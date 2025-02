Okamura varuje: Zavedou přímé ovlivnění voleb ze zahraničí. Zákaz účasti SPD

Anketa Je v Evropě pošlapávána svoboda slova, jak tvrdí americký viceprezident J.D. Vance? Ano 99% Ne 0% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 964 lidí

Poslanci Fialovy vládní koalice a Pirátů ve středu hlasovali pro vaše vydání k trestnímu stíhání kvůli kampani s africkým „chirurgem“. Čekal jste to?

Čekal jsem to a nyní mi za protiimigrační plakát hrozí tři roky vězení. Je dle mého názoru již naprosto zřejmé, že vládní koalice s Piráty mě chtějí kriminalizovat za to, že upozorňuji na to, jakou obrovskou hrozbu přináší Migrační pakt EU, který Fialova vláda podepsala, masová imigrace, islamizace a kriminalita imigrantů. Jsem perzekvován za pravdu. Nechci, aby čeští občané byli napadáni, pobodáni a vražděni jako obyvatelé západoevropských měst. Nejedná se o žádný rasismus, ale pravdu. Jen tento týden vjel do skupiny lidí v bavorské metropoli Mnichově 24letý Afghánec, uchazeč o azyl, oběťmi jsou náhodně kolemjdoucí žena s dcerou a je nejméně 28 zraněných, mezi kterými jsou také děti. Mnoho zraněných je v kritickém stavu. Další vražedný útok se odehrál v rakouském Villachu, kde na pěší zóně v centru města vraždil syrský migrant a ještě se potom smál.

V kauze trestního stíhání za plakát o migraci nejde jen o Tomia Okamuru. Cílem vlády je podle mého názoru zakázat SPD účast v letošních sněmovních volbách. A má jít také o precedens pro výstrahu dalším lidem. Má kriminalizace je výhružka dalším lidem, kteří by chtěli kritizovat vládní migrační politiku. Vládní garnitura chce ukázat, že když si to dovolí říct i někdo jiný, bude taky kriminalizován. Takže můj případ je o tom, že vláda chce potlačovat svobodu slova a zavřít ústa občanům. Já se ale umlčet nenechám a budu bojovat za svobodu slova pro všechny občany. A nadále budu upozorňovat na hrozbu, kterou je masová imigrace a Migrační pakt EU, který v Evropské unii dojednala Fialova vláda. Polská i maďarská vláda již oznámily, že migrační pakt respektovat nebudou. Fialova vláda kolaboruje s Bruselem.

Myslíte si, že budete odsouzen?

Nevím, ale myslím, že spíše ano, protože to celé probíhá na základě trestního oznámení z Fialovy vlády a v jejich režii, a nevěřím na základě osobních zkušeností současnému systému státního zastupitelství a soudů. Změnit to mohou jen letošní volby a zásadní úspěch SPD. Pak by se o mém vydání hlasovalo znovu. Nechci předbíhat, ale již v minulosti jsem upozorňoval na to, že soudy u nás mnohdy nerozhodují spravedlivě a nestranně. Celá ta záležitost na mě dělá dojem předem pečlivě připravené akce a zinscenovaného politického procesu.

Trestní oznámení podal zástupce vládní koalice exministr spravedlnosti Jiří Pospíšil z vládní TOP 09, který má kontakty na státní zástupce, a následně pro mé vydání hlasovala celá čtyřkoalice a Piráti jako jeden muž. A jak řekl policejní vyšetřovatel v přítomnosti státního zástupce na jednání imunitního výboru, chtějí za tento protiimigrační plakát kriminalizovat i celou SPD. Takže podle mého názoru je cílem vládní moci nepustit SPD k volbám jako hlavní a jedinou pronárodní stranu. Takže prosím o podporu občanů, protože příště může být perzekvován kdokoli.

Druhým aktuálním tématem ve sněmovně tento týden bylo zvýšení a rozšíření koncesionářských poplatků a nové povinné poplatky za mobilní telefony, o které Fialova koalice usiluje dlouhodobě. Z toho, co se ve sněmovně odehrává, očekáváte, že to prosadí?

