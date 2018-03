Štvavý vysílač. Drzost, výsměch a plivanec z prolhané ČT. Potoky krve Evropanů v evropských ulicích. Z Halíka nenávist k lidem přímo stříká. Poslanec od Okamury hovoří

Miloš Zeman nedávno v pořadu Týden s prezidentem opět kritizoval Českou televizi. Vysvětlil, že jedna z cest k řešení spočívá ve dvojím zamítnutí zprávy o hospodaření, což by následně vedlo k personálním změnám, které by si sám velice přál. Pokud by totiž dvakrát neschválili výroční zprávu o hospodaření České televize, mohou odvolat Radu České televize a následně zvolit novou. Rada ČT pak odvolává a volí generálního ředitele. Do debaty o kvalitě vysílání se Zeman pustil i v souvislosti se způsobem informování komentátorů České televize o zlaté jízdě Ester Ledecké v super-G. „Odmítá dávat rozhovory, o to je mi sympatičtější,“ konstatoval Zeman. Co o tom míníte?

Personální změny ve vedení protičeského, antiveřejnoprávního, proněmeckého štvavého vysílače se sídlem na Kavčích horách si přeje společně s panem prezidentem podle mne většina občanů ČR. O tomto nemám vůbec žádný důvod pochybovat. Nicméně já mám jako poslanec své povinnosti, a proto si poctivě prostuduji všechny materiály a poté se rozhodnu. Tady jde o hospodaření, nikoliv o neobjektivitu ČT.

Nechci a nebudu si tady pomáhat úspěchem naší olympioničky, pan prezident je úplně v jiné pozici, on jako nejvyšší ústavní činitel prakticky musí komentovat jakýkoliv takovýto historický úspěch našich olympioniků.

Dovolím si jen poznamenat, že někteří novináři a komentátoři se v průběhu této olympiády projevili jako blbci a dobře jim tak, nikdo je nenutil ze sebe udělat šašky, šli do toho dobrovolně a zřejmě i při plném vědomí, takže mi jich opravdu vůbec není líto. Mnozí pseudonovináři, presstituti dneška nechápou, že lidé, se kterými oni chtějí spolupracovat, nemusejí chtít spolupracovat s nimi a mají přístup jakýchsi mediálních SS, kteří si agresivně vynucují své soukromé zájmy na úkor občanských práv těch, které napadají, a ještě se u toho obvykle drze brání veřejným zájmem. Nechápou, že to nejsou oni, ale naopak přímo veřejnost, kdo určuje, co je a co není v tomto případě ve veřejném zájmu, a absolutní většina veřejnosti si evidentně nepřála obtěžování naší olympioničky, ale naopak co nejlepší podmínky pro její úspěch. Obtěžování a stalking není novinařina.

Co způsobilo, že jsou veřejnoprávní média tak kritizovaná, a proč vůči nim narůstá kritika? Pavel Šafr píše o tom, že lůza se třese na likvidaci České televize…

Protože naše antiveřejnoprávní média masově lžou, mystifikují a manipulují veřejným míněním, minimálně masovou cenzurou tichem, výběrem a preferováním hostů do pořadů a evidentní, kupříkladu v průběhu prezidentských voleb již ani nemaskovanou viditelnou snahou o dehonestaci „nepohodlných“. Oficiální důkazy o preferování TOP 09 a bruselského směřování vysílání jsou běžně k dispozici.

Je podle vás správné, že ČT nechce zveřejnit plat Václava Moravce či dalších zaměstnanců, když ti jsou placeni z peněz občanů?

Samozřejmě že je to drzost, výsměch a přímo plivanec do tváří těch, kteří všechny tyto „veřejnoprávníky“ ve skutečnosti živí, tedy občanům, kteří mnohdy nedobrovolně platí těmto drzým manipulátorům výpalné ve formě koncesionářských poplatků. Lidé, kteří sami sebe označují za novináře a reportéry, se dnes v mnohém změnili na politické aktivisty, otevřeně kopou za někoho a proti někomu, jsou placeni z veřejných peněz, ale podporují své oblíbené politické směřování a zároveň agresivně odmítají být pod veřejnou kontrolou.

Já osobně opravdu chci vědět, kolik si takový „reportér“, kterého já soukromě považuji za presstituta, v ČT vydělá. Snad tato informace nebude motivovat další generaci, která by byla ochotná se takto výhodně také prodat.



Na Slovensku byl zavražděn investigativní novinář Ján Kuciak, který pracoval pro zpravodajský portál Aktuality.sk. Zemřela i jeho partnerka. Oba byli zastřeleni. Že jejich smrt souvisí s novinářskou prací Kuciaka, už potvrdila policie. Novinář Ondřej Kundra na sociální síti poznamenává, že takto to dopadá, když někdo v legraci hovoří o zabíjení novinářů: „Chytnout za hlavu by se měli všichni ti, kteří novinářům vyhrožují. V Česku k jejich likvidaci nabádá například prezident Zeman, a není v tom rozhodně sám,“ psal na Twitteru…

Skutečným a poctivým novinářům ani reportérům nikdo z politiků reálně nevyhrožuje, to by byla politická sebevražda. Bohužel takových novinářů je opravdu málo a ano, tito poctiví novináři se skutečně stávají obětí zločinců. Dnes jsou poctiví novináři na mnoha indexech, na indexu profesionálních mafiánů, na indexu oligarchů, na indexu udavačů ze soukromých ziskových organizací, na indexu bývalých kolegů, dnes presstitutů. Nejsmutnější na tomto všem je, že presstituti bez morálky dnes pouze hyenisticky zneužívají tragédie jejich kolegy k osobním útokům a tančí svůj ďábelský čardáš na hrobech dvou mladých lidí, obětí brutálního zločinu.

