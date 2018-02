Restauratér, kterého popotahují za odmítání islámu: Slušné lidi zastrašují nálepkami fašistů. Do dětí sypou nesmysly. Chtějí národ hlupáků, jde to z neziskovek

Anketa Je třeba odvolat Radu České televize, naznačil Miloš Zeman. Souhlasíte? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 10053 lidí

Podali jste žalobu na Českou státní inspekci, která vám udělila pokutu kvůli diskriminaci. Co je jejím hlavním zněním?

Stojím si za tím, že k diskriminaci nedošlo, a ani nemají důkazy, že by se tak stalo. Překročili rámec svých pravomocí.

Překročili rámec svých pravomocí, protože vás pokutovali za vyjádření na osobním profilu na Facebooku?

Přesně tak.

Co požadujete? Zrušení pokuty?

Zrušení pokuty a zaplacení nákladů, které nás to už stálo.

Naposledy jste mi řekl, že stejný nápis: „V naší restauraci pro imigranty nevaříme. STOP ISLAM“ chcete na sociální síti vyvěsit znovu. Už jste to udělal?

Ještě ne, chystám se. Bude v trošku jiném znění, aby nám zase nedali pokutu za to, za co ani nemají, protože české soudnictví funguje tak, že k rozhodnutí soudu dojde nejdříve za rok, za rok a půl.

V čem spočívá ta úprava nápisu?

Bude tam spojení „nelegální imigranty“. Tvrdili při odvolání na pokutu, že kdybych býval použil pojem nelegální, bylo by to jiné.

Není to trochu dvousečné a navíc voda na jejich mlýn? Tedy že se nakonec podřídíte jejich požadavku, i přestože se s nimi kvůli tomu soudíte?

Může být, ale všichni, se kterými jsem to řešil, i právníci, chtějí, abych to napsal takto. Nikdo neví, jak ten soud dopadne, a v tento moment si nemohu dovolit zákaz podnikání. Každopádně bychom neměli dostávat pokuty za názory na sociálních sítích.

Tehdy (před dvěma roky, pozn. red.) byla taková doba, kdy média říkala, jak jsou imigranti skvělí, jak je vítají v Německu, a média pouštěla jen pozitivní, nikoliv negativní stránku, která, a to všichni víme, je mnohem větší. Vadilo mi, jak byli lidé krmeni jednostranně. Já byl v Itálii, viděl jsem důsledky a chtěl jsem na to upozornit, což se mi povedlo. Spousta lidí se začala zajímat a začala věc řešit. Ať soud dopadne jakkoliv, co jsem chtěl, se mi povedlo: upozornit na ten problém, který přichází, a abychom se mu dokázali postavit.

Myslíte, že se ta doba trochu změnila? Tedy že se lidé už tolik nebojí mluvit nahlas o problémech s migrací?

Lidé už se utvrdili, že je to pravda, a dokázali prohlédnout, co se děje, a celý konflikt. Celá migrace je účelová a těch důvodů je moc. Oslabení Evropy, vyvolání konfliktu, občanské války kvůli někomu, kdo na tom zase bohatne. Jsme součástí plánu.

O tom se mluví i v souvislosti s Německem, kde se lidé bojí vyjádřit, aby nepřišli o práci a nedostali se do konfliktu s okolím. Čeká nás v České republice něco podobného?

Výhledově za pár let ano. Migrace u nás není tak silná jen proto, že u nás nejsou udělovány takové sociální dávky jako v Německu. Ale čím více migrantů bude a čím větší bude tlak z neziskovek, bude růst i tlak ze strany migrantů a bude mnohem větší. Neziskovky a ti politici, kteří jsou do toho namočení, jim budou dávat práva, která my nemáme, a oni se jich budou dožadovat.

Dá se o tom mluvit v případě, kdy Německo přistěhovalcům povoluje pozvat si druhé manželky kvůli ohledům na děti, ale v podstatě tak povoluje bigamii na svém území? Jaké následky by to mohlo mít?

Fatální následky. Tady jde o naši kulturu, o etnickou čistku. Když se podívám na současný systém, je nastaven tak, že český pár, který chce mít děti, prakticky nemá výhody ze strany státu, spíše je jen trestaný a kontrolovaný a byrokracie se zvyšuje. Když připluje kdokoliv jiný, dostane dvacet jedna tisíc přídavků na děti. Je to dané, my jako Evropané máme na pár 1,7 dítěte a muslimové reálně kolem pěti. Takže je otázka dvaceti, třicet let, dvou generací a budeme přečíslení.

Obáváte se tedy známého Kaddáfího citátu o „dobytí Evropy dělohami muslimských žen“?

Dá se říci, že ano, souhlasím. Taky proto ho potřebovali odstranit. On byl jediný, kdo držel hranice Libye, aby celá Afrika nemohla do této země. Tím, že Kaddáfího odstranili, vyvolali chaos v Libyi, který tam nyní panuje, podpořili migraci části Afriky, mohou k nám jít a neziskovky je mohou vozit na lodičkách. V Itálii to vidím, zabijí holku a za dva měsíce jsou venku.

