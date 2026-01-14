Toto vám řekne Babiš. Vidlák „pánům, kterým se líbí vládnout“

Tak SPD nakonec podpoří vládu. Poslanci sice zasypali Babiše otázkami na muniční iniciativu: Jaké byly náklady, kam se schovávaly, jak zbrojaři tlačí, zda budou trestní oznámení... Ale nakonec vládu podpoří. Co z toho pro vás vyplývá?
Hned po volbách jsem psal, že muniční iniciativu nikdo nezruší, protože pro Strnada je to kšeft století a pro daňové příjmy státní kasy rovněž. Ale když už to měla SPD i ANO v progamu, tak sakra alespoň mohli formálně převést iniciativu na NATO nebo něco podobného. Takhle to budí dojem, že páni poslanci se příliš snadno zabydleli, zalíbilo se jim být součástí vlády a voliče teď na čtyři roky nebudou potřebovat.
Je mi jasné, že vláda musí mezi různými zájmy našlapovat velmi opatrně a tančit mezi vejci. Myslel jsem si, že to bude Andrej Babiš, který bude stát pevně za Ukrajinou a bude pro stíhačky F-35. A ejhle, na špatné zprávy má Macinke a Okamure... To není pro jmenované zrovna dobrý začátek harmonického vztahu.
Ing. Andrej Babiš
- ANO 2011
-
- předseda vlády
Jaké odpovědi byste od Babiše chtěl slyšet? Představte si, že jste poslanec a za zavřenými dveřmi se ho ptáte na muniční iniciativu a věci s ní související. Co byste se dotázal?
Na nic. Všechno už přece víme dávno. Víme, že muniční iniciativa začala tak, že na frontě byl zájem, cena šla nahoru a Strnad vyslal svoje obchodní zástupce, aby sehnali všechno, co se dá. Že to poopraví, natřou a pošlou na Ukrajinu za desetinásobek kupní ceny. Hodní daňoví poplatníci na Západě to zaplatí a česká vláda zajistí licence, aby to bylo všechno podle zákona a ne, jak to dělali ti pitomci ze Skupiny D.
Strnad je díky tomu nejbohatším Čechem a na Slovensku z toho má Fico pěkné daňové příjmy. Psal jsem o tom už v roce 2024. Vláda se od toho mohla snadno distancovat. Mohla to formálně svěřit NATO a nic by se nezměnilo. Jen by to nebylo na nás. Odškrtávám si první porušený slib.
Babiš si dovolil vyčíslit, jaký byl objem celé muniční iniciativy. Ta čísla byla vyšší, než tvrdil Lipavský. A Fiala začal křičet, že Babiš ohrožuje bezpečnost českých firem. Tak proč Fiala říkal nějaká čísla a teď nadává Babišovi, že říká čísla vyšší, nejspíš kompletní? Rozumíte tomu?
Jasně, že tomu rozumím. Fiala se potřebuje vymezit, aby to nevypadalo, že už nikoho nezajímá. Mě by spíš zajímalo, jestli má někdo ošéfované, co na to říkají Rusové a jestli jsou s tím v pohodě. Já jen, abychom jednou nezjistili, že nám nějaký Orešnik zničil půlku Pardubic.
Já se zeptám jen tak mimochodem: Když vidíte tento vývoj a přehráváte si to, co jste zažil ve volební kampani, nahlížíte na některé události jinak? Nebo na některé souvislosti?
Myslím, že se neděje nic, co by se nedalo čekat. Všichni věděli, že vládu bude sestavovat Andrej Babiš a všichni věděli už dlouho dopředu, že bude svou obrovskou pětatřicetiprocentní vahou své koaliční partnery vysávat. Všichni věděli, že se úlohy v koalici rozloží tak, aby ANO oznamovalo populární opatření a koaliční partneři ta nepopulární. Ale myslel jsem, že to nebude vidět tak rychle. Vláda ještě ani nemá důvěru a ANO má rekordní preference a Motoristé s SPD padají. Bohužel, padají zcela oprávněně.
