Umělecký spor mezi příznivci Zemana: Daniel Hůlka a režisér Adamec. Problém má vážné důsledky pro práci na muzikálu

ROZHOVOR Známý režisér Jiří Adamec, který pro ParlamentníListy.cz pravidelně komentuje aktuální dění na české politické scéně, skončil jako režisér připravovaného muzikálu Robinson. Tak to alespoň hlásí titulky různých, především bulvárních deníků. Populární režisér exkluzivně pro ParlamentníListy.cz objasnil, co se ve skutečnosti vlastně stalo. Zdá se, že jde o nedorozumění mezi dvěma příznivci prezidenta Miloše Zemana: Právě režiséra Adamce a prezidentem oceněného zpěváka Daniela Hůlky.

Pane režisére, co se to stalo? Vy jste byl „odejit“ z pozice režiséra muzikálu Robinson, kterého předcházela vynikající pověst a v jehož čele jste po celou dobu stál?

Pokud se na toto téma spolu bavíme dnes, tj. ve středu 28. 2. 2018 odpoledne, pak mohu jen říci, že tomu tak není. Ovšem za chvíli, nebo zítra 1. 3. 2018 může být všechno jinak. Všechno.

Nerozumím.

Můžete mít pravdu, nebudu třeba režisérem tohoto muzikálu, nebo v něm nebudou účinkovat ti, kteří si mysleli, že jsou pro tento muzikál nepostradatelní. A nebo TŘEBA skončí produkce muzikálu. Opravdu nevím…

To je dost neobvyklá situace u divadelního představení, které mělo svoji první premiéru ohlášenou na konec ledna 2018 a posléze přesunutou na konec března 2018. A i tohle datum už je za dveřmi. Pokud vím, podívala jsem se na internet, na představení se hojně prodávají lístky – na celý rok 2018. To všechno mi nějak nejde dohromady. Co se to stalo?

Aby se daly všechny souvislosti pochopit a abychom vyloučili povrchní spekulace bulvárního charakteru, musíme trošku zabrousit do minulosti.

Zkuste to, jistě to nebude nezajímavé.

Je to dnes už skoro rok a tři čtvrtě, co dala producentka asi deseti muzikálových produkcí dohromady tvůrčí tým, který na základě prvotního impulsu hudebního skladatele, herce a zpěváka Zdeňka Hrubého začal pracovat, někdy uprostřed léta 2016, na scénické podobě jeho původního nápadu, na muzikálovém příběhu Robinsona Crusoe. Zpočátku to vypadalo jako holý nesmysl, Robinson žil nějakých 28 let jako trosečník sám na pustém ostrově, nicméně muzikálového si nelze představit. Přesto se nám v čele s autorem libreta Ivanem Hubačem podařilo najít způsob, jak vytvořit barvitý, bohatý a emotivní příběh pro velké muzikálové představení. Paní producentka mě požádala, abych tento tým vedl a skutečně jsme více než rok společně intenzivně pracovali. Zdeněk Hrubý napsal 25 senzačních písní, Honza Krůta výtečné texty pro tyto písně a v listopadu 2017 jsme začali zkoušet, všechny zúčastněné to nesmírně bavilo a těšili jsme se na úspěch před diváky.

Asi se ale k premiéře nedopracujete, tak to alespoň podle některých médií vypadá.

Už od začátku práce jsem se nejen já, ale i ostatní členové týmu, včetně interpretů, potkávali a sráželi s názory, zejména konkurenčních producentů, že pracujeme zcela zbytečně, protože paní producentka Ema Krahulíková se nachází v tak bídné ekonomické situaci, že prostě na tento muzikál nemá… Nikdo ale nepodal ani jeden konkrétní důkaz, ale milionová čísla dluhů a exekucí létala vzduchem… a někteří, zejména interpreti i z našeho týmu ochotně šířili neklid a nedůvěru, až se týmem rozmohly zaručené zprávy jako rakovinný nádor. Vyvrcholilo to někdy na začátku února, kdy jsem já sám byl postaven před celý soubor, abych obhajoval těžko obhajitelnou pozici producentky. Hlavní nebezpečí se podařilo zažehnat, ale tři interpreti, ti z nejhlavnějších, vyhrožovali už v tomto okamžiku odchodem z projektu. Teď je mi líto, že neodešli, měli bychom skoro o měsíc víc času situaci řešit. Protože samozřejmě platí, že KAŽDÝ jsme nahraditelný.

Co se konkrétně přihodilo?

Nic víc a nic méně, než naznačuji; celým týmem se jako zaručené šířily informace, že producentka má dluhy, kam se podívá, a přitom ona tvrdila, že to pravda není, i když nepopírala, že její finanční situace je složitá. Zaplatila nějaké milionové pohledávky za své neseriózní slovenské partnery z minulého nepodařeného muzikálového projektu, nešikovně koupila, také v milionech, kostýmy a dekoraci neúspěšného muzikálového představení a v neposlední řadě rozjela najednou realizaci TŘÍ muzikálových projektů. To vše dohromady ji dostalo do situace, kdy objektivně neplnila své finanční závazky vůbec, nebo se značným zpožděním. A to je cesta do pekel nebo k situaci, v níž se dnes projekt Robinson – námořník z Yorku, nachází.

