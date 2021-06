Právník z Trikolóry udeřil na vážný problém. Je to naprostá arogance moci. Půjde o desítky miliard. Kdo je zaplatí?

Nejvyšší správní soud zahnal vládu Andreje Babiše do koutu. Podle soudu vláda nemůže v dikci pandemického zákona plošně uzavírat obchody a služby. Navíc se zdá, že ministerstvo zdravotnictví pod vedením bývalého ministra Petra Arenbergera postupovala vědomě v rozporu se zákonem, což podnikatelům vytváří prostor, aby po státu žádali nejen náhradu škody, ale také ušlého zisku. Podle advokáta a právního experta hnutí Trikolóra Jindřicha Rajchla přitom může jít o desítky miliard korun. „Ovšem nevylučuji, že ministerstvo zdravotnictví ani v budoucnu nebude na zákony hledět a udělá si to podle svého. Reálnou změnu mohou přinést jedině volby,“ říká Jindřich Rajchl v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz

reklama

Jak vnímáte to, že Nejvyšší správní soud opakovaně rozhodl, že vláda nemůže podle pandemického zákona uzavírat obchody a služby?

Je to naprostá arogance moci. Z dostupných dokumentů dnes již víme, že ministerstvo zdravotnictví vědělo, že postupuje protiprávně, a i přesto obchody a služby uzavíralo. Pevně doufám, že za tento skandální postup ponese pan Arenberger osobní odpovědnost. Kompenzaci náhrad škody, které bude muset stát postiženým subjektům vyplatit, by měl požadovat přímo po panu Arenbergerovi. Naštěstí má dost nemovitostí, takže by se při jejich prodeji mohla alespoň část peněz státu vrátit.

Některá média zveřejnila informaci o tom, že úředníci ministerstva zdravotnictví dokonce předem věděli, že vydaná mimořádná opatření nemají oporu v pandemickém zákonu. O čem to podle vás svědčí?

Jak už jsem uvedl, jedná se z mého pohledu o vrchol arogance, kterou nám státní úředníci předvedli. Není to zákonné, nevadí - my to stejně zavedeme. Pevně doufám, že se v říjnu změní obsazení poslanecké sněmovny, jakož i vlády. Za tohle by měly padat hlavy.

Co prakticky znamená rozhodnutí Nejvyššího správního soud pro podnikatele? Můžeme to chápat tak, že v budoucnosti už nebude moci žádná vláda například zcela uzavřít hospody nebo fitness centra?

Podle pandemického zákona to prostě udělat možné není. Ovšem nevylučuji, že ministerstvo zdravotnictví ani v budoucnu nebude na zákony hledět a udělá si to podle svého. Reálnou změnu mohou přinést jedině volby.

Je pravda, že rozhodnutí soudu zároveň podnikatelům otevírá cestu k tomu, aby po státu vymáhali náhradu vzniklých škod, ve kterých mohou zohlednit také ušlý zisk?

Zcela jednoznačně ano. V tuto chvíli už nejsme v režimu náhrady škody dle pandemického zákona, který podnikatelům požadovat ušlý zisk neumožňuje, nýbrž v režimu vymáhání náhrady škody způsobeném nezákonným rozhodnutím orgánu veřejné moci. V takovém případě samozřejmě požadovat plnou náhradu škody, včetně ušlého zisku, dána je.

Pokud budou podnikatelé se svými žalobami úspěšní, je možné očekávat, že to stát přijde na velké peníze. Dá se odhadnout, o jaké částky by se mohlo jednat?

Prvním odhadem bych řekl desítky miliard korun. Bude ovšem záležet především na tom, kolik podnikatelů a živnostníků se náhrady škody rozhodne domáhat. Už nyní se s kolegy bavíme o možnosti podání hromadné žaloby. V takovém případě by podnikatelům jen stačilo doložit nám finanční údaje z jejich provozu. Právní argumentaci už bychom sepsali za ně.

Kdo zaplatí tyto škody? Pokud budou vyplaceny ze státního rozpočtu, tak se na ně de facto budou muset složit všichni daňoví poplatníci …

Primárně budou hrazeny ze státního rozpočtu. Ovšem jak už jsem uvedl výše, existuje možnost regrese, kdy by stát mohl vymáhat celou částku, kterou podnikatelům a živnostníkům bude muset uhradit, po konkrétních osobách. V tomto případě přímo po panu Arenbergerovi. Jeho odpovědnost není omezena zákoníkem práce, tudíž lze po něm požadovat náhradu škody v plné výši. Za sebe jasně deklaruji, že pokud by Trikolóra v říjnových volbách uspěla, tak to bude jedna z prvních věcí, kterou bych následně udělal.

Co celá anabáze vypovídá o stavu vymahatelnosti práva v naší zemi? Je vůbec šance, jak s tímto dlouhodobým problém něco dělat?

Vypovídá to především o neúctě k právu. Ze strany vlády a potažmo dalších státních úředníků. Neustále slyšíme v médiích politiky hořekovat nad tím, že lidé nic nedodržují. Měli by si uvědomit, že ryba smrdí od hlavy a že pokud nebudou mít úctu k právu oni, nebudou ji mít nikdy ani obyčejní lidé. Respekt k právu a k dodržování zákonů musí začít ve veřejném sektoru. Jinak s tímhle nešvarem nepohneme nikdy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.