Sestra Pavla Novotného drsně o ODS: Brácha je štve, že bouchá do stolu. Němcová je v Parlamentu sto let, o co jí jde? Piráti, ti jedou, pálej kampaně

Jak silné je místní sdružení ODS v Řeporyjích?

Je nás zhruba šest. Občas někdo přibude, občas někdo odejde. Teď zrovna máme pět žádostí o vstup do naší buňky. Například od dabérky Mirky Součkové. Máme zde otce zakladate Pavla Doláše, který v Řeporyjích ODS založil, bratr do ní pak přívedl mladou krev a začal ji rozvíjet. Nejdřív se dostal na dvě funkční období do zastupitelstva a pak se stal starostou.

Jak často se tam radíte?

Radíme, ale co se týče vedení obce, tak si do toho bratr moc kecat nenechá. Je to svéráz, což všichni víme. Podle mě to ale dělá dobře. Některá rozhodnutí činí na můj vkus dost zbrkle, ale nakonec to vždy dopadne dobře. Když se něco táhne měsíce, tak je to asi třeba rozseknout. Nicméně občas se přijde poradit, ale jde spíše o obecné věci.

Poradil se s vámi Pavel o tom, že by chtěl po volbách odejít z ODS, než to napsal na sociální sítě?

Ne. Myslím si, že má pocit a ten je podle mě oprávněný, že je ODS trochu zkostnatělá. Beru to z pohledu mladý holky, byť je mi skoro čtyřicet. ODS by prostě měla mít větší tah na branku. Když se podívám na naší konkurenci, hlavně Piráty, tak ti jedou. Pálej kampaně a občas jim i tleskám. Dělají to dobře.

A kdy ODS udělala něco píárově dobře? Billboardy nuda, lidi to nezajímá a na můj vkus nejsou ani dostatečně tranpsarentní. Brácha je buldozer, kterej všechno hned řekne na rovinu. A to se jim přestalo líbit. Raději by si to pošeptali tajně někde na schůzi anebo u piva na Moravě na víkendovém sjezdu. On tam bouchá do stolu, což velkou ODS štve.

Chtěl kandidovat do Poslanecké sněmovny a nejde to. Vím, že je ve stanovách ODS dlouho, že za ni nesmí kandidovat člověk s nějakým škraloupem, že musí mít čistý trestný rejstřík, ale kdo to tam doteď doržoval? Prostě se ho zalekli. Nicméně lidé by ho volili. Je vidět a je svéráz regionálního patriotismu. Vždyť František Ringo Čech měl podobné ambice. Říkal všechno nahlas a popravdě. A jak skončil?

Špatně. Ale Ringo Čech kandidoval naposled za Stranu Práv Občanů (SPO), dříve Zemanovci, o kterou by si brácha neotřel ani kolo...

Jo, to máš pravdu, ale naturelem jsou si s bráchou podobní. František zjistil, že se to tam takhle nehraje. Budeš držet hubu a krok. Nejde o to být poctivý, ale jde o dodržování pravidel. A Ringo se pak z politky ztratil. Skoro každý, když zjistí, jaká je velká politika vlastně divadlo, se jí zalekne.

S Františkem Ringo Čechem jsi spoluuváděla show Kdopak by se Čecha bál. Jak jsi se k tomu dostala?

Bylo to na TV Barrandov a šlo o Ringův projekt. Sám říkal: "Já jsem starej děděk ošklivej, potřebuju tady nějakou mladou, ať se je na co koukat." Rozhodovalo se mezi Bočanovou a mnou, takže jsem si říkala, že Mahulena má přeci jen vnadnější hrudník, že nemám šanci. A nakonec jsem to dělala já.

Jak je možné, že zarytá členka ODS dělala na projektu lídra SPO?

Ringo je celoživotní přítel naší rodiny. Je to strejda. Když k nám přijde na zahradu pokecat s tátou, tak se politika řeší. Všichni do něj šijem: "Ten Zeman, ten je hroznej!" On ho obhajuje s tím, že tomu hovno rozumíme. Takže to je zábava jako v Televarieté.

