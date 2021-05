Předvolební divadlo. Demoblok se chce kvůli kampani prostřídat u sněmovního pultu. Okamura ale nešetří ani „Babišovy odborníky“ ve vládě

Blíží se konec volebního období ve Sněmovně, v říjnu nás čekají volby. Jak hodnotíte vládu hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM?

Vláda po celou dobu ve Sněmovně blokuje zákon SPD na zestátnění exekutorů a zrušení úroků z úroků u exekucí, přestože ví, jak je současný stav neúnosný. Blokují nám také další návrhy zákonů SPD na zastropování úroků u půjček (ukončení lichvy), na uzákonění minimálního důstojného invalidního a starobního důchodu na úrovni minimální mzdy (cca 15 tis. Kč/měs.), na posílení práv občanů na nutnou sebeobranu („můj dům, můj hrad“), referendum a přímou volbu a odvolatelnost politiků a jejich hmotnou odpovědnost. Jsem rád, že i díky hlasům poslanců SPD se daří každoročně navyšovat důchody.

Chceme také zvýšení hranice obratu pro využití paušální daně pro živnostníky, čímž bychom zlevnili a odbyrokratizovali živnostenské podnikání. Mimochodem, návrh SPD na zavedení paušální daně již od letoška platí, prosadili jsme vloni také zákon SPD na zrušení daně z nabytí nemovitosti a na zrušení superhrubé mzdy, takže mají pracující lidé letos díky SPD ve svých peněženkách každý měsíc více peněz. Ve Sněmovně stále leží návrhy SPD na zrušení koncesionářských poplatků pro ČT a ČRo a na zrušení povinnosti platit poplatky OSA pro ty provozovny, pro které není hudební produkce primárním výdělkem.

A nesmím zapomenout, že vláda vytrvale blokuje návrh SPD na referendum o vystoupení ČR z EU. Mohl bych ještě dlouze pokračovat, jelikož SPD navrhla desítky zákonů na podporu všech slušných lidí. Rádi bychom také zrušili Senát a zavedli časově omezený mandát soudců a jejich hmotnou odpovědnost, jelikož situace v soudnictví je z pohledu občanů také neúnosná. Takže nejsme s činností vlády spokojeni a doufám, že po říjnových volbách SPD posílí, abychom měli větší sílu prosazovat náš program.

Sílí tlak na odstoupení ministra zdravotnictví Petra Arenbergera, zejména kvůli nejasnostem kolem jeho majetku. Měl by podle vás ministr odstoupit?

Ano. Ministr zdravotnictví Arenberger by měl kvůli svému střetu zájmů okamžitě rezignovat. Ve svém majetkovém přiznání neuvedl 65 svých nemovitostí. A „zapomněl“, že měl vedlejší příjem 30 milionů korun. Navíc v jedné z jeho budov sídlí archiv Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kterou nemocnici pronajal v roce 2013, kdy v nemocnici pracoval na pozici náměstka a později ji i řídil. Z dostupných údajů o pronájmu tak vyplývá, že jenom za posledních pět let Arenberger od nemocnice na nájemném vyinkasoval několik milionů korun. Podle SPD se jedná z jeho strany o střet zájmů a zásadní pochybení. Tyto skutečnosti jsou jednoznačným důvodem k ministrově okamžité rezignaci.

Za posledních osm měsíců bychom se tak mohli dočkat již pátého ministra zdravotnictví. Co to ukazuje o personální politice této vlády a premiéra Babiše?

Česká republika má statisticky nejhorší čísla v Evropě ohledně mrtvých v souvislosti s covidem. To jsou veřejně potvrzená čísla. Vzpomínáte, jak Andrej Babiš sliboval voličům, že má hnutí ANO odborníky? Skutek utek. Bohužel jen oklamal voliče... Výsledkem jsou nedozírné ekonomickéa sociální škody, chaos a nekoncepčnost. Práce premiéra Babiše je pro mě velkým zklamáním. Měl by podat demisi, stejně jako ministr vnitra Jan Hamáček, který je za celou situaci spoluodpovědný.

Další aférou kolem Ministerstva zdravotnictví bylo vypovězení spolupráce s odbornou Mezioborovou skupinou pro epidemické situace (MeSES), která působila jako poradní orgán posledních několik týdnů. Je to podle vás správně? Někteří členové skupiny po rozvázání spolupráce naznačovali, že vláda není ochotna naslouchat odborníkům. Sdílíte tento dojem?

