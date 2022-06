Primář Koskuba: Máme ještě vládu? Nechápu, že národ zůstává v klidu

„Inflace je obrovská. Když vidím, jak peníze mizí z mé peněženky, z mých účtů a co platím, nemyslím si, že je 16 procent. Je daleko vyšší. Bohužel. Další věc je, že toto není konec, a to, co dopadne na naše občany na podzim, bude z mého laického pohledu ještě strašlivější. Co docela nechápu, jak to zanechává náš národ poměrně v klidu. Jestli my vůbec máme vládu? Jenom vnímám, že naše vláda řeší Ukrajinu. Více než o polovině vlády vůbec nevím. Souhlasím s těmi, kteří říkají, že naše vláda pro svou zem nedělá opravdu nic,“ vysvětlil Jiří Koskuba, bývalý poslanec ČSSD, primář interny pražské nemocnice Na Bulovce.

Co se to na tom pražském magistrátu děje z vašeho pohledu?

Nic překvapivého a navíc je před volbami.

Jak to myslíte, že to není nic překvapivého? Přece jen policie zatkla náměstka pražského primátora, to tady ještě nebylo...

Jistý vývoj v této zemi je. Bohužel netvrdím, že pozitivní. Víme, co se o magistrátu vždy šuškalo. Teď zřejmě už nebylo takové krytí. Spekuloval bych. Budu ale upřímný – vůbec mě to nepřekvapuje. Je vidět, že dáme Česko dohromady, byť to nebylo heslo zrovna Starostů.

Opět se v této souvislosti objevuje pražský dopravní podnik. S ním už byly spojené kauzy v minulosti a hodně ovlivňovaly pražskou politiku. Ten je nějak zakletý...

Je to už spousta let, kdy jsem byl radním hlavního města Prahy (1990 až 1994 – pozn. autora), kdy jsme se oproti dnešku snad až velmi naivně snažili řadu věcí dát dohromady. Pokud si pamatuji, tak dopravní podnik je jedním z nejvýznamnějších a nejdůležitějších podniků města. Narozdíl třeba od vodáren a energetiky ho nestihli komunální politici prodat. Zůstal v majetku města a točí se tam velké peníze. A kde se točí velké peníze je logické, že se objevují i ti, kteří si z nich eventuálně chtějí uloupnout. Byť musíme ctít presumci neviny.

V politické rovině je tomu trochu jinak...

Řešili jsme prodej lístků a lítačky, a tam se kupodivu nic neprokázalo. Tentokrát uvidíme, jak to dopadne. Jak silnou pozici mají u naší zcela nezávislé justice, o čemž si dovolím silně pochybovat.

Nyní je tlak na to, kdo by měl všechno odstoupit. Na celostátní úrovni podle opozice předseda hnutí STAN Vít Rakušan, který je ministrem vnitra, na úrovni pražské zase například ODS požaduje, aby odstoupil primátor Zdeněk Hřib a jeho náměstek pro dopravu Adam Scheinherr. Co si o tom myslíte?

Je před volbami. A opozice něco podobného má v náplni práce. Ale o opozici jak na magistrátu, tak v Parlamentě jsem s výjimkou SPD skoro neslyšel. Teď mají příležitost a logicky ji využívají. Jakým způsobem to řeší, je jejich věc. Toto ale měli požadovat od samého počátku. Jsem sice pouhý Pražan, ale vedení města, které za celé volební období zajistilo přejmenovávání ulic, stěhování soch a namalování cyklostezek na vozovkách, kam už se nevejde ani autobus – což pozoruji u nás ve čtvrti, tam autobusy neprojedou tím, co pan Scheinherr namaloval – je mi zcela lhostejné. Přišli jsme o další čtyři roky.

Myslím však, že většinu lidí spíš zajímá, jestli jim ještě něco v peněžence zbude kvůli stoupajícím cenám všeho. Ze všech stran je tu kritika, že vláda proti rekordní inflaci dělá málo, nebo téměř nic, řešení odkládá. Narozdíl od sousedních zemí, kde se snaží alespoň o něco. Jak to hodnotíte vy?

Mluvíte s prostým občanem, který poslední tři roky prakticky nikam nevycestoval. Jednak jsem nemohl a také jsme se museli starat o covidy. Nemám přehled o tom, co se děje v zahraničních zemích. Sdělovacím prostředkům již zcela nedůvěřuji. Obávám se, že se nám jenom cíleně lže. Když to shrnu, dotýká se to logicky i mě. Sám vidím, co se děje.

Včera jsem v obchodě vracel čtyři malé vepřové konzervy, které byly vystaveny, že jsou v rámci akce. Ale když mě samoobslužná pokladna pípla, že čtyři vepřové konzervičky stojí takřka 400 korun, tak jsem je s pomocí prodavačky vrátil. Ano, inflace je obrovská. Když vidím, jak peníze mizí z mé peněženky, z mých účtů a co platím, nemyslím si, že je 16 procent. Je daleko vyšší. Bohužel. Další věc je, že toto není konec, a to, co dopadne na naše občany na podzim, bude z mého laického pohledu ještě strašlivější.