Jsme proti a bojujeme ve sněmovně proti tomu všemi legálními prostředky. Nechci další zdražování životů našich občanů. Zásadně nesouhlasíme se zvyšováním povinných televizních a rozhlasových poplatků, navrhujeme jejich zrušení a převedení České televize a Českého rozhlasu na státní příspěvkové organizace, jejichž hospodaření bude pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu. Není žádný důvod k tomu, aby tyto instituce dostávaly od občanů stále více peněz, když například slovenská televize měla poloviční rozpočet, přitom musí naplnit 24hodinovým vysíláním stejný počet kanálů. Navíc, koncesionářské poplatky neexistují v 17 z 27 zemí EU a postupně je ruší další státy. Pakliže bude SPD po letošních volbách ve vládě, poplatky televizi a rozhlasu zrušíme.

Na úrovni exekutivy se už několik týdnů řeší kauza „dronové iniciativy“. Objevují se informace, že náčelník Generálního štábu Armády ČR generál Karel Řehka a náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky generál Radek Hasala měli být zapojeni do dodávání dronů na Ukrajinu. Mělo by se podle vás toto podezření vyšetřit?

Již to prošetřuje Vojenská policie. Pokud se potvrdí aktuální podezření, že příslušníci armády nezákonně bez souhlasu parlamentu pobývali na území Ukrajiny, jedná se o totální selhání řízení resortu obrany. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) na tuto závažnou situaci reaguje velmi pozdě, až poté, co na ni veřejně upozornil zástupce SPD ve Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny poslanec Radovan Vích. V této souvislosti se chceme ptát, kdo Ministerstvo obrany a ozbrojené síly vlastně řídí, kdo pochybil a proč k takto závažné situaci mlčí premiér Fiala.

V této chvíli navíc už vidíme, že probíhají kontakty nové americké administrativy s Ruskem a Ukrajinou a že je snaha domluvit mír. Z americké strany navíc zaznívá, že Ukrajina nemůže počítat s tím, že se jí navrátí veškerá území okupovaná Ruskem. Mír chtějí nejen čeští občané, ale i samotní Ukrajinci. Takže nevím, proč by se měl přilévat olej do ohně dodáváním zbraní z ČR na Ukrajinu a navíc ještě případnými nelegálními aktivitami.

Mluvil jste o tom, že mír na Ukrajině chtějí čeští, ale i dokonce i ukrajinští občané. Mír chce samozřejmě každý, ale z čeho dovozujete, že už je pro ně mír důležitější, než dosažení cílů, se kterými do té války šli?

Ano. Ukrajina by se dle tří čtvrtin českých občanů měla vzdát části území výměnou za rychlý mír. A podle téměř poloviny dotázaných také poskytuje Česko Ukrajině příliš velkou vojenskou pomoc. Nejvíce Čechů – 37 procent – by podle průzkumu STEM preferovalo, aby Ukrajina výměnou za mír přenechala Rusku východní část svého území a od západních zemí dostala bezpečnostní záruky, ale nevstoupila do NATO.

A pokud jde o samotné Ukrajince, tak podle lednového průzkumu společnosti Advanced Legal Initiatives 73 procent Ukrajinců podporuje jednání s Ruskem jako způsob, jak ukončit válečný konflikt. Přitom v roce 2023 bylo pro jednání asi 58 procent Ukrajinců. Zároveň roste podpora myšlenky zastavení bojů. Podle stejného průzkumu je pro 56 procent Ukrajinců, což je o 12 procentních bodů více než před rokem. Když něco podobného říká SPD, bývá lživě označována za agenty Kremlu. Přitom to samé podporují sami Ukrajinci. SPD prosazuje od počátku mírová jednání a ukončení zasílání peněz a zbraní Ukrajině a Ukrajincům u nás.

Ve čtvrtek se ve sněmovně projednávala otázka sloučení čtyř klíčových sociálních dávek v takzvanou superdávku, což zásadně ovlivní budoucí podobu našeho sociálního systému. Jak se díváte na tuto iniciativu ministra Jurečky?

Vládní návrh opět neřeší zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Skutek utek. Pakliže bude SPD ve vládě, vyřešíme to. Máme připravený kompexní zákon s osmdesáti změnami systému. Vládní koalice nám ale náš návrh zákona před dvěma lety ve sněmovně zamítla. Fialova vláda podporuje nepřizpůsobivé. My v SPD podporujeme slušné občany. A ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými je pro nás prioritou.

