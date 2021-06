Pozdní disident Hrušínský. Propaganda a patent na pravdu. Tomáš Vyoral osvěžuje paměť, kdo si tu vymýšlí lži

reklama

Názor na Parlamentní listy? Na ten se advokát Václav Láska zeptal principála Divadla Na Jezerce, Jana Hrušínského. „Nechci si kazit náladu. A nerozumím tomu, že ta svoboda je tak bezbřehá a ta demokracie tak bezzubá, že si může dovolit jaksi podobný druh lží a vyvolávání nenávistí téměř oficiální cestou. Tak si myslím, že by asi bylo dobré to někdy trochu omezit,“ odpověděl mimo jiné Hrušínský. Ztotožňujete se s jeho pohledem?

Naprosto neztotožňuji. A to nejenom v případě Parlamentních listů. Jan Hrušínský, který je jinak hrdým pozdním „disidentem“ a komunistobijcem, podobně jako jimi jsou třeba hysterická Mirka Němcová, postrach králíkáren Jiří Drahoš nebo uvědomělý převlékač uniforem Petr Pavel, vyzývá sám k cenzuře a praktikám, které u druhých pokrytecky odsuzuje. Ano, ani svoboda slova není bezbřehá, je omezená danými zákony. U jednotlivců či médií pak určitými morálními standardy, které však – soudě dle řady politiků a médií, jsou už často házeny za hlavu. Nebezpečnost lidí typu Hrušínského, Kluse, Rychetského a celé plejády dalších vždy prorežimně uvědomělých tkví v tom, že si nárokují patent na pravdu – a lásku, odmítají jakýkoliv jiný názor a demokracii chápou ve smyslu: Ano, v demokracii máš právo na vlastní názor, ale běda, když je jiný než ten náš. Anketa Vážíte si exprezidenta Václava Klause? Ano 37% Ne 30% Mé pocity k němu jsou rozporné 33% hlasovalo: 8390 lidí

Zajímavé, že přes rok trvající lži a propaganda, kterou šíří jak hlásné trouby mainstreamová média, když nekriticky, hloupě a servilně papouškují do očí bijící orwellovské covidové nesmysly současné garnitury, a to, že celá společnost je zcela evidentně vlečena do totality, jaká tady ještě nikdy nebyla, už panu Hrušínskému nevadí. Zřejmě dostal slušné držhubné, pardon, kompenzace, takže je po počátečním neuvědomění si situace zkraje politické pandemie už v klidu. Mimochodem, nikdy jsem od úderníků typu Hrušínského konkrétní příklad „onoho podobného druhu lží“, tady teda konkrétně v Parlamentních listech, nezaznamenal. Jeden jediný. To kupříkladu takový Respekt s Kundrou v čele si vymýšlí riciny co chvíli.

Poslanec KDU-ČSL a povoláním lékař Vít Kaňkovský navrhl, aby lidem s dostatečnou hladinou protilátek na covid-19 odpadla povinnost testování a očkování. Závan zdravého rozumu?

Možná. Nebo jen takový výstřel do tmy. Problémem je, že tahle praxe nebude vynášet tolik jako bezpředmětný tunel známý coby testování bezpříznakových a zdravých lidí na PR covid, respektive PR covid a chřipku, která podle informací českého Státního zdravotního ústavu klesla mezisezónně z necelého milionu případů na nulu. Opakuji na nulu.

Máme toho dost. S tímto heslem Milion chvilek v úterý opět vyrazil do pražských ulic, aby demonstroval proti ministryni spravedlnosti Marii Benešové. Chvilkaři také požadují, aby nového nejvyššího státního zástupce vybrala až nová vláda. Podobně znějí i návrhy, aby nové 4 členy Rady ČT vybírala až nová Sněmovna. Jak se vám takové nápady líbí? Měly by Sněmovna i vláda v posledním půlroce svého mandátu jen „dožívat“?

Sněmovna i vláda nechť konají po celou jim k tomu svěřenou dobu. Nevím, jak by si to bambilion chvilek proti demokracii představoval. Že by poslední půlrok, rok nebo nevím jak dlouho měli už tak přeplácení a prací nepříliš zatížení poslanci – soudě dle kumulace funkcí a činností řady z nich, mít nohy na stole? Nevím, nevím. Ale rozumím, že chvilkaři věří, že kormidlo převezmou jejich souvěrci, levicoví extremisti z Pirátů, a proto by už ponechali veškerou operativu na nich.

