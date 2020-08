Petr Gazdík: V Bělorusku neprobíhá konflikt mezi Západem a Ruskem. Lidé už nechtějí snášet diktaturu

ROZHOVOR „Nebylo by dobře, aby Dukovany dostavovaly ruské nebo čínské společnosti, nebo aby Číňané budovali 5G sítě. Nejde o nic jiného než o bezpečnost,“ varuje místopředseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík. A zároveň se ptá, zda skutečně chceme, aby Čína měla přístup k českým komunikačním sítím? Pro ParlamentníListy.cz komentoval také události v Bělorusku, podle něj tamní konflikt není konfliktem Západ versus Rusko. Značná část tamní opozice je také proruská, jen už dále nechtějí snášet Lukašenkovu diktaturu.

Nejdiskutovanějším tématem posledních dní se v médiích určitě stalo Bělorusko a tamní protesty po prezidentských volbách. Ty podle oficiálních čísel znovu vyhrál Alexandr Lukašenko, a to s osmdesáti procenty hlasů. Podezření na manipulaci s hlasy podpořila i videa z volebních míst a lidé vyšli do ulic. Naposledy se podle odhadů shromáždilo na náměstí 100 tisíc až 200 tisíc Bělorusů, kteří volají po odchodu Lukašenka. Ten se k němu zatím nemá. Ustojí svoji pozici podle vás?

Manipulaci s volbami připustilo už i Rusko, takže moc není o čem diskutovat. Dopadnout to může různě, ale teď bych si na setrvání Lukašenka spíš nevsadil. Co je ale otřesné: brutalita, se kterou nasadil ozbrojené složky proti demonstrantům. Jen tím podtrhl, že do civilizované Evropy naprosto nepatří.

Často zaznívá srovnání s listopadem 1989 v Československu. Lze to srovnávat? Případně v čem je toto srovnání podobné, a v čem naopak nikoliv?

Podobné je to v tom, že tam zřetelně zaznívá touha lidí odstranit diktaturu. V Bělorusku to teď odstartovaly zjevně zmanipulované volby, rok 1989 byl o zhroucení celého komunistického bloku.

Nakolik by do tamního dění měl zasahovat svět a nakolik bychom měli běloruské politické změny nechat Bělorusům? Co Evropská unie, Spojené státy, Česká republika? A jsou sankce vhodnou cestou?

Nikdo se nesmí vměšovat ovlivňováním voleb. Ale naopak tlak Evropské unie, aby volby proběhly regulérně a pod mezinárodním dozorem, je naprosto namístě. V Bělorusku neprobíhá konflikt Západ nebo Rusko, i značná část běloruské opozice je proruská. Jen prostě odmítá Lukašenkovu diktaturu. A v tom by naši podporu opozice mít měla, a to razantní.

Na druhé straně Lukašenko má oporu v Rusku a Vladimiru Putinovi. Mohou protesty v Bělorusku kvůli tomu zhoršit napjaté vztahy mezi Putinem a Evropskou unií?

Pokud se k situaci postaví Rusko rozumně, tak nikoliv. Jedinou cestou je podle mého opakovat volby.

Proč se podle vás český prezident Miloš Zeman k těmto událostem nevyjadřuje, zatímco slovenská prezidentka Zuzana Čaputová nasvítila sídlo bíločervenou barvou?

Už jsem si zvykl a nepřekvapuje mě to. Popravdě, tu reakci ani neočekávám a nejsem si jistý, jestli to není dokonce lepší.

Česká republika hostila amerického ministra zahraničí Mikea Pompea. Americká delegace prý byla zklamána z výsledku návštěvy kvůli tomu, že Česká republika neodstavila Huawei a Rosatom z možnosti budoucí spolupráce. Může na tom být něco pravdy? Souhlasíte v tomto s premiérem Andrejem Babišem, tedy že nebude nikoho vylučovat, ať už jde o jaderné elektrárny, nebo 5G síť?

Nesouhlasím. Spolu s jinými stranami ve Sněmovně jsme deklarovali, že by nebylo dobře, aby Dukovany dostavovaly ruské nebo čínské společnosti, nebo aby Číňané budovali 5G sítě. Nejde o nic jiného než o bezpečnost. Opravdu chceme, aby Čína měla přístup k našim komunikačním sítím?

„Nemám pocit, že by tu Čína nebo Rusko měly zásadní vliv na politický život, svobodu nebo demokracii. Jsme svrchovaná země, nevnímám to jako zásadní hrozbu,“ řekl premiér Babiš na Pompeova slova o tom, jak obě velmoci ohrožují naši demokracii. Ohrožují podle vás?

Ovlivňují a uvádějí to i zprávy našich zpravodajských služeb. A premiér má přístup i k jejich neveřejným částem, dostává varování před hybridními hrozbami. Buď je nečte, nebo nás opíjí rohlíkem.

A ohrozilo by přidělení dostavby Dukovan Rusku či Číně českou suverenitu?

Mohlo by ohrozit energetickou bezpečnost, byli bychom závislí na technologiích z Ruska.

Je odmítavý postoj Babiše k odstřižení zmíněných firem podlehnutím vlivu komunistické strany? Nebo čím?

Myslím, že je to kombinace více faktorů, ale podpora komunistů Babišově vládě v tom bezesporu hraje roli velkou.

Babiš také upozornil, že výstavba nových bloků jaderné elektrárny je složitým projektem, na kterém pracují celá konsorcia firem pocházejících z Ruska, z Francie, z Německa a z USA. Spolu například stavějí bloky v Maďarsku. Lze na to nahlížet tak, že i kdyby tendr vyhráli Rusové, stavět bude v podstatě půlka Evropy?

Podstatné ale je, kdo to bude mít pod palcem a kdo bude rozhodovat, jaké technologie se použijí.

Co bylo podle vás hlavním cílem návštěvy ministra zahraničí? Získat zakázku s jádrem pro Spojené státy? Běžnou návštěvu při jeho zahraničních cestách? Nebo něco jiného?

Tak byla to návštěva při cestě do Polska, kde podepsal dohodu o umístění dalších amerických vojáků v této zemi. Českou republiku navštívil jako partnera ze Severoatlantické aliance – a při té příležitosti mimo jiné varoval i před vlivem Ruska. A to souvisí i s Dukovany – před chvílí jsme o tom ostatně mluvili.

Jak si podle vás vede Česká republika v zahraniční politice poslední volební období?

Vidím to jako přešlapování, rozhodně to není ofenzivní diplomacie, jak to premiér rád prezentuje. A to přešlapování jsme viděli právě i během Pompeovy návštěvy a pak po ní: nechuť říct jasný názor, vysvětlování a málem omlouvání se komunistům a tak dále.

Pozornost upoutalo také obnovení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Kritiku vyvolal náboženský symbol a podpisy, které do něj měly být vloženy na původním dokumentu. Vadí vám ať už onen katolický symbol, nebo ony podpisy? Kromě Miloše Zemana se na výzvu kardinála Duky podepsal i Jiří Ovčáček, Hana Lipovská nebo Jana Bobošíková.

Vadí mi, že se z náboženského symbolu stává předmět tahanic o podpisy pod listinou, která měla být do sloupu vložena, a málem politikum. Je to nedůstojné, směšné a nestojí to ani za komentář.

