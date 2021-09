Politický eunuch Fiala. Bartošovi nemůžete věřit ani dred na hlavě. Dva týdny před volbami Vyoral zírá na kampaň

reklama

Evropská komise odmítla českou žádost o odklad o šedesát dní ohledně vyjádření, jak se zlepšila kontrola střetu zájmů při rozdělování evropských dotací. Konečná lhůta tedy vypršela ve středu 22. září. Ovlivní podle vás dotační otázka průběh závěrečných předvolebních debat, nebo toto téma opozice proti Babišovi neumí efektivně použít?

Vzhledem k tomu, že toto téma je opozicí natolik omšelé a devalvované, už de facto nevidím možnost ho efektivně využít. Nicméně je dost dobře možné, že ona opozice, která je po celou dobu vládnutí ANO na témata natolik impotentní, že zná prakticky jen antibabiše, na tuto kartu opět vsadí. Jak známo, jen pitomec opakuje vlastní chyby nebo jak řekl Einstein: definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiné výsledky.

Příští týden do Prahy na jednodenní oficiální návštěvu přijede maďarský premiér Viktor Orbán. S premiérem Andrejem Babišem mají velmi dobré vztahy. Domníváte se, že Orbán jede Babišovi před volbami tak trochu pomoct?

Nevím, zda „tak trochu pomoct“, ale samozřejmě to jistou podprahovou i očividnou roli v předvolebním klání sehraje. Nejde o nic překvapivého a nečekaného.

Ve středu se Orbán s Babišem společně prošli u maďarsko-srbské hranice, kde řešili problém nelegální migrace. Na místě, kudy v roce 2015 během několika měsíců prošlo na 400 tisíc ilegálních migrantů, nyní stojí plot. „My střežíme hranice pomocí 4500 lidí. Je to jedna z nejvyšších položek v rozpočtu, v rámci policie. Z Unie nedostáváme žádnou zvláštní podporu. Dostáváme pouze to, co dostávají pouze ostatní členské státy," podotkl Orbán. Je to věc, za kterou by se EU měla stydět?

EU se nestydí, ani nemá jak. EU sojuz je nikým nevolený byrokratický moloch, za který se schová kde co a kde kdo. Navíc v souvislosti s řízenou migrační invazí jde po celou dobu o – nyní již neskrývaný – záměr poskoků jednajících v zájmu panevropské globalistické protinárodní myšlenky a takzvaného Kalergiho plánu. Nechť si o Kalergim a jeho Praktickém idealismu čtenáři něco málo vyhledají. Babiš, který sám na oko takřka ronil slzy při importu neprověřených muslimských afghánských „překladatelů“ do ČR pak opět hraje divadlo před občany naší země.

Jakmile však dostane befel z Langley, nebo mu někdo pohrozí zaškrcením kohoutů na dotace z eurofondů pro ne-jeho firmy, tak udělá cokoliv. Tak jako bezprecedentně ohrozil ČR doposud žádnými důkazy podloženým obviněním Ruska a dvou superagentů z Vrbětic.

Ocenil byste, kdyby si Babiš od Orbána „přisvojil“ nějakou politiku?

Stačila by politika v zájmu ČR a jejích občanů. Vlasteneckou politiku si ale Babiš dost dobře od Orbána přisvojit nemůže, jelikož není Čech, nikdy nebyl a nikdy nebude, a navíc je úzce a bytostně svázán s dotacemi z EU.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš se svěřil: S muslimskou Evropou už mám problém, názor mi změnila Francie. Podle Bartoše pak vznikají no-go zóny a problémy s integrací. Jak takovou změnu vnímáte dva týdny do voleb? Uvěřitelné?

Bartošovi nemůže člověk s hlavou na krku věřit nejen nos mezi očima, ale ani jediný dred na hlavě. Důkazem toho budiž třeba právě tato změna názoru na zcela esenciální problém chvíli před volbami. Nechci dělat chytrého, ale i nepříliš bystrému jedinci muselo být zřejmé už před dvaceti lety, že Francie, Švédsko a Británie začínají být – eufemisticky řečeno – v nepořádku.

Mám pocit, že Bartoš coby vůdce extrémně levicových Pirátů, oproti nimž jsou i komunisti žabaři, si všiml tak trochu pozdě a hlavně tendenčně, že náboženství „pravdy, lásky a míru“, které tak často produkuje nepřizpůsobivé a teroristy, není s naší civilizací kompatibilní. Sice se říká lepší pozdě než později, nicméně u Bartoše a ostatních našich politruků se zdá, že platí lepší pozdě nežli po volbách. Mimochodem muslimské no-go zóny, a nic takového, přece neexistuje, jak nám ještě před pár lety s agresivní vervou vysvětlovali pologramotní soudruzi z naší, vaší, a hlavně jejich zprivatizované eurounijně-washingtonské ČT a toho času napadali Primu za to, že si dovolila jednu belgickou čtvrť takhle označit. Opět se potvrzuje, že rozdíl mezi „konspirační teorií“ a realitou je pouze v čase.

