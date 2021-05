Spisovatel: Covid? Přijde zlé probuzení. Pro zdánlivé přežití starých obětujeme mladé

reklama

Mottem Zdravého fóra, občanské platformy pro obnovení normálního života, kterou jste založil, je požadavek „Vraťme děti do škol“. Děti ve škole už zpátky jsou, ale za cenu, že se pravidelně testují na přítomnost koronaviru. Berete to jako nutnou daň prezenční výuce, nebo testování žáků a studentů vnímáte jinak?

Ne, v žádném případě, beru to naopak jako ohromné selhání ředitelů, učitelů a rodičů – tedy nás všech dospělých, že jsme toto na našich dětech dopustili.

Pro testy s ohromnou mírou chybovosti a roušky neexistuje kromě pokračování obchodu, žádný logický ani faktický důvod.

Jednou se nám budou naši potomci smát a nebudou rozumět tomu, jak bylo možné, aby lidstvo během jediného roku tak zblblo a nechalo se tak strašlivě zmanipulovat strachem před virem s tak nízkou smrtností a téměř žádnou nebezpečností pro děti. Myslím, že v živočišné říši neexistuje druh, který by byl schopen obětovat své potomky pro pouze zdánlivou záchranu starších. Je to vlastně logické – takový druh by totiž zákonitě vyhynul.

Vy jste si coby Zdravé fórum zadali exkluzívní průzkum, z něhož vyplynulo, že 53 procentům lidí přijatá opatření proti šíření koronaviru nevadí. S nadsázkou bych to nazval referendem o vládě Andreje Babiše, který pro ni nedopadl vůbec špatně. Čím si ten výsledek vysvětlujete?

Ano, skutečně 38 procentům lidí drastická vládní opatření vůbec nevadí a dalších 15 procent lidí neví... Bohužel, lidé jsou z podstaty sobečtí a jde jim primárně pouze o sebe a věci řeší až ve chvíli, kdy se jich to bytostně týká. Roušky a testy nějak šidí a zbytek je jim zkrátka jedno.

Ze svého okolí znám případy, kdy jeden člověk „prohlédl“, až když zjistil, že nemůže jet v zimě lyžovat. Nebo jedna známá, která se začala angažovat až ve chvíli, kdy jí na covid umíral tatínek. Teprve v té chvíli, když zjistila, že za ním nemůže do nemocnice, začala bojovat za svobodu a dokonce psala rozhořčené dopisy poslancům, jak je svoboda důležitá.

Nepolevíte ve své snaze o návrat do normálního života, když vlastně bojujete za menší část společnosti, kdežto té větší ta omezení vůbec nevadí a dokonce 22 procent z dotázaných si myslí, že by ta opatření měla být ještě tvrdší?

Víte, takovou věc nemůžete dělat „pro někoho“ – vy zkrátka děláte něco, v co věříte, že je správné a že to má smysl. Jen se snažíte neuhnout ze svého přesvědčení a svědomí.

Vlastně nedělám nic jiného, než se snažím ukazovat lidem pravdu a normálnost ve světě, kde se mainstream a dav snaží lidi přesvědčovat, že 2+2 už nejsou 4.

A výsledek těch 22 procent je asi logický – ono, kdyby to bylo opačně, tak vlastně ani není za co bojovat. Kdyby bylo 80 procent lidí proti opatřením, tak Babiš, jelikož je populista, jako první ta opatření sám zruší a je po pandemii.

Z výsledků průzkumu mě zaujalo i to, že 17 procent lidí nosí roušku vždy i venku, jenom 19 procent oslovených se nechce nechat očkovat a pouze 29 procent lidí opatření nějak finančně zasáhla. To dává o společnosti poněkud jiný obrázek, než je ten vykreslovaný většinou médií. Předpokládáte, že by se v blízkém budoucnu mohlo na některých z postojů něco výrazně měnit?

Ano, myslím si, že přesně tady v těchto číslech je zakopaný celý pes. Je pravda, že pouze 29 procent lidí opatření nějak citelněji finančně zasáhla, ale časovaná bomba je oněch 44 procent, kteří odpověděli „ještě je brzy na hodnocení“.

To jsou z velké míry lidé, kteří jsou sice na oko ještě zaměstnáni, ale ta místa drží a dotuje uměle stát různými balíčky a opatřeními a pravděpodobně takto bude lidi uplácet až do voleb. Ale ty peníze jednou musejí dojít a až se tito lidé ocitnou na dlažbě, tak teprve tehdy se začnou plně zajímat o to, co se v naší zemi děje.

Další ohromná část těchto lidí je zaměstnána v nadnárodních firmách, nebo ve státní správě a tito lidé narazí až jako poslední, a to může trvat, bohužel, roky.

