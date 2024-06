Ondřej Šimíček: Ukrajina, jasno. Kdo nechce pomáhat napadené oběti, je zločinec a lidský odpad

My jsme spolu nemluvili od atentátu na Roberta Fica. Ten spáchal podle všeho zfanatizovaný milovník toho, čemu se rámcově dá říci „pravice“. Andrej Babiš se něčeho podobného bojí také. Má proč?

Je mi velkým potěšením po čase znovu odpovídat na vaše trefné dotazy a přinést i na vašem webu a vašim čtenářům aspoň jednou za čas dávku pravdy a reality. Jakékoliv násilí v politickém boji je pro mě nepřijatelné. Jsem moc rád, že se panu premiérovi Ficovi zdravotně daří, a že zranění – jistě mimořádně vážná a bolestivá – překonává. Kdo si zjistil, co je atentátník zač, ví, že je už víc než 20 let bojovníkem proti kdekomu. Šaškoval na proruských akcích, nenáviděl svět kolem sebe. Že to momentálně vyšlo „proti Ficovi“, je jedna věc, před pár lety by udělal tohle v jeho prospěch. Takže samozřejmě nebyl žádný milovník. Byl příznivec konspiračních teorií, nesmyslů o spiknutí apod. Dnes tedy na straně „proti“ Ficovi. Lež, nenávist, podporu vrahů a zločinců z Moskvy přinášejí do politiky právě lidé typu Roberta Fica. Nepřeji mu nic zlého, přeji si, aby jej občané porazili ve volbách. Totéž přeji Babišovi. Možná si vzpomenete, že jsem se jej zastával při soudu s Čapím hnízdem. Chci politické boje, ne střílení, ne soudní procesy. Babiš se nemá čeho bát. To on rozdmýchává ve společnosti atmosféru nenávisti. On a Miloš Zeman vsadili na kartu – lhaním a manipulací s ne příliš bystrou voličskou základnou rozdělíme společnost pro vlastní prospěch. Nedaří se jim to.

Pojďme radši na ty volby. Tam si to spolu můžete vyřídit u „urny“, střílet netřeba. Jan Zahradil řekl, že letáky SPOLU nebude rozdávat, protože by mu „upadly ruce“. Vy ale asi máte dojem, že jste kampaň zvládli i bez Zahradila?

Karel Havlíček navrhl Petru Fialovi, že by měl jít dělat eurokomisaře. Není to on vlastně dobrý nápad? A koho na toho eurokomisaře, když jste neprozřetelně slíbili STANu, že si to mají obsadit oni?

Je to od pana Havlíčka velmi milé. Jde vidět, jak se v holdingu Agrofert bojí pana premiéra. Ve středu zničil v debatě Babiše takovým způsobem, že druhý den vůbec nepřišel. Dělal ostudu vlastnímu majetku – parodii na politickou stranu ANO. Premiér Fiala má práci doma a ve velmi těžkých časech ji zvládá velmi dobře. Zahraniční renomé naší země a nejsebevědomější mezinárodní postavení v dějinách to dokazuje. A jak postupně dáváme do pořádku ten neskutečný svinčík, co nám tu zanechala politická divize holdingu Agrofert, tak se to čím dál více projeví i v peněženkách občanů. A komisař? Navrhuje jej vláda, podstatné je portfolio a k němu pak vybrat kompetentní politickou osobnost. Ať už odkudkoliv.

Ale asi řešme spíš předvolební politiku. Čtenáře štvou tři témata: Green Deal, který jim zdražuje život a bere auta. Lifrování zbraní na Ukrajinu. A migrace, zejména migrační pakt dojednaný Rakušanem, od něhož nakonec sama vláda dala ruce pryč, ale platí. Tak teď máte možnost tyto tři body vysvětlit.

Nejhorší ze všeho je, jak strašným způsobem lidé jako Okamura, Babiš a jiní manipulátoři a lháři mluví o věcech, které jsou složité, ale jejich jednoduchému elektorátu stačí jejich bláznivé výkřiky. Green Deal schválil Babiš, dnes jeho maňásci plivou. Proč? Je to dílo jejich šéfa. Ten závazek jde správným směrem – jen je ideologicky posunutý a nerealistický. My od začátku pracujeme na jeho vylepšení, aby respektoval ekonomickou a fyzikální realitu. Žádné lifrování zbraní na Ukrajinu neprobíhá. Probíhá podpora napadené země nelidskými bandity a pokračovateli Adolfa Hitlera – teď pod vlajkou Ruské teroristické federace. Kdo nechce pomáhat napadené oběti, je zločinec a lidský odpad. Všichni si to konečně zapište za uši. Rusko je ekvivalent nacistického Německa v nové době. Kdo jej omlouvá a podporuje, ten by v roce 1942 v Lidicích nabíjel nacistům zbraně proti československým dětem. Tak jednoduché to je. A migrační pakt? Vždyť i europoslanci ze stran, které se proti němu vymezují, vám mimo kamery řeknou, že je to krok správným směrem. Naše vlastní azylové řízení se nijak nemění. Migraci to pomůže zklidnit. Jen obchodník se strachem, jako rasista a předseda komerčních fašounů Okamura a podobní, mohou říkat něco jiného. Migrační pakt není bez chyb, protože se upravil v procesu schvalování v EP, proto jsme se také zdrželi. Ale na rozdíl od politiků, kteří zrazují české zájmy ve prospěch masových vrahů z Moskvy, na něm dále pracujeme a iniciujeme spolu s Dánskem a dalšími jeho vylepšení. Děláme, co je potřeba, pro občany naší vlasti.

