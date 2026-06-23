Výsměch poslanci STAN. Rajchl ho nachytal na Pavlovi

Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
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Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
Rajchl se na prezidentův krok dívá jednoznačně.
„Já to vnímám jako umanutost. To se skutečně nedá podle mého názoru jinak hodnotit. Prezident Petr Pavel nebyl z té delegace vyloučen. On v té delegaci nikdy nebyl. … On to dělá kvůli sobě. Kvůli nikomu jinému. On se chce na ten summit NATO jednoznačně dostat. … Ale já nevidím v jeho účasti žádnou přidanou hodnotu. Naopak by kritizoval vládu, což udělal už v Estonsku, kde vládu kritizoval za to, že nepřispívá na muniční iniciativu,“ nechal se slyšet Rajchl.
Zdůrazňoval, že Václav Klaus a Miloš Zeman také jezdívali do zahraničí, ale na zahraničních návštěvách nekritizovali vládu. A to je přesně to, co Petr Pavel udělal v Estonsku. Rajchl to vidí jako absolutní diplomatické faux pas.
Papajanovský oponoval, že prezident jednal zcela logicky, když podal ústavní žalobu, aby se tedy vyjasnilo, jak je to s reprezentací státu v zahraničí. „Co se týká toho mandátu, tak je to tak, že by prezident samozřejmě respektoval stanovisko vlády.“
Jenže po chvilce už své stanovisko měnil.
„Já říkám, že by se pravděpodobně držel stanoviska vlády,“ zdůraznil Papajanovský.
JUDr. Jindřich Rajchl
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Papajanovský na to konto označil Rajchla za „přívěsek Babišovy vlády“, který zpochybňuje naše závazky v NATO.
Ale Rajchl hned pokračoval.
„Mně se líbila tady ta filipika pana Papajanovského. Nejdřív řekl, že by to prezident asi dodržel, ale pak řekl: ‚Já nevím, jestli by to dodržel, protože nejsem součástí naší kanceláře.‘ A znovu, zkuste mi říct, jaký by byl přínos účasti prezidenta Pavla na summitu. Občansky je ten přínos nula a politicky je to dokonce záporné, protože on označil Donalda Trumpa za odpudivou lidskou bytost a dodal, že snad nebude muset Trumpovi podávat ruku. Tak já bych mu toto přání splnil,“ podotkl Rajchl.
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