Ukrajinští státní zaměstnanci na dovolených za peníze USA. A Putin, Biden, Pavel? Josef Mašín vytáhl těžký kalibr

Nasazení vojsk NATO na Ukrajině. Někteří evropští představitelé, jako třeba francouzský prezident Emmanuel Macron, to připouštějí. Co vy na to?

Nasazení vojsk kteréhokoli z členů NATO na Ukrajině by znamenalo rozpoutání třetí světové války. Rozpoutání této války Francií nebo kteroukoli jinou členskou zemí NATO, aniž by se zúčastnila Amerika, je nemyslitelné. NATO nebylo schopno po přepadení Ukrajiny Putinem dát dohromady pohotovostní brigádu schopnou nasazení po dobu několika týdnů po začátku této války. Zasáhla-li by v této době kterákoli členská země NATO do této války, válka by byla Ruskem skončena během několika dnů nebo týdnů. Rusko by nasadilo jaderné zbraně. V tomto případě by zasáhly Spojené státy, válka by se rozšířila v celosvětový konflikt, který by znamenal konec civilizace na této zeměkouli.

Macronovy životní zkušenosti ho neopravňují k tomu, aby rozhodoval o životě a smrti milionů obyvatel světa. Francie není v situaci, kdy by si mohla dovolit nějaký válečný konflikt, což dokázala ve válce proti Kaddáfímu v roce 2011, kdy hned po začátku války došly bomby a musela si půjčovat zásoby od americké středomořské flotily, aby mohla vést válku proti válečníkům přikrytým prostěradly a sedícím na velbloudech.

Byla by vůbec pouze evropská část NATO schopna zvrátit průběh té války?

Nelze hovořit o „evropské části NATO“. V NATO platí zásada „jeden za všechny a všichni za jednoho“. Pokud by byl aktivován 5. článek NATO o společné obraně, musely by se zapojit všechny členské státy, nejen evropské. Tedy i Spojené státy. Dnes NATO znamená USA. Dalším jediným státem, se kterým lze počítat, je Anglie. Ostatní státy pouze hecují. Uvědomme si, že Německo vlastní bíle pomalovaná vozidla, která jsou pronajatá od leasingových společností. Podobně Holandsko má pronajaté útočné vrtulníky AH-64 Apache. Češi mají pronajaté gripeny. Věřil bych tomu, že v kontraktu je paragraf s upozorněním „nepoužívat během války“.

Válka se pro Ukrajinu nevyvíjí dobře. Co s tím?

Spojené státy dodnes Ukrajině již darovaly o 150 miliard dolarů více, než daly všechny ostatní členské státy NATO dohromady. Přitom ukrajinská ofenziva moc nepokročila. Nyní byl Kongresu předložen další požadavek prezidenta Bidena ohledně žádosti prezidenta Zelenského na dalších 65 miliard dolarů. Nevím, zda 65 miliard dolarů bude mít větší účinek na další průběh války než těch prozatím 150 miliard od Spojených států a dalších peněz od západních spojenců. Ministr zahraničí Blinken na dotaz v Kongresu prohlásil, že neví, kde tyto peníze a zbraně dodané Spojenými státy skončily. Z darovaných peněz jsou placeny také penze a platy vysokých státních zaměstnanců, kteří v té době trávili dovolené v Itálii a ve Francii se svými mercedesy. Je zajímavé, že v červenci 2022 spadlo ukrajinské letadlo s 11,5 tunami zbraní letícími do Bangladéše. A nevíme o těch, která nespadla.

Jaké je řešení situace války na Ukrajině? Okamžité ukončení války s Ruskem. K míru mohlo dojít již měsíc po začátku války. Vyjednaná dohoda v Istanbulu byla již v březnu 2022 na stole, ale zákrokem bývalého britského ministerského předsedy Borise Johnsona a Joea Bidena byla zrušena. Dodnes jsem neslyšel přijatelnou definici vítězství, o které Západ usiluje. Tato válka může být skončena pouze u diplomatického stolu. Odhaduji, že diplomatické řešení bude mít podmínky, že si Rusko ponechá rusky mluvící území Luhanska, Doněcka a Krymu a se zárukou, že se Ukrajina nikdy nestane členem NATO.