Mimochodem, že se vám v televizních debatách líbil víc Fiala než Babiš, kterého máte za blbce, na to tady nemusíme plýtvat místem. Ale prosím vás, co ten Filip Turek a vše, co se kolem něj děje?

Prapodivná sestava – Dýzl Fízl – jak je překřtil na twitteru Mirek Topolánek, je zábavnou partou. Že policejnímu psychopatovi Šlachtovi nevadí v čele kandidátky hajlující obdivovatel Adolfa Hitlera, je opravdu k popukání. Líbí se mi, jak se protičeské party perou mezi sebou. Mrzení v SPD, že bývalý prezident Klaus, který tak horoval proti sudetským Němcům, zároveň podporuje latentního nácka, to je opravdu komedie jak z nějakého blbého sitcomu. Je mi jedno, jak dopadnou. Jeho debata s Nerudovou v pondělí pak byla vrcholem nevkusu z obou stran. Nezvládl ji ani jeden.

No jistě. Ale když jsme se dotkli Danuše Nerudové. Já začínám mít dojem, že vás v ODS začíná už Nerudová, ale zejména STAN jako celek, štvát. Dokonce i něco víc. Mýlím se?

Koaliční partnery pomlouvat nebudu. Mně není způsob politické práce STAN blízký, ale i oni mají některé skvělé lidi, kteří dělají spoustu dobré práce. STAN v eurovolbách nejspíš nedopadne úplně dobře a uvidíme, jak to bude vypadat po nich. Je totiž chybou – a znovu – psal jsem o tom před pár měsíci či týdny – dávat relevanci tzv. „volebním potenciálům“, který má STAN velmi vysoký. Ale to je úplná klauniáda. Potenciál neříká o preferenci vůbec nic. STAN má nejmenší voličské jádro ze všech relevantních stran. A do voleb jde jeho křivka dolů. Uvidíme, jak to dopadne. Může to být hodně nepříjemné překvapení. Já si přeji, abychom pokračovali na vládním půdorysu a Českou republiku vedla smysluplná politická reprezentace, která nedělá ostudu a zastupuje zájmy ČR a ne akciovka závisti ANO a akciovka nenávisti SPD.

Koho vlastně na kandidátce SPOLU kroužkujete?

Tady budu stručný. Dávám dva kroužky. Ondřeje Krutílka, protože je to jeden z největších odborníků na evropskou legislativu u nás, skvělý chlap a pracovitý politik. Má velkou zásluhu na tom, že se vrátila do reality debata o spalovacích motorech. To on to odmakal (spolu s Vondrou a Kupkou). Babiš a jeho parta zákaz schválili před lety a teď o tom lžou voličům. A druhý kroužek je osobní – dávám jej kamarádce, se kterou spolupracuji v rámci think-thanku Efektivní stát – Daniele Finkousové. Mladá politička z Turnova je nesmírně pracovitá a kompetentní. Držím jí palce.

Ať se nehoníme jen za tou politickou operativou. Volby do Evropského parlamentu jsou tady. Tak by to chtělo nějaké ty „vize“. Kde byste rád viděl Evropu za 5 let, až ten příští evropský parlament doslouží?

Chci Evropu silnou a deregulovanou. Silné Česko v silné Evropě je jediný koncept, který může fungovat. Pořád jsme největší ekonomika světa a nejlepší místo pro život. A navíc na východě opět povstalo nelidské zlo v podobě režimu masového vraha a stepního Hitlera Vladimíra Putina. Jeho země zaostalých válečných zločinců, která v minulosti dokázala posílat na smrt kosmonauty jen proto, že se nějaká ožralá bestie v Kremlu rozhodla stihnout bolševická výročí (viz smrt Vladimíra Komarova), která pozabíjela nejvíc Slovanů v dějinách, tak je největší výzvou pro Evropu a ta se musí postavit těmto barbarům ekonomicky a bezpečnostně. Evropa je život, Rusko je smrt. To je jednoduchá definice reality na našem kontinentu a největší výzva pro EU na příštích 5 let.

Co byste ještě rád čtenářům vzkázal závěrem?

Největší dopad slabé EU a slabého Česka, které si přejí protičeské strany jako SPD, by byl paradoxně na jejich voliče. Kdyby se uskutečnily vize Tomia Okamury, tak se v Česku do 5 let perou důchodci u popelnic s krysama o zbytky jídla. Tam vede politika národního socialismu a nenávisti. Pokud začnete používat to, co vám bylo naděleno do dutiny lebeční, nemůžete volit lidi, kteří nenávidí ostatní. Vlastenectví je láska k vlasti. SPD, STAČILO!, PRO není láska, ale nenávist k ostatním. Takhle svět nefunguje. Přeji tedy vašim čtenářům dobrou volbu. Volbu pro jejich budoucnost. Budoucnost je v bezpečné a silné Evropě, ne v Rusku a v peněženkách těchto prodavačů zla a nenávisti.