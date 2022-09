Teď nemají dost lidí. Ale kdyby se začala bouřit střední třída... Vojtěch Bednář načrtl pro vládu špatný scénář

„Opozice cítí, že je vláda oslabená, a tak používá nástroj a vyvolává hlasování o nedůvěře. Právo na to má, otázkou je, jestli by teď opozice neměla být spíš obchodním partnerem, než čímkoliv jiným,“ komentuje maraton hlasování o důvěře kabinetu Petra Fialy firemní sociolog, publicista Vojtěch Bednář. „Pokud se nálada přelije ve výrazně negativní postoj, myslím si, že půjde spíš proti vládě než proti jednotlivým stranám,“ říká.

reklama

Jednání v Poslanecké sněmovně stále trvá. Přitom výsledek hlasování je předem jasný. ANO a SPD mají společně ve Sněmovně 92 hlasů, vládní koalice má 108 hlasů z 200. K vyslovení nedůvěry vládě je třeba nejméně 101 hlasů poslanců. Co k tomu říci?

Anketa Zaslouží si Michail Sergejevič Gorbačov naši úctu? Ano 57% Ne 38% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 9408 lidí

Druhý případ je, když ten, kdo hlasování vyvolává, ví, že nemůže uspět, ale považuje situaci za tak důležitou, že mu stojí za to být hvězda všech médií a všech zpráv. Je to symbol. Tak zvaný deklarativní akt. To je účel, ke kterému slouží.

Bojím se, že v české politické kultuře se tento instrument používá ne tehdy, kdyby měl, ale v době, kdy je vláda oslabená. Buď když čelí důležité výzvě, nebo velké krizi. Pokud se podíváme do roku 2009, tehdy jsme předsedali EU a řešili spousty agend, v té době se ČSSD rozhodla vyvolat hlasování a vyhrála ho. Nejenže ztrapnila předsednictví, ale zrušila i vládu. Něco podobného se děje teď. Vláda na jedné straně předsedá EU, ale čelí ohromné krizi. Za těchto okolností opozice cítí, že je vláda oslabená, a tak používá nástroj a vyvolává hlasování o nedůvěře. Právo na to má, otázkou je, jestli by teď opozice neměla být spíš obchodním partnerem, než čímkoliv jiným.

Myslíte si, že se opozice bude pokoušet vyvolat hlasování o nedůvěře znovu?

Doufejme, že časy buldozera Jiřího Paroubka v politice už skončily. Vlády na to musejí reagovat a ve Sněmovně sedět. Bylo by lepší, kdyby se všechny strany parlamentní a nakonec i mimoparlamentní shodly, že krizi musíme překonat. Žádnou krizi nepřekonáme tím, že si budeme házet klacky pod nohy. Doufejme že tato událost je na delší dobu izolovaná.

Opoziční poslanci varovali vládu, že „venku“ většinu nemají. Váš zkušený názor, mají, nebo ne?

Výsledek voleb jednoznačně indikuje, kdo vládne. Na straně druhé je tu popularita. Každá vláda, která začne vládnout, přestane být populární, a to z důvodu, že přestane plnit sliby, které voličům dala. Zjistí, že je to složité. Fialova vláda je v současné době nepopulární a občané jí vyčítají, že kroky proti energetické krizi jsou nedostatečné. Na druhé straně je možná předčasné soudit. Každý politik může být souzen teprve s odstupem. Kdyby došlo k mobilizaci lidí, nelze očekávat, že by jich proti vládě byl dostatečný počet. Opozice teď může protestovat ve Sněmovně a vyvolávat hlasování o nedůvěře, ale nepodaří se jí mobilizovat dostatečný počet lidí. To neznamená, že se jí to nepodaří později.

Fotogalerie: - Nedůvěra vládě poprvé

Premiér Fiala vyzval občany, aby nenaslouchali „zdánlivě jednoduchým řešením, která nabízejí populisté a extremisté, protože jejich jediným zájmem je větší připoutání ČR k Rusku.“ Co vy na to? Opravdu se teď vede debata o připoutání k Rusku?

Asi to úplně není debata o připoutávání k Rusku… Jsme členy EU a NATO. Spíš je trochu problémové, když populace cítí skutečné problémy vycházející z inflace, cen energií a může vzniknout ekonomická krize. Za těchto okolností, nechci to omlouvat, je naprosto přirozené, že lidé hledají rychlá a efektivní řešení. To je výzva pro vládu. Vláda může vyzývat, ať jsou rozumní, ale současně musí hledat řešení, která skutečně reagují na jejich problémy. Jinak by skutečně mohla čelit velkému odporu.

Psali jsme: Exner (STAN): Putin plnil v roce 2021 jenom dlouhodobé kontrakty Peštová (ANO): Řešení má být 9. září, což je pozdě Olizování zlatokopek v klubu. Orbán je Havel. Babiš ráno boural Sněmovnu Hašek chce narušit zápas NHL v ČR. Rusy na ledě nesnese. Už byl kvůli tomu ve Strakovce

Lidé často už nemají žádné východisko, někteří už nemají na zaplacení úplně základních potřeb. Může něco ovlivnit sobotní demonstrace?

Ona je v sobotu demonstrace? (úsměv) Tuším, že existuje nějaká demonstrace mimoparlamentních stran. Nechci tomu nějak ubližovat nebo ji shazovat. Lidé, kteří byli dřív protisystémoví nebo lidi, kterým vadil establishment, dnes říkají, že když nic nezmohl Milion chvilek pro demokracii, těžko něco zmůže jim podobná demonstrace. Považuji to za okrajovou záležitost. Riskantní pro Českou republiku by bylo, pokud by se proti začala mobilizovat střední třída. To není případ demonstrace 3. září. Pokud by se střední třída skutečně dostala do existenční nouze, byl by to skutečně velký problém nejen pro vládu, ale i pro EU. Existuje něco jako Gerasimova doktrína. Je to oficiální ruská doktrína a toto, co jsem popsal, by bylo přesně podle ní.

Petr Štěpánek na sociální síti podotknul, že ODS se podařil pozoruhodný politický výkon a lidé už ji začínají nenávidět jako KSČ před rokem 1989. Sledujete takovou atmosféru?

ODS byla nenáviděná před historicky ne úplně nedávnou dobou především z důvodů svých korupčních problémů. Lidé cítí spíš marnost a strach, než nenávist. Pokud se nálada přelije ve výrazně negativní postoj, myslím si, že půjde spíš proti vládě než proti jednotlivým stranám.



Psali jsme: Projev, který zvedl kavárnu ze židle. „Tady se nebude dát žít,“ lomí Hřebejk rukama. Pak přišly sprosťárny Ladislav Jakl: Zdražili pivo. Padne vláda? Lidi, munice, letectvo. Bez toho to nejde. Ukrajina to na jihu má těžké „Nepustili novináře!“ Zelenskyj byl rozmrzelý, že inspektoři jenom dělali svou práci

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.