A co se týče současného vládního návrhu zákona, předkládáme k němu prostřednictvím naší poslankyně SPD Lucie Šafránkové alespoň 14 pozměňovacích návrhů. Bohužel vláda odmítla naše komplexní řešení problému, takže můžeme navrhovat jen dílčí úpravy.

Jaké změny tedy chcete navrhovat?

Těší mě, že alespoň jeden z našich pozměňovacích návrhů již získal podporu a doporučující stanovisko garančního Výboru pro sociální politiku. Konkrétně jde o povinnost osob dlouhodobě pobírajících sociální dávky a zároveň se nacházejících v pracovní neschopnosti podrobit se posouzení zdravotního stavu u Posudkového institutu ČSSZ, aby se dávky nezneužívaly.

Další naše návrhy se zaměřují na spravedlivější nastavení sociální podpory seniorů. Navrhujeme, aby při posuzování nároku na sociální pomoc nebylo seniorům započítávání 1 000 korun z důchodu. To mimo jiné zmírní negativní dopady vládních škrtů v oblasti valorizace důchodů na jejich příznivce.

Dále požadujeme, aby se za zranitelné osoby považovali již lidé od 65 let, což je hranice odpovídající nároku na odchod do důchodu a také děti do 10 let namísto současných 7 let. Další klíčový pozměňovací návrh se týká podpory rodin s malými dětmi, kterým chceme umožnit, aby jim část splátek hypotéky mohla být uznána jako náklad na bydlení v době, kdy pečují o děti do 4 let. To pomůže těm, kdo usilují o stabilní životní podmínky.

Dalším návrhem odmítáme, aby tento zákon znevýhodňoval osoby v exekucích a insolvencích tím, že do posouzení nároku na sociální dávky počítá jejich příjem před těmito srážkami, nikoli jejich reálný příjem. Tento systém je demotivační a vede ke snaze těchto lidí získávat příjmy mimo legální zaměstnávání. A v neposlední řadě navrhujeme, aby přídavek na dítě byl nadále samostatnou dávkou určenou výhradně dítěti tak, aby jim například škola nebo orgán sociálně právní ochrany dětí mohly uhradit obědy, kroužky a podobně v případech, kdy rodiče selhávají. Naší prioritou je spravedlivý sociální systém, který jasně odliší skutečně sociálně potřebné a zranitelné lidi od těch, kdo sociální dávky zneužívají.

Ministerstvo vnitra pod vedením předsedy STAN Víta Rakušana předložilo do legislativního procesu návrh zákona, kterým se mají měnit pravidla pro volební kampaně. Jak tento návrh hodnotíte?

Součástí tohoto návrhu zákona je i jedna velice nebezpečná a nepřijatelná změna zákona. Ministerstvo vnitra totiž navrhuje, aby české politické strany a politická hnutí mohla přijímat finanční dary i od právnických osob vlastněných cizinci z členských států EU včetně právnických osob, které mají svá sídla mimo území ČR! Jde zavedení přímého ovlivňování našich voleb ze zahraničí. Znamenalo by to mimo jiné, že volební kampaně v ČR mohou být napříště placeny i ze zahraničí, což je naprosto nepředstavitelný a nepřípustný průlom dosavadní praxe, kdy finanční dary českým politickým stranám a hnutím musejí pocházet výhradně z České republiky a od českých dárců.

A v tom vidíte problém?

Tato změna by například umožnila masové financování vybraných politických stran neprůhlednými společnostmi sídlícími v daňových rájích, jako se o to v minulosti pokoušelo hnutí STAN. Tentokrát by už ovšem nešlo o nezákonnou činnost, ale o zcela legální záležitost. Pokud si současná vládní koalice tuto změnu zákona prosadí, okamžitě po volbách budeme iniciovat její zrušení. A současně navrhneme zákon, na jehož základě budou muset i všechny politické vlivové a nátlakové skupiny, které se označují jako takzvané neziskové organizace, okamžitě zveřejňovat veškeré finanční dary ze zahraničí, jako tomu je například v USA a Izraeli.