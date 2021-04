To musel nařídit člověk, který to nemá v hlavě v pořádku. Šéfka Trikolóry, bývalá učitelka, o naprostém krachu školního testování

ROZHOVOR Předsedkyně hnutí Trikolóra a poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková se rozhodla k ráznému kroku. V Poslanecké sněmovně se snaží získat dostatečnou podporu poslanců na ukončení pandemické pohotovosti. Ta je podle nově přijatého pandemického zákona předpokladem pro to, aby Ministerstvo zdravotnictví mohlo omezovat podnikání, kulturu či sport. Pokud bude pandemická pohotovost ukončena, skončí tím většina tvrdých vládních opatření. „Tak uvidíme, jak moc vážně naši kolegové mysleli všechny ty své odvážné řeči. Nyní mohou přistoupit od slov k činům,“ vzkázala do Sněmovny Zuzana Majerová Zahradníková.

V úterý jste v Poslanecké sněmovně oznámila, že chcete poslancům navrhnout ukončení pandemické pohotovosti. Opravdu se domníváte, že čísla šíření epidemie jsou již natolik povzbudivá, že je možné „vypnout“ pandemický zákon?

Už včera bylo pozdě. Vládní opatření napáchala více škody než užitku. V úterý jsme poslancům ve Sněmovně předložili k podpisu návrh na ukončení pandemické pohotovosti. Tak uvidíme, jak moc vážně naši kolegové mysleli všechny ty své odvážné řeči. Nyní mohou přistoupit od slov k činům.

Kdyby se vám podařilo poslance pro tento krok přesvědčit, co by to znamenalo pro občany naší země? Skončila by jen některá vládní opatření, nebo kompletně všechna?

Jsou opatření měkká, jež skoro nic nestojí, a jsou opatření tvrdá, jejichž vedlejším účinkem jsou nedozírné ekonomické ztráty. Oboje opatření možná mají nějaký účinek, ale tvrdá nezpochybnitelná data nikdo nepředložil. Ono je také možné, že virus ustupuje prostě proto, že už se „unavil“.

Navíc stoupá proočkovanost i promořenost společnosti. Klidně můžeme ještě nějaký čas zachovat měkká opatření typu roušky v hromadné dopravě či ve veřejných budovách, ale jinak je třeba vrátit se k normálnímu způsobu života.

Školy mají za sebou první týden po částečném restartu. Jak hodnotíte výsledky antigenního testování ve školách?

Hodnotím je jako naprostý krach a jako přehlídku vyhozených peněz. Testovat děti dvakrát týdně, a ještě je nutit, aby celý den seděly ve škole s rouškami, může nařídit pouze člověk, který to nemá v hlavě v pořádku.

Někteří ředitelé škol se postavili proti povinnému testování žáků, nicméně minimálně již jednoho ředitele stála tato rebelie ředitelské místo. Co si o tom myslíte?

To, co se odehrálo v Semilech, kde z funkce odvolali ředitele tamní waldorfské školy Ivana Semeckého jen proto, že dovolil chodit do školy i dětem, jejichž rodiče odmítají nechávat je testovat, považuju za svévolný, nezákonný akt. Trikolóra pana ředitele podpořila nejen na demonstraci, na které se na jeho podporu sešlo několik set lidí, ale nabídla mu i právní pomoc. Jsem si jistá, že u soudu uspěje.

Vláda jen velmi opatrně naznačuje, kdy by mohlo dojít k dalšímu rozvolnění vládních opatření a především návratu dalších žáků a studentů do školních lavic. Je podle vás správné postupovat krok po kroku podle aktuálního vývoje epidemické situace?

Budu se jen opakovat. Žádná tvrdá data, že ústup epidemie souvisí s vládními opatřeními, neexistují. Zato existují data, jak vládní opatření poškodila ekonomiku a jak devastují celou generaci našich dětí. Není na co čekat.

Fotogalerie: - Testy ze slin

Minulý týden některé podnikatelské asociace včetně Hospodářské komory zveřejnily plán na tzv. bezpečné otevření například fitness center a dalších služeb, které by však bylo podmíněno mimo jiné také negativním testem na covid-19. Jak hodnotíte tuto snahu o otevření české ekonomiky?

Je to jen půl kroku dopředu, raději bych viděla krok celý, tedy nakročení do normálu. Ale zaplať pánbůh aspoň za tohle. Určitě tahle iniciativa aspoň míří správným směrem.

Vaše hnutí se ostře opřelo do nově připravovaného rozšíření evropských trestných činů například o nenávistný slovní útok. Proč se domníváte, že by na hrubé urážky na internetu neměla platit přísnější pravidla?

Obranu proti hrubým urážkám dostatečně ošetřuje současná legislativa. Jediným smyslem téhle další eurounijní šílenosti je vytvořit nástroj na potlačování názorů, které nejsou dostatečně konformní s oficiální unijní ideologií. Je to cesta do pekel. My, kteří jsme podstatnou část svých životů prožili v totalitním systému, jsme na podobné úlety obzvláště citliví. Tahle naše životní zkušenost je ale – bohužel – nepřenosná. Generačně i geograficky. Něco takového nesmíme dopustit. Pokud se Evropská unie touto cestou vydá, pak nezbývá nic jiného než „bič a pryč“.

