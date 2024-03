Silné volební vítězství Putina. Co Západ nevidí? Skutečný znalec odhalil

Vladimír Putin prezidentem do roku 2036? To není žádná fantasmagorie, ale možná skutečnost, která nikde na světě nemá, ani neměla obdoby. Macronovi i Západu navzdory! Tento pro mnohé šokující fakt uvádí novinářský nestor, autor literatury faktu Milan Syruček pro ParlamentníListy.cz.

Jak byste okomentoval Putinův volební úspěch? Není to Pyrrhovo vítězství?



Zásadním problémem ruských voleb bylo to, že se proti nadprůměrnému Vladimíru Putinovi postavili tři podprůměrní kandidáti. Pak nebylo nutné nic falšovat či upravovat podle zásady, kterou prosazoval už Vladimír Lenin: Není důležité, jak se hlasuje, ale jak se sčítají hlasy. Volby tedy mohly proběhnout regulérně. Západní sdělovací prostředky sice upozorňují na různé drobné incidenty, které se odehrály. Například, že jedna dívenka hodila do volební místnosti výbušninu, nebo že někde volební lístky včetně volební plenty spálili. Ale to je jen kolorit, který může provázet volby kdekoliv a kdykoliv.

Připomeňme si rovněž, že Rusko v celé své historii zažilo skutečně republikánské zřízení jen za vlády Kerenského od července do listopadu 1917. Jinak vždy mělo téměř všemocného vládce, ať už to byl car, generální tajemník strany – Stalin, Chruščov, Brežněv. Gorbačov s demokratizací neuspěl; sám se mi později přiznal, že chtěl reformovat nereformovatelné. Ani Jelcinovi příliš nepomohli američtí poradci.

A tak nastoupil Putin. Ten záhy pochopil, že Rusko skutečně potřebuje jednoho vůdce, který se opírá o dvě nohy – armádu a pravoslavnou církev, což se také skutečně stalo. Nelíbí se to jen úzké skupině intelektuálů, ale, jak se říká, ta počasí nedělá. A tak většině Rusů se líbí, že v čele státu mají člověka, který ví, co chce, a umí to prosadit. Proto tak velká účast ve volbách a tolik hlasů pro Putina. Na Západě mnozí často zapomínají, že poměry v Rusku nelze měřit západoevropským metrem.

Kamčatka, Kavkaz, to svým způsobem je i není Rusko...



Co na to Ukrajina?



Sama výsledky ruských voleb ovlivnit nemůže, ale rozhodně se jí nelíbí, že Rusko do volebních okrsků zahrnulo i některé ukrajinské regiony, jichž se zmocnilo a kde uplatňuje svou vládu. Zavolal jsem svému příteli Andreji Gračovovi, bývalému mluvčímu Gorbačova, jak volili Rusové žijící od roku 1991 ve francouzské metropoli. Uvedl mi, že před velvyslanectvím stála fronta na pět hodin, takový byl zájem Rusů v cizině o volby.

No, když zmiňujete zemi galského kohouta, prezident Macron v poslední době vystupuje proti Rusku jako jestřáb, na rozdíl od ještě nedávné smířlivé rétoriky...



Všechna prohlášení je třeba brát s jistou rezervou. Prohlášení není ještě čin. Vysvětlovalo mi několik ministrů zahraničí, že když mají jednat s jiným partnerem, vždycky se večer předtím sejdou někde na pivu a dohodnou se, o čem se mohou dohodnout, a o tom pak jednají. A druhý den, na oficiálním jednání, ty sporné body si strčí zvlášť, aby je projednali bez cizí přítomnosti, hlavně bez médií. Každé prohlášení je pak poplatné tomuto principu.



Jaké máte další autorské plány?



Právě mám rozepsanou knihu, která se jmenuje Skryté tajemno – Život kolem nás, jak ho neznáme. Jde o to, jak málo si všímáme a známe i své blízké okolí, ulice, jimiž denně chodíme, životní příběhy lidí, kteří tam žijí... Někdy by byly na celý román. A nabádám čtenáře, aby byli vnímavější ke svému okolí.

