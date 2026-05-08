„Neskutečná drzost.“ Šel mezi chvilkaře a zažil šok

Tvůrce videí Jakub Svoboda vyrazil na akci spolku Milion chvilek a ptal se účastníků shromáždění a pochodu na podporu Českého rozhlasu a České televize, jestli platí koncesionářské poplatky. „Ano, to víte, že jo,“ dostalo se mu odpovědi od jedné z přítomných žen.
Když chtěl znát její nejoblíbenější pořady, dozvěděl se, že je vysílají v rozhlase. „Dvojka, Radiožurnál, Plus,“ vyjmenovala stanice Českého rozhlasu.
Televizi prý moc nesleduje.
„Dávají tam pořad Sama doma. Já jsem občas sám doma. A chtěl bych pořad Sám doma,“ svěřil se Svoboda a dodal, že mu to přijde nevyvážené.
Účastnice pochodu se zasmála.
„Bez toho ‚a‘,“ mínil s porozuměním další demonstrant.
Shodli se na potřebě vyváženosti.
„Třeba je tam i něco pro muže. V tom Sama doma,“ zamyslela se sympatizantka Milionu chvilek.
„Sem tam do pořadu pozvou i muže,“ přidal se demonstrant, ale připustil, že moderují pouze ženy.
Další pokus o dialog přerušil potlesk.
Demonstrantky: Česká televize je důležitým zdrojem informací. Moc ji nesledujeme
V následujícím videu se publicista zaměřil na dívky s transparentem: „Ruce pryč od médií.“ Svoboda text přečetl nahlas a zeptal se demonstrantek, co by mu k tomu řekly.
„Že je to momentálně to nejdůležitější, co máme, protože je to zdroj informací pro hrozně moc lidí. A je to největší zdroj, hlavně televize,“ mínila účastnice akce.
Tvůrce videí se pak zeptal na nejoblíbenější pořad v České televizi. „Informace čerpáme hlavně ze sociálních sítí,“ mínila další dívka.
„Hlavně sledujeme Českou televizi na sociálních sítích, protože k televizi se nedostaneme,“ objasnila ta, která hovořila předtím.
„Kde domov můj?“ vzpomněla si druhá na název vědomostní soutěže a pro jistotu ho několikrát zopakovala. „Aleš Háma forever,“ ever,“ zmínila jméno moderátora.
„Já třeba mám nejoblíbenější pořad Sám doma. Ale oni to nedávají. Dávají jen Sama doma,“ podotkl Svoboda. Jeho vysvětlování, že v televizi „není nic pro chlapy“, dívky pobavilo a zasmály se.
Na dotaz, co by s tím udělaly a jestli to není nevyvážené, mu doporučily, aby napsal recenzi. „Nějakou důraznou… báseň,“ vyslechl si náměty.
Svoboda navrhl, že by mohl napsat ministrovi Petru Macinkovi (Motoristé), když se teď chystá měnit systém financování.
„Macinka by neodepsal,“ mínila jedna z demonstrantek.
„Ten je po**anej,“ přidala se druhá.
Svoboda chtěl vědět, co by Macinka udělal, kdyby mu napsal, že potřebuje pořad Sám doma, aby to bylo vyvážené.
„On vám vypne Českou televizi a budete to mít,“ měla demonstrantka hned jasno.
Druhá zopakovala, že by neodpověděl nic. „On je po**anej. Co si myslíte? Vždyť ten k*** místo toho, aby šel vedle na Pražský hrad, raději píše zprávu. Pardon, sorry… Vtip. Pouze vtip, nikde to nevysílejte, vážně,“ uzavřela své vyjádření.
Co říká Jakub Svoboda?
„Pokud bychom přistoupili na tvrzení, že je ČT a ČRo v ohrožení a s tím potom možnost získávání informací občany naší země, tak je to naprostá hloupost, protože máme internet a další komerční média. Tímto tvrzením tedy pořadatelé a jejich následovníci de facto říkají, že všechna ostatní komerční média nejsou schopna dodat objektivní zpravodajství, ale tak to rozhodně není. Mnohdy je ta objektivita spíše na straně soukromých mediálních domů. A být tímto soukromým subjektem, tak bych podobná slova bral jako útok na mě,“ komentoval Svoboda pro ParlamentníListy.cz. Za zábavné považuje, že chvilkaři šli protestovat, i když ředitel ČT popírá, že by nezávislost ČT byla ohrožena.
