Umělec a šéf divadla: Že máme banány? To bezdomovci a lidi na úřadu práce jistě ocení. Havlovi muži, chci připomenout jeden moment

Andreje Babiše sice prezident Miloš Zeman jmenoval premiérem podruhé, v referendu ČSSD vyjádřila podporu menšinové vládě, ale na vládu s důvěrou čeká národ osm měsíců. Co tato doba čekání přinesla?

Doba nám přinesla polarizaci politické scény. A samozřejmě i mediální. A přesvědčení, že lepší je nějaká relativně stabilní vláda než žádná.

Jaký je váš odhad, bude premiér při druhém pokusu úspěšný? A co říkáte na názor, že je vlastně skoro přijatelnější tento stav, kdy nemáme vládu s důvěrou, protože kvůli tomu, jak voliči rozdali karty, stejně nelze sestavit vládu, která by za něco stála? Bude líp, nebo líp už bylo?



Premiér bude úspěšný. I ty poštěkávající pidistrany nechtějí předčasné volby, ve kterých mohou jen ztratit. Voliči rozdali karty tak, že se to nelíbí těm malým a samozřejmě mediálnímu mainstreamu. Přece 30 procent mívaly i ODS nebo socdem. Pamatuji ještě dobu, kdy socdem byla mimo mainstream a hlásit se k nim byla po roce 1989 odvaha. Teď jsou opět jiné strany vylučovány ze slušné společnosti.



Někteří v podstatě zazlívají ODS nebo i KDU-ČSL a TOP 09, že nechtěly podpořit vládu s hnutím ANO. Před pár dny o tom hovořil i bývalý velvyslanec Petr Kolář na besedě v Ostravě. Zmiňoval v podstatě, že všichni sice nadávají na to, že se bude vláda opírat o komunisty, ale strany si za to mohou samy, že se měly zachovat jinak, že měly zapomenout na stranické obavy a jednat ve prospěch státu… Jenže je to tak jednoduché? A co vy říkáte na připravovanou menšinovou vládu ANO s ČSSD a podporou komunistů? Nemrzí vás, že si mnozí řeknou, že to lidovci příliš rychle vzdali?



Nerad souhlasím s panem Kolářem. Nikdo ze zmíněných se nepokusil analyzovat program ANO, všichni se zaštiťují jen obžalovaným premiérem a jakousi vládou oligarchů (jako bychom ji už neměli). Navíc si zmenšili prostor už tím, že před volbami řekli, že s ANO nepůjdou. A teď jen sklízejí, co zaseli. Je to školácká chyba v politice. Jestliže se KDU chlubí výsledky, které dosáhla během Sobotkovy vlády, proč najednou ta agresivita vůči Babišovi? Byla to přece úspěšná vláda!

Andrej Babiš nijak nezastírá to, že by se rád, jednoduše řečeno, postaral o všechny, a ostatní ho díky takové rétorice obviňují z populismu. Myslíte si, že právě v tom, že vystupuje nejen jako energický, pragmatický politik, který chce řídit stát jako firmu, ale důrazně i jako někdo, kdo má sociální cítění a záleží mu na lidech, spočívá jeho úspěch? Jinými slovy řečeno, zahrál správně na strunu národa, protože většina lidí je zaměřena spíše středolevicově a čeká, že stát zajistí blahobyt a pořádek, jak tvrdí sociologové? Věříte mu to? Liberálně orientovaní pozorovatelé nechápou, proč Češi, kteří se mají tak dobře, podporují „populisty” jako Zeman či Okamura a slyší na to, že se o ně Andrej Babiš postará.



Babiš je protestní volba. Jiné strany své voliče zklamaly. Jinak se, myslím, programem ANO nezabývají, jen je prostě unavily sliby doposud renomovaných stran a očekávají od Babiše změnu: A že jim politici budou naslouchat, než je začnou obviňovat z populismu, xenofobie až po rasismus a fašismus.



Jak se vlastně máme? Podle makroekonomů už předstihujeme některé západní země, spíše ty jižanské. Praha je jedním z nejbohatších regionů EU. Na druhou stranu, řada občanů nemá nashromážděny rezervy k přežití ani na jeden měsíc. Byla naše cesta od revoluce úspěšná?



To je otázka hodnot, kterých jsme chtěli dosáhnout – pokud vůbec byly definovány. Jeden polský sociolog nazval dobu před převratem dobou čekání ne na svobodu, ale na plné supermarkety. Tak tohle se uskutečnilo. A ta trapná propagační témata, že nemáme fronty na banány? Máme fronty na Úřadu práce a bezdomovci jistě neocení možnost výletu do Paříže.



