hrozí na základě trestního oznámení z Fialovy vládní koalice tři roky vězení, ukazuje se, že jde též o účelovou kriminalizaci, protože se neustále ukazuje, že náš plakát s „africkým chirurgem“ byl pravdivý.

Pane předsedo, jak se to ukazuje, máte nějakého takového chirurga?

Vždyť máme prakticky denně zprávy o tom, že afričtí či muslimští imigranti v Evropě někoho pobodali. Teď aktuálně máme zprávu, že v Německu loni výrazně přibylo násilných trestných činů. V případě veškeré kriminality pak více než třetinu podezřelých tvoří cizinci. A mezi cizince se statisticky navíc nezapočítávají imigranti, kteří již německé občanství získali. Každý den policie v Německu zaznamenala 600 násilných trestných činů. Nárůst lze sledovat hlavně u útoků noži, které tvoří více než sedm procent všech činů zaznamenaných v kategorii násilných. Pokud jde o procentní zastoupení zločinců, tak nejčastěji jsou mezi nimi Syřané a se 114.889 trestnými činy tvoří 12,6 procenta kriminality. Dále Turci s 93.253 zločiny působí 10,2 procent kriminality. Další v pořadí jsou Rumuni, Ukrajinci a Afghánci.

Takže když se já a SPD na toto snažíme upozornit, poukážeme na realitu a snažíme se zabránit tomu, aby se to nestalo u nás, tak jsme kriminalizováni. SPD nechce, abychom dopadli jako v západní Evropě a že bychom se museli bát, zda nás pobodá na ulici nějaký imigrant. V případě, že budeme ve vládě, odmítneme respektovat tzv. migrační pakt EU, který nám od června příštího roku přikazuje převzít imigranty dle kvót či platit výpalné půl milionu korun za každého nepřijatého imigranta.

Vrátil bych se ještě ke schůzi sněmovny k navyšování výdajů na zbrojení, kterou vládní koalice nechala uzavřít a vy jste se toho pak neúčastnili. Proč? Nebyla to chyba, když to byla vaše schůze?

Protože to byla fraška. Odmítli jsme, aby to bylo v utajovaném režimu. Chtěli jsme otevřenou debatu, ve které by zazněly naše výhrady a pochybnosti k předraženým zakázkám, k efektivitě a transparentnosti nákupů a klientelismu na ministerstvu obrany. Vláda Petra Fialy se bojí, aby se veřejnost nedozvěděla v přímém přenosu, jak vláda řídí ministerstvo obrany prostřednictvím ministryně obrany Jany Černochové (ODS) a jakým způsobem se utrácí a za co.

SPD odmítá neefektivní nekoncepční prudké navyšování výdajů na zbrojení, které koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN s podporou Pirátů nastolila jako předvolební téma. Pravým důvodem hysterie a strašení válkou ze strany vládní koalice jsou klesající volební preference vládních stran, které chtějí tématem zbrojení překrýt všechny nedostatky své asociální vlády od počátku jejího působení. SPD chce moderní armádu pro obranu území našeho státu a našich občanů, což lze efektivně zajistit i bez vládou prosazovaného prudkého navyšování výdajů a zadlužování.

SPD také nepodpořila vládní návrh změn v sociálních dávkách, ačkoliv dlouhodobě kritizujete jejich přílišnou štědrost a podporu skupin, které si ji nezaslouží. Znovu: Proč jste tedy hlasovali proti?

Ten návrh neřeší zásadní problémy v sociálním systému. Tato reforma sice v některých bodech vychází z našeho předchozího návrhu na ukončení zneužívání sociálních dávek, ale současně obsahuje některá pro nás nepřijatelná opatření. Zároveň nepřináší řešení mnoha zásadních problémů v našem sociálním systému. Nebyly například přijaty naše návrhy na odstranění dlouhodobé diskriminace pracujících lidí v exekucích a na ochranu seniorů, zdravotně postižených občanů a pracujících rodičů s malými dětmi a na navázání sociální podpory na pracovní aktivitu a rekvalifikaci.

V následujícím volebním období předložíme tyto své návrhy znovu. Naším cílem je spravedlivý, přehledný, srozumitelný a efektivní sociální systém, adresná pomoc sociálně zranitelným a znevýhodněným občanům a ukončení zneužívání sociálních dávek a obchodu s chudobou.

Nejvyšší kontrolní úřad konstatoval, že Fialova vláda vysokým nárůstem státního dluhu ohrožuje stabilitu veřejných financí. Udržitelné veřejné finance přitom vždy byly vlajkovou lodí ODS a právě kvůli tomu chtěla ministerstvo financí pro inženýra elektrotechniky Zbyňka Stajnuru. Co říci na to, že největší vládní strana není schopna dostát ani svému hlavnímu heslu?

My na to upozorňujeme už dlouho. Náklady na obsluhu státního dluhu vloni vzrostly o 20,2 miliardy korun na 88,5 miliardy a představují téměř třetinu deficitu! Za dobu, kdy je u moci Fialova vláda, stoupl státní dluh o více než jeden bilion korun a míra zadlužení vůči HDP na 43 %. NKÚ také opakovaně varuje před povinnými, tedy mandatorními a kvazimandatorními výdaji státního rozpočtu. Jejich vysoký podíl omezuje možnosti státu při snižování schodku nebo financování investic do klíčových oblastí. Loni podíl povinných výdajů na celkových příjmech rozpočtu opět vzrostl, a to o 3,5 procentního bodu na 88,2 procenta. Celkem šlo o 1734,2 miliardy korun. Jen zbývajících 11,8 procenta může vláda využít na své rozpočtové priority.

Fialova vláda vede naši zemi ke krachu. Další zpráva například je, že dle aktuálních informací Sdružení praktických lékařů nemá v ČR svého stálého praktického lékaře jeden milion dospělých a přes 130 tisíc dětí. A vláda to nijak neřeší. V krizi jsou skoro všechny sektory v našem státě.