Pavel Novotný, DiS. ODS

Největší miláček čtenářů nejnedůvěryhodnějšího webu v Evropě

starosta městské části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ale brácha je po tátovi taky pěkný šoumen. Tak proč ta zapšklost?

To ano, ale když mu o něco jde v politice, tak se snaží. A teď se urazil, že ho nepodpořili.

Lenko, připomenu bráchova slova pro ParlamentníListy.cz, když byl zvolen starostou Řeporyjí. Tady jsou: "Já jsem opravdu mimo tento volební obvod nevolitelný. Lidi jsou hloupý. Oni neví, že jsem inteligentní a schopný. Sám jsem si vybral takový mediální obraz, že si myslí, že jsem naprosto nepředstavitelný debil. Čili bohužel pro národ, kvůli jeho hlouposti, já nikam výš kandidovat nebudu. Jinde jsem nevolitelný a dobře těm lidem tak. Přijdou o mě, ale já mám svou práci v Řeporyjích."

To je pravda a já mám pocit, že větší ambice opravdu neměl. Vždyť my jsme patrioti, my jsme se tady narodili. Vždy Řeporyje a přes to nejede vlak. Podle mě byla funkce starosty stropem, kterého chtěl docílit. A podle mě to myslel vážně. Nejspíš si to časem rozmyslel. Chodíme na oblastní sněmy a tam nabyl dojmu, že by mohl jít dál.

Já mu pořád říkala, zůstaň v Řeporyjích, protože to je pecka. Přestože máme atributy vesnice, jsme městys a je to kolos. Je tady pořád, co dělat. A kdyby šel do Poslanecké sněmovny, tak to bude na úkor Řeporyjí. Přece nemůže sedět na dvou židlích. Pravda, má tady dva skvělé místostarosty, ale stejně.

Ostatně s kým se o bráchovi bavím, tak mu říkám, že sice působí jako šílenec, ale pro naše Řeporyje dělá první, poslední...

To s tebou souhlasím, ale ptám se, jestli by se uměl úplně odevzdat i pro ODS, Prahu či dokonce stát? Vždyť to jsou obrovské balvany, které na ten kopec nikdo úplně nevytlačí.

Dá se říci, že všichni v tom z dlouhodobého hlediska pohořeli...

Jo, pohořeli. A bratr změnil názor, že zkusí jít dál a zjistil, že ho mezi sebe ti "hochódessáci" nepustí. Podle mě tam nechtějí někoho, kdo bude vyřvávat jejich chyby. U voličstva podporu má, takže konkurencí je. Přesně, jak mu mateřsky řekla senátorka Němcová, ať zůstane v Řeporyjích, že mu to má stačit. Na druhou stranu¨, o co té paní jde? Ta už je v Parlamentu sto let, židli má předplacenou, tak proč útočí na mladý sršně?

Miroslava Němcová ODS

Vysočina - tady jsem doma

senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Taky je třeba říct, že Pavel chtěl ODS pomoci i s píárkem. Ať je bratr jaký chce, tak dělal v bulváru a píárko umí. A to se nebavíme jen o Facebooku a dalších sociálních sítích. Umí zacílit na určitou skupinu a oslovit ji přímým způsobem. Přesně, jak to udělal v malém v Řeporyjích. Tady lidi ODS nikdy moc nevolili, všichni si říkali, že jsou to lumpové a buržousti, ale nakonec jsme to urvali a fungujeme. Pravda taky je, že lidi tady volili hlavně ksichty, co znaj, lidi, co se s nimi potkávají. Nicméně včichni o nás věděli, že jsme místní ODS.

On chtěl ODS opravdu pomoct, ale pak zjistil, že má stopku i v píárovém oddělení. Nikdo s ním nekomunikoval, vykašlali se na něj.

Takže ho odstřihli i na takové úrovni?

