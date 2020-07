Publicista varuje před vlnou antirasismu: Kvóty na povinná manželství bělošek s černochy. Úpadek firem. Nepovedou je ti nejlepší, ale ti správně „barevní“...

ROZHOVOR „Podle mne je problém s rasismem v Evropě záměrně vyvoláván neziskovými organizacemi a socialistickými aktivisty, kteří hledají nástroje, jak omezit svobodu slova a svobodu jednání. Tihle idioti, v čele s Jourovou, by za chvíli chtěli nařizovat i kvóty na povinná manželství bělošek s černochy,“ říká spisovatel, odborník na islám a bývalý muslim Lukáš Lhoťan. Varuje předtím, aby firmy nevedli ti nejlepší, ale ti se správnou barvou kůže a připomíná, že s něčím podobným neuspěli v padesátých letech ani komunisti. Odbornost totiž nahradil třídní původ. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz také prohlásil, že Evropská unie se chová, jako by chtěla darovat Řecko a Kypr Turecku.

Ve Spojených státech a následně po celém světě se řeší rasová diskriminace po smrti George Floyda. Protesty se přelily i do Evropy a České republiky. Jde o hlubší problém tamní společnosti z minulosti nebo přílišnou agresivitu policie celkově? Nebo něco jiného?

Necítím se být dostatečně informován o podrobnostech všech těchto věcí ve Spojených státech, nespecializuji se na Spojené státy, ale z toho mála, co vím a co je možné i slyšet od lidí, jež se dlouhodobě věnují této problematice, tak jsou tam dvě zásadní oblasti. Za poslední roky ve Spojených státech sílí hnutí, které veškeré násilí ze strany Afroameričanů omlouvá údajným rasismem. Je zajímavé, že žádné jiné menšiny ve Spojených státech nemají problémy takového rozsahu jako Afroameričané. Až mi to trochu připomíná jeden starý vtip, který jsem upravil pro tuto záležitost: Víte, kolik Afroameričanů potřebujete k výměně žárovky? Ani jednoho, protože místo výměny žárovky by raději seděli a nadávali na bělochy, že mohou za rozbití žárovky a nechtějí jim ji vyměnit.

A myslím si, že právě o tom to je. Afroameričané se ve Spojených státech stali údernou pěstí socialistů, kteří je potřebuji mít jako chudáky, omezence a podobně, aby z toho stavu mohli obviňovat bělochy a pracovité lidi, a tak mohli ospravedlňovat své zavádění socialismu ve Spojených státech. Afroameričané se tak stávají užitečnými idioty budovatelů socialismu. A toto budování socialismu je prováděno pod pláštíkem boje proti rasismu a proti bělošské nadvládě.

Druhou oblastí je fakt, že americká policie je v některých oblastech přezbrojená a chová se dosti brutálně, ale co jsem viděl statistiky, tak americká policie zabije víc bělochů a příslušníků jiných ras než Afroameričanů, takže je to ze strany Afroameričanů trochu rasistické zdůrazňovat jen svou rasu.

Jste častým kritikem nelegální migrace do Evropy. Vidíte v těchto událostech nějakou paralelu?

Velice nebezpečnou. Podívejte se, co se děje poslední dny v Evropě, nejde jen o to hnutí inspirující se u amerických socialistů a anarchistů, které by nejraději vymýtilo z Evropy bělochy a jakoukoliv historickou stopu bělošské civilizace. Podívejte se, jak ničí sochy historických osobností od Anglie až po Prahu. Dokážete si představit, co by se dělo, kdyby tahle sebranka ničitelů měla reálnou moc ve státě? Já si to dovedu představit, protože jsme to už viděli za rudého teroru v Číně během Kulturní revoluce nebo v Kambodži za vlády Rudých Khmérů, kdy byly umučeny a povražděny miliony lidí, kteří byli označeni za reakční a tak dále. Přesně tohle by tihle barbaři rozpoutali i v Evropě, kdyby mohli.

Zdá se, že koronavirus migrační krizi v médiích upozadil. Vy jste jistě situaci sledoval. Je něco, co se za poslední tři měsíce událo takzvaně pod povrchem a média to nepostřehla?

