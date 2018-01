Otázka je, zda měl Drahoš prostor něco vysvětlit. Když na vás řve pět set lidí, buší a a vydávají animální zvuky... Ondřej Neff se ohlédl za prvním prezidentským duelem

Vy jste ve středu na Neviditelném psu napsal poměrně výbušný komentář k duelu prezidentských finalistů na Primě pod názvem „Fake news? Fake television!“ Píšete v něm, že si Zeman namazal Drahoše na chleba. Byl to opravdu tak výrazný rozdíl mezi nimi?

Debatně určitě. Ať už ty důvody byly jakékoliv. Debatní zkušenost Miloše Zemana je pověstná a navíc atmosféra, která tam vládla v důsledku nešťastného rozhodnutí pořádat duel v divadle jako gladiátorské hry, asi Jiřímu Drahošovi pocuchala nervy a bylo to znát. Pokud to budeme brát jako gladiátorské hry, tak Zeman byl viditelný vítěz.

Miloš Zeman má zcela jistě větší zkušenost s podobnými debatami. Na omluvu Jiřího Drahoše asi lze říci, že se v takovém vykřičeném prostředí asi předtím nepohyboval a debata na akademickém fóru probíhá poněkud jiným způsobem...

Ještě je třeba podotknout, že zemanovská část publika byla výrazně hlasitější než drahošovská. Když hovořil Drahoš, tak tam nebylo slyšet vlastního slova a v mnoha případech se stalo, že pan Drahoš nemohl ani dokončit větu. Kdežto když mluvil pan Zeman, tak na něj tolik nehulákali a nehučeli.

Dá se říci, že Jiří Drahoš měl horší podmínky?

Měl horší podmínky a zároveň agenda, o kterou šlo, byla oblíbená Miloše Zemana. To znamená hlavně uprchlíci. K tomu ještě nahrála televize Prima velice tendenčními vstupy ze studia. To byla nahrávka na smečování přes síť.

Nicméně na sociálních sítích se podivovali i lidé nevolíci Zemana, že Jiří Drahoš nedostatečně vysvětlil, jak to myslel s těmi 2600 uprchlíky, a že není podstatné, kde výrok řekl...

Otázkou je, jestli Drahoš vůbec měl prostor, aby něco vysvětlil. Když na vás řve pět set lidí, buší na vás a vydávají animální zvuky, těžko se něco vysvětluje. Jiná věc je teze, kterou pan Drahoš hájí. Ta je naprosto správná. Bylo by špatné, aby bohatá evropská republika nezvládla 2600 lidí. Samozřejmě, že by to zvládla. V minulosti zvládla daleko větší zátěže.

Podstata je ale jiná. Že se v Dublinu IV chystá neomezený přístup dalších a dalších uprchlíků, aniž kdo bude mít jakoukoliv kontrolu. Jak k jejich skladbě, tak k jejich počtu. V tomto ohledu je pan Drahoš na stejné lodi jako pan Zeman, a Dublin IV v podobě, v jaké se teď diskutuje, jasně odmítá. Toto odmítl i v té debatě. Jeho postoj k migraci je naprosto jasný a je v souladu s postojem naší vlády a zdá se, že i s postojem většiny veřejnosti, která nechce uvěřit, že záchrana Evropy tkví v tom, že se sem nastěhuje půlka Afriky a čtvrtina Asie. Já tomu nevěřím a myslím, že pan Drahoš také ne.

Prima je soukromá televize a jde jí samozřejmě o sledovanost, což se dá chápat. Přesto duel Zeman–Drahoš v Karlíně kritizovala spousta lidí. Vadil jim přílišný hluk, křik. Nepřehnala to Prima v tomto směru?

Bylo naprosto nešťastné rozhodnutí z toho udělat gladiátorské hry. Budou asi pana Voříška propírat, ale jeho situace byla zoufalá. Co měl s tím rozvášněným davem dělat? Měl na ně poslat URNu? Nebo hasiče?

Chápu, že Jiří Drahoš nešel do debaty na Barrandov. Ale Nova je naše nejsledovanější televize, nebyla od něj chyba, že nešel ani tam?

Myslím, že ne. Pan Drahoš nevisí na háčku jako převlečník, když si pan Zeman vzpomene. Po roce opakování, že do žádné debaty nepůjde, se najednou rozhodl, že půjde. Představa, že pan Drahoš všeho nechá a bude pospíchat za panem Zemanem... Jiří Drahoš prostě není na háčku Miloše Zemana. Deklaroval, že je rozumné mít dvě debaty, a tak se dvou debat zúčastní. Podle mého je to naprosto v pořádku. Připomenu ještě, že říkal, že když by debaty byly čtyři, že to lidi omrzí. Opravdu bych rád viděl vytrvalce, který by je vydržel sledovat všechny. Navíc ta agenda bude velmi podobná.

Mají tyto debaty výrazný vliv na výsledek voleb, nebo ne?

To je spíš otázka na výzkumné agentury. Já si myslím, že ne. I když nám připadala debata zajímavá, vzrušující, tak lidi, kteří pracují osm hodin denně za mizerné peníze, mají své starosti, třeba dluhy – ti se o to zajímají minimálně. A já se jim nedivím. Že by byli nějak na vážkách a budou volit podle toho, jak se kdo vyjadřuje v debatách, je dle mého naprosto iluzorní představa.

Navíc tu máme dva dost vyhraněné tábory – zemanovský a protizemanovský. S nimi asi nějaké debaty nepohnou ke změně svého názoru...

Myslím si to také. Debata má ale efekt nejenom tím, že se na ni lidé koukají, ale i sekundární. Že se o ní mluví, píše, na facebooku o ní lidé diskutují, v Parlamentním listech se o ní píše. To může mít ten sekundární efekt. Otázka ale je, jaký. Jestli tato prohra neprobudí spící Drahošovce, kteří volili třeba Horáčka a nechtějí už jít k volbám. Jestli je to nepozvedne k aktivitě. Nedivil bych se tomu. To uvidíme.

Přestože podle vás Drahoš na Primě výrazně prohrál, budete ho volit. Proč?

Skutečně si myslím, že Miloš Zeman je svou osobností nevhodná figura pro prezidentský úřad, protože je sebestředný, není schopen nadhledu, je navíc těžce nemocný. Je zřetelně ovládán lidmi, o kterých mám hluboké pochybnosti a kteří ho tlačí směrem, o kterém ani netuší, jakým. Mám obavy, že tento trend bude pokračovat, pokud bude zvolen, a že to nebude dobře. V prvním kole jsem volil pana Fischera, toho lidé nezvolili do druhého kola.

Pavel Fischer měl ale z mého pohledu překvapivě dobrý výsledek...

No jistě. Pan Drahoš je slušný člověk, ale Pavel Fischer měl navíc politické zkušenosti. Je to diplomat a umí se v prostředí politiky pohybovat. Byla škoda, že ho lidé nezvolili. Ale to je demokracie. Pokud pan Fischer zůstane v politice, tak má za pět let šanci se voleb zúčastnit znovu, pokud bude v politice úspěšný. V tom má Miloš Zeman pravdu, že na Hradě by měl být člověk s politickou zkušeností. Jak dopadnou tyto volby, budeme vědět v sobotu odpoledne.

autor: Oldřich Szaban