Co náš vztah k právu? Zhruba třetina voličů volí Andreje Babiše navzdory jeho trestnímu stíhání. Je to známka toho, že Babiš zasáhl srdce českého voliče svou politikou, nebo zavládl právní nihilismus? Koneckonců nejednoznačně skončily kauzy Nagyová i Rath, několik soudců je obviněno ze závažných přečinů. Lidé mají před očima symboly velké ekonomické kriminality: Viktor Kožený, Radovan Krejčíř, zesnulý František Mrázek, Tomáš Pitr, Zdeněk Bakala… Dávají důvody k pochybám o správnosti směřování naší země či o tom, že jsme právním státem? Přestali Češi věřit v právo i morálku?



Obávám se, že přestali důvěřovat právnímu systému. Janouškovi není dobře, tož ho propustíme, aby mu bylo lépe… S tím Kajínkem to bylo nějaké složité, a jak dopadlo prošetřování Jirky Čunka? To poslední je zvláště zajímavé: když byl Čunek místopředsedou vlády, nikdo z KDU nevystoupil a neřekl, že v takové vládě, kde vyšetřují prvního místopředsedu, nebudeme! Natož abychom ho do závěrů šetření odvolali. Etika výběrová? Osobně mne dodnes mrzí, jak začala naše zářná budoucnost kauzou předsedy KDU Bartončíka a jeho údajnou spoluprací s StB. A účelově se vytáhl z těch dlouhých seznamů jen on, protože byla obava, že by KDU mohla vyhrát volby. A vidím tam, jak na té tiskovce sedí obránci mravní a politické čistoty Havlovy éry: Žantovský, Ruml, Rychetský… Vždycky si na to vzpomenu, když nám titíž kážou morálku.

Sociolog Daniel Prokop publikoval nedávno studii, podle které dorostla do věku 50 let života generace, která sice uvítala listopad 1989, ale nyní volí Babiše a Zemana, protože je systémem zklamaná. Dává dnešní doba, třeba poslední rok, důvod zříkat se listopadových hodnot a přistupovat na politiku Zemana a Babiše?



Čím se liší politika zmíněných pánů od Havlovy éry? Tím, že otevřeně pojmenovávají problémy, ke kterým se naše společnost za těch skoro 30 let dopracovala. Politický systém zůstává přece stejný, jen se mění rétorika. To lze ale vystopovat v celé západní Evropě. Co jsou listopadové hodnoty? Tajně bych navrhl ČT, aby šla po osudech protagonistů tohoto období. Kam se oni dopracovali a o co usilovali ve svém osobním životě od listopadu 1989…

S jakým dojmem sledujete mediální scénu? Prezident tvrdí, že většinu médií ovládá „kavárna“. Jiní mají strach z toho, že média vlastněná Babišem slouží Babišovi. Na ČT jistá část veřejnosti nadává. Jak to s těmi českými médii tedy vlastně je? Je lepší Václav Moravec, nebo Jaromír Soukup?



Lepší je Moravec a Jaromír Soukup dohromady. Pracoval jsem 11 let v ČT, takže o tom něco vím. Politická scéna by byla racionálnější, kdyby média nevybírala jen záporné podněty včetně vybraných celebrit, které jsou „naše“. Média vytvářejí umělé skandály a vytvářejí z hovadin VIP zprávy. Vedou agendu podle svého vkusu a politických preferencí. Politici jim často ani nestačí naskakovat na jejich vygenerované kauzy.



Mimochodem, co říkáte na poslední Zemanovo vystoupení? Bavil jste se, nebo spálení červených trenýrek nepovažujete za výstup hodný hlavy státu? Česká televize to raději nevysílala…



Česká televize by to vysílala a ještě zdůvodnila, kdyby to udělal jejich člověk. Kdo odsoudil z médií tu urážku státoprávních symbolů, pod kterými koneckonců vládl i Václav Havel? A bude vládnout jiný prezident za pár let, zatímco hlava státu bude pořád hlava státu. Našeho.



A na závěr ještě k události, která už sice mediální prostor téměř opustila, ale zajímal by mě váš názor na uvedení hry Naše násilí a vaše násilí v Brně. Nechal byste hrát u vás v divadle takovou hru? Chápete názor, že vlastně jinak než vyhrocenými, řekněme, příměry už nelze dnes upozornit na nějaký problém? Kam jsme to dospěli?



Hru jsem neviděl, diskusi jsem sledoval. A ani bych ji vidět nechtěl. Samozřejmě bych po takovém uvedení tady v Opavě skončil. A nejen silou seshora, ale sám bych se styděl. Hranice svobody tvorby je poslední dobou na můj vkus příliš pohyblivá – koneckonců se to týká i médií. Co ještě lze zobrazovat a kdy je to ten proslulý útok na svobodu a kdy jen otázka vkusu? A kdy to destruuje hodnoty, na kterých naše západní společnost stojí?

