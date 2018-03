Řekli mi, že do ČT už nesmím. Žaludek se z toho zvedá... Rozohnil se zpěvák

ROZHOVOR „Na jedničku, skvělý! Žádný lepší tady nikdy nebyl,“ říká k inauguračnímu projevu prezidenta Zemana bývalý disident, písničkář a učitel jógy Pepa Nos. Na paškál si vzal Českou televizi a vyjádřil se i k tomu, co se děje na Slovensku. Svůj názor řekl také na Evropskou unii a referendum. „Vyslovili jsme se před lety ke vstupu do EU. Takže je nesmysl tvrdit, že se český člověk do budoucna nesmí vyjadřovat k případnému odchodu z EU,“ říká Pepa Nos.

Prezident Zeman opět ve společnosti vyvolal bouřlivé emoce. A to svým inauguračním projevem. Jak tento projev vy hodnotíte?

Na jedničku. Skvělý! Žádný lepší tady nikdy nebyl. Protože on se vyhnul takovým těm frázím, které se očekávají při inauguraci, a to považuji za naprosto průlomovou věc.

Ovšem řadu lidí prezidentův projev pobouřil. Myslíte si, že sílí odpor proti prezidentovi, nebo jde pořád jen o „pražskou kavárnu“?

Podívejte se, těch lidí, kteří byli poraženi ve dvojích volbách, v těch parlamentních a těch prezidentských, tak těch je dnes v tom zastupitelstvu 50. A to máte plus minus 150 vůči padesáti. No a ti lidé si zvykli v podstatě jakoukoliv formou prosazovat svoje pozice, peníze, majetky, ideologické uchvácení, mediální uchvácení. Oni na to byli zvyklí a najednou vlastně mají jenom čtvrtinový prostor. A o to hlasitěji křičí, řvou, kopou. Ale o to víc jsou směšný. Protože slušný člověk toto nedělá. Uzná porážku a kouká při dalších volbách prostě uspět.

Těm, kteří prezidentův projev zkritizovali, vadí například to, že se při něm opřel do některých médií. Na druhou stranu ale zase musíme konstatovat, že mnohá média také už řadu let nenechají na Miloši Zemanovi doslova „nit suchou“. Co říkáte na „vztah“ mezi hlavou státu a některými novináři? Čím to, že je tak vyhrocený?

Víte, o co jde. Médium, to je vlastně zprostředkovatel mezi tímto světem a světem mrtvých. A média, to jsou ti, kteří to dělají ve velkém. Média se už dostala na takovou úroveň, že de facto jenom přenášejí zprávy ze světa mrtvých. Čili ty zprávy už se vůbec netýkají našeho života a živých lidí. A v tom je problém, že ti novináři, moderátoři si tohle naprosto neuvědomují. Že se stali součástí mrtvého světa. A to je třeba prostě odhalit a ukázat na to a říct, helejte se, vy jste se úplně zbláznili do světa mrtvých a svět živých úplně opomíjíte. To je nutné říct. Protože spousta lidí tohle neví. Možná to říkám jako první. Ale toto je věc, ke které v této době dochází čím dál tím víc. Zprostředkování čehosi z mrtvolného světa a pokoušet se to použít v tom světě živých, to prostě nejde. To nefunguje.

Miloši Zemanovi jsou vyčítány jeho bonmoty na novináře a právě i v souvislosti s tragickým případem vraždy novináře na Slovensku. Měl by se vztah novinářů a politiků všeobecně změnit?

U vraždy na Slovensku jde naprosto jasně o objednanou vraždu za účelem diskreditace vlády, Fica atd. To se nikdy nevyšetří. A to zase je třeba vědět, že takovéto věci slouží úplně jiným účelům, než které se potom mají objevit na veřejnosti. Chce se, aby ta veřejnost myslela určitým způsobem. To je v podstatě, jako když rozdali těm mlaďošům ty papírové obušky, které symbolicky znamenají – vymlátíme to z vás. Ta symbolika je taková. Prostě někdo zavraždil novináře a jeho partnerku, ale vy si musíte myslet, že to v podstatě udělala nějaká temná strana světská třeba od toho Fica, nebo kdo tam teď vládne. Vy si to musíte myslet a my chceme, abyste si to mysleli. Takto dnes de facto funguje ta síla, která byla poražená ve volbách jak na Slovensku, tak i v České republice. A je nutné, aby si to čím dál tím víc lidí uvědomovalo a osvobodilo se od sevření té manipulace.

Nejen Miloš Zeman, ale například i majitel televize Barrandov Jaromír Soukup se nedávno opět opřel do České televize. Prý nehospodárně pracuje s finančními prostředky, přeplácí účinkující a není politicky nestranná. ČT tvrdí, že Soukupova „odhalení“ jsou nepřesná a lživá. Co vy si o tom myslíte?

Před dvaceti lety mi v České televizi řekli, že už tam nesmím, protože vyvolávám emoce. No tak dobře, tak vyvolávám emoce, nesmím tam. Ale člověk si musí položit otázku, že když jim posílám už dvacet let těch 145 korun nebo kolik, jak to tedy s tím vyvoláváním emocí je. Protože za těch dvacet let jsem jim poslal asi 40 tisíc. Čili tyto emoce, ve formě peněz, které jim posílám, tak jsou jim dobré, ale nějaké emoce nespecifikované u mě, ať už kladné nebo záporné, jsou jim špatné. A kvůli tomu mne vyhodili z televize. To jsou věci, které musí Česká televize naprosto jasně vysvětlit. Jak to, že peníze jim vyhovují, ale kritika jim nevyhovuje, a to od lidí, kteří jim ty peníze už léta letoucí dávají?

