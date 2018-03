Pozor, Babišova léčka! Libor Rouček varuje ČSSD

Z minulého rozhovoru vyplývalo, že jste docela spokojený s tím, že bude nové vedení ČSSD vyjednávat o vládě. Přistupuje Jan Hamáček s Jiřím Zimolou k jednání správně, nebo jim něco chybí?



Samozřejmě jednání sleduji. Máme Babišovu vládní krizi, dlouhé měsíce vládu bez důvěry a hrozí, že tady další měsíce nebo roky může zůstat taková vláda. Proto se v první části sjezdu v Hradci Králové ČSSD rozhodla, že bude situaci řešit a vstoupí do rozhovorů s ANO. Usnesení sjezdu má ale jasné mantinely: zákaz jakékoli spolupráce, která by se opírala o SPD, a že je vážným problémem vstup do vlády s trestně stíhanou osobou. Uvidíme, jak budou jednání probíhat.



V souvislosti se snahou o odvolání místopředsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury, když ke hlasování ve Sněmovně ani nedošlo, jste na Facebooku zmínil: „Babiš se bude i do budoucna opírat o Okamurovu podporu. Pro ČSSD z toho plyne závěr, že nechce-li při vzniku a legitimizaci druhé Babišovy vlády (na jejíž chod by po jejím schválení neměla sebemenší vliv) sehrát roli užitečného idiota a definitivně se zdiskreditovat, měla by zůstat v opozici a věnovat se v první řadě obnově strany.“ Takže jste už rozhodnut, jak hlasovat v připravovaném vnitrostranickém referendu o tom, zda by měla jít ČSSD do vlády s obviněným premiérem?



Jak jsem už řekl, uvidíme, jaký bude výsledek vyjednávání. Jsme v situaci, kdy jeden člen vlády, ministr spravedlnosti, označí Okamurovo hnutí za fašistické, a přitom předseda hnutí ANO je ochoten s tímto, jak říká ministr „fašistickým“ hnutím spolupracovat a držet je. Tohle je věc, kterou si musí v prvé řadě vyřešit hnutí ANO. Jak víme, Andrej Babiš má obrovské problémy v zahraničí, protože je staven na vedlejší kolej, jak on, tak s ním i celá Česká republika. Andrej Babiš se to mermomocí snaží změnit a myslí si, že toho může dosáhnout jedině pomocí ČSSD, která, jak víme, je etablovaná na evropské politické scéně. Proto se snaží ČSSD přimět k tomu, aby dala souhlas se vznikem jeho vlády. Ale pro ČSSD z toho plyne léčka, že pokud dá souhlas, pak už Babišovu vládu nikdo neodvolá a budeme ji tady mít čtyři roky. Babiš se bude moct spoléhat na podporu, jak říká ministr spravedlnosti, „fašistického“ hnutí Okamury a komunistů. ČSSD má zatím stále dobré jméno v očích jak české veřejnosti, tak i svých partnerů na západě, ale pokud by toto udělala, tak si jméno zkazí, a jak jsem psal, byla by za užitečného idiota. Toto si musí ČSSD ze všech pozic zvážit. Ale nejprve počkejme, co vyjednávání přinesou, a pak se bude celá strana rozhodovat a já také. Já říkám od začátku, pokud by měla být ve vládě trestně stíhaná osoba a pokud bude ANO hlasovat s SPD a komunisty, je pro mě taková účast nepřijatelná a hlasoval bych proti.



Andrej Babiš se opřel do novinářů kvůli tomu, že prý spojují dění kolem GIBS s Čapím hnízdem. Pokud jde o současného šéfa inspekce Michala Murína, má Babiš velké pochybnosti o jeho profesionální a morální integritě. Svolá Bezpečnostní radu státu. Je to namístě? A o čem to svědčí?



Andrej Babiš a jeho vláda, i když pracuje bez důvěry, začala bezprecedentní čistky ve státní správě, ať to jsou ministerstva, nebo dozorčí rady státních, polostátních podniků, nemocnic atd. Andrej Babiš se snaží o čistku ve vedení GIBSu. Když mu nevyšlo to, že se snažil přinutit šéfa GIBSu k odchodu mezi čtyřma očima, nyní, když z toho začíná být aféra, do celé záležitosti zatahuje Bezpečnostní radu státu. To je naprosto nepřípustné a zneužití institutu Bezpečnostní rady státu. Já jsem se jako mluvčí vlády účastnil zasedání Bezpečnostní rady státu čtyři roky. Nikdy tam nebyl takový případ. Andrej Babiš si něco začne, neví si s tím rady, protože neočekával, že se mu někdo postaví, a nyní se snaží ke svým cílům zneužít Bezpečnostní radu státu. Andrej Babiš i celá jeho rodina jsou vyšetřováni policií a samozřejmě se naskýtá podezření, že tím, že chce odstranit šéfa tohoto kontrolního orgánu policie, se bude snažit ovlivnit i své vyšetřování. Podezření tu je a Andrej Babiš na své chování ještě více upozornil. Bezpečnostní rada státu by se opravdu měla zabývat bezpečnostním ohrožením republiky, a ne řešit premiéra, navíc v demisi.

