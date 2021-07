Putin jí ruinuje zemi, zato s Gretou si rozumí. Ruská ekoaktivistka, kterou vyznamenal Biden

reklama

Jak vlastně vnímáte pandemii koronaviru?

Anketa Souhlasíte, aby se pokuty za opakované přestupky odečítaly ze sociálních dávek? Ano 97% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11867 lidí

I tak si myslím, že jsme šťastlivci, protože za pandemie mnoho lidí zemřelo. Pochovala jsem tetu a kamaráda, sedmapadesátiletého ekologického aktivistu Jevgenije Usova. On byl prvním, od něhož jsem se dozvěděla o problematičnosti projektu Nord Stream 2, proti němuž jsme organizovali kampaň.

O ruských vakcínách se často hovoří jako o měkkém nástroji vlivu režimu Vladimira Putina. Co vy na to?

Je složité o tom takto soudit. Bohužel nemám žádné hlubší informace či patřičné statistiky. Po úmrtí tety jsme měli strach. Máma i táta, kteří zůstali v Moskvě, byli očkováni a jsou živí a zdraví. Samozřejmě nevěřím, že ruské vakcíny jsou těmi nejlepšími na světě. Ostatně nedůvěřuji ničemu, co pochází od Putinova režimu.

Nicméně ještě za časů SSSR se muselo Rusko vypořádat s mnohými epidemiemi a docela se mu to dařilo, takže věřím, že je tam dodnes mnoho odborníků, kteří s tím umějí bojovat. A to, že Putin využije všeho, aby podržel svůj režim, je také zřejmé. Čekat od něj něco jiného nelze.

Lze přemýšlet o epidemii covidu-19 i jako o obranné reakci matky Přírody?

To je vlastně filozofická otázka. Lidstvo se opravdu k přírodě chová velmi špatně a vlastně jde o sebevražednou cestu. A nejde jen o problémy s pandemií, ale třeba i o globální oteplování. To jde také na vrub lidstva a má třeba souvislost se zmíněným plynovodem Nord Stream 2. Ten projekt doprovázejí politické, ekologické i společenské problémy. Německá politická garnitura ho přesto nechce zastavit.

Současná pandemie je tedy dalším ze signálů od matky Přírody, abychom její rabování zastavili. Všichni máme možnost přehodnotit vlastní životní priority. A určité trendy v tomto ohledu už existují. Lidé se stěhují z chaosu velkoměsta na vesnice a pracují po internetu. Dnešní chování lidstva jinak připomíná jízdu v utrženém výtahu, která nejspíš skončí smrtí.

Psali jsme: Jiří Baťa: Neskutečná politická manipulace, která se musí, ač by neměla, akceptovat Hodili šutr na konzulát Ruské federace. Policie pátrá Volný (Volný blok): Měli bychom vyhlásit sankce vůči USA. Za terorismus v Moskvě A už se mlčí. Vrbětice: Vlivný muž ČSSD měl co říci

Anketa Lídr které volební strany si zatím v kampani počíná nejzručněji? Babiš 25% Bartoš 1% Fiala 1% Okamura 48% Filip 1% Hamáček 3% Majerová-Zahradníková 4% Volný 14% Šlachta 3% hlasovalo: 8719 lidí

Cestoval jsem po Rusku, a většina tamních obyvatel nemá moc hezký vztah k přírodě. Všude páchne nafta a všude se povalují odpadky...

Problém je v tom, že v Rusku byl po pádu sovětského totalitního režimu bohužel zaveden kapitalismus nejhrubšího zrna. I kapitalismy jsou různé. V západní a střední Evropě existují kapitalistické systémy s lidskou tváří, abych to nějak pojmenovala. Rusko ovládají mafiánské struktury, které bez jakýchkoliv omezení vysávají jeho přírodní zdroje. Země je to sice obrovská, ale obyvatelstvo je soustředěno ve zhruba patnácti městech. Tam se nicméně neustále staví a ubývá životního prostoru, což s sebou nese další problémy, například potíže s likvidací odpadu. A je třeba říci, že ekologické smýšlení u obyčejných lidí je daleko hlubší než u vládních představitelů. Občas mi připadá, že ti nevědí, co slovo ekologie znamená. I proto jsme vytvořili nezávislý ekologický portál, kde se domlouvají aktivisté z celého Ruska.

Nicméně v Rusku je, co se týče ekologie, situace opravdu složitá. Po anexi Krymu prochází Rusko ekonomickou krizí a lidé se starají hlavně o to, jak nasytit vlastní děti a přežít.

Když srovnáte bývalý Sovětský svaz a dnešní Ruskou federaci, jak se změnila situace právě v oblasti ekologie a lidských práv?

Když člověk hodnotí SSSR, měl by to dělat po časových etapách. Svaz byl jiný ve třicátých a sedmdesátých letech. Jiný za Stalina, a za Brežněva. Co se týče svobody projevu či lidských práv, tak to bylo pořád špatné, hodně špatné. Ke konci svazu se začali ozývat disidenti. Kdybych to srovnávala se současností, tak se díky internetu lidem dostal do rukou obrovský kanál pro svobodu slova. Nicméně srovnání Ruska se státy, které se spojily v Evropské unii, by dopadlo velmi špatně. A proto tolik aktivistů žije mimo Rusko.

