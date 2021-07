Přesáhlo to veškerou mez! Pokrytci klečí, duhové reklamy, ale před muslimy nic. To není cesta k toleranci, říká lidovec Wolf

reklama

Evropská unie se pře s Maďarskem, které podle zákona zakázalo propagaci homosexuality a operací pohlaví v médiích, ve školách a mladistvým do 18 let. Co si o sporu myslíte?

Absolutně nerozumím potřebě Evropské unie mluvit do vnitřních záležitostí Maďarska. Maďarsko má demokraticky zvolenou vládu, která vzešla ze svobodných voleb, a pokud zakázalo propagaci homosexuality a operací pohlaví v médiích, ve školách a mladistvým do 18 let, zřejmě vyjadřuje většinový názor svého lidu. Osobně nemám k tomuto zákonu výhrady a byl bych rád, kdyby byl přijat i v České republice. Anketa Roman Janoušek se přibelhal do vězení. Myslíte, že je na tom zdravotně opravdu tak zle? Ano, má podlomené zdraví 3% Ne, simuluje 92% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 8965 lidí

Jak to, že se státy východní a západní Evropy v tomto postoji tak odlišují? I deklaraci podepsaly kromě Pobaltí státy západní Evropy…

Myslím, že je to dáno naší zkušeností s totalitními režimy. Na Západě si ničím takovým neprošli a myslím, že dnes na západ od našich hranic dochází k liberalizaci, která zachází příliš daleko. Vše má mít své hranice. Demokracie začíná a končí tam, kde jsou odebírána práva jednotlivci a kde začíná kolektivní pojímání pravdy. Tedy ve chvíli, kdy si dav vyhrazuje právo na rozum, a to není nikdy dobře. Nedávná historie to ukazuje. Fašismus, komunismus. Snad nám nějaký další ismus opět nebude chtít říkat jen tu svou pravdu a jakýkoliv jiný názor tomu ismu se nelíbící bude nekompromisně trestán.

Maďarský premiér Viktor Orbán tvrdí, že maďarské děti mají vychovávat Maďaři a německé zase Němci, nikoliv naopak. Vnímáte spor o snahu zabránit rodičům ve státě vychovávat děti podle svého?

Zde záleží na okolnostech. Jsou-li děti vychovávány s láskou a je jim věnována potřebná a kvalitní pozornost a péče, pak si myslím, že je jedno, jestli děti jsou vychovávány v té či oné rodině. Mně jde hlavně o to, aby děti byly vychovávány matkou a otcem, pro jistotu říkám ženou a mužem, aby to někdo nechápal jinak, a pokud je toto splněno, tak je jedno, jakou řečí rodiče mluví. Mělo by jít o to, aby z dítěte vyrostl kvalitní a pro společnost prospěšný člověk.

Kritici upozorňují, že Evropská unie až příliš zasahuje do legislativy států, což jste nyní zmínil také vy. To tvrdí i Viktor Orbán, který prohlásil, že liberálové nerespektují názory neoliberálů, a upozornil na obrat „jednotná v rozmanitosti“, který Evropská unie používá. Co si o tom myslíte?

Evropská unie by měla chránit hodnoty zemí v Unii spojených. To znamená, že by neměla slepě přijímat zákony a ty nutit k implementaci jednotlivým členským zemím. V Evropě žije několik etnik a ty jsou z podstaty své historie, ale i původu prostě rozdílné. Slované, Germáni, románské národy, Hunové, Vikingové a další, a to znamená, že prostě máme v genech rozlišnosti, které je třeba respektovat a při rozhodování Evropské unie brát v potaz. Psali jsme: A co ta Jourová? Takhle se chová přítel Orbána? Babiš dostal za uši

Minule jste mi řekl: „Někdy mi to připadá, že si lidé pletou toleranci s anarchií, ve které si každý může dělat, co chce. Tak to ovšem není.“ Platí to i v tomto případě?

Věřím, že ne, pokud by si vedení Evropské unie pletlo toleranci s anarchií, pak ji raději rozpusťme. Za sebe si myslím, že vedení Evropské unie chce slepým chrlením jednoho zákona za druhým přesvědčit, že pracuje ve prospěch lidí žijících v Evropské unii. Někdy vedení Evropské unie uniká staré dobré přísloví, že méně je více a kvalita má vítězit nad kvantitou. A že zdravý rozum a názory prověřené staletími není třeba měnit jen proto, že se zdají staré a překonané. Křesťanství tu máme dva tisíce let a můžeme z něj čerpat dnes a denně a nikterak nepozbývá aktuálnosti.

Jak nalézt vhodnou hranici, kdy a jak seznamovat děti s homosexualitou a celkově problematikou LGBT?

