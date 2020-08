Student Šmíd, pamatujete? Plukovník a temné souvislosti Běloruska

ROZHOVOR „Je to velká hra, ve které rozhodují mocnosti. Lukašenko lavíruje mezi Východem a Západem. Jsem přesvědčen, že se zopakují volby, situace se tam zakonzervuje a pojede se dál v dosavadních kolejích,“ komentuje vývoj v Bělorusku Radovan Vích (SPD), místopředseda sněmovního výboru pro obranu. „Babišovo vyjádření k Bělorusku úplně nechápu. Přitom je to v podstatě podobná situace, jako byla u nás nedávno na Letné. Já jsem přesvědčen o tom, že by si Bělorusové měli o svých věcech rozhodnout sami a ostatní by se do jejich vnitřních záležitostí neměli vměšovat,“ dodává.

V Bělorusku to vře, lidé vyšli do ulic. Od 9. srpna protestují proti oficiálním výsledkům prezidentských voleb, v nichž vyhrál současný prezident Alexandr Lukašenko se ziskem 80 % hlasů. Opoziční kandidátka Cichanouská skončila s 10 % druhá. Co může být výsledkem těchto demonstrací? Ustojí je Lukašenko?

Je to těžké odhadovat. Jsem přesvědčen o tom, že Lukašenko hraje nějakou hru, kde asi on není ten, kdo rozhodne, jak se bude situace v Bělorusku vyvíjet dál. Na jedné straně má úzké vazby na Rusko, na druhou koketuje s Evropskou unií.

Je jasné, že volby, které tam byly, vyhrál. Netvrdím, že proběhlo všechno v naprostém pořádku. To, že tam nebyli pozvaní pozorovatelé OBSE, o něčem vypovídá. Dokázal bych pochopit, kdyby byl výsledek 60 : 40, ale nelze úplně zfalšovat 80 : 10.

Lukašenko si bude potřebovat upevnit své mocenské postavení a bude to hrát tak, aby z toho vyšel vítězně. V současné době to vypadá tak, že přistoupil na variantu, že by se volby mohly opakovat. Což by podle mého názoru bylo řešení. Je samozřejmě jednoznačné odsoudit násilí, které tam probíhá. Je třeba postupovat podle platných regulí – tedy i s právem na shromažďování či stávku. Je ale potřeba i akceptovat vítěze voleb.

Jak se bude situace vyvíjet dál?

Dojde asi k opakování voleb. Do té doby budou určité nepokoje, ale myslím si, že poleví. Volby by měly proběhnout tak, aby lidi byli přesvědčení, že jsou regulérní. Myslím ale, že i v případných opakovaných volbách Lukašenko obhájí svůj mandát prezidenta. Je to autoritářský režim a také má značnou podporu lidí na venkově. A vlastně tam není protikandidát. Ta hlavní protikandidátka je manželka jednoho politika, který byl uvězněn v předvolební kampani. Když jsem poslouchal její předvolební sliby, tak nenabídla žádný program.

Nezdá se vám však, že v poslední době kupil Lukašenko chyby až strategické? Jednak se podivně choval v době koronavirové a pak se před volbami snažil vymezovat vůči Rusku. Nedostávají ho současné protesty do situace závislosti na Rusku, že teď už si proti nim nemůže moc vyskakovat?

Je třeba vidět, že vazba na Rusko je tam velká. Mají smlouvu s Ruskem o vzájemné vojenské pomoci, mají společnou protivzdušnou obranu státu, společná cvičení. I ten jazyk je velmi podobný. Jsou tu i vazby historické. Nedokážu si představit, že by Rusko Bělorusko pustilo, nebo uvolnilo, protože má před sebou určitý nárazníkový pás před pobaltskými státy. Jestliže by Bělorusko koketovalo s EU, nebo směřovalo nějakým jiným směrem, pro Rusko je to nepřijatelné.

Je to velká hra, ve které rozhodují mocnosti. Lukašenko lavíruje mezi Východem a Západem. Jsem přesvědčen o tom, že se zopakují volby, situace se tam zakonzervuje a pojede se dál v dosavadních kolejích.

Protesty byly potlačovány s velkou razancí, někdy až tak velkou, že to rozhodně Lukašenkovi neprospělo. Takže se u toho nabízejí různé otázky, jestli se ho někdo nechtěl takto zbavit?

Víme, jak to u nás probíhalo v listopadu 1989. Jsou tu nějaké zpravodajské hry a cizí zájmy. U nás to byla smrt studenta Šmída. Pak se ukázalo, že to pravda není. Každopádně je evidentní, že tam byly demonstrace, násilí, perzekvovaní a zatýkaní lidé. Proslýchá se i to, že do volebních místností přišli agenti KGB, kteří sebrali urnu a odnesli ji pryč. Což je nepřijatelné. Určitě jim to neprospělo. V současné době je to už jenom o tom, aby Lukašenko neztratil svoji tvář v tom, že se volby budou s největší pravděpodobností opakovat. Pokud ale nepřijde nějaký výrazný lídr ve formě protikandidáta, zase vyhraje. Bělorusko na tom není zase až tak úplně špatně, jako je to na Ukrajině. Takže tu podporu on tam má.

