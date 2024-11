Prezident vyznamenal Ondřeje Vetchého. „Pousmát se nebo si odplivnout.“ Jediné dvě možnosti podle Konečné

„Asistovat u přehlídky pokrytectví na Hradě? To fakt ne,“ napsala jste na svůj FB. Paní poslankyně, co více tedy říci k letošnímu slavnostnímu udílení státních vyznamenání na Hradě?

Normální člověk – když viděl, jak si Vetchý, velkohubý bojovník proti komunistům, přebírá cenu od předsedy ZO KSČ a rozvědčíka – tak se musel buď pousmát, nebo si odplivnout. Bohužel to pak zastínilo ty hrdiny, jejichž jména nevídáme denně v médiích a kteří si vyznamenání skutečně zaslouží.

Navíc, úroveň toho, co Petru Pavlovi napsali, aby osazenstvu přečetl, byla přinejmenším diskutabilní. V několika pasážích si text dokonce odporoval. No, zkrátka nic, u čeho bych musela být.

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

Podívejme se celkově na pondělní výročí. Co republice popřát?

Tak já bych v první řadě chtěla popřát naší krásné zemi, aby v jejím čele nestáli politici, kteří ji zaprodávají a národní zájem je pro ně cizí. Je též příznačné pro tuto čtyřdemoliční vládu, že pošlapala nejvíce v novodobé historii právě vztahy se Slovenskem, s nímž jsme mnoho desítek let sdíleli jednu zemi…

Připomínali jsme si výročí vzniku samostatného Československého státu. Ten ale už více než třicet let neexistuje. Co tedy, s odstupem těch let, říci k porevolučnímu rozdělení Československa? Byla to dobrá cesta?

V první řadě chci říct, že se považuji za Čechoslováka. A co říct k rozdělení Československa? Že to politici udělali zase o nás bez nás. Neměli odvahu ani k tak zásadnímu kroku vypsat referendum, aby se zeptali samotných občanů ČSFR. Tady tomuto stylu rozhodování je nutné říct co nejdříve STAČILO!

A jak dnes vidíte vztah mezi Čechy a Slováky?

Myslím, že běžné mezilidské vazby výstřelky Fialovy vlády naštěstí nijak nepoznamenaly. Věřím, že pro drtivou většinu našich občanů jsou Slováci pořád rodní bratři. A takto to vnímám i ze druhého břehu řeky Moravy.

Ve svém aktuálním pořadu Bez obalu jste mimo jiné mluvila o tom, na kolik se vyšplhala cena bytu v Praze a v Brně. Na kolik tedy? A co říci k současné bytové situaci v ČR?

Naráz mají o bytovou otázku všichni péči. Lidovci o něm mluví po sjezdu. Piráti po krajském debaklu a naprosto zpackané digitalizaci, která paradoxně dostupnost bydlení ještě zhoršila. Právě během jejich vlády extrémně narostly ceny bydlení a pro mnohé se z vlastního bydlení stal jen nedostižný sen. Sedmdesátimetrový byt – což by měl být nějaký standard pro čtyřčlennou rodinu – už v Praze stojí 11 a v Brně 9 milionů korun. Jen pro představu – když si půjčíte 10 milionů korun, tak splátka hypotéky činí asi 52 tisíc korun měsíčně na 30 let. A to ještě na začátku musíte mít dle současných pravidel minimálně 10 % z ceny nemovitosti našetřeno z vlastních prostředků. Děsivá čísla.

V Evropském parlamentu jste navrhla snížení platů politiků. Jak dopadlo hlasování a jak se k tomu postavili čeští europoslanci?

Těch hlasování bylo několik. Vždy bylo navrženo snížení odměny na polovinu. Jak u europoslanců, tak u komisařů. Ostatně toto navrhuji v Evropském parlamentu pravidelně. Bohužel ani tentokrát to neprošlo. Proti se z českých europoslanců postavili zástupci vládních stran.

I u předsedkyně komise Ursuly von der Leyenové?

Ano, překvapilo mě, že za to, co předvádí, nehlasoval pro snížení jejího platu zástupce ANO 2011 Jaroslav Bžoch, který se spolu s Ondřejem Kolářem z TOP 09 zdržel.

Pojďme zpátky k nám. ČSA po 101 letech vypravily v minulých dnech poslední let. Co k tomu říci?

Je mi z toho smutno. ČSA potkal stejný osud jako mnoho výkladních značek naší historie. Od čokoládovny Diana, přes textilní závody OP Prostějov, Benzinu až po automobilky Karosa nebo LIAZ. Z některých značek pak zůstaly už jen prázdné schránky, které využívají zvučného jména, ale výroba probíhá jinde – to je například Solo Sušice, které bude brzy následovat brněnský Zetor. To je vysvědčení 35 let působení vládních umělců.

Premiér tento týden podepsal smlouvu s Vatikánem. Co o této smlouvě víme? A je to správný krok pro ČR?

Ještě, než o konkordátu vůbec začala referovat média, natočila jsem video, v němž jsem se snažila přiblížit, v čem spočívají rizika takovéto dohody. Je příznačné, že se demoliční ODS, TOP 09, KDU-ČSL i STAN často odvolávají na masarykovské hodnoty, ale pak nemají problém postavit se za něco takového, jako je dohoda s Vatikánem. Idea TGM přece byla maximálně sekulární stát s co nejnižším vlivem církve. To se postupně od roku 1989 ale mění. Začalo to tzv. církevními restitucemi a pokračuje to právě smlouvou s Vatikánem.