Smrti Jána Kuciaka a jeho partnerky je mi velmi líto, stejně jako smrti každé oběti násilné trestné činnosti. Nezbývá nám, než alespoň doufat v pozemskou spravedlnost.

Proběhly připomínky „Vítězného února“. Novinář Pavel Šafr napsal: „Česká společnost je zasažená infekcí bolševismu, která měla v plebejském národě příznivé podmínky růstu. Rovnostářství, závist, xenofobie a nízký majetkový stav většiny obyvatelstva vedl už po první světové válce k rozšířenému názoru, že zemědělskou půdu je možné konfiskovat, a tedy ukradnout. Antiněmecká hysterie pak Čechy po další válce dovedla k myšlence okradení německých občanů, čímž byl tak masivně narušen právní pořádek, že následné znárodňování českého majetku už nepřišlo nikomu divné. Prosovětské a proruské emoce, touha krást, nedostatek slušnosti a náboženské víry, absurdní husitská legenda a rozvrat přirozených hodnot. To vše vedlo Čechy ke komunismu. V roce 1946 volilo komunistickou stranu více než 40 procent Čechů. Pro ruské okupanty jsme byli nádherné sousto. Sami jsme si v únoru 1948 vlezli na pekáč. Sovětští poradci mohli být s námi spokojeni.“ Je to správný historický výklad? Je naše společnost nemocná bolševismem? A hlavně: Je díky tomu teď ohrožena demokracie stejně jako v roce 1948?

Pánovi doporučuji navštívit odborného lékaře. Nemocné nemá moc velký smysl kritizovat, protože za své jednání prakticky nenesou zodpovědnost. Nechám hodnocení tohoto „mediálního výtvoru“ na milionech občanů této země, kterých se tyto halucinace z hlavy tohoto pacienta týkají.

„Pokud Česko podlehne blouznivcům prosazujícím Czexit, bude to ekonomická a civilizační katastrofa,“ říká komentátor Petr Honzejk. Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý předpokládá po Czexitu krach firem, propouštění, a to možná i na desetiletí. Už samotný začátek debaty na toto téma podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara vyděsil japonské investory, kterým musel údajně vysvětlovat aktuální politickou situaci. Opravdu by nám při vystoupení z EU hrozila taková apokalypsa?

Evropa není EU. Evropa, to je kontinent, tisíciletá kultura, tradice, skutečné evropské, nikoliv berlínsko-bruselské hodnoty, a hlavně původní Evropané. Já sám jsem prožil většinu svého života mimo EU, a proto vím, že EU k prosperitě nepotřebujeme.

Určitě nám pomůže volný pohyb osob, služeb i kapitálu, ale k tomu nepotřebujeme diktát EU a buďme si naprosto jistí tím, že dnes není ve hře jen a pouze Czexit, ale mnoho dalších „exitů“, a jednoho dne po kolapsu EU, který je nevyhnutelný, bude více než dobré, pokud budeme mezi prvními, kteří založí nový skutečně svobodný evropský model spolupráce založený čistě na výhodě otevřeného ekonomického prostředí, a nikoliv politického diktátu velkých států, kam berlínsko-bruselský projekt neomylně směřuje. Neúnavných vzývatelů evropských dotací se opět ptám. Jaký dotační titul a v jaké výši vám vynahradí život vašeho znásilněného a zavražděného dítěte či partnera?

Kancléřka Angela Merkelová ve videovzkazu účastníkům neformálního summitu EU připomněla, že některé státy z rozpočtu EU čerpají víc, než do něj přispívají, aby podpořily svůj hospodářský rozvoj. Přitom nechtějí uprchlíky. Vyzvala opět k projevení solidarity. Jak na tyto apely reagovat? Jak se máme zachovat, pokud nás v Bruselu přehlasují jako posledně?

Byl jsem poprvé v životě v Bruselu na jednání zástupců národních parlamentů se zástupci europoslanců i komisařů a oficiálně tady dnes opakovaně prohlašuji, že v EU se nejedná o tom, jestli legalizovat, anebo nelegalizovat nelegální imigraci, špičky EU dnes jednají jen a pouze o tom, kdy a jak! Legalizace nelegální imigrace Evropskou unií bude, na to vezměme jed!

