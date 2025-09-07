Opravdu vyhraje jasně opozice? Jiří Mikeš řekl, co slýchá od studentů

Spustit čtení článku

07.09.2025 21:35 | Rozhovor

„Made in Czechoslovakia, no to byla značka! A co máme dnes? Ještě nám zůstal Budvar. A ten chce Pekarová stejně prodat,“ říká mediální expert a bývalý prezident Rady pro reklamu Jiří Mikeš a vysvětluje, jak je „značka“ důležitá i v politice. Rozebral předvolební náladu mezi lidmi a řekl, čeho se ohledně voleb obává. V souvislosti se STAČILO! pak zmínil zakladatele ODS.

Opravdu vyhraje jasně opozice? Jiří Mikeš řekl, co slýchá od studentů
Foto: Archiv JM
Popisek: Ing. Jiří Mikeš

Jak byste popsal náladu ve společnosti pár týdnů před volbami?

Myslím, že ta společnost je v takovém podivném stavu. Je hodně rozhádaná. A současně, já to mohu pozorovat třeba, když si zajdu na pivo, tak, že si lidi začínají neradi sdělovat své názory, co si myslí. To znamená, že je taková celkově, jak to kdysi řekl pan prezident, blbá nálada.

Máte pocit, že se lidé bojí říct svůj názor?

Začínám mít ten dojem, že opravdu lidi se bojí říct svůj názor. Myslím, že je to způsobeno třeba takovým tím tlakem mainstreamu. Podívejte se, když se dělají různé průzkumy, když se dneska zeptají nějakého člověka, který uvažuje nějak levicově, jestli bude volit STAČILO!, tak řekne – no já nevím ještě, koho bych volil… Takže je to taková špatná nálada. Já si myslím, že tady ubývá demokracie.

Máte pocit, že to takhle bylo někdy od roku 1989 vyhrocené?

Vyhrocené to tak, jak je to teď, určitě nebylo. Byla jen vždy taková ta tendence, zvláště v poslední době takový ten Antibabiš, ale teď už ty strany jsou tak rozhádané, že jdou po sobě daleko tvrději než dříve.

A co říci na ten útok na Babiše? Na Fialu se prý někdo zase snažil plivnout, jinde dostal parte…

Tak buď jsou to takoví, kteří se chtějí prosadit, aby se o nich jednou za život veřejně mluvilo, taková ta čtvrthodina slávy. Nebo to opravdu může být i zkrat. Já bych docela věřil, že taková ta nálada pak, když je tam víc lidí a začne se vyřvávat a tak dále, tak jestli je někdo třeba takový slabší jedinec, tak podlehne atmosféře, vyhecuje se a snaží se pak ukázat. Zatím se ještě tady nestřílí jako v Americe nebo na Slovensku, ale ta situace opravdu začíná být taková dosti podivná.

Já se obávám opravdu toho, že lidé se začínají uzavírat do sebe a že problém je, že ani možná v těch rodinách už mezi sebou nemluví jako dříve. Dříve se remcalo, něco se říkalo ve škole a něco jsme si říkali doma. Ale dneska i díky tomu školství, které jde opravdu podle mého názoru špatným směrem, možná že i na všech stupních, takže dnes nastává odklad i v rodinách. I v rodinách si přestávají lidi sdělovat nějaké názory. A ta rodina jako základ státu je narušovaná těmi novými teoriemi LGBT a dalších věcí už na základních školách o tom, co je, já nevím, sex a podobně…

A já se obávám toho, že ta mladá generace může být, neřekl bych rozhodující váhou, ale každopádně mohou ty volby dosti změnit nebo přiklonit na jednu stranu.

Oni se ptají všichni nás starších lidí, jak a kterak, ale já se obávám, že ta mladá generace, která je opravdu masírovaná těmi různými systémy výchovy a neziskovými organizacemi, že může naopak podpořit tu stávající situaci.

Všichni si myslíme, jak to bude jednoduché vítězství té opozice, ale... možná že ani třeba to nebude tak, jak se předpovídá.

A čím podle vás právě současná vláda mladé lidi zaujala? Nebo proč se domníváte, že je mladí lidé budou spíše volit?

Já si myslím, že tato vláda rozdává peníze a dává je neziskovým organizacím a všem těm různým spolkům a různým divadlům, která jsou pro ni atd. Ta masáž nemusí být zrovna viditelná. Ale je tady. Já když občas ještě někde učím na vysoké škole, tak se zeptám studentů, jestli se dívají na televizi. A dozvím se – ale pane Mikeš, co vás napadá. Posloucháte rádio? – no tak nějaké ty rockové věci. Ale my už máme spíš ta naše rádia… Čtete noviny? – Ale proboha, co si to o nás myslíte… Takže oni jsou naprosto dezinformovaní o tom třeba, jak to tady vypadalo. Podívejte se, třeba pan Jakob povídá o tom, jak to tady bylo za totáče, a on ho prakticky ani jako dospělý člověk vůbec neprožil. Takže je to takové nějaké podivné.