Ještě další aktuální věc tohoto týdne… O tom, že byl zadržen poradce prezidenta Miloše Zemana Jie Ťien-ming, hlavní postava skupiny CEFC, píše web neovlivni.cz. Informace získal z čínských médiích. Co vy na to?

Zpráva o vyšetřování není nová, objevilo se to v zahraničním tisku. Když jsem byl v Hongkongu, psaly o tom na první druhé stránce noviny jako South China Morning Post a to bylo před třemi nebo čtyřmi měsíci. Mě překvapuje, že když ve světě je tato zpráva známá už dlouho, prezident republiky neudělal opatření, aby například svého čínského poradce do doby vyšetření věci suspendoval. Neudělal to. Opět se vystaví oprávněné kritice novinářů a veřejnosti, že si nedává pozor na to, jaké lidi kolem sebe má, že jsou to podezřelí lidé s nevysvětlenými zdroji peněz. Prezident demokratické republiky, která se představuje jako pokračovatelka republiky T. G. Masaryka, by v takovém mravním a morálním bahně neměl uvíznout.

Proč se k nám podle vás tyto informace nedostávají dřív?

Ukazuje to na neprofesionalitu celé naší země, jak státních orgánů, tak novinářů, politologů a podobně. Neustále se zabýváme svou vlastní špínou v našem malém rybníčku. Vůbec se nedíváme na to, co se děje venku, a když se něco stane, neviníme sebe, ale široké daleké okolí. Výsledek je, že se neustále více a více izolujeme, jsme více a více frustrovaní, více a více si vzájemně nadáváme místo toho, abychom měli jasná, poctivá, slušná pravidla a odváděli profesionální práci. Zase na to doplatí prezident, celá naše republika a celá naše politická kultura.

Prezident Miloš Zeman kritizoval také novináře, konkrétně Českou televizi. Vysvětlil, že jedna z cest k řešení spočívá ve dvojím zamítnutí zprávy o hospodaření, což by následně vedlo k personálním změnám. Litoval, že on jako prezident takové změny nemůže ovlivnit a rozhodnutí je na poslancích. Pokud by totiž dvakrát neschválili výroční zprávu o hospodaření České televize, mohou odvolat Radu České televize a následně zvolit novou. Rada ČT pak odvolává a volí generálního ředitele. Do debaty o kvalitě vysílání se Zeman pustil i v souvislosti se způsobem informování komentátorů České televize o zlaté jízdě Ester Ledecké v super-G. „Odmítá dávat rozhovory, o to je mi sympatičtější,“ zkonstatoval Zeman. Je přijatelné, že se takto prezident k veřejnoprávnímu médiu vyjadřuje?



Pro mě je naprosto nepředstavitelné, aby se v demokracii prezident takovým způsobem vyjadřoval k veřejnoprávním médiím. To, že toto dělá majitel soukromé televize Barrandov, který jasně naznačuje, že by chtěl veřejnoprávní televizi zničit, zřejmě, aby měl menší konkurenci, z toho větší sledovanost, inzerci a peníze, to je věc jedna, a ani to by se v demokracii dít nemělo. Ale aby se takto vyjadřoval prezident? Navíc jako jedinou konkrétní výtku zmíní komentář ke sjezdu Ester Ledecké. To je na pováženou. V demokracii by měl prezident hájit instituce demokratického právního státu. Mezi tyto instituce patří i veřejnoprávní média. Tak je tomu všude ve vyspělé demokratické Evropě. Státní média měli buď komunisté, nebo nacisté. V demokracii jsou média nezávislá, veřejnoprávní. Samozřejmě, pokud by tato média vysílala neobjektivně a nevyváženě, ať se to řeší, od toho máme Rady.

Vysílání samozřejmě sleduji. Vysílání televize je naprosto vyvážené. Dostane prostor každý, od komunistů přes strany levého středu, pravého středu až po Tomia Okamuru. Samozřejmě Rada si dělá analýzy a z nich nevyplývá, že by televize byla neobjektivní, nevyvážená nebo někomu stranila. Není sebemenší důvod útočit na jeden z pilířů demokratické společnosti. Ukázalo se i při prezidentských diskusích, že jediná kvalitní poctivá diskuse byla ve veřejnoprávní televizi.

Ať se podíváme na výběr hostů například v Otázkách Václava Moravce, nebo přistup k prezidentovi, opravdu si nemyslíte, že si za kritiku mohou sami?

Když se podívám na výběr hostů, vyvážený je. Když se podíváme na Události, komentáře, je výběr naprosto vyvážený. Nebo když jsou pravidelné rozhovory v půl sedmé. Analýzy naopak dokazují, že výběr hostů není vyvážený například v televizi Barrandov, to ale není veřejnoprávní médium.

autor: Daniela Černá