Politik z ANO: Nefunguje to tak, že pokud někdo zkritizuje novináře, někdo ho zastřelí. Nejsou neomylní, kritika by měla být normální

ROZHOVOR Podle poslance za ANO Milana Ferance by referend mělo být jako šafránu. „Měli bychom z něj vyloučit otázky mezinárodních závazků včetně Evropské unie, lidských práv a daní,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. K vládnímu vyjednávání vysvětlil, že Andrej Babiš jedná se všemi, kdo chtějí jednat. Ideální by podle Ferance byla vláda s menšinovou podporou či tolerancí. Spolupracovat na programu se prý dá napříč politickými stranami a předčasné volby by nejvíce ohrozily politiky potácející se na pětiprocentní hranici.

Jak jste vnímal demonstrace proti Zdeňku Ondráčkovi? A jak celou situaci kolem jeho zvolení do komise pro kontrolu GIBS a následnou rezignaci?

Nejprve k demonstracím. Respektuji právo každého vyjádřit svůj názor a respektuji každého, kdo je ochoten se zvednout od počítače, kde píše různé e-maily, a jde veřejně vyjádřit svůj názor. Nemusím s tím souhlasit, ale vážím si každého, kdo je ochoten jít na náměstí. Ti si zaslouží můj obdiv.

Situace kolem Ondráčka je vyřešená. Byl zvolen a odstoupil. Pokud existovala dohoda všech klubů, nominovaly jediného kandidáta a všichni ho zvolili, tak jsem nepochopil následnou hysterii ze strany politiků. Možná nedocenili symboliku toho, že Ondráček zasahoval v roce 1989. A nedocenili to ani komunisté. Ondráček to vyhodnotil svým způsobem a rezignoval.

Domníváte se, že ho k rozhodnutí dovedly až protesty lidí při demonstracích?

Nemyslím, rozhodl se i z osobních důvodů a všichni se rozhodujeme podle okolností. Vyhodnotil, že by to společnost rozdělovalo, tak proč to zbytečně dělat? Bylo to správné rozhodnutí.

Ohrozí následky vládní vyjednávání s komunisty? Vojtěch Filip se nechal slyšet, že neví, zda může Andreji Babišovi věřit, když mění své postoje.

Nemluvil bych o spolupráci. Důležité jsou součiny. Pokud jsme schopni některé věci z našeho programu i programu komunistů prosazovat, nemám problém s principem obecného referenda. Pak půjde spíše o racionální debatu než o symboly. Chápu, co říkají představitelé KSČM, nicméně je to o racionální debatě a programu.

Jaký je váš pohled na vyjednávání Andreje Babiše jako šéfa hnutí ANO s ostatními stranami? Jaká spolupráce by podle vás byla ideální?

Z mého pohledu hnutí ANO vyjednává s tím, kdo chce vést jednání nějak rozumně. Z hlediska moci výkonné by byla asi nejefektivnější menšinová vláda tolerovaná co největším počtem subjektů. Zda tří, či čtyř, neumím říci. Pochopitelně vláda bude hledat podporu i pro jednotlivé návrhy zákonů, někdy ji najde na levici, někdy na pravici. Nepředpokládám, že bude problém domluvit se s ČSSD, SPD, KSČM ohledně zvyšování důchodů. Na jiných věcech, jako je snížení daní, jsme schopni se domluvit s ODS, takže záleží případ od případu. Z hlediska efektivnosti by byla nejlepší menšinová vláda se zajištěnou podporou či tolerancí, aby bylo možné prosazovat zákony.

Ozývají se názory, že vláda bez podpory by neměla prosazovat úpravy zákonů, měnit obsazení vedoucích pozic na úřadě a tak dále, dokud nezíská důvěru Poslanecké sněmovny. Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský tvrdí, že soud se postaví na obranu ústavy. Už nyní je jasné, že například zdanění restitucí budou někteří politici právě u Ústavního soudu napadat. Co si o tom myslíte?

Rolí Ústavního soudu je pochopitelně bránit ústavu, to je v pořádku, proto ho máme. Co se týká určitých zákonů, některé mohou být kontroverznější. Prvním je referendum. Obecné referendum není nic, co by bylo v rozporu s ústavou, ta dokonce počítá s tím, že může takový zákon přijít. Jde o nastavení parametrů, kdy může být vyvoláno referendum na základě počtu podpisů, co může a nemůže být předmětem referenda a nakolik je závazné. Zákon byl puštěn do prvního čtení a neplatí zde žádné lhůty, protože je ústavní. Tím se vytvoří prostor pro debatu, jak zákon nastavit. Obecné referendum z principu ano, ale měli bychom z něj vyloučit otázky mezinárodních závazků včetně Evropské unie, lidských práv a daní. Spíše jsem pro nastavení podmínek tak, ať je referend jako šafránu.

Ptala jsem se i na obměnu obsazení důležitých pozic…

Nemyslím si ani zdaleka, že jde o rozsáhlé čistky. Jestliže někde ubylo dvacet náměstků a došlo ke změnám v příspěvkových organizacích nebo státních podnicích, to je odpovědnost vlády nebo ministrů, kteří je udělali. Nevidím v tom problém. Když nastoupila Topolánkova vláda, jak vykládali pamětníci, vykostili ministerstvo dopravy do dvou tří týdnů až na úroveň vedoucích oddělení. Nic takového se nyní neděje. Vláda má důvod tak činit, nebo za to mohou ministři, kteří naopak nečiní. Je v kompetencích daného ministra, který má možnost odvolat člověka, jenž ztratil důvěru.

