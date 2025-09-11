Šimíček z ODS: Moskva už měla hořet. Kdo tu škodí ještě víc než pátá kolona

Pomatený důchodce praštil Andreje Babiše francouzskou holí po hlavě. Docela silně. Kolik procent mu tím přihrál?
Já nemám rád tyhle řeči o tom, že někdo „vyvolává nenávist ve společnosti“. Šlo dle vás prostě o pomateného důchodce, nebo je třeba hledat širší souvislosti?
Vidíte, nepřímo jsem odpověděl výše. Horší je, že jsem slyšel dost věrohodné příběhy o tom, jak se tento prominentní komouš a dotační loupežník choval na klinice k ošetřujícímu personálu. To nebyl spasitel z plakátu. Mimochodem ty jsou taky vtipné. Tváří se jako spasitel národa v době, kdy se ČR začíná ekonomicky i jinak dařit lépe, než když vládl on před covidem, a přitom už jeho zapomětlivé voličstvo neřeší, co způsobila jeho neschopnost v době covidu. Zničená generace dětí, šikana neočkovaných. Alena Schillerová, tunelářka Česka, v rozhovoru myslím, že u paní Bastlové dokonce hlásala, že neočkovaní jsou šikanovaní málo. A prosím – téhle ulhané nekompetentní partě to všichni tehdejší falešní bojovníci proti očkování odpustili.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Mimochodem právě jsem odběhl mrknout do předsálí sněmovny, neboť se tam odehrává vynikající komedie. Babiš a Okamura se nenaučili jednací řád ani za ty roky, co prožírají peníze daňových poplatníků jako poslanci. Drze řvali na předsedkyni sněmovny a lhali, jako vždy lžou, že něčím manipuluje, přitom ona postupovala striktně podle zákona. Byla to legrace, jak se estébácký gangster a komerční nácek Pitomio sápou na pultík a jako vždy plivou do ksichtu pravdě, demokracii a hlavně našim lidem.
U vás ve straně prý začal zlobit Pavel Blažek. Nařkl prý své kolegy, že na něj vyrábějí kompro a dávají ho médiím. Co se to děje, co to pořád vytéká?
Nemyslím si, že Pavel zlobí. Je to pro mě citlivé téma, ale způsob, jakým se mnozí kolegové stavějí k bitcoinové lapálii, je velmi nešťastný. Strana, která se bojí médií, oslabuje sama sebe. Že Blažek udělal chybu, je jedna věc, ale všechno, co se od té doby děje, mi přijde jak z tragikomického filmu. A to se na mě obrací řada lidí, kteří ODS nemůžou ani cítit a vždy byli proti Blažkovi. Ale i oni vědí, jak dokáže s ústavními právy a trestněprávními zásadami zacházet nejmenovaná hydra v nejmenovaných represivních složkách. Urválek by to lépe neuměl. Ti víc zločinů sami způsobí, než vyšetří. Takže to se děje. Blažek má nejspíš pravdu ve všem, co píše… ovšem otázka zní, zda je vhodné to takto ventilovat.
Kdo podle vás rozšiřuje po Praze, že se chystá „realizace“ právě na Pavla Blažka?
Některé zdivočelé represivní složky nemůžou Blažkovi zapomenout, že se rozhodl ctít ústavní rozložení sil a neakceptoval (na rozdíl od mnoha jiných – a ti jsou fakt nebezpečnější, než pátá kolona) jejich neústavní a protizákonné řádění v mnoha trestních kauzách, které nakonec trestní nebyly. Děje se to léta, stát jen platí stamiliony na odškodném (nedávno např. gen. Halenka... kdysi paní Parkanová a stovky bezejmenných) a oni to dělají znovu a znovu. A parodie na žurnalisty jim k tomu dělají stafáž – nebo se přímo na protiústavním řádění podílejí dehonestací „sprostých podezřelých“. Napsal jsem k tomu spoustu textů v minulosti a určitě se k tématu ještě vrátím. Pokud něco vyčítám vládám obecně, tak to, že nedokázaly odrazit a zarazit pokusy prokuratury změnit ústavní rozložení sil. Takže kdo to rozšiřuje nevím. Ale že by se to někomu hodilo, tak především těm, kteří to s právním státem v Česku nikdy nemysleli dobře. Spousta těchto trestněprávních plochozemců je i mezi politiky a tváří se, jak největší zápaďáci... přitom jejich vnímání trestního práva je mentálně mnohem blíže orientálním despociím.
