Petr Gazdík: Babiš přiznal v majetkovém přehledu desítky milionů z firem, které už mu údajně nepatří. Takže...

ROZHOVOR „Pokud se jednalo o instrukci shora a týkala se fungování finančních úřadů vybírajících naše daně v podstatě loupežnickým způsobem, pak je to na rezignaci ministryně financí,“ domnívá se místopředseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík k technikám státní správy, kde úředníci plnili kvóty a manipulovali s důkazy. Podle něj je nutné vyšetřit, zda se jedná o ojedinělé selhání, nebo nařízenou praktiku, a vyvodit z ní odpovědnost. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz také zapochyboval, že by po rezoluci evropských poslanců týkající se střetu zájmů českého premiéra Andrej Babiš něco změnil, ale měla by být podnětem pro voliče hnutí ANO.

Za jak dobrý nápad považujete paušální daň pro menší živnostníky, kterou prosadila vláda?

Problém je, že daňový paušál, který bude platit až od příštího roku, není pro každého. Živnostník si musí dát pozor, zda je právě pro něj výhodný. Je to určitě menší administrativní zátěž, ale živnostník nemá nárok na daňové bonusy a slevy. A nemá nárok na vrácení případných přeplatků na daních.

Dalším problémem, kterému vládní koalice nyní čelí, jsou problémy finančního úřadu. Například takzvané zaklekávání odhalil server SeznamZpravy.cz. Ukázalo se, že bylo manipulováno se spisy, úředníci museli plnit kvóty a tak dále. Vnímáte to jako problém pouze současné vlády, nebo tkví už v minulosti? A o čem to podle vás vypovídá?

Teď především vypluly na povrch závažné informace, které by měly vést k důslednému vyšetření. Pokud se jako pravdivá ukáže skutečnost, že finanční úřady mají kvóty, na kolik podnikatelů takzvaně zakleknout, abych už použil slovník našeho pana premiéra, pak je to skandální a alarmující. Zkrátka jde o to zjistit, zda to bylo selhání jednoho finančního úřadu, nebo je to politika této vlády. A to je třeba vyjasnit.

Vyzval jste ministryni Alenu Schillerovou (ANO) k vyvození politické odpovědnosti. Jak by měla vypadat?

Pokud by to byla instrukce shora a týkala se fungování finančních úřadů vybírajících naše daně v podstatě loupežnickým způsobem, pak je to na rezignaci ministryně.

Starostové a nezávislí se nepřidají k pirátům, kteří si v Bruselu chtějí stěžovat na výsledek volby tří nových radních do Rady České televize. Proč? A jak vnímáte, že se domácí témata postupně dostávají do Evropské unie?

Evropští poslanci schválili právně nezávaznou rezoluci, podle níž by se premiér Andrej Babiš měl vzdát křesla premiéra, nebo prodat Agrofert, nebo přestat čerpat evropské dotace. Domníváte se, že něco z toho udělá?

To si opravdu nemyslím, vede mě k tomu jeho bezostyšné chování teď už po řadu let.

Bude mít tato rezoluce nějaký vliv na českou politiku?

Myslím, že by to měl být podnět pro české voliče a zejména pro Babišovy příznivce.



Unikl osobní e-mail Andreje Babiše občance, ve kterém premiér na rezoluci reaguje. E-mail je plný pravopisných chyb, Babiš v něm europoslance označuje za líné parazity a zelené fanatiky, europoslankyni Moniku Hohlmeyerovou pak za pomateného zkorumpovaného parazita, který se živí politikou. Jak hodnotíte tento přístup?

Podal nám další informaci o své osobě a svém myšlenkovém světě. Ale ono vlastně stačí poslouchat pana premiéra v okamžiku, kdy se i na veřejnosti rozčílí a přestane se kontrolovat. Je to smutné, ostudné, ale toto je jeho ničím nepřekvapující běžný slovník, když zapomene hrát roli rozšafného strýce.

A nakolik by se Česká republika měla řídit nařízením Evropské unie? Kde je tolik diskutovaná hranice mezi samostatností státu a přílišným vlivem Evropské unie do našich zákonů?

Na tom je smutné jedno: poté, co premiér teď v majetkovém přehledu přiznal desítky milionů příjmu z firem, které mu už nepatří, jak s oblibou říká, tak snad nikdo s rozumem v hlavě si nemůže myslet, že není ve střetu zájmů. Je, ale české úřady - ovládané ovšem touto vládou - to neřeší nebo řešit nemohou a upozorňovat nás na to musí někdo jiný.

V těchto dnech si připomínáme Miladu Horákovou, kterou v padesátých letech komunisté odsoudili k trestu smrti. Jak významná je její osobnost podle vás? A jak vnímat starší článek někdejšího senátního kandidáta KDU-ČSL Jana Berwida-Buquoye. Ten ve svém textu nazvaném „Neprůhledná Milada Horáková aneb Osud vyzvědačky“ na blogu iDNES o Horákové píše jako o všeho schopné kariéristce, která zhrzená odmítnutím z vysokých struktur KSČ začala plnit výzvědnou činnost pro USA a jejich spojence. Jsou taková tvrzení v pořádku?

Nebudeme diskutovat o tom, že to byla justiční vražda, která měla zastrašit další odpůrce režimu.

Nakolik jsme se od dob komunismu posunuli v respektování jiných názorů? A máme dnes skutečně svobodu slova? Vnímáte takzvanou autocenzuru?

Máme svobodu slova. Ale - a já to tady opakuji často - musíme o ní stále bojovat a hlídat si ji. A nenechat se okřikovat ani touto vládou, ani kýmkoliv jiným.