Často se pohybujete právě v Itálii, prakticky každé dva týdny, jaká tam panuje atmosféra?

Je vidět, že Italové začínají být opravdu rasisté, a začíná vznikat rasistická nesnášenlivost vůči muslimům a černochům. Negace z jejich strany je obrovská, černoši se vysmívají Italům a sedí se smartphony na Wi-Fi, kradou, znásilňují, vraždí a celý italský systém jim všechno promíjí. Jsou pouštěni na svobodu, a když dojde ke konfliktu Itala s migrantem, je potrestán Ital, nikoliv přistěhovalec. Černoši tam prodávají drogy a z normálních pracujících si dělají legraci. Policisté je seberou a odpoledne už stojí zase na stejném místě. Jediný, kdo je diskriminován, jsou Evropané. Už začínají vznikat no-go zóny, do kterých se Italové bojí jít, stěhují se z center stejně jako ve Vídni. Rakušáci utíkají z center pryč, už se v nich nedá bydlet.

S trvající krizí přibývá radikálnějších názorů, jak situaci řešit. Je vyhnání muslimů z kontinentu tak extrémní možnost, jakou se zdála dříve?

Pro nás by bylo nejlepší uzavřít se ve Visegrádské čtyřce a udělat si vlastní malý Schengen, vystoupit z Evropské unie a možná se připojit – i když nejsem proruský – k Eurasii. Když se podíváme zpět, jednou za sto let mnichovská rada něco vymyslí a doplácíme na to my. Nás zradili už tenkrát a všichni víme, jak to dopadlo, rozkradlo se všechno a krade se stále, a ještě ke všemu se podřizujeme Evropské unii. Tu neberu jako partnera, ale jako kolonii, chtějí vyhrožovat a klást podmínky, avšak dělají to jen pro sebe. Jsou zvyklí na svůj standard a potřebují nás vykrást vyloženě jako Řecko. Řekové už teď nic nemají a jsou příliš zadlužení, než aby se dokázali posbírat.

Jsou Češi příliš hloupí na to, aby dokázali adekvátně rozhodnout v referendu, zda setrvat, nebo opustit Evropskou unii?

Pokud jsme mohli hlasovat v referendu o vstupu do Evropské unie, tak bychom měli hlasovat i o výstupu a ani se nebudeme raději bavit o tom, co nám Evropská unie slibovala, když jsme do ní vstupovali. Podmínky jsou razantně jiné, než co deklarovali při vstupu. Jsem určitě pro referendum, a to úplně o všem, pak bychom mohli vládnout opravdu sami, a ne banda zkorumpovaných politiků.

Když jsme u migrace, nemůžu nezmínit SPD a Tomia Okamuru, který na migraci staví politickou taktiku. Je kvůli tomu označován za toho, kdo straší a pak přichází jako zachránce, za rasistu, fašistu, extremistu a tak dále… Jak hodnotíte jeho politiku?

Já si myslím, že určitě není extremista. Okamura říká pravdu, a naopak chce prosadit odvolatelnost politiků a jejich hmotnou zodpovědnost. To jsou věci, které tu už dávno měly být. Z politických stran je mi nejsympatičtější SPD, jinak jde o strany, které jsme tu už měly nebo máme nějakou dobu. Zloději, kecalové a nic jiného.

Do této skupiny ale nespadají Piráti, kteří mají v Poslanecké sněmovně premiéru. Jak je to s nimi?

Cítím, že jsou financováni někým z venku. Je to banda lidí, kteří tam zkrátka nemají co dělat, a jde zase o rozvrácení té současné situace.

Snižujeme častým užíváním slov jako fašismus jejich význam? Tedy historicky tragické události tím, že se z fašismu stává obecné slovo?

Určitě. Přišlo to z neziskovek a od mládeže, která je vychována úplně jinak. Neznají ani své dějiny a účelově všechny nálepkují. Na nic jiného se nezmůžou. Jak chcete zastrašit slušné lidi? Nikdo nechce být nálepkován, a když na něj začnou útočit, rozmyslí si, zda něco vůbec řeknou. Zase je to směr, jak udržet normální lidi pod pokličkou, aby tohle neřešili a nechtěli být nálepkováni extremistou.

K tomu mi ekonomka Hana Lipovská řekla, že jde o autocenzuru. Tedy něco, co máme všichni v hlavách zapnuté a co nás varuje před vyslovováním názorů právě kvůli takovému nálepkování, ale i diskreditaci jména a podobně. Takovou autocenzuru označila za horší než vězení. Souhlasíte s tím?

Záleží na jedinci, jak to dokáže pobrat, ale na spoustu lidí to funguje přesně takhle. Jde o další vývoj naší doby, která se hodí těm, kdo na něm zbohatnou. Chtějí, abychom měli co nejvíce problémů, jít do práce, domů a nic neřešit, abychom se jako osobnosti nedokázali rozvíjet. Do našich dětí nasypou nesmysly a udržují nás, kde chtějí. Nechtějí totiž národ z inteligentních, ale z hloupých lidí, a tak zatěžují naši mysl, dostávají nás do depresí, dostávají nás pod tlak a podle psychického stavu vedete i život.

autor: Zuzana Koulová