Romney ze svého slunného sídla v La Jolla v Kalifornii a jemu podobní prohlašují, že Ukrajinci bojují i za nás. My jim potřebujeme poslat pouze peníze a oni se za nás mají nechat zabít. To považuji za zločinné.

Na závěr odpovědi bych chtěl zdůraznit, že nejsem putinovec, neschvaluji jeho útok na Ukrajinu, ale to je válka mezi rovnocennými, nejedná se o dvě demokracie, jsou to dvě oligarchie, které vznikly po rozpadu Sovětského svazu a Varšavského paktu. Ukrajina se přes noc 24. 2. 2022 zázrakem změnila v demokracii v očích sdělovacích prostředků. Nelze uvrhnout svět do zkázy kvůli tomu, že se dvě zcela zkorumpované země perou. Ukrajina byla přepadena silnějším soupeřem vycvičeným KGB a povinností civilizovaného světa je okamžitě zastavit toto krveprolití, které by v případě eskalace mohlo skončit zánikem civilizace na této planetě.

Donald Trump prohlašoval, že by ji skončil za pár dní. Mnozí experti ale dodávají, že by dal Putinovi vše, co by si přál. Souhlasíte?

Donald Trump nikdy neřekl, že by Putinovi dal vše, co by si přál. Když se Trumpa jedna hlava významného evropského státu, který neplní své závazky vůči NATO, ptala, zda by jeho zemi v tomto případě bránil, Trump odpověděl, že rozhodně ne. Nebránil by zemi, která neplní své závazky vůči NATO, a řekl by Putinovi, ať si dělá, co chce. Je dobře, že to Trump řekl. Závazky jsou oboustranné. Doufám, že se Donald stane prezidentem a že válku ukončí ve prospěch ukrajinského lidu co nejdříve.

A stane se Donald Trump opakovaně americkým prezidentem?

Po získání moci se snaží nedemokratickým způsobem zabránit Trumpovi, aby byl znovu demokratickými prostředky zvolen prezidentem. Děje se to několikerým způsobem. Vedou proti němu čtyři soudní procesy a snaží se v mnoha státech vyřadit Trumpa z kandidátky. Mnozí tito soudci a prokurátoři v těchto procesech jsou členové minorit nebo pocházejí ze zemí třetího světa a oni nebo jejich rodiče v mnoha případech přišli do Spojených států nelegálním způsobem. Tato individua jsou dnes pyšná na to, že jim tento stát svými demokratickými zákony dává možnost ovlivnit volbu prezidenta, případně dostat prezidenta do vězení. K tomuto účelu se již dnes v amerických sdělovacích prostředcích objevují články připravující veřejnost na to, že bude-li Trump zvolen prezidentem, došlo k tomu nedemokratickými prostředky pomocí Putina. A že v tomto případě americká armáda zabrání Trumpovi v převzetí úřadu prezidenta.

Zdá se, že dnešní armáda Spojených států by byla takového činu schopna, protože je vedena individui jako Lloyd Austin, Mark Milley a nyní též Charles Brown. Austin, bývalý šéf Central Command, je zodpovědný za vojenské dění v Africe a na Středním východě. Pod jeho velením Pentagon financoval za 600 milionů výcvik syrských vojenských složek, které měly bojovat proti Asadovi. Po absolvování výcviku 8 zbývajících konečných absolventů zmizelo beze stopy. Austin poté odešel do penze a stal se lobbistou pro Raytheon. Milley by měl být za své činy během Trumpovy administrativy postaven před vojenský soud za velezradu. Největší zásluha generála Milleyho spočívá v tom, že vymyslel nové uniformy pro důstojníky. Jeho hruď je přitom plná vyznamenání jako u sovětského maršála. Brown je pyšným zastáncem Black Lives Matter (BLM) a poučuje svého syna, který je také černoch, o tom, jak jsou černoši v dnešní Americe diskriminováni, přestože on sám dosáhl nejvyšší pozice u branných složek, tedy chairman of the Joint Chiefs of Staff.