Sněmovna rozhodla, že ženy si budou moci vybrat, zda chtějí mít v občanském průkazu příponu -ová, či nikoli. Rodiče budou moci o to samé požádat u malých holčiček. Pirátský návrh na vymazání kolonky pohlaví naopak neprošel. Váš komentář?

Jen další součást rozvracení a nabourávání tradiční společnosti salámovou metodou. Navíc lehce diskriminační, mám-li použít „antidiskriminační mantru“ coby jednu ze zbraní progresivistických liberálních levičáků. Budou mít také možnost chlapi dát si, budou-li po tom bezmezně toužit, -ová?

Psali jsme: „Nejprve zemřel Jaroslav F., pět dní po něm syn Jiří…“ Faltýnkovým vyhrožují, prokuratura to odložila

Francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval Evropskou unii, aby přehodnotila svůj přístup k Rusku. Ekonomické sankce podle něj nefungují, Rusko nedonutily změnit své chování. Je podle vás na čase změnit přístup k Rusku?

Macron buď malinko prozřel, nebo se tak nějak snaží poslední dobou hrát na všechny strany ve stylu Andreje Babiše. Ekonomické sankce proti Rusku jsou jenom jakýmsi pokryteckým gestem v rámci rusofobie současných pologramotů, neb takové Turecko či Saúdská Arábie by pak musely být pod sankcemi non stop. Na ony sankce doplácíme především my a další menší hráči, Rusko ani tak ne. Anketa Bojíte se klimatické katastrofy? Ano 5% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 2951 lidí

Německo a Francie důrazně žádají odpovědi v kauze americko-dánského špionážního skandálu. Francouzský prezident Emmanuel Macron odsoudil kroky americké i dánské tajné služby. Podle dánských médií totiž za vlády Baracka Obamy americká Národní bezpečnostní agentura (NSA) špehovala vrcholné evropské politiky, včetně Angely Merkelové. Skandál se týká i prezidenta Joe Bidena, který byl v té době Obamovým viceprezidentem. Očekáváte, že z kauzy vyplyne zhoršení vztahů mezi USA a evropskými státy?

Nemyslím si, byť mezi USA a Německem určité pnutí zejména kvůli Nord Stream 2 roste. Lokajové starého světa se na oko rozhořčí, ale pak sklapnou paty a zasalutují, neb teď již oficiálně celý svět ví, že na ně mají partneři kompro. Ne že by to byla nějaká novinka. Není přece nic překvapivého ani nelogického, že postavičky z vrcholné politiky, kteří na nás hrají divadlo, že jako rozhodují, jsou buď vydíratelní, úplatní, nebo ne úplně bystří, případně jakýkoliv mix toho všeho. Špehování vrcholných politiků, a nejen jich, je běžná praxe u většiny zpravodajských služeb, těch amerických pak zvláště.

Začalo slovinské předsednictví EU. Jako hlavní prioritu si Slovinci podle webu Euractiv vytyčili dosažení pokroku v otázce Nového paktu o migraci a azylu. Co podle vás můžeme v tomto směru očekávat? Premiérem Slovinska je výrazně pravicový a protiimigrační Janez Janša, což přináší otázku, v jakém směru bude pokroku dosahováno.

Nemyslím si, že předsednictví kohokoliv má jakýkoliv výraznější vliv na směřování eurosajuzu. Rozhoduje se jinde. Tohle je pouze taková bezvýznamná vějička pro nás plebs.

Prezident Miloš Zeman není podle senátního bezpečnostního výboru schopen vykonávat úřad prezidenta republiky. Je dezorientován a jedná bez koordinace s vládou. O návrhu nyní bude rozhodovat Senát, pak by jej případně musela posvětit Sněmovna. Jak se na tento krok senátorů díváte, co komu přinese?

Přinese mediální pozornost zmíněným uvědomělým senátorům, kteří dnes a denně potvrzují, že moudrost s rostoucím věkem je podmíněna, nikoliv pravidlem, a že Senát je prakticky zcela zbytečná instituce. Můžu mít k Miloši Zemanovi sto a jednu výtku, ale tyhle neustálé dokola recyklované fráze a proklamace senátorů vůči němu, jsou již trochu vyčpělé. Navíc opakovaný vtip není vtipem.

Existuje podle vás reálná možnost, že by Sněmovna (po volbách již v novém složení) Zemana funkce zbavila?

Čistě teoreticky je možné všechno. Ale musel by pro to být nějaký relevantní důvod, ne pouze dojem a chtíč senátorů. Navíc rozložení Sněmovny zřejmě nebude jednoznačné a prezident má do jisté míry možnost vždy trochu zamíchat kartami, takže to nepředpokládám.