Já na ODS nijak zapšklá nejsem. Je to strana, za kterou jsem kandidovala a pořád jí věřím. A to přesto, že těch negativních ohlasů je až moc. Bratr se mnou své rozhodnutí, které vypálil po sociálních sítích, nekonzultoval. Podle mě se urazil a jak dělá rychlá rozhodnutí od podlahy, tak si sednul a napsal, že končí. Když jsem se to dozvěděla, nebyla jsem v Řeporyjích a říkala si, aby se otci zakladateli, panu Dolášovi, nějak nepřitížilo. On nás mladé vždycky skoro nábožensky vyzývá k lásce k ODS, že je to jediná volitelná strana a teď tohle.

Bráchy jsem se potom ptala, jestli bude chtít znovu kandidovat na řeporyjského starostu? Jestli si uděláme novou stranu Vždycky Řeporyje, tedy Řeporyje forever anebo co? Trochu si ale myslím, že čeká, že ODS přizná chybu, poplácá ho po zádech a řekne, vrať se mezi nás.

Takže si myslíš, že ještě nejde o definitivu, že bratr vyčkává?

Myslím si to, ale vyčkávací doba pomalu spěje ke konci. Nikdo se mu doposud neozval.

Podle mě ho špičky ODS sice občas podpořily, ale vlastně ho neměly moc rády...

Souhlas. Trochu jako tady v Řeporyjích, ale v obráceném gardu. Tady na něj všichni remcají po hospodách až mu zvoní v uších, ale přesto, když o něco jde, tak je Novotný dobrej. On to vyřeší. A i lidi, co ho nemají rádi, mi pak mezi čtyřma očima řeknou, hele jo, dobrý, zařídil támhleto a tohleto.

V ODS ví, že by to dělal dobře a je ksicht, co by do strany vnesl čerstvý vítr. Mělo by to jiný náboj, ale je to nezajímá. Když jsme si po internetu vnitrostranicky psali o vhodných kandidátech do Poslanecké sněmovny, tak bráchovo jméno padalo celkem často. Nejdřív jsem se rozmýšlela, že je hloupý, aby ségra napsala bráchu, ale pak jsem si řekla, a co, jsem taky členka ODS, tak proč ne. Tak jsem ho navrhla.

Ostatně v jednom Řeporyjském echu bratr přiznal, že zastřešení velkou politickou stranou je pro starostu výhodné a hodně mu to pomůže...

A je to pravda. Školu přistavujeme z grantů velké Prahy, koupili jsme za hubičku nádraží, stavíme skatepark a tak dále. Je dobrý mít za sebou velkou stranu. Navíc Praha 13 je ódesácká, starostuje tam David Vodrážka, takže je to dobrý. Chtěli bychom tady buňku ODS udržet, ale bratr je zhrzenej. Možná ho to přejde.

Nicméně on tu místní ODS se mnou, s mým manželem a přáteli držel dlouho po kupě. Druhý místopředseda Marek Hanák je právník a byl z toho taky dost vykulenej. A brácha na něj, že se nic neděje, že ho na postu předsedy vystřídá. Nicméně, když půjde brácha pryč, tak jdu s ním, i když uražená nejsem.

Když bratra hlídala policie kvůli jakési ruské hrozbě, měla jsi o něj strach?

Ani ne. Vzhledem k tomu, co dělá za věci, člověk okorá. Měl u sebe pípadlo, přes nějž sledovali, kde je. Na řeporyjský hřbitov nám tenkrát pořád lezli nějací bezdomovci nebo feťáci, takže je tam začal honit a policajti z toho byli celý pryč. Kolikrát to někde zapomněl a tak.

Také jezdil po Řeporyjích na kole. Bral to hodně na lehkou váhu...

Hrozba to byla. Nicméně po letech na úřadě jsme okorali. Tam stále chodí anonymy, výhrůžky, balíčky a tak dále. Ostatně kvůli divným balíčkům k nám už několikrát přijela policejní komanda. Mně přijít anonym, že mi zabijou děti, tak bych z toho byla špatná, ale asi už bych se z toho nesložila.

Dnes navíc většinu autorů těch anonymů policajti vypátraj. Pak člověk zjistí, že to jsou často hodně nešťastná individua. Pětapadesátiletý frajer, co prodává elektro v Plzni, je zadlužený, nemá ženskou a děti, takže doma lepí anonymy.