Co docela nechápu, jak to zanechává náš národ poměrně v klidu. Docela jsem nepocítil vůbec nic, že by tato vláda udělala. Jestli my vůbec máme vládu? Jenom vnímám, že naše vláda řeší Ukrajinu. Více než o polovině vlády vůbec nevím. Piráti dokázali, že jsou, jací jsou. Zaznamenal jsem, že v současné době jejich hlavním zájmem jsou jednopohlavní svazky a nějaká místa pro narkomany. To je skutečně opravdu to, co mě trápí. O lidovcích ani nemluvě. Souhlasím s těmi, kteří říkají, že naše vláda pro svou zem nedělá opravdu nic.

Je však fakt, že současné ekonomické problémy výrazně ovlivňují vlivy zahraničněpolitické. Mnozí třeba čekali, že se kvůli tomu zmírní tlak na takzvaný Green Deal a některá opatření se odloží a posune se jejich termín. Soudě podle hlasování europoslanců (nikoliv tedy většiny českých) o zákazu prodeje aut se spalovacími motory od roku 2035 to vypadá, že nějaké odklady asi nebudou...

Pohleďte na vedení Evropské unie počínaje paní von der Leyenovou. Opět mě udivuje, že ani média ani lidi si příliš neuvědomují, že tito představitelé jako je ona a další, nebyli ani demokraticky zvoleni. Jsou po volbách jmenováni. Vedou tento částečně sjednocený kontinent a rozhodují za nás. To je přece naprostá tragédie. Co se týče kroků EU a nejen v této věci, shrnul bych je poměrně cynicky. Je problém, když něco vede blbec. Ještě horší je, když to vede aktivní blbec. Tím bych hodnocení kroků EU uzavřel.

Na závěr se zeptám na vaši bývalou stranu – ČSSD. Není na tom moc dobře. V Praze teď v pražských komunálních volbách bude jedničkou jejich společné kandidátky se Zelenými paní Šabatová, což nevydýchal ředitel motolské nemocnice Miroslav Ludvík a po 32 letech ČSSD opustil. Když člověk vidí sociální politiku vlády, tak si říká, že ČSSD by měla jít nahoru, i kdyby nechtěla. Jaká je budoucnost ČSSD?

Je to pro mě citlivé téma, protože jsem v této straně strávil více než 20 let. Velkou část z nich jsem zoufale upozorňoval na to, kam se řítí. A to i za předsednictví kolegy Míry Ludvíka, když vedl pražskou organizaci, jejíž jsem byl vždy členem. Nebyl jsem nikým z nich vyslyšen a vždy jsem byl považován za potížistu. Takže bych teď měl projevovat škodolibou radost se slovy – já jsem vám to říkal. Dokonce jsem z tohoto důvodu ještě během poslaneckého mandátu ze strany vystoupil. Už se to opravdu nedalo vydržet. Když jste členem nějakého mužstva nebo firmy, musí tam být jistá loajalita, ale i snaha udržet ji na trhu. Přestože se ze mě i vlivem dění v EU stal konzervativec, lpím na řádu a určitých tradicích, a to právě mladší v těchto stranách pošlapávali.

Nicméně je vidět a lidé si snad uvědomují, jak to vypadá, když v politickém spektru chybí něco, co zavání aspoň trochu takzvanou levicí. Přestože si myslím, že doba dozrála tak daleko, že levice, pravice – o tom to není. Je to čistě o solidnosti. Buď těžký individualismus, nebo společnost a národ jako takový. Bohužel moji milí socani postupně opouštěli jednu tradiční věc za druhou, dostali se tam, kam se dostali. Je mi to upřímně líto, pomoci jim nemůžu. Slávkovi Ludvíkovi rozumím, že tak učinil, ale opustil palubu Titaniku už když viděl, že je pod vodou. Řada z nás to dělala dřív, aby na to upozornila, že se něco děje. Nikdo na to nereagoval. O jistých kandidátkách jsem slyšel, máme přísloví – starého psa novým kouskům nenaučíš. Na druhé straně asi už nemají kde brát. Je kruté, že když jde strana ke dnu, opouštějí ji i ti, co na ní parazitovali. Čímž jsem se nechtěl dotknout skalních členů. Bojím se, že na dlouhou dobu socanům nebude pomoci, dokud se neobjeví někdo, kdo začne s lidmi mluvit normálně a přestane si hrát na nějaké pofidérní eurohodnoty, korektnost. To se zvláště v době, kdy máme za hranicemi válku, opravdu nenosí. A lidé potřebují slyšet něco jiného.



