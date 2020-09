Sledujete, co se děje v USA? Bude to i u nás. Z vývoje školství mám obavu. Kandidát SPD Zlínský doporučuje zavést brannou výchovu

ROZHOVOR „Naše společnost usnula na vavřínech, myslíme si, že skončily dějiny a už se nebude opakovat, co dřív bylo běžné v historii.“ Lékař Vladimír Zlínský a kandidát na hejtmana ve Zlínském kraji za SPD upozorňuje na další hrozby do budoucna. Předpokládá výrazné problémy, na které bychom se měli připravit, ať už jde o migrační krizi, teroristické útoky, blackout nebo ekonomický kolaps. „Nikdo nechce slyšet, jaké by byly důsledky pro společnost. Pravda je příliš šokující a řešení je téměř nepředstavitelné. Tak to nebudeme řešit?“ ptá se. Doporučuje začít s brannou výchovou. „Obávám se, že to, co se děje v USA, se za chvíli bude dít na Západě a pak i u nás,“ varuje.

Pane doktore, když jsme spolu minule hovořili, epidemie teprve začínala. Teď tu máme další vlnu a počty nemocných rostou. Výrazně. Proč k tomu došlo? Máme zbabělé epidemiology, vládu, jsme nezodpovědní?

Je to důsledek rychlého rozvolnění opatření. Mohli postupovat opatrněji. Navíc řada lidí přijela z prázdnin, z dovolených a nákazu přivezla zvenku. Určitě je to dáno i změnou počasí. Mírně se ochlazuje a právě se snižováním teplot bude virus aktivnější. Populace nebyla promořená. Dalo se očekávat, že se po prázdninách epidemie rozjede.

Od čtvrtka jsou povinné roušky ve všech vnitřních prostorách. Je to vhodné opatření?

Plošná opatření jsou nejjednodušší. Čím více výjimek, tím větší zmatek. Na druhou stranu kritici tvrdí, že v některých nezasažených regionech je to zbytečné. Já bych jednal dle aktuální situace v dané oblasti, ale nejsem epidemiolog, a pokud takto rozhodli, tak to respektuji.

Co říkáte názorům, že jde jen o manipulaci s veřejností a i covid je vlastně politika?

Určitě to politika je. Někteří šikovní politici situace využívají a umí se pasovat na zachránce národa před covidem. Nechci jmenovat. Každopádně problém existuje, a pokud se virus masivně rozšíří, přibude těžkých případů i mrtvých. Naštěstí zatím je průběh infekce u většiny lidí bezpříznakový nebo velmi lehký. Ale nepodceňoval bych to. Vybízím k opatrnosti. Jako lékař nechci podkopávat důvěru lidí v opatření, které mají chránit jejich zdraví. Zároveň ale nemohu chválit ani politiky, kteří toho využívají ke své propagaci. Potom v současné situaci vzrůstá nedůvěra některých lidí v politiky a jejich nařízení, když mnohdy zmateně a nepřesvědčivě vysvětlují nutná epidemiologická opatření veřejnosti.

Všichni očekávají na podzim „malér.“ Jaký nás čeká podzim? Už jsme slyšeli o číslech 2000 nakažených za den…

Může být více. Ale když pravidla lidé nebudou torpédovat, situace se zklidní. Asi ti odpovědní mají k dispozici nějaké grafy, prognózy křivek vývoje… K tomu se asi lehce nedostaneme. Veřejnost z mého pohledu není informována úplně šťastně. Je škoda, když musím čekat akorát na Čau lidi, kde předseda vlády zveřejní nějaký graf. Alespoň nějaké zajímavé grafy lze nalézt i na webových stránkách Ústavu zdravotnické informatiky a statistiky. Všem doporučuji sledovat tyto údaje a snažit se je pochopit.

Vy byste navrhoval přísnější postup?

Co více navrhnout? Nosit roušky v uzavřených prostorech, dezinfikovat ruce, držet odstupy a případně další opatření, která, doufám, navrhují vládě nejlepší odborníci na epidemiologii u nás. Pokud nemáme ověřenou vakcínu a účinné léky, musíme se držet těchto opatření.

Seniorům nad šedesát let bude doručeno pět kusů roušek a jeden respirátor. Co vy na to?

Samozřejmě je to dobrý začátek. Roušky jsou jednorázové, tak kdy jim doručí další várku? Jistě, lepší než nic. Jen nevím, jestli tím řeší problém.

Jde jen o vyhazování peněz nebo vstřícné gesto?

Bezpochyby je to politikum před volbami. Ale nebudu to kritizovat.