Tři výlupkové, tedy Biden, Austin, Milley, jsou zodpovědní za světoznámý ostudný úprk amerických vojenských složek z Afghánistánu. Biden, Austin, Milley a Brown byli a jsou těmi, kdo volají po pokračování konfliktu na Ukrajině.

Objevují se též články o možnosti fyzické likvidace Trumpa před volbami.

Co by zvolení Trumpa Americe přineslo?

Obávám se, že už ani Trump bohužel nemůže hrůzu, kterou na americkém národě napáchal Biden a jeho předchůdce Obama, napravit.

V Česku je prezidentem generál, ale také rozvědčík bývalého režimu, Petr Pavel. Jak ho vnímáte?

Česká republika je jednou z bývalých zemí sovětského bloku a Varšavského paktu. ČSSR byla Gottwald, Čepička, Zápotocký, Reicin, Slánský, Bartolomějská, Jáchymov, Petr Pavel. SSSR byl Stalin, Berija, Trockij, Andropov, Brežněv, Lubljanka, Sibiř, Vladimir Putin. Kde je ten rozdíl? Vraždili lidi na hranicích, ve věznicích a jinde.

Moje rodina byla sama postižena. Naše maminka ležela ve vězení celý rok na studené podlaze, kde umírala. Strýc Borek byl oběšen. Mí kamarádi Zbyněk Janata a Vašek Švéda byli též popraveni. Tento režim byl chráněn lidmi jako Petr Pavel, který byl členem komunistické strany, důstojníkem ozbrojených složek a rozvědky, který složil přísahu, že bude bránit tento zločinecký režim, jenž zavraždil členy mé rodiny. Horáková byla popravena bezbranná se svázanýma rukama při plném vědomí. Visela na oprátce, na které se klepala osm minut, než zemřela. Zavražděna režimem, který Pavel přísahal ochraňovat.

Jak vlastně vidíte současné Česko, jeho politické představitele a zdejší společnost?

Současná Česká republika je reprezentována současným prezidentem, kterého si zvolili lidi, jejichž kořeny dodnes sahají do doby komunistické diktatury. Tito lidé si omezili svůj výběr na volbu mezi rozvědčíkem a agentem StB. Pavel ani Babiš neměli problém s tím, že tento komunistický režim vraždil a týral vlastní lidi. Pavlovo postavení v minulosti považuji za závažnější než Babišovo. Česká republika, bývalý člen sovětského bloku, má stále kontinuitu zákonů s kanibalským komunistickým režimem. Česko si ustanovilo kontinuitu zákonů, které zaručují beztrestnost komunistickým vrahům a těm, kteří rozkradli majetky svých spoluobčanů, aby jim tyto rozkradené majetky zůstaly. Prvního prezidenta si komunisti zvolili sami, druhý prezident byl z komunistické rodiny a komunistická strana mu umožnila studovat v cizině. Poslední dva prezidenti byli též v komunistické straně.

Česká republika ještě stále čeká na svého charismatického vůdce, který se objeví a vyvede zemi z marastu, ve kterém je 35 let po takzvané sametové revoluci.

Proč podle vás neuspěl film Bratři o vaší skupině – přitom v Česku byl dosti úspěšný – při udělování Oscarů?

Konkurence byla velká a o nominaci na Oscara se ucházela řada filmů s daleko větším rozpočtem a s aktuálnějšími tématy. To bylo zřejmě důvodem, proč se film nedostal do užší nominace. To říkám bez ohledu na to, co já osobně si o tomto filmu myslím.

Nebyl jste v Česku ani na premiéře. Návštěvu rodné hroudy už jste úplně zavrhl, nebo čekáte, až budeme mít nekomunistického prezidenta?

Film jsem viděl ještě předtím, než byla premiéra v Česku. Mé podmínky, které pro svůj návrat kladu, stále trvají. Rád bych Českou republiku navštívil, ale prozatím Česká republika stále není zemí, za kterou jsme bojovali, a do které jsme očekávali se vrátit. Vypadá to, že změna v Česku nenastane v krátké budoucnosti. Věřím však, že ke změně dojde! Neztrácím naději, ačkoli je stále méně možností, že tato změna nastane, protože Česká republika se stále více ubírá globalistickým směrem a ztrácí svou identitu. Já jsem nacionalista.

