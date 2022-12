Rána na samém konci roku. Expremiér: Politický konec Miloše Zemana. Zklamal

reklama

Pane inženýre, blíží se konec roku a tak tentokrát budeme i trochu bilancovat. Jak byste hodnotil tento rok pro ČR?

Byl to hodně nepříznivý rok pro Českou republiku a pro většinu občanů, zejména občanů ze středních a nízkopříjmových vrstev. Kdybych měl říct nějaké klady, tak bych jich asi nebyl schopen mnoho najít. Vláda je neschopná, řeší věci pozdě, nebo vůbec. Nedávno jsem si třeba všiml, že ministerský předseda připustil, že by se snad dalo jednat o výši daní, o úrovni daní. Když si vezmeme zejména ty velké korporace nebo příjmově vysoce disponované lidi... je normální v každé kultivované zemi na západ od našich hranic, včetně Spojených států, že dochází k progresivnímu zdanění. Ne tak u nás. Česká pravice se stále unáší svými bludnými představami, které jsou v rozporu s hlavními směry světového ekonomického myšlení.

A co byste ještě po tomto roce vzkázal naší vládě? Jak hodnotit „změnu“ z jejích předvolebních slibů?

Samozřejmě, nebyl to rok jednoduchý z hlediska toho, že po covidové krizi hned přišla krize vyplývající z války na Ukrajině. Já bych jim vzkázal, aby se co nejrychleji snažili ukončit válku na Ukrajině. Česká vláda promarnila půl roku, protože na tomto mohla pracovat. Kdyby se odvážila vyjít trochu ze stínu zájmů Spojených států, tak jako předsednická země se mohla alespoň snažit o to, aby skončila válka na Ukrajině. Neříkám, že by byla úspěšná, ale snažit se o to mohla. Třeba podle plánu Elona Muska, který je podle mého názoru rozumný. A on také jiný asi nepřijde. Takové ty představy, že Rusové se vzdají toho, co obsadili, a zejména rusko-jazyčného obyvatelstva, že nechají rusko-jazyčné obyvatelstvo, aby se učilo ukrajinsky, to jsou představy malých dětí. Vláda by měla přistupovat k věcem realisticky. Bláznivé představy, které někteří členové vlády říkají do veřejného prostoru, že je potřeba Putina vyhladovět… A zatím jsme vyhladověni my, svým způsobem, protože reálná mzda v tomto roce klesla o nějakých dvanáct až patnáct procent. V tom příštím roce o dalších pět, sedm procent. Takže máme na krku, během dvou let, pokles reálné průměrné mzdy a tedy životní úrovně lidí o pětinu. A to je v dějinách národa něco neuvěřitelného. To bylo naposledy za protektorátní vlády někdy po roce 1940.

Vy říkáte, že vláda promarnila půl roku. Ovšem od evropských špiček zazněla za předsednictví v EU na hlavu naší vlády pochvala. Padla slova jako velmi aktivní, angažovaná… Překvapuje vás to?

Samozřejmě, že se to bruselským politikům a administrátorům líbilo, že Česká republika nevyvíjela žádné samostatné iniciativy a že tedy plně zapadala do představ bruselského establishmentu.

Podívejme se i na prezidenta Zemana. Jak ten si podle Vás v tomto roce vedl?

Myslím, že to byl jeho politický konec. Domnívám se, že zklamal spoustu svých voličů, včetně mě. Musím říci, že od té doby, co pochopil, že Senát a česká pravice, včetně dnešní vlády, včetně těch politických sil, které ji vytvořily, přišly na algoritmus, jak ve velmi krátké době odvolat prezidenta republiky, tak se prostě za každou cenu v té funkci drží. A myslím si, že nic pozitivního za ten poslední rok neudělal. Kromě toho, že se občas vzbouří a že vetuje nějaké zákony, které už jsou příliš, tak nemám pocit, že by byl přínosem pro řekněme velkou část tohoto národa, že by něco přinesl svým voličům. Je to prostě zklamání. A on si musí uvědomit, že teď bude hrát o svůj politický odkaz. Jestli ten odkaz bude takový, že v podstatě vyje s vlky, to znamená vlastně s těmi svými politickými nepřáteli, kteří stejně nikdy nenajdou pro něj slova ocenění. A nebo, jestli přece jenom se nemůže vrátit k té své politice, kterou dělal. Já osobně si myslím, že toho už není schopen, že je vyčerpán psychicky i fyzicky a že tedy je nejvyšší čas, aby skončil.

Jakým krokem by tedy prezident Zeman zase získal Vaše uznání? Co byste rád, aby ještě předtím, než odejde, udělal?

Myslím, že to je už příliš krátká doba na to, aby něco udělal. Ale i v té zahraniční politice pošlapal prakticky všechno, pro co jsem si vážil jeho přístupu, jeho určité politické odvahy, kdy se snažil kromě toho našeho zasazení do EU i NATO držet relativně rozumné vztahy s východními mocnostmi. Chápu, že došlo k válce Ruska proti Ukrajině, že ta doba je trošku jiná než byla před dvěma nebo třemi lety, ale myslím si, že zejména ve vztahu k Číně mohl udělat mnohem více.

Miloš Zeman nedávno konstatoval, že v blížících se prezidentských volbách bude volit Andreje Babiše. Překvapilo vás to?

Tak koho by měl volit, proboha? Pokud by volil mrákoty typu Čaputová 2 nebo Pavel, tak to už bych si řekl, že se tedy úplně zbláznil. Takže je to rozumné. To je jediné, co mohl podle mého názoru udělat.

Vy jste v jednom z našich minulých rozhovorů uvedl, že pokud Babiš nějak nezmění svůj postoj a názory, podpořil byste ho. Podle toho, co říkáte, to stále platí?

Podívejme se i k našim slovenským sousedům, kde padla vláda. Jak vidíte další směřování Slovenska? Jak uvedla ČTK, podle prezidenta bratislavského Institutu pro veřejné otázky Grigorije Mesežnikova Slovensku po pádu prozápadní a proukrajinské vlády premiéra Eduarda Hegera hrozí změna zahraniční politiky, pokud se k moci dostanou strany s jinou orientací. V tomto směru padla zmínka o sociálních demokratech bývalého premiéra Fica…

Já si nemyslím, že Robert Fico chce něco jiného, než-li aby jeho země byla zakotvena v EU a v NATO. Ale nebude se chtít podílet na šílených krocích, které snižují životní úroveň slovenského obyvatelstva a které prodlužují konflikt na Ukrajině. To by nebyla žádná změna politické orientace státu, ale pouhá snaha o realistické řešení dnešní krize, do které dostaly Evropu a také Slovensko Spojené státy, vedení EU a také současná slovenská vláda svou podlézavostí ve vztahu k EU.

Na závěr se ještě zeptám, co byste popřál čtenářům do nového roku?

Popřál bych jim, aby byli dál čtenáři Parlamentních listů, aby tam nacházeli to, co se jim líbí. To je jedna věc. Jinak samozřejmě krásné svátky v okruhu svých rodin a v příštím roce hlavně hodně zdraví a aby se přece jenom objevila na obloze ta hvězda míru, která by otevřela cestu k návratu toho našeho předchozího klidného života.

