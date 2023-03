Schillerová o Pekarové: „Nemá na to.“ Pohár přetekl. Kvůli důchodům

„V březnu pohár přetekl,“ míní o Markétě Pekarové Adamové bývalá ministryně financí Alena Schillerová. „Nemá na to,“ říká a vypočítává, co všechno předsedkyně Sněmovny udělala či neudělala při dlouhé schůzi o důchodech. Nemá prý pracovní zkušenosti a životní zkušenost. Schillerová nepočítá s tím, že by se předsedkyni TOP 09 podařilo z funkce dostat, ale i mluvit o problému je dobré. Zvlášť pokud by to u předsedkyně vedlo k sebereflexi.

Na poslední schůzi Sněmovny jste navrhli odvolání předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové. Není to jen politické gesto? Jsou k tomu skutečné důvody?

Pohár přetekl počátkem března, kdy jsme pět dnů a čtyři noci obstruovali zákon o důchodovém pojištění, který má zpomalit valorizace důchodů. Paní předsedkyně se už delší dobu nechová v souladu s tím co slíbila, když byla zvolena, tedy že bude předsedkyní všech. Chová se naprosto ideologicky, stranicky a ta zmíněná schůze kolem důchodů, kdy byla opozici protiústavně sebrána veškerá práva a vznikla nepřehledná situace, obrátila jsem se na paní předsedkyni, aby okamžitě svolala grémium, což ona odmítla a svolal ho až premiér Fiala. Trvala jsem na revokování usnesení, které nám bralo přednostní práva a nakonec jsme našli určité společné řešení.

Tehdy bylo vidět, že paní předsedkyně nezvládá funkci osobnostně, nemá na to a za další je plná ideologie, stranickosti a nedovede být při řízení Sněmovny nezaujatá. Vedlo to k tomu, že jsme spontánně sesbírali podpisy, podpořili nás i někteří poslanci SPD, podala jsem to na sekretariát Sněmovny a je to samozřejmě v rukou pětikoalice, která si musí zvážit koho má v čele Sněmovny. Měl to být člověk, který dovede zvládat i vypjaté situace, bude zklidňovat emoce, bude mít životní zkušenost a vyzrálost. Toto všechno u stávající předsedkyně jednoznačně chybí.

Většinu k odvolání paní Pekarová ale nemáte. Nebo snad ano?

Jsme si vědomi faktu, že pětikoalice má zde ve Sněmovně většinu, ale minimálně budeme o tomto problému mluvit, svůj návrh zdůvodňovat a diskutovat o tom. Uvidíme jak se k tomu pětikoalice postaví. Kdyby to vedlo k nějaké sebereflexi u předsedkyně Sněmovny v případě, že hlasování ustojí, tak by to bylo jenom dobře. Mám ovšem strach, že k žádné sebereflexi nedojde.

Kdy se o tom bude hlasovat?

Předpokládám, že by k tomu mohlo dojít na příští schůzi v dubnu.

Osekání valorizací důchodů nakonec i přes kritiku posvětil Senát a na stole ho má prezident Petr Pavel. Z úst řady expertů již zaznělo, že forma schvalování ve Sněmovně je minimálně problematická. Vy sama jste připomínala, jak premiér i další ministři zcela otočili a přes původní sliby, že se na důchody nesáhne je to naopak. Nikdo to ovšem moc nepřipomíná. Nejsou k vládě média příliš měkká?

Nerada dělám jakékoli paušalizace vůči médiím a snažím se vystříhat, abych říkala, že všechna média jsou špatná. Samozřejmě ale vidíme určité přístupy v některých individuálních případech. Máte ale pravdu, že toto je věc, která by v centru zájmu měla být od rána do večera, protože jde o neuvěřitelný krok ze strany pětikoalice. Naprosto pošlapali všechno, co lidem slibovali. Nejen samotnou věcnou otázku, kdy ještě před pár týdny veřejně slibovali, že na důchody nesáhnou, ale pošlapali Ústavu, jednací řád Sněmovny. V obstrukcích by nás nikdy neporazili, kdyby nám protiústavně nepošlapali veškerá práva, která jako opozice máme. Chtěli nám zcela omezit přednostní práva, což za 30 let nikoho nenapadlo. Každá koalice si vždy nakonec uvědomila, že dříve nebo později bude v opozici a dožene ji to.

Nerozumím, jak může národ věřit premiérovi, který v listopadu slíbí něco a teď udělá opak. Jak může národ věřit ministru práce a sociálních věcí, který ještě 22. ledna odmítne snížení valorizací a za tři týdny to kompletně popře. Je to naprosto neuvěřitelné a pan premiér Fiala se pak nemůže divit, že se v žebříčcích důvěry politických lídrů pohybuje na spodních příčkách. Vláda hazarduje nejen s důvěrou občanů, ale hazarduje především i s jejich osudy, šlape po těch nejvíce zranitelných a celé je to projev skutečnosti, že vláda je nekompetentní a asociální k tomu.

Před týdnem skončil po deseti letech prezidentský mandát Miloše Zemana. Média většinou jeho odchod zrovna dobře neprovázela. Jak to vnímáte? Není to vůči němu nespravedlivé, anebo si to zasloužil?