Někdy mám obavu, že chceme rodičům ubírat právo na výchovu jejich dětí podle rodinných zkušeností, ideálů a názorů. Proč bychom měli někomu vnucovat, že má své nedospělé děti poučovat, že tu je i jiný typ soužití lidí než ten, ve kterém jsou vychovávány svými rodiči, svou maminkou a tatínkem. Osobně jsem si jist, že pokud člověk cítí, že neodpovídá zaběhlé představě většinové společnosti o soužití muže a ženy, tak si může získat dostatečné množství informací nebo se obrátit na lékaře, psychology a další, kdo se problematice sexuality a začlenění do společnosti věnují. V době internetu to jistě žádný problém není. Každý člověk má na zemi svou úlohu a mně osobně je jedno, jaké je sexuální orientace. Anketa Vnímáte sudetské Němce jako své krajany? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9618 lidí

Má dnešní doba podle vás vliv na vnímání tradiční rodiny – muž a žena? Co to může pro společnost znamenat?

Nejhorší, co může jakákoliv autorita, politik či osoba veřejně známá a přijímaná udělat, je relativizovat, nebo dokonce zpochybňovat úlohu tradiční rodiny v podobě matka a otec. Tradiční rodina by měla být hýčkána a podporována zákony naší země. Vždyť plod lásky muže a ženy v podobě dítěte obohacuje každého z nás a celou naši společnost. Jestli bychom si měli brát v něčem příklad z muslimských zemí, tak je to vědomí, že děti jsou naše budoucnost, naše bezpečí a útočiště ve stáří. Bez dětí naše civilizace nepřežije, a proto mají být ženy zvýhodňovány za výchovu dětí.

Minule jste rovněž upozornil na stoupající požadavky homosexuálních párů vedoucích až k manželství a adopci dětí. Jak v tomto smyslu naložit s otázkou adopce dětí? Měly by mít homosexuální páry možnost vychovávat děti?

K tomuto tématu mám jednoznačný názor a ten je, že ne. Muž jakkoliv dokonalý nemá srdce, cit a rozum ženy a žena, jakkoliv dokonalá, nemá srdce, cit a rozum muže. Heterosexuální pár, byť v mnoha případech nedokonalý, je pro zdravý vývoj dítěte ten nejvhodnější. Je pak na společnosti, aby byla schopna odhalit, pokud dítě trpí v rodinách, a sjednat nápravu. Příčí se mi názor některých stejnopohlavních párů, že dítě by se u nich mělo lépe. Po hmotné stránce asi ano, i věřím, že by mělo dobré zázemí a možná i lásku, ale rozdílnost výchovy rodiny, kde jinak uvažuje žena a jinak muž, nic nenahradí. V té různosti je základ zdravého vývoje nového člověka, a to si musíme uvědomit ve chvílích, kdy přijde otázka, jestli stejnopohlavní páry můžou vychovávat děti.

Sexuální menšiny tvoří jen několik procent populace, jejich téma se – i podle médií – zdá jedním z těch hlavních. Čím to je?

Je dobře, že se otevřeně mluví o sexuálních menšinách a jejich problémech. Ono to vychází z toho, že lidé LGBT jsou na trhu práce většinou zaměstnáváni v takzvaně měkkých zaměstnáních. Tedy pracují v kancelářích, médiích, kultuře, cestovním ruchu a podobně. A tedy i z důvodu možnosti pracovat v oborech, které jsou často a někdy i primárně orientovány na komunikaci s lidmi, tak své osobní nastavení, byť i třeba nechtěně, posouvají do veřejného prostoru. Vždyť se podívejme, kolik lidí z LGBT komunity pracuje v rozhlase, televizi a tisku. Je tedy logické, že ze své zkušenosti touto cestou ovlivňují okolí. A já jim to vůbec nemám za zlé. Jen to nesmí přesáhnout únosnou hranici a tu není někdy lehké rozeznat.

Je správné, že LGBT problematika se promítá do různých aspektů života, jako je například sport? Duhové pásky kolem ruky, barevná osvícení stadionů…

Teď jste touto otázkou, paní redaktorko, ťala do živého. To, čeho jsme byli svědky během letošního mistrovství Evropy ve fotbale, přesáhlo jakoukoliv únosnou mez. I nezaujatý divák u televize se musel děsit toho pokryteckého klekání některých reprezentací před začátkem utkání nebo při pohledu na duhové pásky na rukou kapitánů některých týmů se ježily vlasy hrůzou na hlavě. Reklama Volkswagenu s duhovým pozadím dráždila nejedno oko fotbalového fandy nebo diváka. A pak u této reklamy to pokrytectví, kdy v muslimském Baku bylo pozadí této reklamy modré. Že by v Baku nežili žádní občané z LGBT komunity? Jestli toto má být cesta k vytvoření tolerance a respektu mezi sexuálními skupinami, tak to je s naší společností opravdu špatné. Jsem proti pozitivním i jiným diskriminacím, jelikož jejich účinek je většinou obrácený a místo aby určité skupině pomohl, většinou ublíží. Velké množství mých přátel, a to z obou skupin hetero i LGBT, se tomuto rádoby sbližování velmi brání a vůbec se jim nedivím.