Myslím, že bratr sliboval, že z těch anonymů udělá výstavu v nějaké galerii...

Má jich pěkný štos. Myslím, že to udělá. A výstava by byla pěkně dobrodružná. Čteš pět papírů anonymu. Začíná to: "Ty svině!" Pak nějaký hesla jako z transparentů na prvního máje, člověk úplně ztratí nit a někdy ani nelze najít konec. Myslím si, že návštěvníci výstavy by byli hodně překvapení.

Když slyším, jak mladší sestra mluví láskyplně o starším bratrovi a v podstatě ho velebí, připadá mi to trochu divné...

Je to divný, ale my jsme měli vždy celkem bezkonfliktní soužití.

Podle mě jsi holka od rány. Naštval tě někdy za dobu, co jste v ODS?

Vedle něj jsem klidná síla. Jsme takoví jin a jang. Pořád ho umravňuju. A nebudeš mluvit sprostě v televizi! Běda, jak tě uslyším mluvit sprostě u Jílkový a tak. On to vždycky slíbí, ale s plněním je na štýru. A pak se bavím s kolegy, ostatně dělám u filmu, kteří neví, kdo jsem, a musím poslouchat, jak je ten Novotný strašnej. Často už jen mlčím. Vyslechnu si to, ale jsem zticha. Jinak jsme se spolu nikdy moc nehádali.

Petr je od mlalička výbušný, hlučný a vulgární?

Byl vždycky takovej. A do toho je startovací a nervák. Na druhou stranu má hluboké sociální cítění. Nesnáší, když se ubližuje dětem, chudým lidem a zvířatům.

Třeba tady v Řeporyjích mohl ihned rozprášit pět černých ubytoven. Ale neudělal to, protože si uvědomil neštěstí nocležníků. Tam se střídají chudáci na jedné posteli přesně podle nočních a denních šicht. Vlítnout tam a vyházet je na ulici by ničemu nepomohlo. Rus, co jim to pronajímá, by si rychle otevřel ubytovnu jinde.

Lze vás Novotné v Řeporyjích považovat za starousedlíky nebo ne?

Vlastně ano.Táta pochází z Olomouce, máma z Plzně. A je třeba říct, že máma učitelka je jediná normální z celé rodiny. A bráchu taky pěkně mateřsky sekýruje. Přibral jsi, koktáš, nebylo ti rozumět, mluvil jsi sprostě. Má čtyři děti a zběsilého otce, který se nyní vyklidněnej po mrtvici zdržuje hlavně doma. Občas jde s pejskem na vycházku.

Naši tady na skoro holém kopci postavili okál. A já s bráchou jsme se zde už narodili. Chodili jsme do Sokola, brácha chytal za fotbalové družstvo, chodil do sboru dobrovolných hasičů a všechny koníčky jsme pěstovali v Řeporyjích. Do školy jsem ale chodili jinde. Bratra přijali na jazykovou školu v Belojanisově, dnešní Dtrinově ulici, a já se dostala na sportovní školu. Já tady bydlím pořád, brácha nyní v blízké obci. Řeporyje forever!

Co se tady všechno plánuje?

Jsem běžkyně. Ne taková, co by to zbožňovala, ale dělá mi to dobře. Také jsem kulturní a sportovní referentka, takže pořádáme dvanáctého června už druhý ročník Řepo Run. Ten první se dost poved. Byť celý den pršelo, tak se zúčastnilo dost lidí. Tento bude asi ještě v režimu covid. Nebude hromadný start a tak dále. A do toho máme dětské závody kol.

Koncerty, výstavy, přednášky, ty nyní nelze dělat. Kultura se dnes zasekla. Alespoň máme naději, že až zrekonstruujeme za padesát milionů korun krásné řeporyjské nádraží a přesune se tam obecní úřad, zbude tam dost místa na kulturní centrum, knihovnu a různé další činnosti. A i ve skateparku bude amfiteátr s letním kinem a pódiem pro koncerty. Je tady spousta věcí, které chceme, aby po nás zůstaly.