Vedoucí skupiny, hlavní epidemiolog IKEMu Petr Smejkal, řekl: „Epidemii jsme opravdu nezvládli.“ Tím měl na mysli vládu. Když někdo z odborníků nesouhlasí s politickým viděním Babišovy vlády, tak ho hned vyhodí. To jsou prostě jejich metody. Chápu, když pan premiér od svých politiků v hnutí ANO vyžaduje loajalitu. Ale tady se nejedná o politiky, ale o odbornou zdravotnickou záležitost, která by neměla mít s politikou nic společného. Takže to zase jen ukazuje na totální chaos a nekoncepčnost a neschopnost pana premiéra řídit vládu. Ale to není jediná věc.

Co máte na mysli?

Je vážně neuvěřitelné, že Babišova vláda vyhodila do vzduchu 90 milionů korun za polní nemocnici v Letňanech, kde nebyl ani jeden pacient, a zároveň se teď navíc nemá ani k tomu, aby zaplatila náklady Nemocnici Na Bulovce, kterou zřízením polní nemocnice pověřila. Připomínám, že Petr Kellner nabízel O 2 arenu zdarma. Za celou dobu provozu Bulovka z pověření resortu zdravotnictví zaplatila téměř 90 milionů korun, z toho 74 milionů připadlo na pronájem prostor od firmy ABF miliardáře Pavla Sehnala, který v areálu provozuje již roky veletrhy a vlastní výstavní haly, v nichž nemocnice vznikla. Dalších 14 milionů bylo vydáno za energie, vybavení, nákupy materiálu a vybavení a další související věci.

Připomínám též zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, podle níž celkové výdaje státního rozpočtu loni vzrostly meziročně o 291 miliard korun, z čehož ale minimálně 147 miliard korun nesouviselo s pandemií nemoci covid-19! Tato vláda Andreje Babiše je manažersky naprosto neschopná jak ve zvládání covid-19, tak v hospodaření a řízení státu obecně.

Jaký je nyní váš postoj k vládním opatřením?

V zásadě se nemění. Požadujeme konec lockdownu a plošných opatření při zachování základních hygienických pravidel. Všechny děti by měly jít do škol a bez omezení a bez podmínek. Chceme, aby se otevřely všechny obchody včetně služeb a restaurací jen při základních opatřeních. Je nutné se co nejrychleji vracet k normálnímu životu. Vláda nyní dala paradoxně možnost mladým lidem jít si sednout na zahrádky restaurace, a zároveň jim nedovolí nástup do školy. Drakonická vládní opatření, zanedbaná preventivní péče a zavřené školy si nutně vyberou svou daň v budoucnu. Úroveň vzdělání letošního ročníku škol bude velmi nízká a distanční a rotační výuka to již nezachrání.

Plošná restriktivní vládní opatření zapříčinila chybějící vzdělání, tloustnutí populace a s tím spojené budoucí zdravotní problémy, psychické a existenční problémy živnostníků, podnikatelů, zaměstnanců, kteří přišli o práci, a obrovský státní dluh. Vakcíny pro praktické lékaře stále nejsou, a aktuálně 261 tisíc lidí, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat, nyní čeká na očkování u svých praktických lékařů. Hnutí SPD odmítá povinné testování žáků a studentů. Zároveň odmítáme i diskriminační evropský covidpas.

Co říkáte snaze vyslovit nedůvěru vládě ze strany demobloku pět měsíců před volbami?

Je to jen předvolební divadlo. Hnutí SPD považuje tento tah za součást předvolebního boje, který necelých pět měsíců před volbami postrádá smysl. Navíc hnutí SPD shromažďovalo tyto podpisy poslanců na naše podpisové archy již před dvěma měsíci, kdy to ještě mělo smysl, a tehdy se k nám nikdo nepřipojil.

Hnutí SPD nikdy tuto vládu ANO a ČSSD nepodporovalo a nepodporuje ji ani v současné době. Máme zásadní výhrady k ministrům, zejména za ČSSD, tedy Janu Hamáčkovi a Janě Maláčové, ale i ministru za ANO Petru Arenbergerovi. Proto považujeme za optimální rekonstrukci vlády, protože ve Sněmovně je více než 200 zákonů, které je potřeba projednat a schválit do konce volebního období této Sněmovny.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Namísto toho se ale budou u řečnického pultu střídat před televizními kamerami poslanci z tzv. demobloku v rámci předvolební kampaně. SPD dává místo toho přednost projednávání zákonů pro lidi. Pokud ale dojde na hlasování o nedůvěře vládě, potom poslanci SPD budou hlasovat pro její nedůvěru, tak jako vždy v minulosti.