Rozhodně se mi to nelíbí. Během uplynulých 30 let je Miloš Zeman jedním z nejvýraznějších politiků naší scény, podobně jako Václav Klaus a Václav Havel. Když se někdy zpětně zamyslíte, už si ani nejspíš nevybavíte celou řadu premiérů. Jméno Miloše Zemana určitě nebude zapomenuto. Vedle Klause a Havla je Zeman mimořádně silnou osobností s pevnými a silnými názory. Nemuseli s ním všichni vždy souhlasit, ale vždy se nad jeho názory museli zamyslet.

Miloš Zeman je člověk s obrovskou politickou zkušeností. Jako ministryně financí jsem se s ním opakovaně setkávala a na jednání byl vždy pečlivě připraven, měl obrovský přehled a mělo to širší kontext a zaujmout postoj. Vždy projevoval obrovskou politickou zkušenost a znalost. Přestože má prezident velmi omezené pravomoci, jeho slova má obrovskou váhu a celkově je potřeba vzít v potaz, že u nás požívá úřad prezident u lidí obrovské váhy a důvěry. To všechno spojeno je důležité pro fungování prezidentského úřadu a Miloš Zeman dovedl z funkce s málo formálními pravomocemi udělat významný úřad.

Pochopitelně některé kroky budily velké emoce nebo otazníky, jako například jmenování Rusnokovy vlády. Musíme si ale uvědomit, že Miloš Zeman byl první přímo volený prezident, on vlastně vyšlapával cestu a budoval mantinely prezidenta, který má díky přímé volbě od lidí mimořádně silný mandát. Pravda je, že někdy Ústavu testoval až na samou hranu. Velmi jsem na druhou stranu oceňovala civilní pojetí prezidentského úřadu. Miloš Zeman chtěl, aby ho lidé vnímali jako jednoho z nich a to se mu dařilo. Líbily se mi jeho výjezdy do regionů, co vnímám jako opravdu důležité. Bylo vidět, že se mezi lidmi cítil dobře. Stejně tak musím ocenit silné zaměření na ekonomickou diplomacii, jakkoli můžeme polemizovat nad tím, že například z oněch slíbených čínských investic skoro nic nebylo, ale tam byl dle mého názoru jiný důvod, že jsme pro Čínu příliš nezajímaví a nakonec se rozhodla jít jinam. Nešlo ovšem pouze o Čínu, pan prezident Zeman vedl celou řadu misí do dalších asijských i jiných zemí. Velmi podporoval přátelství s Izraelem a je nakročeno k jeho vytouženému přesunu naší ambasády do Jeruzaléma. To je několik věcí a kroků, které musím v jeho prezidentské kariéře velice ocenit.

Vzpomenete si na nějaký zajímavý osobní zážitek, který vás pojí k Miloši Zemanovi?

Nejde zřejmě o nějaký specifický zážitek nebo situaci. Myslím ovšem, že jsme si porozuměli již na naší první schůzce, kde měl důkladně nastudovaný můj životopis, věděl o mně naprosto všechno i to, že jsem spíš specializovaná na oblast daní a zdůrazňoval nutnost zaměřit se na rozpočet. Následně jsme se vídávali hodně často, včetně setkání s jeho poradním týmem a debatami nad rozpočtem. Pokaždé jsem s panem prezidentem Zemanem debatovala ráda, protože vždy velmi dobře věděl o čem mluvíme. Nešlo o žádné mlácení prázdné slámy, ale pokaždé jsme důkladně rozebrali danou problematiku a šel hned k věci. Miloš Zeman je mimořádně věcný člověk, což bych vyzdvihla mezi jeho vlastnostmi. Při věcných tématech, které jsme řešili, nikdy nepolitikařil. Pokaždé šel k jádru věci, vše měl opřené o data a čísla. Žádné politické tlachání o ničem. Vždy mi byl nápomocen cennou radou, měla jsem v něm oporu. To je pro ministra financí velice důležité a patří to k věcem, které si budu pamatovat.

Překvapil vás někdy něčím?

Ano, překvapil mě, když odmítl podpořit zrušení superhrubé mzdy a nepřijal naše argumenty. Řeknu otevřeně, jak tehdy reagoval. Sdělil mi, že to vůbec nebere, nesouhlasí s tím a přinese to problémy do budoucna, přestože jsme argumentovali, že to pomůže lidem a zvýší příjmy. Jasně řekl, že zákon nepodepíše a nakonec to udělal tak, že ho ani nepodepsal ani nevetoval a nechal uplynout lhůtu a zákon vyšel bez jeho podpisu. Vnímala jsem to jako velkorysý krok vůči nám, byť to takhle sám neřekl, ale díky tomu zákon vstoupil v platnost 1. ledna, což je u daňového zákona klíčové.

Na konec otázka, kterou jsem v souvislosti s hodnocením prezidentství Miloše Zemana pokládal často. Jak by si ho měla pamatovat historie?

Nedá se oddělit jeho desetiletý prezidentský mandát od jeho celé politické kariéry, která trvala více než 30 let. Jeho prezidentství navázalo na předcházející politickou práci. Jistě se najde pár věcí, které můžeme kritizovat nebo debatovat o tom, zda byly správné a na místě, z druhé strany to nemůže nijak zpochybnit skutečnost, že Miloš Zeman patří mezi největší politické osobnosti naší moderní historie.