Mgr. Ondřej Šimíček
Z průzkumů vyplývá, že jen 9 procent občanů Moravskoslezského kraje vnímá pozitivně Zbyňka Stanjuru, lídra SPOLU. Je stále lídrem proto, že by mohl začít „zlobit“ jako Blažek?
V Moravskoslezském kraji jsem doma. Čísla jsou zřejmá, průzkumy nepřeceňuji ani nepodceňuji. Každopádně pan ministr patří dlouhodobě k nejméně populárním členům vlády a ODS obecně. Vtipné je, že v MSK opakovaně volí Babiše či Okamuru, a to přesto, že tahle banda pro náš kraj nikdy nic neudělala. Mimochodem za pár let si budeme moci vyhodnotit, jak jejich spolupráce funguje na krajské úrovni. Je dobré to sledovat. Jak by mohl začít zlobit, nevím. Vzhledem k tomu, že sám výše „zlobení“ Pavla Blažka popírám.
Donald Trump nás vyzval, abychom nebrali žádnou ropu od Rusů. Hájí si své obchodní zájmy a chtěl by raději, abychom suroviny brali od Američanů?
Tak hlavně – levné energie z barbarské říše zla, ekvivalentu nacistického Německa ze 40. let – tedy Ruské teroristické federace – jsou dlouhá léta destabilizačním prvkem. Energetická bezpečnost – mimochodem žádná vláda v historii toho pro českou energetickou bezpečnost neudělala tolik, jako Fialova vláda – je jedním ze základních zájmů každé civilizace. Donald Trump nás vyzval především proto, že ví, že ropou financujeme nepřímo vyvražďování nezávislé Ukrajiny. Špinavá ruská zvěř vraždí nevinné civilisty, ženy a děti už několik let. Dávno měla hořet Moskva a jejich páté kolony postaveny před soudy. Jako ty Hitlerovy. Trump na začátku přecenil své síly a hlavně – neb je egoista – myslel, že si před ním Putin sedne na zadek. Ten se mu vysmál a mám za to, že to se Donaldovi nelíbí a přepne do jiného módu.
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Evropští partneři se dohodli na tom, že pošlou na Ukrajinu mírové sbory, Putin na návrh odpověděl salvou raket a dronů. Kam nám ten mírový proces míří?
Putin má stát v Haagu a zodpovídat se za svoje válečné zločiny. Žádný mírový proces reálně neexistuje. K mírovému procesu musejí být dva. Ruští anticivilizační bandité chtějí jenom vyvražďovat a ničit země, na něž nemají žádné právo. Mimochodem když mu to projde na Ukrajině, může klidně dál. V noci na středu Rusáci narušili vzdušný prostor Polska. Jejich drony dopadly pár hodin cesty od Ostravy. Pokud si tady cca 20 % voličstva, které je schopno dle průzkumů podporovat kremelské kolaboranty ze dvou lži koalic, neuvědomuje, že jediné, co nás ochraňuje před vražděním českých dětí rusáckými skřety, je NATO a příslušnost k západnímu civilizačnímu okruhu, tak jsou pro Česko násobně větším nebezpečím, než jakýkoli „chirurg z dovozu“. Ti všichni dělají takovou politiku, aby Rusák přišel vraždit ženy a děti i do České republiky. S drzou bolševickou sirénou z Nového Jičína v čele. To je jejich politika i když se při pouhé zmínce o tom, že by měli být proruští, klepou vztekem. Pravda bolí nejvíce.
Naši polští přátelé mají nového prezidenta Karola Nawrockého. Ukrajinu podporuje, Rusy jako každý Polák nesnáší, ale zato se vymezuje proti Bruselu a žádá po Němcích reparace za druhou světovou. Co říkáte na tento mix?
Shodou okolností je Polsko moje velmi oblíbená země. Často tam jezdím, umím polsky mluvit, poslouchat i číst a psát. Tam mají kompas nastavený správně. Tam žádná rusácká pátá kolona nemá v politice místo. Měli bychom se poučit. Jejich historická zkušenost je jiná, než naše. Takže prezident Nawrocky je typickým „vyvažovatelem“ Tuskovy vlády a bude dobré tuto dvojkolejnost pozorovat. Polsko je naším významným partnerem, sousedem, přítelem a z bezpečnostního hlediska „větším“ bratrem. Taky nám to tak říkají. Můj přítel Jacek vždy říká: „Andrzej, Polak nigdy nie uklęknie. A my będziemy was bronić.“
Říkalo se, že zatímco Saša Vondra chce být v europarlamentní skupině ECR spolu s Nawrockého PiSem a Meloniovou, premiér Fiala a jiní straníci by radši šli k eurolidovcům. Co je na tom pravdy?