Zástupci členských zemí a Evropského parlamentu se dohodli na podobě covid pasu, který bude v papírové či digitální podobě. Ještě v loňském roce byl covid pas označován za konspirační teorii, nyní ho máme brát jako ohromnou výhodu a usnadnění cestování, jak nad ním jásá česká eurokomisařka Věra Jourová. A česká vláda už projednala změny v zákoně o ochraně veřejného zdraví a pandemickém zákoně, které umožní vydávání certifikátů o bezinfekčnosti vůči covidu-19. Tím bychom měli prokazovat bezinfekčnost i na hromadných kulturních či sportovních akcích. Co říkáte takovému vývoji?

Na podzim, když se schvaloval zákon o očkování, prosazovali jsme do něho zakotvit, že očkování musí být dobrovolné a nesmí být jakkoli vynucováno. U poslanců ani senátorů toto neprošlo a připadalo jim zbytečné tam podobné pojistky dávat – vždyť je očkování přece „dobrovolné“.

Ale tu dobrovolnost už mnozí poznali na vlastní kůži – ztráta zaměstnání, nucení zaměstnavatelem do očkování, omezená kultura a cestování jen s potvrzením, nebo covid pasem. A je úplně jedno, jestli to nazvete „covid pasem“, nebo nějakým „certifikátem“.

Vtipné je, že tato opatření jsou zcela proti směrnici EU, ve které je výslovně napsáno, že do očkování nesmí být nikdo nucen, nikdo nesmí být jakkoli perzekuován a vše musí být na zcela dobrovolné bázi. Jaká je realita, vidíte sám.

Paradoxní také je to, že například v Izraeli, který byl vzorem drastických opatření, už od podobných certifikátů upouštějí a ruší je.

A mimochodem, přiznejme si, jakou má asi právní hodnotu papír, který byste ukazovali vrátnému ve fitcentru a který nemá ani právo kontrolovat vaši totožnost. Pomohlo by to pouze černému trhu a korupci, ale nemoc by to jakkoli zastavit nemohlo.

Váš postoj k očkování je tedy odmítavý?

Já samozřejmě nejsem jakýmkoli odpůrcem očkování pro ohrožené lidi nebo ty, kteří se zkrátka bojí a vakcína jim přinese pomyslný klid. Ale je zcela zrůdné nutit do očkování mladé a zdravé lidi – navíc proti nemoci, která má do 40 let smrtnost v jednotkách promile a ještě se jedná buďto o obézní, nebo těžce nemocné lidi.

Navíc nezapomeňme si stále připomínat, že ať se nám kdokoli snaží tvrdit, jaký zázrak nové vakcíny jsou, tak všechny byly schváleny podmínečně a všichni, kteří se nechávají očkovat, jsou vlastně zdarma účastníky ohromné studie, za kterou nesou dobrovolně finanční zodpovědnost jednotlivé státy. To je sen všech farmaceutických firem. Je to zkrátka šílené.

V návrhu zmíněného zákona se hovoří o boji proti infekčním onemocněním, takže nepůjde jen o covid-19. Nevykročili bychom tím do éry hygienické diktatury, kdy v zájmu bezpečnosti, bez očkování či testů, nebudeme smět vykouknout ani z okna?

Ano – je to zcela totalitní zákon, který může být zneužit kýmkoli, jakkoli a dokonce zcela volně i mimo období pandemie.

Ústavní právníci, kteří ještě do nedávna udržovali určitou „akademickou neutralitu“, už začínají skutečně bít na poplach.

Ale ono to zdaleka není ANO a vládní ČSSD, většina nejhorších pandemických návrhů zákonů je z dílny Pirátů, kterým tento socialistický stav skvěle vyhovuje, a demokratická opozice SPOLU tomu, bohužel, zcela zaslepeně a nesmyslně přisluhuje.

V čem by bylo za současné situace nejpotřebnější, aby se občanská platforma pro obnovení normálního života Zdravé fórum angažovala?

To je otázka, kterou si sami sobě klademe stále dokola. Co se dá ještě udělat? A stále čekáme, že někoho napadne nějaký spásný nápad, který vše změní. Ale já jsem čím dál více přesvědčený, že nic takového zkrátka neexistuje.

Jediná cesta k prozření lidí jsou ty malé cestičky, které děláme a které dělají i ostatní lidé, co se jakkoli angažují a není jim osud naší země lhostejný.

A samozřejmě tím největším faktorem a pomocníkem je čas – každý na své probuzení potřebuje jiný. Já jen osobně doufám, že to nebude trvat opět dalších padesát let, jako za komunistů.