„Systém finacování veřejnoprávních médií ale není problém. V jiných zemích jsou financována z rozpočtu a podle indexů kvality a nezávislosti mají dobré hodnocení. Připomenu zajímavou minelu veřejnoprácních médií ze zahraničí. BBC a jimi tvrzený povel prezidenta Trumpa k útoku na Kapitol. Po letech, kdy tady tvrdím, že se toto nestalo, z Británie přišla zpráva, že se musí BBC omluvit a možná bude platit i odškodné,“ podotkl k důvěryhodnosti veřejnoprávních médií.
Vyjádřil se také ke kauze rušení zahraničního vysílání ČRo, proti kterému se také ozvaly opoziční hlasy. Trefuje se zejména do toho, jak se tyto hlasy zaklínají osmdesátiletou tradicí tohoto vysílání, protože drtivá většina tohoto času bylo vysílání za komunismu. Podle něho možná Petr Macinka vyslyšel volání po nezávislosti médií a proto zrušil státní financování.
Vysvětlil také svá slova o pořadu Sám doma. „Sám doma je legrace. Asi na ČT bězí například motoristické pořady a další sportovní vysílání, řekněme charakteru pro muže. Ale v dnešní době přehnaného feminismu, kdy ta rovnoprávnost není např. o volebním právu, nebo možnosti studovat, ale přehoupla se do absurdní polohy, kdy společnost říká, že přeci muž může být doma s dětmi a snad i porodit a žena si osvojit roli muže ochránce a toho, který zabezpečuje rodinu i po materiální stránce. Obecně je to útok na tradice a rodinu, jako základní stavební kámen společnosti. Sám doma je narážka na tento typ absurdit.“
A Svoboda má i pár otázek na chvilkaře a další zastánce veřejnoprávních médií:
„Média do rukou politiků nepatří? Co říkate na to, že prezidentská kancelář má uzavřenou smlouvu o propagaci se Seznam Zprávy za 3 miliony a další nefinanční plňení, např. ve formě poskytnutí prostor pro akce Seznamu?
Co říkáte na to, že se redaktoři ČT po volbě prezidenta Pavla v jeho volebním štábu chovali jako smečka čurajících pejsků, když vidí po dlouhém odloučení svého pánička, když prezidentovi gratulovali?
Po analýze vyvaženosti ČRo vyšlo najevo že předchozí vláda měla v předvolebnim období 2025 68% prostoru ve vysílání. Myslíte si že je to správně?
Jak se díváte na to ze pan Wolner jako nadřízeny paní Dobiášove zarazil vysílání reportáže Lysolaje, která je součástí kauzy Dozimetr?“
Říká, že jeho cílem je vyvažovat a dávat věci do kontextu. „Odhalovat nepravdy, dvojí kilometry a to toxické pokrytectví, které předvádí zástupci bývalé vlády,“ dodává.
Srovnání aktivistů s opravdovými hrdiny
V dalším videu se Svoboda ohlédl za demonstrací spolku Milion chvilek s jednodenním odstupem. „Své politické oponenty označují za nacisty nebo fašisty. Dělají to proto, aby zpochybnili výsledek svobodných voleb. Tvrdí, že se zde děje něco nedemokratického. My zde ale nemáme žádnou zrádnou diktaturu. Levičácká hydra se brání změně a dělají to v den, kdy si připomínáme skutečné bojovníky za svobodu a demokracii. Ty, kteří dokonce položili své životy v boji proti nacismu. Fašista vám chce diktovat celý váš život. Já jsem pravičák a jako takový chci svobodu jednotlivce a minimální stát,“ sdělil publicista.
Kamera potom zabrala věnce před památníkem bojovníků Pražského povstání. „A na toto si ani jednou za celou dobu na pódiu ani nevzpomněli,“ řekl a dodal, že považuje za neskutečnou drzost, když dnešní aktivisté svůj boj srovnávají s bojem hrdinů Pražského povstání.