Kdykoliv můžete kritizovat prezidenta Zemana a třeba mu i nadávat. S Putinem v Rusku by to pro vás mohlo skončit vězením. Známe kauzu Alexeje Navalného a další.

Někteří kritici srovnávají Vladimira Putina s Ivanem IV. Hrozným. Podle mě je to přitažené za vlasy...

Od šestnáctého století se toho opravdu hodně změnilo. Samozřejmě že je v Rusku mnohem lépe než za časů Ivana Hrozného. Tehdy se třásli strachy skoro všichni. Jeho opričnici koho chytli, tomu uřízli nos, ucho nebo ruku.

A co si tedy myslíte o Putinovi?

Jeho politika moc nepřeje rozvoji Ruska a dobrým vztahům s ostatními zeměmi. Ekonomické zdroje země se utrácejí za věci, jako je propaganda anebo podpora různých nacionalistů či populistů ve světě. Z jedné strany podporuje ultrapravičáky a z druhé ultralevičáky, takže extremisty z obou okrajů politického spektra. Jde o starou kágébáckou praktiku rozhádat všechny mezi sebou.

To všechno Rusko samozřejmě ochuzuje. Obviňuji Putina z toho, že už dnes ruinuje budoucnost mé země. Ostatně je to bývalý rozvědčík, a víme, co byla KGB zač. Tahle organizace přinesla mé zemi, ale i dalším, mnoho bolesti. Vlastně to byla teroristická struktura.

Například český prezident Miloš Zeman považuje Putina za přítele...

Lidé, co obdivují Putina, mě udivují. Ten obdiv Putina vychází z toho, že mnoho lidí dává rovnítko mezi lásku k Putinovi a lásku k vlasti, což je ale úplný nesmysl. Další roli hraje jeho propaganda, za kterou se utrácejí obrovské peníze. Vymývá tak mozky lidem po celém světě. Neznám nikoho z Evropské unie, kdo by se přestěhoval do Ruska, ale znám nespočet lidí, kteří udělali opak.

Ostatně ho uznával třeba již zesnulý spisovatel Alexandr Solženicyn a uznává ho nyní například režisér Nikita Michalkov...

Putinův obraz je vlastně psychologicky moc hezký. Sportovec, táta, vlastenec a tak dále. Nicméně tento obraz je falešný. Je to velmi agresivní a ulhaný jedinec. Osobně si vážím politiků, jako třeba Barack Obama či Joe Biden.

Několikrát jste se s Bidenem osobně setkala a dostala od něj v roce 2013 americké státní vyznamenání „za odvahu“. Jaké byly vaše první pocity?

On byl tenkrát viceprezidentem, a to víte, že jsem z toho měla obrovskou radost. Biden je velmi charismatický muž. Choval se ke mně jako k dceři. Prostě jde o politika, s nímž máte pocit, že se společně znáte již řadu let. A to se nedá naučit. Sláva Bohu, že nahradil v Bílém domě Trumpa.

Ve světovém ekologickém hnutí se objevila nová mladá tvář. Švédka Greta Thunbergová. Někteří míní, že by se děti neměly plést do politiky, jiní naopak oceňují její aktivismus a vítají podobné hlasy. Co vy?

Nejdříve chci říct, že Greta našla novou možnost, jak ventilovat staré problémy. Hovořila jazykem mladé dívky či rozzlobeného týnejdžra. Je to dítě! Nicméně za to, že přitáhla pozornost k tématům, jako je změna klimatu, je jí třeba zatleskat. To je skvělé. Štvou mě lidé, kteří se jí posmívají za to, že jen papouškuje názory někoho, kdo jí stojí za zády. Není to pravda. Jde o její upřímné zděšení nad stavem zeměkoule a lidstva. Hovoří srdcem. Ona nám pomohla rozšířit petici proti Nord Streamu 2. Smýšlím o ní mateřsky a strašně jí fandím.

V roce 2006 jste začala organizovat ochránce Chimkinského lesa, kudy měla vést dálnice z Moskvy do Petrohradu. Myslím, že vám kvůli tomu chtěly sociální pracovnice odebrat děti. Co se přesně stalo?

Byla to dost dramatická situace. Bojovali jsme za Chimkinský les. Ostatně jsme předložili snad jedenáct možností, kudy jinudy lze vést tuto dálnici. Tehdy byl prezidentem Dmitrij Medveděv. Druhý den k nám domů přišli lidé z oddělení boje proti extremismu. Obvinili mě, že se o své děti nestarám, že nemají co jíst. Bylo to velmi podlé jednání. Neotevřela jsem jim. Zveřejnila jsem o tom video a mnoho lidí mi vyjádřilo podporu. Kdyby to dopadlo špatně, tak by mi vzali děti a mě strčili za mříže. Nicméně jsem se obrátila na prokuraturu s vysvětlením. Citovala jsem v něm zápis zjištění místní policie, že se o své dvě děti starám skvěle a jsem dobrá máma. A to byl konec celého dramatu.

Psali jsme: To byl vtípek, že Xavera platí Rusové. Ale herec stejně jde k soudu „Než se národ postaví proti.“ Olin Jurman těsně před smrtí: Vrbětice, listopad 89, dnešek. A bomba Putin je jako Hitler. I vy přijdete do pekla, řekl ukrajinský poslanec ruské státní televizi Pád NATO, Evropa se neubrání Rusku a Číně. Tohle už ví Merkelová... Politik z EU varuje, co může přijít





Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.