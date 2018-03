Pirátský poslanec Pošvář: Veřejnoprávní média potřebují nezávislost. Soukup ČT očerňuje, to není kritika

Piráti odsoudili útok prezidenta na Českou televizi. Ozývá se kritika i odjinud, například od Jaromíra Soukupa z TV Barrandov. Je nezávislost ČT v ohrožení? A na druhou stranu – je v ní všechno v pořádku?

Všechna veřejnoprávní média, tedy i Česká televize, potřebují větší politickou nezávislost a odpolitizování rad. Dnes není situace ideální, přesto návrh prezidenta Miloše Zemana na využití výroční zprávy k výměně vedení stav neřeší, jelikož k tomu je třeba přijmout nový zákon, a ne jenom vyměnit lidi loajální k předchozím vládnoucím elitám za lidi loajální k dnešním vládnoucím elitám.

Jaromír Soukup Českou televizi nekritizuje, ale očerňuje. To je rozdíl.

Máme za sebou demonstrace v několika velkých městech, jejichž impulsem bylo zvolení komunisty Zdeňka Ondráčka předsedou komise pro dohled na GIPS? Bylo jeho zvolení symbolickým popřením listopadu 1989? (viz výrok marketingového specialisty Jakuba Horáka: „Jmenovat chlapa, který mlátil demonstranty a ani se za to nestydí, šéfem komise na kontrolu policistů – to je výsměch celému listopadu 89, celé revoluci, kterou jsme tenkrát s čistým štítem dělali“.)

Bývalý předseda komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů, poslanec za KSČM Ondráček, měl v pátek i v úterý poměrně dlouhé projevy a ani v jednom nebyl slyšet ani náznak pokory, nýbrž arogance a útočnost. Nepovažuji to za správnou reakci na kritiku nejenom ze strany Sněmovny, ale i kritiku veřejnosti.

Premiér Babiš po zvolení Ondráčka provedl otočku a doporučil jeho odvolání. Ondráček nakonec v úterý sám odstoupil. Jaký je váš komentář?

Andrej Babiš vyhrál volby s programem ČSSD a nyní se inspiroval druhým bývalým koaličním partnerem.

Podnikatel Václav Dejčmar, jenž před prezidentskými volbami podpořil Jiřího Drahoše rovným milionem korun, na svém facebooku s ohledem na demonstrace proti Ondráčkovi se prezentoval zajímavým názorem. „Všichni nadávají na ANO, ale jaké jsou vlastně jiné varianty? Kdo přináší nějakou smysluplnou vizi? KSČM, která měla být dávno zakázána? SPD v čele se šikmookým Vůdcem? ODS s Klausem mladším, který by nejradši zemi viděl mimo EU a je odborníkem na demagogii nejhrubšího zrna? TOP 09 nebo STAN, které se v příštích volbách nedostanou do Parlamentu? KDU, co otáčí tak často, že by si strana mohla dát do loga fidget spinner? Nebo ČSSD, která živnostníky považuje za parazity a opět přichází s velkolepým plánem na zvedání daní? Ve skutečnosti zbývají pouze technokratiční Piráti, ale opravdu má být jejich úlohou řídit zemi? Pokud nevznikne do příštích voleb nová strana nebo na platformě některé ze stávajících politických uskupení neuvidíme nové důvěryhodné tváře, které začnou dělat velkou profesionální politiku i pro lidi srozumitelný marketing, Česko ztratí na dlouhou dobu veškerou naději na lepší zítřky.“ Vyzval k tomu, aby slušní chytří lidé přestali považovat Andreje Babiše za největší zlo ve známém vesmíru a pokusili se s ním dohodnout na prospěšných kompromisech pro tuto zemi. Co vy na to?

Opakovaně se několik politických stran vyjádřilo, že jsou ochotní jít do vlády za předpokladu, že nebude Andrej Babiš předsedou vlády. Hnutí ANO má několik variant, jak sestavit vládu i bez podpory KSČM a SPD. Sestavení vlády blokuje právě tvrdohlavost Andreje Babiše.

Na zmíněných demonstracích lidé volali i po odvolání Tomia Okamury z funkce místopředsedy Sněmovny. Jaký je váš názor?

Tomio Okamura udělal chybu, že bagatelizoval utrpení lidí. Přišel s omluvou, ale neomluvil se těm, kterých se jeho vyjádření dotklo. Naopak začal obviňovat ostatní poslance z údajné štvanice. Předsednictvo sněmovny nemá za úkol jen řídit schůzi Sněmovny, ale také zastupuje Sněmovnu navenek a já si nepřeji, aby ji zastupoval právě takový člověk.

Václav Klaus mladší si myslí, že z EU bychom měli vystoupit i přesto, že zchudneme. „Je to něco, jako když jste bohatí a máte spolu děti, ale manžel vás začíná mlátit. V takové chvíli je slušné, morální a demokratické položit si otázku, zda to stojí za to,“ uvedl v Českém rozhlase na adresu sankcí, které nám hrozí za nepřijímání migrantů a upozornil, že v západní Evropě jsou čtvrti, kde panují jiná pravidla a lidé křesťanské víry nejsou příliš vítáni. „To je pro mě obrovská hodnota, která je pro mě víc než část majetku,“ dodává. Jak to vidíte vy?

Problém je v tom, že uvedená analogie kulhá, nás nemlátí manžel, v případě stávající politické situace my mlátíme sami sebe. My jsme třeba nebyli povinni přijmout jakékoliv migranty, my jsme měli zahájit azylové řízení s uprchlíky a bylo na nás, jestli je na základě tohoto azylového řízení přijmeme nebo odmítneme. Evropská unie nám ponechávala možnost volby, tehdejší vláda složená z ČSSD, ANO a KDU-ČSL však rozhodla jinak.

V blízké době budeme projednávat směrnici Evropské unie týkající se omezení zbraní. Nesouhlasíme s ní. Nicméně nejsme nuceni ji přijmout přesně v takové podobě, jak je nám předkládána. Máme možnost směrnici přijmout a zároveň se vyhnout negativním dopadům na současné držitele zbraní. Vlk se nažere a koza zůstane celá.

Za pár dní, 16. března, slavnostně otevíráte jihlavské pirátské centrum. Prozraďte o něm něco, k čemu bude sloužit, co se v něm bude dít, jak bude otevřené?

Jelikož je provoz centra transparentně financován z veřejných peněz, nabídneme naše prostory k dalšímu bezplatnému užití. Vítáme zejména komunitní a neziskové aktivity. Kromě toho jsem zde občanům k dispozici každé pondělí. Přijít může kdokoliv, koho zajímají novinky ze Sněmovny nebo má nějaký návrh, kterým by se poslanci měli zabývat. Podrobnosti lze najít zde.



autor: Oldřich Szaban