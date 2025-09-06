Renata Vesecká varuje: Hrozba z Ukrajiny. Chraňme si hranice

S bývalou nejvyšší státní zástupkyní, dnes advokátkou Renatou Veseckou, jsme se setkaly symbolicky před budovou ministerstva vnitra. Je lídryní kandidátní listiny v Královéhradeckém kraji za Motoristy sobě a jejich expertkou pro oblast justice, vnitřní bezpečnosti a boje proti korupci.
Chátrající budova ministerstva, která se tyčí nad Letnou, není jediným problémem, který bude muset nový ministr vnitra a nová vláda řešit.
Přestože oblast, kterou se po celý svůj profesní život Renata Vesecká zabývá, patří agendou spíš pod ministerstvo spravedlnosti, zdůrazňuje, že spolupráce obou ministerstev a státních zástupců s policií je klíčová a že činnost a agenda obou ministerstev je vzájemně spjatá, i když pod ministerstvo vnitra spadá i širší agenda. Zároveň ale upozorňuje, že kvůli zachování neutrality je nutné nechat obě ministerstva oddělená a neslučovat. Je však nutné dát do pořádku řadu agend i dohlédnout na riziko selhání lidského faktoru a zdůraznit osobní odpovědnost těch, kteří v působnosti těchto úřadů rozhodují.
Co byste na ministerstvu spravedlnosti a na ministerstvu vnitra navrhovala změnit a „opravit“ po volbách?
Pokud se soustředíme jen na otázky policie ve vztahu k ministerstvu vnitra a ponecháme opravdu stranou budovu, která by si zasluhovala určitou rekonstrukci – což ale není v současné době důležité a hovoří se o tom opravdu dlouho – takže pokud se týká policejních složek, je potřeba hledět na to, jaké jsou hrozby ohledně bezpečnosti, protože policie je v podstatě základním prvkem vnitřní bezpečnosti a podle toho by se mělo také k tomu přistupovat.
Naprosto zásadní je vybavenost a připravenost policie bojovat s hrozbami současnými, ale i s těmi novými, které se objevují. Tou novou hrozbou je například umělá inteligence a s ní spjaté hrozby v kybernetickém prostoru. Je potřeba zaměřit se na problematiku, která se týká Evropské unie. Je to celá škála věcí a kriminality, která se nezastaví, která postupuje – a policie nesmí zaostávat.
Jednou z aktuálních hrozeb, před níž varují bezpečnostní experti, jsou dopady rusko-ukrajinského konfliktu na naši vnitřní bezpečnost. Především jde o příliv mužů, kteří z Ukrajiny utíkají před válkou či před verbováním do armády, nebo i válečných veteránů z Ukrajiny. To se s blížícím se koncem nebo zmražením konfliktu může stupňovat a může to způsobit vznik nebo vzrůst mafie. Ta si pak mezi sebou může vyřizovat účty. Co s tím dělat, připravujete se na tuto vážnou a reálnou hrozbu nějak?
V 90. letech ukrajinská mafie spolu s balkánskou mafií byly jedny z nejnebezpečnějších, které se na území České republiky objevovaly a které tady mezi sebou dokonce i kooperovaly. Tato hrozba je reálná. Po ukončení konfliktu může dojít opravdu nejen k přílivu takovýchto osob, které by chtěly páchat trestnou činnost, ale může dojít i k přílivu osob, které jsou traumatizovány válkou.
Vybavuji si kriminalitu některých našich vojáků, kteří přicházeli z misí třeba v Afghánistánu nebo právě z balkánských misí, kdy jejich psychika do určité míry odrážela tu dlouhodobou situaci, kterou zažívali. Takže samozřejmě zvýšené nebezpečí, pokud se týká vnitřní bezpečnosti, toto může znamenat.
Ano, to jde právě i o posttraumatický syndrom, o němž se mluví ve spojitosti s lidmi, kteří zažili válečné konflikty a mise.
Přesně tak, přesně tak.