Druhý bod vašeho programu pro krajské volby reaguje na přípravu obyvatel. Cituji: „Zajistíme aktivní přípravu obyvatelstva i technického a informačního vybavení kraje na možné vážné krizové situace ve společnosti: pandemie, dlouhodobý výpadek elektrického proudu, přírodní katastrofy, teroristický útok, válečný konflikt, migrační krize, rozsáhlé občanské nepokoje, ekonomický kolaps či kombinace těchto možností.“ Je toho dost. Než to rozebereme, proč hned druhý bod?

Je to moje specialita. Kromě toho, že chci změnit situaci ve zdravotnictví a školství, je toto důvod, proč jsem šel do politiky. Naše společnost usnula na vavřínech, myslíme si, že skončily dějiny a už se nebude opakovat, co dřív bylo běžné v historii. Já si to nemyslím. Domnívám se, že dlouhé období klidu může přinést v budoucnosti výrazné problémy. Připadá mi nezodpovědné se na ně nepřipravit. Nechci lidi strašit. Jen si myslím, že politici by se měli nad tím zamyslet a připravovat se. Netvrdím, že by se měly investovat ohromné prostředky, chci, aby se o tom nejdřív začalo diskutovat.

Nepřijde jeden problém, ale další a další. Teď je populární pojem cluster /klastr/. Vznikne klastr problémů. V době této pandemie je smrtnost nízká, ale podívejme se do minulosti. Objevily se často v době, kdy se globalizoval svět a lidé začali na tehdejší dobu masivně cestovat např. za obchodem. Z nějakého ložiska se pak infekce přenesla do zalidněných oblastí /viz epidemie moru/. Lidé masivně umírali, nicméně společnost přežila. Jenže čím je společnost strukturovanější, složitější, tím je citlivější a náchylnější na další problémy. Ty se začnou kumulovat. Migrační krize, občanský konflikt, nedej bože válečný konflikt atd. Z jednoho ložiska se stane klastr problémů. Teď máme soft pandemii a jsme velice překvapeni. Hledáme cestu, jak proplouvat mezi zachováním zdraví populace a zajištěním fungování naší ekonomiky. Musíme si říct, jak by společnost měla reagovat na další hrozby, pokud nebudou soft, ale hard /tedy natvrdo/. Již nyní má naše společnost potíže, pojďme se bavit o tom, co se stane při hard verzi pandemie nebo jiného problému. Je důležité, aby o tom odpovědní a vzdělaní lidé začali diskutovat bez ohledu na svůj politický status. Je na to ideální čas. Když k tomu ale vybízím kolegy z dalších stran a hnutí, nikdo nereaguje. Asi jsem malý pán či je nejsem schopen přesvědčit argumenty anebo je to vyřešené a já o tom nevím.

Není to tak, že nám současné problémy, které máme, jak epidemiologické tak ekonomické stačí? Že je důležité zachránit teď, co se dá a nepřidávat si k tomu ještě případně další hrozby?

Je pravda, že voliči jsou otrávení, nechtějí, aby je někdo strašil. Ale já si za svým názorem stojím, i když možná ztratím nějaké voliče. Pro mě je důležité, aby se o těchto problémech mluvilo. Říkám, šel jsem kvůli tomu do politiky. Věřím, že jsou tyto myšlenky důležité a alespoň diskutovat by se o nich mělo.

Vyberu: „Dlouhodobý výpadek elektrického proudu.“ Četla jsem nějaký článek, kde popisovali, co by nastalo v případě blackoutu. A po 28 dnech už pouze konstatovali: bez komentáře. Je vůbec možné se připravit?

Jistěže se dostáváme na tenký led. To je důvod, proč o tom nikdo nechce mluvit. Nikdo nechce slyšet, jaké by byly důsledky pro společnost. Pravda je příliš šokující a řešení je téměř nepředstavitelné. Tak to nebudeme řešit? Prý straším lidi, protože je chci ovládat. Ne, to není pravda. Pokud se tomu nepostavíme, dříve či později si nás společenské a přírodní zákony najdou a nachytají nás v nedbalkách. Odpovědní lidé se spoléhají na to, že je již nikdo nedohledá a zapomínají na to, že se stanou běžnými postiženými občany.

Víte, kde máte poblíž vašeho bydliště kryt?

To nevím. Bude po mně. (úsměv)

Takže, kdyby se něco stalo, podobně jsou na tom ostatní. Vědí lidé, kam mají jít? Dokážete si představit tu paniku? Kdo paniku uřídí? Je potřeba lidem říci, co mají dělat. Představte si, že elektrická energie nepůjde. My jsme zcela informačně závislí na elektrické energii. V krizové situaci nebudeme schopní společnost informovat. Slyšela jste někdy, že by se tím někdo zabýval?

