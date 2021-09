Svinstvo z Kavčích hor. Železný z jiné planety. Hanebná role v covidu. Přijde účet, slibuje Majerová

Na svinstvo, které Česká televize provádí v předvolebních debatách, by si podle lídryně opomenuté formace Trikolora Svobodní Soukromníci Zuzany Majerové Zahradníkové měli posvítit televizní radní. A pokud to neudělají, tak by si je měli podat poslanci, kteří u Hany Lipovské předvedli, že to dovedou. A pokud budou manipulace z Kavčích hor tolerovat i oni, promluví občané.

reklama

Česká televize se rozhodla vaší koalici TSS nezvat do krajských předvolebních debat, základu předvolebního vysílání. Moderátor Jakub Železný vám pak ještě vzkázal, že vaše místo je v politickém suterénu pořadu Politické spektrum. Dostalo se vám z Kavčích hor nějakého vysvětlení, proč jste nebyli pozváni?

Nedostalo. Pokud tedy snad tím vysvětlením nemá být to koktání Marcely Augustové, která mi v Událostech, komentářích předčítala ta zmanipulovaná pravidla, která na Kavčích horách vymysleli. Vysvětlovat by ale Česká televize měla především Radě pro rozhlasové a televizní vysílání a Radě České televize.

Anketa Co chcete od příští vlády nejvíc? Modernizaci země 2% Víc peněz a osobní prosperitu 2% Svobodu podnikání 5% Demokracii 9% Bezpečnost 82% hlasovalo: 2223 lidí Pokud tohle politické svinstvo, které ČT praktikuje, páni a paní radní nevidí, pak by si na ně měli posvítit poslanci, kterým se zodpovídají. A pokud to neudělají ani poslanci, měli by si pořádek vynutit občané. U voleb k tomu mají tu nejlepší příležitost.

Vnímáte to jako snahu veřejnoprávní televize navzdory svému poslání aktivně zasahovat do výsledků voleb?

Jednoznačně ano. Česká televize dlouhodobě neplní to, co jí předepisuje zákon, totiž aby byla ve svém politickém zpravodajství a publicistice vyvážená, všestranná a objektivní. Některé politické strany protežuje a jiné naopak zcela ignoruje. Náš stínový ministr kultury a bývalý místopředseda Rady pro rozhlasové a televizí vysílání Petr Štěpánek nedávno provedl srovnání, jaký prostor dává ČT dvěma předsedkyním politických stran, konkrétně mně coby předsedkyni formace Trikolora Svobodní Soukromníci, a předsedkyni TOP 09 Markétě Pekarové Adamové.

Tedy dvěma předsedkyním stran, které mají co do zastoupení v parlamentu či co do preferencí podobnou velikost. Zatímco miláček českotelevizních redaktorů Pekarová hovoří z veřejnoprávní obrazovky prakticky den co den, mě ve vysílání České televize nespatříte, jak je rok dlouhý. Pro pořádek ještě dodávám, že do Událostí, komentářů mě v rámci předvolebního vysílání prostě pozvat museli. Stejně jako všechny ostatní. To se vůbec nedá počítat.

Mluvím o tom proto, že redaktor Železný i v jiné souvislosti naznačil, že ambice aktivně manipulovat společností nejsou redaktorům ČT úplně cizí. K roli ČT v pandemii se vyjádřil slovy: „Nepomáhali jsme vládě, to není naše role, ale byli jsme k ní dost zdrženliví! Právě proto, abychom nerozeštvávali! Pomáhali soudržnosti, bojovali proti strachu“. Nemáte pocit, že na Kavčích horách i v dalších médiích je teď větší množství novinářů, jejichž cílem není nestranně informovat, ale „pomáhat soudržnosti“, tedy ovlivňovat lidi v zájmu nějakého cíle, který se jim zrovna líbí?

Pan Železný zřejmě žije na jiné planetě, a proto plácá podobné nesmysly. Proboha, jaká zdrženlivost? Vždyť právě ČT je největší covidový strašák. Mele o koronaviru 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Role České televize během covidového šílenství je stejně hanebná jako její role v předvolební kampani. I v případě koronaviru, covidu či očkování praktikuje zcela jednostranné informování veřejnosti. Právě ČT má lví podíl na tom, že naše polistopadová demokracie se opět krok za krokem mění v totalitu.

K větám @AndrejBabis o @CzechTV @CT24zive v čase pandemie: Ctím právo na názor, ale byl jsem u toho. Nepomáhali jsme vládě, to není naše role, ale byli jsme k ní dost zdrženliví! Právě proto, abychom nerozeštvávali! Pomáhali soudržnosti, bojovali proti strachu. To jsme dělali. J. pic.twitter.com/4WSeJDoYV5 — Jakub Železný ???? (@JakubZelezny) September 11, 2021

Když už jsme u toho, jak podle vás média zvládala svou roli v čase pandemie?

Většina médií hlavního proudu je hlásnou troubou covidové diktatury. S objektivním informováním veřejnosti to nemá vůbec nic společného. Selekce informací i lidí, kterou praktikuje kupříkladu Česká televize, je příšerná. Je to opravdu nestoudné, kolik vynikajících odborníků a lékařských kapacit s mnoha tituly před i za jménem už na Kavčích horách vůbec nepouštějí na obrazovku, a to jen proto, že by říkali něco jiného, než je jediný povolený „správný“ názor. Omlouvám se, že mě to tak rozpaluje, ale je to fakt neuvěřitelné, čeho jsme se 32 let po Listopadu dožili.

Jaké máte jinak jako celostátní lídryně a stínová premiérka zkušenosti s médii v čase předvolební kampaně?

Pokud jde o privátní televize, tak relativně dobré. Já i další kolegové z kandidátky Trikolory Svobodných Soukromíků se zcela běžně objevujeme ve zpravodajství či předvolebních debatách na Primě, Nově či TV Barrandov. Vlastně se dá říct, že privátní televize plní veřejnoprávní službu mnohem lépe než Česká televize, kterou si lidé vydržují povinnými televizními poplatky. I s tím budeme muset něco udělat, protože ČT evidentně neplní funkci, kterou jí předepisuje zákon.

Časopis Reflex v minulém týdnu přišel s informacemi o tom, jakým způsobem vznikala vládní opatření v čase pandemie. Vyplynulo z nich, že úředníkům bylo znění v podstatě diktováno podle toho, co premiér Babiš „vykřičel“ na ministra a že úředníci marně upozorňovali na problémy, které to může přinést. Důsledkem byly neúspěchy u soudů. Co tato zjištění znamenají pro váš postoj k těmto opatřením, který byl již předtím velmi negativní?

Jen nás to utvrzuje, že náš postup, který jsme zvolili, je správný. Je to kombinace politického a občanského aktivismu a právních kroků, tedy žalob k Nejvyššímu správnímu soudu. Ono totiž nestačí pouze demonstrovat, křičet, psát a řečnit, z toho si bohorovná vláda nic nedělá.

Díky skvělé práci našich právníků, za všechny budu jmenovat Zdeňka Koudelku a Jindřicha Rajchla, máme nyní v podobě mnoha rozsudků NSS v rukou důležitý právní materiál, který vládní struktury usvědčuje z dlouhodobého porušování zákonů, což má za následek obrovské společenské i finanční škody. Přijde účet.

Pokud byste se dostali do vlády, požadovali byste nějaké právní důsledky pro tvůrce těchto opatření? Váš ústavněprávní expert Zdeněk Koudelka v minulosti spekuloval i o hmotné odpovědnosti ministra za škody vzniklé podnikatelům...

Nepochybně ano. Máme to v programu.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.