Naši čtenáři v anketě na PL.cz jednoznačně (přes 80 %) zvolili, že hlavním tématem letošních voleb je pro ně bezpečnost. Kdo z politiků podle vás toto téma v kampani dostatečně akcentuje? A kdo jej naopak zcela opomenul?

Sliby našich vazalů v rámci předvolební kampaně nesleduji nijak poctivě. Z výše námi řečeného evidentně na bezpečnost a řízenou muslimskou migrační invazi, která probíhá posledních několik let, akcentoval Bartoš z Pirátů nebo Andrej Babiš. A předpokládám, že svoje věčné téma neopomněl Tomio Okamura, ale nezaznamenal jsem. Obecně si myslím, že ačkoliv je bezpečnost pro občany logicky jedno z klíčových a nejdůležitějších témat, tak ho politici opomíjejí.

A nemyslím, že by měli pokrytecky a populisticky mít bublinky s floskulemi na billboardech, ale jasně se vyslovit, co v rámci bezpečnosti obyvatel ČR a jejich dětí budou dělat. Importovat neprověřené muslimské „překladatele“ z Afghánistánu, kteří za jistě nemalý bakšiš kolaborovali proti vlastní zemi s okupanty, tak jak učinila takřka za potlesku všech současná garnitura? Ačkoliv patříme k nejbezpečnějším zemím, tak zítra může být vše jinak. Stačí se podívat právě na příklad toho času etalonu bezpečnosti – Švédsko. Tím teď zmítají války gangů a sami policisté se raději no-go zónám vyhýbají.

Kdo z opozičních uskupení jde do horké fáze kampaně z lepší pozice, Piráti a STAN, nebo SPOLU? Jaké pro to vidíte důvody?

Ačkoliv Pirátům z nějakého důvodu začal docházet dech, a dokonce se sami několikrát střelili do nohy, tak mám pocit, že vzhledem k bezpohlavním a charisma postrádajícím vedoucím představitelům z koalice SPOLU, mají lepší startovací pozici Piráti a STAN.

Petr Fiala na startu „horké kampaně“ SPOLU během projevu oznámil, že chce udělat tečku za vládou těch, kteří „tuto zemi osm let devastovali“. Nutno připomenout, že v Sobotkově vládě mezi lety 2013-2017 účinkovali lidovci, nynější Fialův koaliční partner. Jak to tedy chápat?

Tak, Petr Fiala, se vší neúctou k tomuto akademikovi, dnes a denně potvrzuje, že je politickým eunuchem, který pouze plácá prefabrikované fráze a floskule naučené od svých třetiřadých poradců, aniž by si dokázal dát dohromady dvě a dvě. Takže v zásadě nic překvapivého. Hlavně že je dle svých slov slušný, bude premiérem a přivede ČR mezi 10 nejlepších zemí, nebo jak to plácal ještě nedávno.

EU se zlobí na amerického prezidenta Joe Bidena kvůli nově oznámené strategické spolupráci mezi USA, Británií a Austrálií. Jedním z jejích prvních dopadů totiž bylo zrušení mnohamiliardové zakázky na francouzské ponorky, které měly být dodány Austrálii. Šéfka EK Ursula von der Leyen Bidena vyzvala, aby chování objasnil. „Je tu hodně otázek, na které nám dluží odpovědi,” uvedla. Jde o další signál, že se EU ocitá na mocenské periferii?

Majitelé klíčů a síly, které jsou nad naše chápání, podle toho, co se okolo EU děje, možná seznali, že EU ve formě, jak ji známe, nebude nadále provozuschopná. Uvidíme v následujících letech, ale minimálně aparátčíci z bruselského politbyra se rozhodně dostávají na okraj dění a moci. Kdosi kdysi řekl, že je dobré sledovat Brity. Odkud Briti odcházejí a co opouští, to nemusí mít budoucnost. Tak uvidíme. Nějaké náznaky i v souvislosti s dříve ne úplně představitelnými prohlášeními některých politiků, například eurounijního nadšence Tuska, o možném odchodu jejich zemí z EU, budiž taky jistým náznakem, že se minimálně něco děje. Jsou vypouštěny balónky a sleduje se postoj veřejnosti. Jinak na Joe Bidena, dle všeho senilního dědu, který měl již před volbami problém rozeznat realitu od fikce a svou vnučku si pletl s mrtvým synem, bych se nezlobil. Ten pouze formálně oznamuje, recituje a předčítá, co je mu podáváno ze zákulisí. To ale předpokládám i bruselští mocipáni vědí.