Moc ne. Ale díky vám jsem se dočetla, že bych měla mít doma rádio na baterky a sadu pro nouzové přežití.

Přesně tak. Stát by měl říct lidem to, co by mělo být v balíčku pro přežití. Informovanost může výrazně pomoci situaci, když něco podobného přijde.

Na kolik dní by podle vás měli mít doma lidé zásoby potravin?

Zatím alespoň něco. Každá situace je jiná. Podívejte se, já bych začal s brannou výchovou. Začal bych od školáků, studentů. Říct jim, čím by měli být vybaveni. Kolik a jakých potravin, jak si zajistit pitnou vodu, jaké mít na to vybavení, jak vytvořit skupinu lidí různých dovedností a schopností, která bude tvořit jádro pro přežití v krizové situaci.

Rozumím. Jste lékař, nechcete vzdát ani minutu života…

Spousta lidí si myslí, že co říkám, je hloupost. Myslí si, že náš svět je bezpečný, že nás chrání Evropská unie, NATO, vláda, že se nemůže nic stát, že jsme pod trvalým deštníkem svobody, demokracie a štěstí. Nemůžu lidem nic nutit. Snažím se pouze poukazovat na problém, buď to uchopí i další politici a odpovědní lidé /včetně sdělovacích prostředků/ nebo neuspěji a budoucnost nám potom vystaví hodnocení.

Kladete důraz na brannou výchovu. S čím byste dál v rámci kraje pokračoval?

Určitě dát na webové stránky kraje popis krizových situaci a informace o tom, jak se na ně připravit. Také pořádat školení. Odborníci mohou chodit po školách, školit učitele, studenty a veřejnost, kterou to bude zajímat. Jde samozřejmě o celorepublikové téma, ale kraj má zajistit bezpečnost občanů. Iniciativy by pak mohl kraj podpořit také financemi.

Právě bezpečnost. To je hned první bod vašeho programu. Asi není politická strana, která chce nebezpečný stát. Co vy přinese nového, jiného než ostatní?

Sledujete dění v USA, že? Obávám se, že to, co se děje v USA, se za chvíli bude dít na Západě a pak i u nás. Když pozoruji jakým způsobem je dehonestována policie a političtí představitelé opozice usilují o rozklad jejich pravomocí, nelze vyloučit, že za pár let a možná i dříve tohle může být u nás. Jednoznačně stojím za pořádkem a odmítám anarchii.

Jste zastáncem posílení bezpečnostních složek?

V současné situaci ještě ne. Nejdříve je třeba co nejdříve analyzovat situaci a vést diskusi na téma: „Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku v blízké budoucnosti“ bez politického zabarvení a tomu přizpůsobit strukturu bezpečnostních složek. Pokud bude skutečně svět čím dál více nebezpečný, pak posílit policii i armádu. Naše armáda je expediční sbor. Spoléháme se, že nás ochrání NATO. Vidíte, co se děje mezi Řeckem a Tureckem? Jsem zvědavý, zda NATO ochrání Řecko nebo Turecko, pokud dojde mezi nimi k válečnému konfliktu. Posilování bezpečnostních složek do budoucna určitě podporuji. Priorita je pro mě obrana vlastního území státu s podporou dalších spojenců, kteří budou sdílet naše reálné bezpečnostní hrozby. Ale nikoli jednostranně, obrácené jenom proti Rusku a Číně, jako v současnosti. Bez širšího zapojení obyvatelstva toto určitě nebude možné.

Když to shrnu, chcete prostě otevřít téma krizových situací, aby se tím odborníci a veřejnost zabývala…

Přesně tak. Chci to téma otevřít. Ať řeknou, že je to nesmysl! Nesu kůži na trh, protože to považuji důležité. Na tato témata se zapomnělo. Za mého dětství lidé nebyli závislí na výdobytcích moderní civilizace, měli doma zásoby potravin /v komoře či ve sklepě, ne v mrazáku/, většinou studnu s pitnou vodou, se sousedy tvořili poměrně těsné společenství a pokud nešla elektřina, tak si svítili svíčkou. Doba se v tomto směru změnila a naše citlivost na případnou velkou krizi vzrostla.

Vyberu další: „Migrační krize.“ Je to pět let, co v souvislosti s uprchlíky kancléřka Angela Merkelová pronesla známou větu. „Zvládneme to.“ Zvládli jsme to?

V České republice zatím dobře. Předseda vlády není nakloněn tomu, aby k nám migranti přicházeli. Děsí mě jen, že někteří jeho spolustraníci mají jiný názor. Prezident se také jednoznačně vyjadřuje, že ne.