A domníváte se, že jsou skutečně namístě personální změny v České televizi? A co případné zestátnění, o kterém mluvil například Tomio Okamura? A jaký máte tedy názor na koncesionářské poplatky?

Když si něco zaplatím, tak chci kvalitní službu nebo kvalitní výrobek. A pokud dostávám něco, co v podstatě je tak odporné, až se mi zvedá žaludek… Já nejsem schopný se na Českou televizi koukat léta letoucí. Protože když třeba jen tak náhodně přepínám a jsem tam dvě vteřiny, no tak se mi normálně zvedne pajšl. Prostě když dostáváte za určité peníze de facto facky, místo abyste dostávali služby, tak samozřejmě uvažujete o tom, že buďto to platit nebudete, nebo budete dělat všechno pro to, aby se poměry tam, kam ty peníze posíláte, změnily.

Velké emoce vyvolalo v minulých dnech zvolení Zdeňka Ondráčka do čela komise GIBS. Následovaly demonstrace, poté odstoupení Ondráčka. Co si o tom celém myslíte?

No opět je to otázka těch, kteří byli poraženi ve volbách. Ti poražení mají dojem, že byli vítězové. Myslí si, že ty, kteří ty volby vyhráli, nějakým způsobem zpracují k obrazu svému. Aby připustili, že to vítězství bylo jaksi nesprávné. A chtějí ty, kteří vyhráli, přinutit, aby své vítězství odevzdali do jejich rukou. To samozřejmě vůbec není možné. A není to už vůbec možné papírovými obušky, tak jak oni to prezentují.

Demonstranti vyšli do ulic v několika městech po celé České republice, ovšem nedemonstrovali jen proti Zdeňku Ondráčkovi, ale například také proti Andreji Babišovi. Lidé, kteří vyšli do ulic, mluví o ohrožení demokracie, o návratu zpátky. Mluví o tom, že komunisté opět „zvedají hlavu“. Co si o tom myslíte a co říct v této souvislosti na to, že jednou z pravděpodobných vládních koalic je ANO s ČSSD a s podporou právě KSČM?

No to je opět zase ta rétorika těch poražených. Že když budu poražený ve volbách, tak si vymyslím jakékoli argumenty, které by mi mohly případně pomoci zvrátit výsledky voleb. To znamená použít cokoliv, co si myslí, že by mohlo fungovat. A oni tedy používají tento argument, který by podle nich fungovat mohl. Jenomže problém je v tom, že 30 let staré věci fungovat nemůžou a nebudou. To je uzavřená věc minulosti. Navíc ten Ondráček je dnes už padesátiletý chlap, který je jiný, než když byl 19letý mladíček. Ukazovat na někoho prstem – helejte se, to je devatenáctiletý kluk a tomu člověku je padesát, to je stejně naivní jako mávat papírovými obušky. Ti lidé jsou hloupí, navedení, zmanipulovaní. A sami sobě nevěří. Protože to není možné, aby si mysleli, že mají pravdu ve svých aktivitách, které nikam nepovedou a jsou k ničemu.

A když se teď podíváme na EU, velkou diskusi vyvolala otázka referenda v souvislosti s EU. Měli by mít občané nárok vyjádřit se k případnému odchodu z Unie vzhledem k tomu, že se vyjádřili i pro vstup do EU? A jak by podle vás takové referendum dopadlo?

Tak my se můžeme vyslovovat přímo i k volbě prezidenta, čili ty naše pravomoci se obrovsky zvětšily. Vyslovili jsme se před lety i přímo ke vstupu do EU. Takže je nesmysl tvrdit, že se český člověk do budoucna nesmí vyjadřovat k případnému odchodu z EU, nebo dokonce tvrdit, že si český člověk do budoucna nesmí svého prezidenta volit přímo. Jednou jsme dostali právo rozhodovat o vstupu do EU, tak není možné žádným způsobem to právo rozhodovat o vystoupení z EU omezit nebo ho naprosto zničit. To prostě nejde.

A domníváte se, že by Česká republika nakonec hlasovala pro odchod z EU?

No za těchto okolností, kdy dneska prochází skutečně cílené vyvražďování obyvatel Evropy… To se podle mne připravovalo už od května 1945. A nic jiného to není, než prostě vyvraždit původní obyvatelstvo Evropy a nechat tady vzkvétat kohosi, kdo kudy chodí, tak vyhlašuje, že bude vraždit všechny ostatní. Dokonce i mezi sebou navzájem. Takže toto pokud bude dál pokračovat, tak se musí zrušit, se vším všudy, se všemi úředníky a hlavně s těmi, kdo připravovali tady tuto genocidu, protože o nic jiného nejde. A všechny tyto lidi prostě z Evropy vyhnat. A to nemám na mysli imigranty. To mám na mysli ty, kteří toto způsobili.



autor: David Hora