Andrej Babiš se k Bělorusku postavil možná nejtvrději ze všech lídrů v EU. Čím si to vysvětlujete?

Nevím. Andrej Babiš něco říká tady, něco jiného v EU. Pokaždé říká něco jiného. Proti němu protestovalo 200 tisíc lidí na Letné, a to je v pořádku. A tady se budeme vyjadřovat k tomu, jak Lukašenko postupuje nezákonně, a že by Evropská unie měla uvalovat nějaké sankce. Nejsem přesvědčený o tom, že sankce někdy něco vyřešily. Podívejme se na sankce proti Rusku – postavili si svoji vlastní ekonomiku. Nebo americké embargo proti Kubě. Co se tím vyřešilo? Nic. Jenom se lidi zatvrdili a uskromnili.

Vadí mně, že je u Andreje Babiše jiný metr vůči Bělorusku a jiný vůči Katalánsku či Francii. Tam při protestech policie lidi mlátí, jsou kriminalizovaní. K tomu se premiéři členských států EU nevyjadřují. Ale to, že se něco děje mimo stát EU, tak se k tomu najednou všichni vyjadřují. EU by se měla vyjadřovat k vlastní situaci a nesnažit se řešit záležitosti mimo EU. Kdykoliv se je snažila jakkoliv řešit, dopadlo to špatně.

Proti poměrům v Bělorusku se demonstrovalo o víkendu na Staroměstském náměstí, organizátorem byl Milion chvilek pro demokracii, který jinak protestuje proti Babišovi. Co k tomu říci?

Milion chvilek nechci komentovat. Oni by měli tyto demonstrace přetavit do nějakého politického programu, zvolit si nějakého lídra a jít do voleb. Zatím to takto neprobíhá. Připadají mi jako všechno proti všem. Nevím, jestli je to nástroj demokratického bloku a z čeho jsou vlastně financovaní.

Minulý týden Prahu navštívil americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Podle kuloárních informací prý u Američanů panovalo z výsledků cesty určité zklamání, protože Češi neodstřihli Huawei a Rosatom z budoucích lukrativních tendrů. Bylo to od nás správné rozhodnutí?

Myslím, že rozhodla návštěva u prezidenta Zemana. Co se týká dostavby Dukovan, tato vláda to rozhodovat nebude. Až ta příští. Pro nás je klíčové, aby hlavní technologie a to, jakým způsobem se bude naše státní energetika ubírat, bylo výrazem nějaké celostátní energetické koncepce, a aby hlavní gró bylo pro naše firmy. Pokud americká firma Westinghouse je dlouhodobě v problémech a teď se za ně tady snaží lobbovat, je to pro mě nepřijatelné. Já mám podobný názor, jaký byl udělaný z úrovně naší vlády, respektive pana prezidenta. Myslím si, že bychom si v první řadě o tom měli rozhodovat sami.

Hlavní věc návštěvy amerického ministra zahraničí podle mého byla o tom, že bude redislokace amerických vojsk z Německa blíž k pobaltským státům, to znamená do Polska. Řešila se i otázka bezpečnosti, a to kybernetické. O síti 5G. Nejsem v tomto odborník, ale zatím nebylo prokázáno, že je firma Huawei nějakým způsobem jiná než ostatní firmy, které jsou toto schopné ovládat. Měli by o tom rozhodovat odborníci a na prvním místě by mělo být odborné hledisko. Nikoliv politické. Nevím, proč by se měla vyřazovat firma Huawei jenom proto, že Spojené státy mají obchodní válku s Čínou. Souhlasím s konečným stanoviskem, které jsme přijali.

Nevysvětluje nynější aktivní postoj premiéra Babiše vůči Bělorusku právě skutečnost, že si minulý týden možná naštval Američany?

On si Američany nenaštval, protože kupujeme pro armádu předraženou americkou techniku. Za 17,5 miliardy bez výběrového řízení předražené americké vrtulníky, které naše armáda nepotřebuje. Tolik nás stála návštěva premiéra Babiše v oválné pracovně Bílého domu. To není nějaká úlitba Američanům. My máme velmi silné transatlantické vazby, co se týká předcházejících vlád. Je to i potvrzení směřování politiky tohoto státu ve smyslu členství v NATO i EU. Není tady co žehlit. Naopak vystupujeme tam mnohem víc, než bychom měli. Ať už se bavíme o účasti našich vojáků v zahraničních operacích a podobně.

Ale Babišovo vyjádření k Bělorusku úplně nechápu. Přitom je to v podstatě podobná situace, jako byla u nás nedávno na Letné. Já jsem přesvědčen o tom, že by si Bělorusové měli o svých věcech rozhodnout sami a ostatní by se do jejich vnitřních záležitostí neměli vměšovat.