Mám ale obavy z dalšího vývoje. Týká se to školství. Musíme si uvědomit, jak volí mladá generace. Vítězí TOP 09, Piráti, STAN. Tohle jsou strany daleko smířlivější k migraci lidí z Asie, Afriky i Blízkého východu. Migranti k nám mohou začít mířit, pokud dostanou jednotné sociální dávky v rámci EU a víme, jaké jsou náklady na žití v České republice ve srovnání se západní Evropou.

Jiří Čunek je nejoblíbenějším hejtmanem v republice. A vyplývá to nejen z nejrůznějších průzkumů. Jak ho chcete porazit?

Jiří Čunek je silná osobnost a má velkou podporu v kraji. Určitě je to nesmírně silný lídr. Z toho ale vyplývají i komunikační problémy. Novou nemocnici prosazuje, jak se říká na sílu a na moc. Já ji nepodporuji.

Každý by chtěl mít dostupnou novou moderní nemocnici, zvlášť teď si uvědomujeme, jak je zdravotní péče důležitá. Proč vy jako lékař to odmítáte?

Blížíme se do nové doby. Ta bude znamenat nedostatek lidí ve zdravotnictví. Už to začíná. Ve zdravotnictví pracuji desítky let. Jde o mimořádně náročnou práci. Pro výkon ve zdravotnictví jsou základní lidé. Musí být spokojení a erudovaní. Nemyslím si, že pouhým postavením nemocnice se vyřeší personální problém. Na periferii začnou během krátké doby chybět odborníci: praktičtí lékaři, dětští lékaři atd. Mimochodem průměrný věk dětského lékaře ve Zlínském kraji je 59 let. Kde je vezmeme, až skončí? Až se bude splácet nemocnice, kde budete brát na podporu těchto lékařů peníze? Pokud nebudou zajištění lékaři na periferii, budou se muset nějakým způsobem motivovat tak, aby pro ně bylo zajímavé na těchto pozicích pracovat. Oni si myslí, že natáhnout odborníky do nové nemocnice, a až z Rožnova pod Radhoštěm do nové nemocnice budou dojíždět pacienti s banalitou např. k praktickému lékaři?

Starou nemocnici je nutné opravit. Já ale chci, aby zbyly prostředky na řešení personální krize, která přijde. Navíc, pokud bude nová nemocnice, paráda, ale na primáře, vedoucí oddělení bude vyvíjen enormní tlak, protože bude nutné splácet půjčku a produkovat peníze. Dokážete si představit, jaká tam bude atmosféra? Toho se bojím.

Musíme se postarat o vzdělávání lékařů. Pro mě je zásadní, aby bylo postaráno o mladé lékaře. O ně by se měli starat primáři, starší kolegové a předávat jim informace a hlavně znalosti a dovednosti. Pokud se toto neděje, můžete mít krásný špitál, jak chcete, klimatizované prostory, ale pokud v něm nebudou pracovat erudovaní lidé, ztrácí to smysl.

Když hovoříte o předávání zkušeností, dřív bylo běžné, že si i lékaři předávali rady, dnes se to musí zaplatit?

Můj tatínek byl lékař, to byla stará škola… Primáři a starší lékaři učili mladé, předávali jim informace, museli, aby byli schopní péči poskytovat. Teď je řevnivost, konkurence větší, přestává to fungovat. Je to i jeden z důvodů, proč mladí lékaři odcházejí. Tvrdí: Oni na tom Západě se k nám lépe chovají…

Naopak starší lékaři si zase stěžují, že mladí jsou drzí a nevychovaní.

Je potřeba toto nějak ošetřit. Zeptat se obou skupin lékařů, jak by si představovali případnou spolupráci na vzdělávání. V případě zájmu obou skupin, potom takový systém vzdělávání s předáváním znalostí a dovedností mezi staršími a mladšími lékaři za podpory kraje spustit. Pokud dostatečný zájem nebude, tak již dále tuto myšlenku nebudu prosazovat a uznám, že jsem se mýlil a vzdělávání na pracovištích nemocnic se od mého působení na těchto pracovištích výrazně zlepšilo.



Pozn. MUDr. Vladimír Zlínský, 55 let, politická příslušnost – SPD, zastupitel statutárního města Zlín od roku 2018 za SPD. Studoval na Lékařské fakultě nyní Masarykovy univerzity v Brně od roku 1982 do roku 1988, atestace z oboru ORL, dlouhodobá dřívější ambulantní ORL praxe. Nyní pracuje v Sanaplasma s.r.o. jako lékař.