A jakým způsobem bychom to tedy měli řešit nebo jak se na to připravit? Je možné třeba zavřít hranice? My jsme v tomto odkázáni na naše sousedy, kteří mají hranici přímo s Ukrajinou, a jsme v Schengenu...
A ne tedy to, co se dělo na počátku konfliktu, na počátku války, kdy v podstatě české hranice byly otevřeny a přes ně z Ukrajiny sem mohl skutečně vstupovat kdokoliv. A důsledná evidence byla zavedena až v pozdější době.
Od jednoho válečného veterána, který má zkušenosti z Afghánistánu, jsem slyšela, že to, že u nás nejsou teroristické útoky, není ani tak tím, že by byly naše bezpečnostní složky tak perfektně výkonné, ale že ti teroristé, kteří využívají třeba přílivu migrace k přesunu ze svých zemí do Evropy, vědí, že když tady udělají teroristický čin, tak se zpřísní ochrana našich hranic i kontrola ve vnitrozemí, a to oni nechtějí, protože by pak nemohli volně přes naši republiku jezdit. Co si o tom myslíte, slyšela jste něco podobného také?
Víte, tohle je záležitost, kterou by se měla zabývat spíše Bezpečnostní informační služba, a já jsem si skoro jistá, že se tím také zabývá a že tuto situaci mapuje.
Samozřejmě, že problém tkví v tom, že třeba na území Německa nebo Francie je daleko více teroristických útoků, ale ono to souvisí i s tím, že na území České republiky migranti vlastně primárně nesměřují. Souvisí to ve velké míře s hmotným zabezpečením, s hmotnou stránkou.
Pokud by došlo k přílivu většího počtu migrantů do ČR a pokud Motoristé budou mít šanci se podílet na přípravě a realizaci potřebných kroků k zajištění bezpečnosti, dohlédneme na to, aby nedošlo ke zhoršení bezpečnostní situace a aby byla důsledná kontrola.
Zmínila jste Bezpečnostní informační službu. My máme tři tajné služby a také se říká, že by se mohly spojit do jedné. Myslíte si, že by to bylo dobře, nebo ne? Dnes jsou hrozby v tom otevřeném světě hodně propojené. Nebo mají každá tak odlišnou agendu, že by to nešlo?
Určitě tyto služby spolu musí spolupracovat...
... ony spolupracují, musí, ale prý mezi nimi panuje rivalita, tak jestli by nebylo lepší je spojit, aby se ta rivalita odstranila, takhle to myslím.
Naopak, právní úprava jim ukládá spolupráci. Pokud by k ní nedocházelo, tak jsou namístě personální výměny.
Nedávno byl váš europoslanec Filip Turek z Motoristé sobě zatažen do tzv. íránské kauzy, spolu s europoslankyní za Stačilo! Kateřinou Konečnou. Byla na slyšení ve sněmovně, byli tam aktivisté, kteří to iniciovali. A byli tam také zástupci všech tří tajných služeb, a oni v podstatě nic nepotvrdili, tedy ani nevyvrátili – což je asi úděl tajných služeb. Ale zajímavé je, že řekli, že kdyby věděli o nějaké vážné hrozbě, kterou by oba europoslanci představovali pro ČR, tak by museli okamžitě informovat premiéra, ale ten vzhledem k tomu, že jste opozice, tak by asi velmi rychle zasáhl. A od té doby máme doteď ticho a klid, nic se nestalo. Proč myslíte, že ta kauza utichla, a jak byla vyvolána?
Utichla, protože ji Filip Turek naprosto logicky a jednoznačně vysvětlil. Jeho postavení a úkoly v Evropské unii se dotýkaly právě této oblasti, právě i té zmíněné země, takže je naprosto logické, že jako představitel Evropské unie komunikuje s představiteli té země, jestliže má plnit ve vztahu k ní nějaké úkoly. Byla to naprosto uměle vytvořená kauza, která vyšuměla právě tím, že neměla žádné opodstatnění.