Agentura STEM zařadila do průzkumu jak STAČILO!, tak KSČM. Oba subjekty s mizerným výsledkem. Jak se na to dívat?
Ano, zařadila to zcela správně. Přesně takto jsem to chtěl napsat. Kdo máš uši k slyšení, slyš!
Výsledek, myslím, také odpovídá současné povolební situaci. Ale počkejme si rok a pak to zhodnotíme znovu.
Naše delegace se zdárně vrátila z Kyjeva. Ministr Macinka řekl, že Ukrajincům přivezl některé špatné zprávy: Už ani korunu z našeho rozpočtu na Ukrajinu, omezení pomoci uprchlíkům. Chápete jeho pozici někde mezi „ukrajinofily“ a „dezoláty“?
Já čtyři roky sleduju Orbána, jak kličkuje v minovém poli geopolitiky, aby nenaštval Ukrajinu, nenaštval Rusko ani Spojené státy a aby pokud možno nenaštval ani EU. Ale nikdy jsem od něj neslyšel věty o nerozborném spojenectví s Ukrajinou a vymezováním, kdo je a kdo není agresor. Diplomacie je slovíčkaření. Velmi jemné slovíčkaření. To, co Petr Macinka řekl, spíš budilo dojem, že něco jiného říká doma a něco jiného říká venku.
Mgr. Petr Macinka
- AUTO
- Od 15.12.2025 pověřený řízením ministerstva živ. prostředí
- místopředseda vlády
Víte, ono to Rusko i ta Ukrajina je – dle mého pozorování – většině lidí u zadku. Jen na toto téma odmítají doplácet a odmítají se v něm angažovat. A dá-li Bůh, téma Ukrajina zmizí... A zůstane tu téma Green Dealu a odporu proti EU. A k této bitvě lze přetáhnout i ODSáky, pro které je Ukrajina téma. Přijímáte tuto myšlenku?
Nepřijímám. Ukrajina i Rusko jsou téma, díky kterému Fialova sebranka čtyři roky ničila tuto zemi a prošlo jí to. Je to téma, které stačí dvaadevadesáti poslancům k dostatečnému zviditelnění. Je to pořád plnomocný odpustek pro jakékoliv Dozimetry, bitcoiny i kampeličky.
A podívejte se... Dohodu MERCOSUR Česká republika co? Podepsala! Muniční iniciativa co? Bude pokračovat! Jak to dopadne s emisními povolenkami pro domácnosti? Jak do dopadne s migračním paktem? Nevíme... Možná i stejně. Kdo to bude národu říkat? Macinke a Okamure... Babiš ne.
Došlo ke schválení dohody s MERCOSUR. Způsobilo to pnutí v SPD, slyšel jsem. Zkuste čtenářům nějak souvisle vyložit, prosím.
Dohoda o volném obchodu se zeměmi MERCOSUR (tedy Jižní Ameriky) je něco, co průmysl chce, protože Jižní Amerika je průmyslově slabá a dají se tam dovážet auta, stroje a vůbec všechno. Ovšem, jediné, čím může jižní Amerika platit, jsou zemědělské produkty. A buďte si jistý, že tamnímu tropickému, subtropickému a stepnímu zemědělství ti evropští nedokážou konkurovat.
Věděl jsem, že dohoda bude schválena ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že byla spuštěna na vodu první loď, na kterou v Buenos Aires naložíte tisíce býků, ona vypluje a cestou z toho nadělají krásné, v celofánu zabalené, steaky. Veškerý odpad vypustí do moře, protože do oceánu se toho vejde a evropský zákazník bude mít hovězí za lákavou cenu. Český zemědělec se na to bude koukat a pak ještě rád prodá svou farmu nějakému velkému hráči, protože ten jediný bude mít na investice, které tomu budou umět konkurovat.
Tohle přesně se stane. Škodovka vyveze víc aut a české zemědělství ovládne několik velkých holdingů a ještě budeme rádi, že to tak dopadlo.