Spotřebitelské ceny v dubnu oproti březnu vzrostly o 0,5 %, a meziroční inflace tak poskočila na 3,1 % z předchozího tempa 2,3 %. Tempo zdražování tak v dubnu překonalo všechny odhady. Potraviny meziročně zdražily v průměru o 4,5 %. V meziměsíčním pohledu, z března na duben, zdražuje výrazně, o více než deset procent, zelenina. Dražší bylo i vepřové maso, a to o 4,4 %...

Za zdražování může Babišova vláda se svou rozhazovačnou politikou. Je potřeba pomoci lidem i živnostníkům v nouzi. A ve státním rozpočtu je stále mnoho prostoru, kde lze ušetřit: na nepřizpůsobivých, na neefektivní státní správě, na politických neziskovkách, inkluzi, na platbách solárním baronům, na předražených zakázkách a podobně.

Odpovědnost za zdražování nese i Evropská unie kvůli svým socialistickým byrokratickým regulacím, které zdražují výrobky, a stejně tak i kvůli tzv. Zelenému údělu a jeho nesmyslně pojatému boji proti CO 2 , který bude stát země EU biliony eur a českou ekonomiku biliony korun. Stejně tak dlouho voláme po potravinové soběstačnosti v základních potravinách, abychom nemuseli dovážet drahé potraviny z ciziny. Symbolem nynějšího zdražování zeleniny se stala paprika. Ta se v některých řetězcích prodávala třeba i za 140 korun za kilogram, někde ale šplhala až ke 200 korunám za kilogram. Přitom třeba v létě 2018 se paprika prodávala za zhruba 40 korun za kilogram. Upozornil na to ekonom Lukáš Kovanda. Kromě paprik zdražují také okurky, rajčata, cibule i mrkev.

Výrobci potravin v poslední době proto zintenzivňují praxi nenápadného zmenšování objemu výrobků, snižování gramáže, ubírání procent alkoholu. Jedná se o praxi takzvané „smrskflace“ (z anglického shrinkflation). Při „smrskflaci“ sice cena potravinového nebo nápojového výrobků zůstává v obchodě stejná, avšak tajně se smrskává právě objem, gramáž nebo kvalita výrobků. Zákazník tak za stejnou cenu kupuje méně, takže si pohorší, podobně jako při cenové inflaci. Až o deset gramů přišly v posledních letech tyčinky Deli nebo Snickers. Tyčinka KitKat Chunky měla původně gramáž 50 gramů, po prvním ztenčování se snížila na 48 gramů a dnes váží jen 40 gramů. Čokolády Figaro, Studentská pečeť, Milka nebo tyčinka Margot ztratily během pár let dvacet gramů.

Po pandemii v Česku udeří velká inflace, až desetiprocentní, varují experti Mezinárodní poradenské společnosti. České restaurace chystají zdražení až o dvacet procent. Podle expertů poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers může spotřebitelská inflace v ČR vystoupat až na deset procent. Takové tempo růstu cen Češi naposledy pocítili v létě roku 1998...

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se rozhodl po deseti letech rezignovat na svou funkci k 30. červnu. Co tomu říkáte?

My jsme to uvítali. Hnutí SPD mělo k jeho práci v pozici Nejvyššího státního zástupce dlouhodobě výhrady. Za působení Pavla Zemana se značně zvýšila celková částka, kterou stát vyplácí jako odškodnění lidem, kteří byli nespravedlivě obvinění. Jsou případy, kdy byl občan nespravedlivě dva roky ve vazbě, a nakonec se ukázalo, že je nevinný... Zcela nepřijatelná je délka jednotlivých přípravných soudních řízení, která je stále v České republice neúměrně dlouhá. Pavel Zeman také nesouhlasil s odtajněním spisu k Vrběticím, aby se široká veřejnost nedozvěděla informace o celé kauze, přestože zde žádné utajované informace podle našich zjištění nejsou uvedeny. Vláda by měla na návrh ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) v co nejkratším možném termínu, tedy ještě před podzimními volbami, vybrat jeho nástupce a zajistit tak stabilitu výkonu Nejvyššího státního zastupitelství.