Myslíte, že by bylo vhodné, aby se ti, kteří tu kauzu vyvolali, alespoň omluvili? Přijde mi, že poslední dobou se velmi často zveřejňují a vytvářejí různé rádoby kauzy, jak na vás Motoristy, tak ale i celkově na ostatní strany. Už se z toho stává hodně divoké pole. Ty kauzy se roznítí, někoho poškodí, pak tak nějak utichnou bez dohry, vysvětlení, omluvy... Co si o tom myslíte, co s tím do budoucna dělat?
Bohužel, velice hrubne prostředí, a to nejen v politice, ale i v celé společnosti. Koneckonců důkazem toho byl nedávný útok na předsedu strany ANO, kdy jeden z účastníků předvolební akce na něj zaútočil se zbraní v ruce. Takže opravdu atmosféra není přijatelná, není dobrá. Je potřeba, aby už od školy byly děti vychovávány proti násilí. Bohužel právě násilí mezi mladistvými a nezletilci výrazně narůstá, dokonce i ta nejzávažnější trestná činnost.
O jaké konkrétní trestné činy se jedná?
Mám na mysli konkrétně případy trestných činů vraždy. Takže Motoristé právě chtějí usilovat o to, aby jednak byla snížena věková hranice trestní odpovědnosti, která dnes činí 15 let. A kromě toho se domníváme, že by bylo vhodné zahájit i diskusi ohledně zvýšení trestů u mladistvých, zvláště co se týče právě těch nejzávažnějších trestných činů, jako je trestný čin vraždy, kde v současné době může mladistvý pachatel dostat maximálně 10 let odnětí svobody.
V nedávné době jste možná zaregistrovala, že byl takový trestný čin spáchán v Hradci Králové, kdy mladík zaútočil na dvě prodavačky, které ubodal nožem. Naprosto bezdůvodně. Takže pokud se nejedná o pachatele, kteří mají sníženou příčetnost nebo jsou nepříčetní, pak určitě trest 10 let není trestem odpovídajícím.
Nyní se mluví o nízkém odměňování advokátů ex offo a zmocněnců, kteří si na to stěžují a nechávají se vyškrtávat z profesních seznamů nebo o tom už vážně uvažují. Jsou jim redukovány hodiny, které si vykazují, s tím, že takhle dlouho nebo tak často neměli s klientem sedět, či jim je odpírána náhrada za hotel, když jedou daleko. Vidíte i v tomto nějaký prostor pro zlepšení?
Myslím, že tento problém se týká vysloveně právě zmocněnců, kteří zastupují poškozené v trestním řízení. I v trestním řízení je totiž už možné se domoci náhrady škod. Oběti trestných činů se tedy nemusí potom dalekosáhle soudit v civilních řízeních.
Zmocněnci ex offo mají problémy s tím, že soudy jim krátí jejich odměny, a to z důvodu, že soudci si sami posuzují účelnost jednotlivých úkonů zmocněnců v trestním řízení. Účelnost není nikterak definována a proto leckdy vítězí subjektivní názor soudce.
Před chvíli jsem měla strašně dlouhou otázku, kterou jsem se nakonec rozhodla dát z rozhovoru pryč, protože jsem se do ní zamotala, ale vy jste byla až nadmíru klidná, v klidu jste mě poslouchala a ani jste nedávala najevo, že to, co říkám, je moc dlouhé a nemohu se rozhodnout, co říct a vzpomenout na detaily. To je asi jedna z důležitých věcí, které musí advokát umět – pozorně poslouchat a mít trpělivost, že? Kde jste ji vzala vy, máte ji vrozenou, nebo jste se to za ta léta praxe naučila?
Nevím, jestli to je vlastnost, kterou by měl mít advokát, jestli je to vrozené, nebo vypěstované, ale každopádně já mám za sebou dlouholetou praxi v oblasti trestního práva a dobře vím, jak důležité jsou jednotlivé informace, že musíte dobře naslouchat, aby vám právě nic neuniklo, protože hodnocení důkazů je založeno na informacích. Takže to je asi základní poučka, která by měla platit jak pro advokáty, tak i pro státní zástupce i pro soudce.
autor: Jane Frank