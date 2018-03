Petr Žantovský po zvolení: Čím víc se vás snaží očernit, tím lépe pro vás, to vidíme ve volbách. Lidský rozum má větší sílu než média. Pokyny poslouchat nebudu

Byl jste zvolen do Rady ČTK, když jste získal na plénu Poslanecké sněmovny 86 hlasů ze 155 přítomných. Jak jste na to reagoval?



Divil jsem se, že jsem byl v prvním kole zvolen jediný. Navržení kolegové byli zajímaví, silní, mohli mít velkou podporu, a proto mě trošku překvapilo, že jsem prošel napoprvé sám. Taková byla moje úplně první reakce. Jinak samozřejmě radost.

Do druhého kola postoupili bývalý člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Pavel Foltán, mluvčí prostějovské radnice Jana Gáborová, historik a politolog Michal Pehr a bývalý novinář a tiskový mluvčí Jiří Táborský. Jsou mezi nimi lidé, se kterými byste rád spolupracoval?



Já jsem trošinku podjatý, protože kromě pana Foltána tyto lidi osobně neznám, jen vím něco o jejich profesi. Pana Foltána znám léta, protože jsme spolu působili tři roky v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání a pak jsme spolupracovali na vysoké škole. Vím, že je to velmi obeznámený a kvalitní mediální právník. Pro Radu ČTK by byl určitě užitečným, protože právě slovo právníka znalého mediální oblasti je v takovém orgánu vždy potřeba.



Vzpomínáte si na nějaký moment při spolupráci v RRTV s doktorem Pavlem Foltánem, který by byl pro vás důležitý i ve smyslu případného dalšího působení, i když teď v Radě ČTK, pokud by byl zvolen?



V roce 2002 až 2003 byla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání poměrně konzistentní a většinově sestavována nepoliticky a z hledisek odborných. Působili v ní dva mediální právníci, pan Foltán a paní Macková, děkan Fakulty elektrotechniky ČVUT prof. Uhlíř, filmový historik pan Novotný nebo spisovatel František Schildberger, také velmi zajímavý a věci znalý člověk. Byli nominováni na základě kvalitativního a kvalifikačního pohledu. Když se dnes podívám na složení téže rady, mám trošku problém, že mám pocit, že jde o volbu čistě politickou. Samozřejmě jsou výjimky – skvělá novinářka D. Jaklová, scenárista M. Bezouška... Ale je tam i řada čistě politických nominantů.

Za nás se pracovalo odborněji, dnes se pracuje více politicky.



Mám tiché přání a ambici, aby se v Radě ČTK pracovalo odborněji, protože si myslím, že politika k tomu nepatří.



Přesto, každý člen Rady ČTK je nominantem určité politické strany…



Řekl jsem i těm, kteří mě oslovovali, panu Kolovratníkovi i Berkovcovi, že přijmu jejich nominaci za ANO, ale že mám přání, abych byl zvolen napříč politickým spektrem. Nechci být nikomu zavázán, nechci být nikomu nic dlužen, nechci poslouchat žádné politické pokyny. Získal jsem určitý akademický odstup a všem říkám: Ano, budu s vámi mluvit o odborných věcech, ale nejsem v žádném případě nakloněn tomu, plnit nějaké vaše pokyny nebo nápady.

Ve „velké radě“ jsme tehdy žádné politické pokyny, žádosti ani rady nedostávali. Jsem nestraník, snažím se vše řešit nezávisle a jsem neutrální.

Už jste zaznamenal nějaké reakce na vaše zvolení?



Gratulace od známých, hlavně přání od osobních přátel, kteří vědí, že pro mě nejde o nějakou trafiku ve smyslu kariérního postupu. Má práce je na akademické půdě. Pokud budu moci odbornost použít v Radě ČTK, použiji ji jako službu občanům.



Poskytl jste televizi na portálu Česká média rozhovor o mediální legislativě. V něm jste připomněl nedostatky. „V zákoně o ČTK jsou velmi nízké pravomoci rady. Agentura funguje dobře, ale je tam spousta rezerv. Třeba fotoarchiv – v podstatě nevyužitý, a přitom je v něm největší bohatství, které četka má. Ten impulz ke změně by mohl přijít od rady.“ Jaký připravujete další impulz?



Rada má pravomoc odvolávat a jmenovat ředitele a dohlížet na výsledky agentury. Samozřejmě veškeré manažerské kompetence jsou v rukou ředitele, a to je pochopitelně správné. Na druhou stranu by některé věci od rady mohli manažeři vyslechnout i v rovině inspirace. Myslím si, že rada by mohla fungovat právě jako inspirace pro členy managementu.

A co se týká fotoarchivu, vím, že je to rodinné stříbro a něco, co má málokde v Evropě obdoby. Je tam obrovská zásoba neuvěřitelně krásného materiálu za sto let trvání agentury. Myslím si, že bychom na to měli být pyšní. Napadá mě řada cest, jak by se tohle dalo více zdůraznit a využít, jen to nebudu teď vzkazovat přes média.



A další plány, záměry s ČTK?



Důkladně si prostuduji všechny věci a možnosti, které dnes agentura má, a pak se k tomu vyjádřím.



Zmiňoval jste, že vaše práce je hlavně na akademické půdě. Přesto, lze asi předpokládat, že na vás teď bude ještě více upřena pozornost médií a veřejnosti…



Mám zkušenost, že čím více se některá média snaží něco nebo někoho poškodit nebo očernit, funguje to spíše naopak, a to ve prospěch ostrakizovaného člověka. Viděli jsme v parlamentních volbách i v prezidentské volbě, že ti, kteří byli v hledáčku médií hodnocení negativně, z toho vyšli vítězně. Já obecně média nepřeceňuji, rozhodně ne. Lidský rozum má větší sílu.

autor: Daniela Černá