Senátorka Pirátů Adéla Šípová na Twitteru poznamenala, že se na památnících druhého odboje v Praze na Klárově dobře jezdí na skatu…

Pirátská senátorka Šípová fakticky pošlapala památku vlastenců, kteří položili život za svobodu našeho národa v 2. světové válce. To je opravdu nestoudnost! Ale u ní se tomu nedivím. Senátorka Pirátů Adéla Šípová před časem napsala, že souhlasí s kvótami a na migranty se těší…

CNN Prima News zase připomněla výrok Ivana Bartoše. „S muslimskou Evropou nemám problém,“ napsal dnešní šéf Pirátů Ivan Bartoš. Dnes se bude určitě vymlouvat, že si to už nemyslí, protože mu to sebere hlasy, ale spousta faktů podle mého ukazuje na to, že Piráti via facti podporují masovou imigraci a islamizaci Evropy.

A poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík v rozhovoru pro časopis Lui navíc řekl, že podporuje polyamorii uzákoněnou ve formě registrovaného partnerství. To znamená, že by do registrovaného „manželství“ mohlo vstoupit několik lidí, ne jenom dva. Připravuje už tím tak půdu pro polygamní muslimské sňatky, kdy má jeden muž více žen?

Nyní k zahraniční politice. Co říkáte konfliktu mezi Hamásem a Izraelem?

Odsuzujeme raketové útoky islámského teroristického hnutí Hamás a Islámský džihád na izraelské území a izraelské civilní obyvatelstvo. Tyto teroristické činy vedou k nevinným obětem, škodám na majetku a neomluvitelné eskalaci napětí mezi Palestinci a Izraelci. Izrael je zásadním nárazníkem proti šíření islámského terorismu na Blízkém východě. Jeho existence pomáhá chránit Evropu před islámským radikalismem. Ideovým základem Hamásu je islám. Organizace za svého člena přijímá každého muslima, který uznává její nenávistnou ideologii. K hlavním cílům hnutí patří vytvoření islámského palestinského státu na celém území Palestiny tak, aby etické základy tohoto územního celku vycházely z islámských principů a práva šáría. To hnutí SPD odmítá. Hnutí SPD vyslovuje plnou podporu Státu Izrael v jeho snaze o obranu proti těmto útokům ze strany islámských radikálů a považuje tuto obranu za zcela legitimní. Zároveň vyzýváme vládu ČR k prosazení rezoluce Rady bezpečnosti OSN odsuzující hnutí Hamás za raketové útoky na Izrael a vyzýváme k zastavení násilí.

Prezident Zeman se omluvil srbskému prezidentovi Vučićovi za „humanitární bombardování“ Jugoslávie v roce 1999…

I já jsem se v minulosti zástupcům Srbska za zločinné bombardování omluvil. Omluva za zločiny, které NATO spáchalo, je na místě a je ke cti pana prezidenta. Vraždění jednotkami NATO bylo spuštěno pod záminkami, které se později ukázaly jako vylhané a uměle vykonstruované, a samotnou válku provázely prokázané válečné zločiny armád NATO, což konstatovaly mj. renomované mezinárodní organizace, a agrese byla i v rozporu s Chartou OSN.

Co říkáte tomu, že tisíce nelegálních migrantů z Afriky proniklo do španělského města Ceuta?

Potvrzuje se to, že migrační invaze neskončila. Jen se o ní tolik nepíše. S podobnými problémy se potýkají například i Kanárské ostrovy či Itálie. Nelegální imigranty je třeba deportovat! Nechceme, aby v našich městech probíhaly války gangů jako na Západě! Hnutí SPD nechce, abychom dopadli stejně jako islamizovaná a afrikanizovaná západní Evropa, kde se mnohdy lidé bojí vyjít na ulici, aby je nepobodali či nezavraždili imigranti. Odmítáme masovou imigraci a požadujeme možnost kontroly našich hranic, aby se sem nemohli dostat nelegální imigranti a teroristé.

Také připomínám, že cizinecká policie zadržela na našem území k 13. květnu 421 nelegálních imigrantů. Jedná se o devítinásobek počtu, který byl zadržen na našem území za stejné období loňského roku (vloni jich bylo 48). Převážně se jednalo o osoby z Afghánistánu. Je zřejmé, že jde jen o špičku ledovce. Je to jasným důkazem, že Schengen nefunguje. Premiér Andrej Babiš tvrdí, že zastavil nelegální imigraci a přerozdělovací kvóty ze strany EU. Je evidentní, že to není pravda a imigrace pokračuje. Hnutí SPD proto dlouhodobě požaduje ostrahu našich vlastních hranic a referendum o vystoupení z EU. Tato vláda ANO a ČSSD to však odmítá.