Ano, česká média absolutně ignorují bobtnající krizi kolem Turecka, které s tichým souhlasem vedení Evropské unie zásobuje islámské teroristy v Libyi, vyhrožuje Řecku a Arménii vojenskou invazí a snaží se okupovat ekonomickou zónu Kypru. Nevím, jestli je to záměr nebo jen prostě nezájem, ale chování turecké vlády ohrožuje mír v Evropě mnohem víc než Rusko. A ještě k tomu jsou turečtí islamisté povzbuzováni tichým souhlasem ze strany vedení Evropské unie a Německa.

Ano, mezitím se stupňuje konflikt mezi Tureckem a Řeckem. Turecký prezident Erdogan nejdříve pustil k řeckým hranicím tisíce migrantů a Řecko zesílilo ochranu. Nyní po odeznění koronaviru se očekává, že se ilegální migranti k hranici vrátí a budou se ji znovu snažit překročit. Europoslanec Ivan David (SPD) pro PL řekl, že státy stojí na prahu války a je jen otázkou času, kdy někdo škrtne sirkou. Má podle vás pravdu?

Ano, již jsem odpovídal výše. Turecko je zároveň stále více arogantnější, protože cítí podporu ze strany Spojených států a vedení Evropské unie, které se chová, jako by bylo připravené darovat Řecko, Kypr a další Turecku výměnou za společný postoj proti Rusku a Egyptu. Je to úplně stejný hajzlovský postoj, jaký měl Západ vůči Československu v roce 1938. A to je třeba říci otevřeně, že Západ, tedy vedení Evropské unie společně s německou vládou, jsou až podlézavě servilní vůči islámským extremistům v Turecku a Řecko začíná chápat, že ho nejspíše obětují i v rámci Severoatlantické aliance. A začíná se víc a víc zajímat o možné formy spojenectví s Ruskem a podobně.

Lze konflikt Turecka a Řecka nějak vyřešit vzhledem k tomu, že trvá po staletí?

Ten konflikt šlo vyřešit před mnoha desítkami let, ale dnes je jasné, že buď padne islamistická vláda v Turecku, nebo je velmi reálná omezená válka mezi Řeckem a Tureckem. V Turecku se situace vyvinula tak, že Erdoganova vláda již nemá podporu všech tureckých konzervativců a islamistů, a tak se musí opírat o podporu fašistických skupin, které hlásají otevřenou nenávist vůči Řecku a Evropě. Pokud bude hrozit pád islamistické vlády, tak je reálné, že se pokusí islamisté vyvolat válku – nejspíše s Řeckem či Kyprem, aby se udrželi u moci.

V době protestů v Americe se vyjádřila i místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová na téma projevy rasismu v Evropě. „Rasismus je v Evropě na vzestupu od roku 2015, kdy jsme zažili migrační krizi a kdy skutečně se atmosféra ve společnosti zhoršila. Ale nemáme v Evropě žádný ze států, který by rasismus nějakým způsobem posvětil nebo byl k němu úplně mlčenlivý. Všude máme zákony, které se ale málo vynucují, a zároveň rasismus probíhá ve velice skryté formě diskriminace, kterou nevidíme, nemáme ve statistikách, ale která ve společnosti existuje. Řekla bych diskriminace skrytá, ale velmi palčivě vžitá těmi, kterých se to týká, takže máme v Evropě co dělat,“ řekla. Existuje v Evropě problém s rasismem? A nakolik je vážný?

Podle mne je problém s rasismem záměrně vyvoláván neziskovými organizacemi a socialistickými aktivisty, kteří hledají nástroje, jak omezit svobodu slova a svobodu jednání. Tihle idioti, včele s Jourovou, by za chvíli chtěli nařizovat i kvóty na povinná manželství bělošek s černochy. Tihle antirasisté jsou největší nepřátelé naší svobody a společnosti, protože svou politikou násilného nucení a násilného dosazování jen pomáhají oslabit Evropu například v ekonomické oblasti. Protože firmy již nepovedou ti nejlepší, ale ti se správnou barvou kůže, byť jsou to třeba totální idioti. Tohle tady bylo již v padesátých letech za komunistů, kdy místo kvalifikovaného člověka seděl ve funkci nějaký člověk se správným třídním původem, ale totálně bez znalostí. Komunisté postupně pochopili, že to tak nejde. Já se bojím, že dnešní antirasisté a socialisté jsou už tak blbí a zaslepení, že to nepochopí a pohřbí naši společnost postupným ekonomickým, společenským úpadkem.