Takže výroky vražedkyně Evropy a Evropanů Merkelové, která je osobně zodpovědná za potoky krve Evropanů v evropských ulicích, mě vůbec nepřekvapují. Tato bezdětná východoněmecká svazačka pod dohledem agentky Stasi Anetty Kahan, jen dělá to, co má, ona jen plní přidělené úkoly.

Jaké je podle vás největší nebezpečí novely zákona o zbraních, jenž předkládá Babišova vláda a která má implementovat směrnici Bruselu?

Největší nebezpečí čehokoliv, co přichází z Bruselu, jsou ony pověstné „dva prstíčky“. Buďme si naprosto jistí, že toto není poslední akce v programu odzbrojení Evropanů. I Hitler i marxisté-leninisté i současní eurofašisté-eurobolševici odzbrojují své budoucí oběti po etapách a pozvolně. Každý ústupek povede ve finále jen a pouze k totálnímu odzbrojení Evropanů a ke krvavým obětem.

Novinářka Petra Procházková nechce, aby o ní „rozhodovali nevzdělanci a tupci, ignoranti s fašistickými sklony a manipulovatelné mozkové trosky“. Na sociální síti Facebook se takto rozepsala o referendu. Doufá, že nepřipustíme, aby o složitých a odborných věcech rozhodovali lidé, které to vlastně ani nezajímá a dokážou jen opakovat tupá laciná hesla o tom, jak nám EU zakazuje to či ono. Přidala i výzvu: „Piráti! Vzpamatujte se! Tohle není transparentní svoboda, co předvádíte, ale totální hazard a nezodpovědnost.“ Co říci k názoru, že v referendu by rozhodovali „tupci, ignoranti…“ a tak dále?

Paní Petra Procházková se projevila jako nevzdělaná a tupá ignorantka s fašistickými sklony a manipulovatelná mozková troska, která dokáže pouze opakovat tupá laciná hesla.

Navzdory hospodářskému růstu řada lidí žije v obrovské bídě a v exekucích. Zároveň se od nás vyváží pryč obrovské množství kapitálu. Co s těmi problémy dělat?

My pracujeme na zákonu o regulaci vývozu kapitálu, tak jak jsme jej představili v naší volební kampani a na zestátnění exekutorů. Je třeba dále pokračovat ve vyjednávání a s vládou v důvěře pracovat na prosazení těchto našich programových bodů. Tak abychom nebyli pouhou ekonomickou kolonií a aby stát nepodporoval lichvářskou supermafii.

Nejen o krizi liberální demokracie hovořil profesor Tomáš Halík v Otázkách Václava Moravce. Populismus nabízí podle něj nový politický model, který zpochybňuje model liberální demokracie a právního státu a přichází s modelem přímé demokracie, „která by znamenala likvidaci právního státu a kultury, která tu vznikala od osvícenství“. To vše má souvislosti i se sociálními sítěmi, kde si lidé „hýčkají svůj tekutý hněv“, a právě toho populisté využívají. Změnit by se podle něj měla i média. „Nejde o to, aby byly zastoupeny všechny názory, ale aby tam byli lidé, kteří mají co říct,“ konstatoval. Co o tom soudíte?

Osobně nevěřím tomu, že pan Halík je křesťan. Myslím si o něm, že je špatně maskovaný saláfista, a tudíž satanista. Jeho prohlášení o nejvyšší dosažitelné formě demokracie, švýcarského po staletí ověřeného modelu přímé demokracie, dokonale vypilovaného mnoha zkušenostmi, tak tato jeho prohlášení ve mně vyvolávají pocit, že pan Halík pohrdá svými spoluobčany a považuje se za „lepšího člověka“. Pro mne osobně je takováto „halíkovská“ životní filozofie dokonale nechutná. Z pana Halíka jeho tekutá nenávist k lidem přímo stříká.

A co si myslíte o návrzích na cenzuru Facebooku či takzvaných dezinformačních webů? Kdo bude určovat, co je pravda a co ne? Ministerstvo pravdy?

Tady na nás opět útočí ona eurofašistická-eurobolševická mafie, která nám chce ukrást pravdu a vnucovat nám jen své lži. Jen a pouze díky internetu a masovému sdílení informací se nám všem společným úsilím podařilo prozatím výrazně alespoň zpomalit islamizaci a afrikanizaci Evropy. Výsledek italských voleb byl možný jen a právě díky tomu, že lidé měli přístup i k jiným než „veřejnoprávním médiím“.

Nikdo nemá právo cenzurovat a určovat občanovi, majiteli této země, co je a co není dezinformační web. Pokud takto kdokoliv činí, chová se jako fašista a s fašisty se přece nevyjednává, s fašisty se bojuje a nám stále ještě pořád nedokážou zakázat volit, takže pojďme sledovat, kdo bude cenzuru prosazovat, kdo jsou ti naši novodobí odporní a pohrdáníhodní Koniášové, a spočítejme jim to opět u voleb. Německo, Francie, Anglie, Švédsko, Finsko, Norsko, tam všude již tekla a ještě mnohokráte poteče i díky jejich cenzuře krev, krev původních Evropanů! My máme ještě šanci, využijme ji!

Mgr. Lubomír Volný SPD



autor: Lukáš Petřík