Nedošlo k odvolání Tomia Okamury z pozice místopředsedy Sněmovny, nedošlo nakonec ani na samotné hlasování o jeho odvolání. Proč podle vás?

Co se týká Okamury, s jeho politikou a mnoha jeho názory nesouhlasím, nicméně má nějakou část voličů, kteří ho volí. Možná právě proto, že mluví kontroverzně. Řeknu dva důvody, proč jsem nehlasoval pro zařazení bodu na program jednání. První je, že se nemíním podílet na plánech KDU-ČSL, a druhý, že nemíním dělat z Okamury mučedníka, který by byl odvolán kvůli svým názorům. Proti těmto názorům máme bojovat ve volebních kampaních a těmto stranám máme brát voliče. Nikoliv bojovat po volbách z pohodlí poslaneckého křesla.

Říkáte, že nemíníte z Okamury dělat mučedníka. Často je tímto slovem ale spíše označován Andrej Babiš. Dělá ze sebe šéf hnutí ANO mučedníka?

Nemyslím, že ze sebe dělá mučedníka. Nevím, v čem by měl ze sebe dělat mučedníka. On je člověk urputný, který chce věci někam pohnout, a spoustě lidí se to nelíbí a jiní to schvalují. Je extrémně pracovitý, tak jsem ho poznal už historicky a má vizi. Chce to někam dotáhnout, slovo mučedník není vhodné.

Kritika vůči České televizi roste. Čím to je? A měli bychom zachovat současnou podobu veřejnoprávních médií?

To je velmi citlivé téma. Přál bych si, aby veřejnoprávní média byla nezávislá, což asi jsou, a objektivní, což ne vždy platí. Stačí se podívat na procento negativních a pozitivních příspěvků vůči hnutí ANO a Andreji Babišovi. Pozitivní nejsou žádné. Přál bych si, aby zpravodajství bylo vyvážené, a nejsem přesvědčen, že se tak nyní děje. Dalším problémem je, že média si často pletou zpravodajství a komentování.

Jak to změnit? Pomohly by personální změny?

Do změn bych se nepouštěl, všechno chce čas.

Co si myslíte o inauguračním projevu prezidenta Miloše Zemana, ve kterém kritizoval novináře i podnikatele Zdeňka Bakalu. Je takové téma pro inauguraci vhodné? Kritici tvrdí, že se takový proslov hodil spíše do předvolební kampaně… Mají pravdu, nebo nikoliv?

Zkusím to zobecnit. Miloš Zeman má takové názory a všichni to vědí. Nicméně já jsem se inaugurace zúčastnil poprvé, ta chvíle byla velice slavnostní, měla jakýsi slavnostní patos a souhlasím, že se to hodilo spíše na předvolební mítink než na inaugurační projev. V tom smyslu to bylo zbytečné a nevhodné.

A co odchod některý poslanců během Zemanova projevu?

Nechci komentovat, co udělali moji kolegové, to mi rovněž přišlo zbytečné. Ale nejsem na jejich místě, každý má právo přijít nebo odejít.

Neohrozí vražda slovenského novináře Jána Kuciaka otevřenou kritiku médií?

Tak, jako by mělo být normální, že novináři kritizují politiky, mělo by být normální, že politik a veřejnost kritizují média. V tomto smyslu považuji za velmi nešťastné, že se toho trochu různě politicky zneužívá, ale nejsme na Slovensku, sleduji to zdálky a dál bych to nerad komentoval.

Co tedy ostřejší výroky směrem k novinářům z úst politiků? Mají tak velký vliv?

Nefunguje to tak, že pokud někdo zkritizuje novináře, někdo ho zastřelí. To je můj dojem. Kritika by měla být normální, novináři nejsou neomylní. Kolikrát píší s prominutím nesmysly, neověří si fakta, a to je důvod, proč jsou kritizováni. Nemyslím, že bychom měli média nějak přestat kritizovat, když je jejich práce špatná. A stejně tak ani my politici. Jestliže uděláme něco špatně, musíme kritiku přijmout.

V rámci tématu předčasných voleb často slýchám, že nejvýhodnější by byly právě pro hnutí ANO, protože má nejvíce financí. Souhlasíte s tím?

Hnutí ANO má dost peněz, protože dosáhlo největšího volebního výsledku, v tomto smyslu je to pravda. Nejde ale jen o finance. Průzkumy říkají, že některé strany se potácejí na hranici volitelnosti, a my se těch voleb nebojíme. Na druhou stranu je nechceme vyvolávat za každou cenu. V tomto smyslu by bylo urážkou voličů udělat nové volby po půl roce vyjednávání a možná bychom za to byli potrestáni. Možná by se objevilo další hnutí. Kdo by na předčasné volby doplatil, jsou strany potácející se na hranici volitelnosti.

Jednou z takových stran může být i ČSSD. Domníváte se, že Jan Hamáček je tím, kdo jí vrátí silnou politickou pozici v české politice?

Členové si ho zvolili a jsou přesvědčeni, že ano, a já jim do toho nemíním hovořit. Určitě jde o běh na dlouhou trať, nikoliv že přijde Hamáček a vše se za dva roky změní. Společenská situace je jiná. Na dno už dosáhli, mohou se jen zlepšit. Jestli to bude trvat čtyři, osm let, nevím, nejsem politolog.

A co z pohledu zkušeností s ČSSD jako relevantním partnerem pro vládní spolupráci?

Zkušenosti nejsou dobré, nicméně politici by se měli snažit se domluvit. Jsou relevantním partnerem, a proto se s nimi jedná.

autor: Zuzana Koulová