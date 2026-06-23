Výsměch poslanci STAN. Rajchl ho nachytal na Pavlovi

23.06.2026 11:44 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Před kamerami CNN Prima News střetli poslanci STAN Jan Papajanovský a šéf strany PRO a poslanec za SPD Jindřich Rajchl. Tern konstatoval, že podáním kompetenční žaloby k Ústavnímu soudu ČR předvedl prezident Petr Pavel jen a pouze umanutost. Když na Rajchlova slova Papajanovský reagoval, Rajchl se neudržel a začal se nahlas smát. Své pobavení odmítl skrývat.

Výsměch poslanci STAN. Rajchl ho nachytal na Pavlovi
Foto: Repro Zákony Bohatství, YouTube
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Koaliční vláda Andreje Babiše (ANO) – vláda ANO, SPD a PRO – rozhodla o tom, že prezidenta Petra Pavla nezařadí do delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Prezident Pavel se kvůli tomu obrátil na Ústavní soud ČR, od kterého chce vědět, jak se to tedy má se zastupováním státu navenek, které leží na něm jako na prezidentovi.

Rajchl se na prezidentův krok dívá jednoznačně.

Já to vnímám jako umanutost. To se skutečně nedá podle mého názoru jinak hodnotit. Prezident Petr Pavel nebyl z té delegace vyloučen. On v té delegaci nikdy nebyl. … On to dělá kvůli sobě. Kvůli nikomu jinému. On se chce na ten summit NATO jednoznačně dostat. … Ale já nevidím v jeho účasti žádnou přidanou hodnotu. Naopak by kritizoval vládu, což udělal už v Estonsku, kde vládu kritizoval za to, že nepřispívá na muniční iniciativu,“ nechal se slyšet Rajchl.

Zdůrazňoval, že Václav Klaus a Miloš Zeman také jezdívali do zahraničí, ale na zahraničních návštěvách nekritizovali vládu. A to je přesně to, co Petr Pavel udělal v Estonsku. Rajchl to vidí jako absolutní diplomatické faux pas.

Papajanovský oponoval, že prezident jednal zcela logicky, když podal ústavní žalobu, aby se tedy vyjasnilo, jak je to s reprezentací státu v zahraničí. „Co se týká toho mandátu, tak je to tak, že by prezident samozřejmě respektoval stanovisko vlády.“

Jenže po chvilce už své stanovisko měnil.

„Já říkám, že by se pravděpodobně držel stanoviska vlády,“ zdůraznil Papajanovský.

Mgr. Jan Papajanovský

  • STAN
  • poslanec
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JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
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A tady se Rajchl nahlas rozesmál. „A je to tady!“ zvolal Rajchl a smích se nesnažil tlumit.

Papajanovský na to konto označil Rajchla za „přívěsek Babišovy vlády“, který zpochybňuje naše závazky v NATO.

Ale Rajchl hned pokračoval.

„Mně se líbila tady ta filipika pana Papajanovského. Nejdřív řekl, že by to prezident asi dodržel, ale pak řekl: ‚Já nevím, jestli by to dodržel, protože nejsem součástí naší kanceláře.‘ A znovu, zkuste mi říct, jaký by byl přínos účasti prezidenta Pavla na summitu. Občansky je ten přínos nula a politicky je to dokonce záporné, protože on označil Donalda Trumpa za odpudivou lidskou bytost a dodal, že snad nebude muset Trumpovi podávat ruku. Tak já bych mu toto přání splnil,“ podotkl Rajchl.

Psali jsme:

Papajanovký (STAN): Co bude se stavebními úřady?
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„Nepůjčili by jim ani na trafiku.“ Kdo si mastí kapsu na větrnících
Papajanovský (STAN): Zdravím z Taiwanu

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://cnn.iprima.cz

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Článek obsahuje štítky

Babiš , NATO , STAN , vláda , SPD , Turecko , ANO , Rajchl , PRO , Trump , CNN Prima News , Papajanovský , Amkara

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Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Jindra Rajchl, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseHonzaSouček , 23.06.2026 11:52:48
si, jako obvykle, namazal na chleba dalšího hlupáčka z opozice. Oni z něj ti opoziční politici musí mít strašný strach, když nakonec všechny zesměšní a to většinou jejich vlastní argumentací.

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