A jak to souvisí s migrací, když podle Jourové stoupá rasismus od začátku migrační krize? Nakolik a které projevy jsou rasistické, a které jsou naopak reakcí právě na migraci?

Jednoduše. Podívejte se na dogma stoupenců masové migrace z Afriky a islámských zemí, tady nám propagandisticky tvrdí, že masová migrace je přínos a tihle uprchlíci či migranti jsou pravý zlatý důl, který nám přinese ekonomickou prosperitu? Opravdu? Pokud tomu tak je, tak proč se těchto obohacení Západ snaží zbavit násilným přerozdělením do východní Evropy? Proč se Západ snaží zbavit takového pokladu? Protože jsou to jen lži, masová migrace Západu přináší víc škody než užitku, a proto se snaží Západ aspoň trochu si ulevit tím, že problém pošle i k nám. A protože my jsme proti tomu, aby nám sem Západ posílal své problémy, tak jsme podle Jourové a neziskovek rasisté a dochází tu k nárůstu rasismu, protože nechceme mít tyhle migranty.

„Prakticky vzato byly v České republice v roce 2010 jen dvě mešity a několik modliteben. Dnes je zde šest mešit a vzrostl i počet modliteben. A to nehovořím o detailech nárůstu muslimské komunity v České republice. Podle výzkumu z terénu si dovolím tvrdit, že počet muslimů v České republice se od roku 2010 nejspíše zdvojnásobil,“ uvedl jste minule. Na toto téma jste také vydal knihu Islám & islamismus v České republice – 3. rozšířené vydání. Jak se situace v Čechách vyvíjí?

Dost nepřehledně a muslimská komunita narůstá neorganizovaně. Například zde vznikají tajné mešity, které nejsou nijak registrované jako mešity a nikdo neví, co se v nich děje. O jedné takové mešitě psal nedávno deník Mladá fronta. Uvedená tajná mešita stojí na okraji Prahy a byla vybudovaná lidmi ze Saúdské Arábie. Oficiálně to není mešita, ale sídlo saúdskoarabské firmy, ale na arabských webech je to inzerováno jako mešita.

Pak se podívejte na takové lidově řečeno kebabárny, které dnes stojí v každém trošku větším českém či moravském městě, obsluhují tam mnohdy muslimové. Už to nám indikuje, že muslimové se začínají usazovat v malých městech a za pár desetiletí tam může být již menší komunita toužící po mešitě. Pokud někdo tvrdí, že přistěhovalectví muslimů není problém, tak se podívejte na příklad Německa, jak ho popisuji ve své knize Eurabia – Mýtus nebo realita budoucnosti?

V roce 1922 bylo v Německu kolem 1800 muslimů.

V roce 1961 zahájilo západní Německo program přesunu tureckých pracovníků.

V roce 2016 se odhaduje, že v Německu žije kolem šesti milionů muslimů.

Prakticky za jeden lidský život se v Německu z pár tisícovek muslimů stalo několik milionů.

Podle mne je třeba si přiznat, že v České republice přibývá dosti razantně muslimů, a pokud nám sem začne vedení Evropské unie tlačit uprchlíky a migranty, tak ten nárůst muslimské komunity ještě více zrychlí. Ale nemám dojem, že by to většině Čechu vadilo. Stačí se podívat na výsledky voleb, značná část Čechů k volbám nechodí a naprostá většina volí politické strany, které buď aktivně podporují příliv uprchlíků a migrantů, nebo se tomu nesnaží bránit. A nakonec vždyť je zde pouze Okamurova SPD, která prohlašuje islám za problém pro naši budoucnost. Ostatní politické strany z Parlamentu se nijak vůči islámu a islamizaci nevymezují, takže vlastně nezbývá než konstatovat, že většina Čechů zde asi chce mít muslimské komunity nebo jim to minimálně nevadí.