A co říci na „strach“ ze STAČILO!, jak někteří říkají – hlavně ať tu nejsou komunisti, aby se nevrátily „staré časy“. Ale co by se mohlo vrátit? Myslíte si, že jsou takové obavy opodstatněné?

Já jsem někde četl, už ani nevím kde, nějakého komentátora, který říkal, že STAČILO! má velice pravicový obsah, ten jejich program. A když sleduji, co paní Konečná nebo pan Vidlák mluví, tak si myslím, že ti otcové, zakladatelé ODS, říkají – sakra, oni v něčem přichází k tomu, o co my jsme se tady snažili. To znamená, už je tam nějaká rozumnost, tradice reprezentovat tento národ, vybudovat konečně nějakou značku.

Víte, nám trvalo 30 let, než jsme přesvědčili vládnoucí garnituru, že pro marketing je zapotřebí mít krátký geografický název – Česko, Čechy.

Což je strašně důležité. Podívejte se na to, jak se vůbec nebuduje značka našeho státu. Když jsme tady zaváděli kapitalismus, tak jsem byl ředitel pobočky jedné americké agentury a dostali jsme pokyn – prosím vás, dejte do těch hlav vašich spoluobčanů tuto a tuto značku. Nám nezáleží na tom, jestli budeme prodávat. Vpalte jim tam tu značku.

A teď se podívejte třeba na ministerstva. Každé ministerstvo má jiné logo, co pes, to jiná ves. Ježíšmarjá, já být ministerský předseda, tak jim řeknu, tak hoši a od zítřka to tam všude je. Budujme ten brand Česka. Nebo se staneme nějakým bezvýznamným státečkem. Protože dneska značka rozhoduje o tom, co je. Vždyť si vezměte, jak ty korporace to ovládly pomocí svých značek. A tady se na to kašle. To je nepředstavitelná hloupost. Vždyť my nemáme pořádný slogan. Co jsme to za republiku? Dřív ten komouš měl v 92 zemích zastoupení public relations nějaké agentury, se kterými tehdy spolupracoval. A Made in Czechoslovakia, no to byla značka! A co máme dnes? Ještě nám zůstal Budvar. A ten chce Pekarová stejně prodat.

A jak si to vysvětlujete, že ta naše „značka“ podle vašich slov ve světě upadá?

Protože budování značky je komplikovaná situace. Vy si musíte nejdříve říci, kde ta značka je. Jsme značka, která je upřednostňovaná? No, tak to bych teda netvrdil. Nebo jsme značka, která je odmítnutá? I to se může stát. Vždyť se podívejte, když Škodovku koupili Němci. Udělali si průzkum a ve všech státech Evropy, s výjimkou jediného, byla ta značka mezi těmi známými. Ale v jednom státě byla odmítnutá. A to byla Velká Británie. No tak co udělali? Udělali inzerát Nová Škoda, dole byla značka Volkswagen, a tím naznačili, že jsme členy této velké světové skupiny. A pak se ten samý inzerát objevil znovu za čtrnáct dní a už tam byla značka Škoda a pod tím bylo člen skupiny Volkswagen. To znamená, že jedna značka vytlačila tu druhou nahoru. Ale máme my značku? To je i v té politice…

Jak to myslíte?

Tak třeba Motoristé měli ohromnou možnost se změnit na Občanskou stranu demokracie. A oni si dali Motoristi. Kdyby udělali Občanská strana demokracie, tak měli půlku nebo možná i více než půlku toho takzvaného zdravého jádra ODS. Ti by odešli. Protože ODS jde dolů a stává se z ní takové trochu spíš SPOLU. A oni se pojmenovali Motoristi… Já nevím, s kým spolupracují.

A když se dívám teď na souboje v debatách, ježíšmarjá, musejí ty strany vybírat skutečně nějaké lídry. Víte, ona i ta politika se prodává jako bonboniéra. Když je hezký obal, pěkně udělaný, tak si po tom hrábnete. Takže i na toto by si měli dát pozor. Já si myslím, že lidi už vůbec ty jejich programy nezajímají. Stejně to nesplní. 

Článek obsahuje štítky

kampaň , Mikeš , mladí , generace , volby 2025 , STAČILO! , vláda SPOLU

autor: David Hora