Ale stále ani slovo o vašem mediálně vděčném a patřičně rozmazávaném konfliktu s Danielem Hůlkou, který je vydáván za zásadní důvod pro krizi v muzikálu Robinson.

Chápejte, nechce se mi o tom mluvit, ale asi mi nic jiného nezbývá. Dan Hůlka patřil k nejhlasitějším a k nejagresivnějším obviňovatelům producentky, nosil nejzaručenější informace o její katastrofální ekonomické situaci. Před desítkami lidí z týmu muzikálu Robinson si na adresu producentky nebral servítky, pravda nebyl sám. Během té vyhrocené situace v začátku února, o níž jsem se zmínil, během té dlouhé porady „co dál“ to byl Dan Hůlka, který kromě velmi hlasitých osobních invektiv na adresu nepřítomné producentky 3x z místa konání té vzrušené porady odcházel s tím, že s muzikálem pod touto producentkou končí. Tam před svědky řekl, že do muzikálu vstoupil jenom kvůli režisérovi představení, tedy kvůli mně, protože se potřebuje a chce něco naučit. K našemu konfliktu zbývalo nějakých možná 20 dní… Jak absurdní!!! V nich se Dan Hůlka omluvil z několika zkoušek, z několika zkoušek se nechal omluvit producentkou. Většinou ráno v den zkoušky, nejlépe tak hodinu před jejím zahájením. Tu mu v domě netekla voda a měl tam manželku těsně před porodem, tu v Jevanech napadlo hodně sněhu, tu mu nejelo auto, tu ho bolelo koleno, nebo byl v noci v nemocnici s problémy se slinivkou. Když jsme měli v pronajatém divadle velmi závažnou zvukovou zkoušku, jednu ze dvou, víc možností jsme nedostali, kterou absolvovali všichni účinkující, Dan Hůlka se na ni jako představitel hlavní role nedostavil. Omluva: noční nemocniční příhoda se slinivkou… aby odpoledne působil coby komparz pana prezidenta v televizní besedě z Rudolfina. Chraň Bůh, že bych mu vyčítal jeho politickou orientaci, ale umíte si jistě představit, co si zažil můj mobil, když ti, kteří na oné zvukové zkoušce poctivě pracovali, zjistili, že Dan Hůlka sedí mezi hosty v Rudolfínu. Ne všichni volili Miloše Zemana a zejména od těch jsem si to schytal za svou obranu zdravotních problémů D. Hůlky. Že je to neslušné a krajně nekolegiální, asi nemusím zdůrazňovat. Když jsem SMSkou Danovi vyčetl, že by bylo dobré, kdyby hodně zkoušel, protože je poslední, kdo neumí svůj text, a že rozhodně není Bohem políbený herec, že zkoušet naléhavě potřebuje a že Robinson je nejen pěvecká, ale i velmi hodně herecká role, dostalo se mi podrážděné reakce.

Kde je ten vyhrocený konflikt?

Hned to bude. Dostal jsem od redaktorky deníku Blesk SMSku a v ní drobný dotaz: Co je nového v muzikálu Robinson? Napsal jsem, že skoro nic, protože teď nezkoušíme… a event. jen drobnost, že Dan Hůlka měl problémy s kolenem a že ho občas zlobí slinivka. Omluvné SMSky od D. Hůlky s omluvou na tyto diagnózy potíží mám stále ve svém mobilu, stejně jako tu SMSku, kterou jsem si vyměnil s redaktorkou Blesku. Byl jsem asi 14 dní potom s ženou a dětmi na horách, když jsem dostal od D. Hůlky velmi neuctivou, myslím, že mohu v klidu říci urážlivou, SMS zprávu, jak si mohu dovolit svalovat potíže v muzikálu Robinson na něho. Že to je prezentované jako rozhovor se mnou v deníku Blesk. Napsal jsem mu, že jsem v Alpách v Itálii a že jsem to nečetl, že jakmile to přečtu, že se mu ozvu. Otevřel jsem počítač a článek jsem si našel. Podle mě to byl pouze článek, který oživoval vědomí, že existuje muzikál Robinson a že Dan Hůlka má občas smůlu na své zdraví. Nic urážlivého k Danovi jsem v článku neshledával. Od této chvíle, od tohoto bulvárního článku, který jsem nejen nepsal, ale k němuž jsem ani neposkytl informace, se datuje zásadní změna chování Dana Hůlky ke mně osobně. Naprosto jsem to nechápal a nechápu dodnes.

Ale on přece netvrdil, že nebude účinkovat v muzikálu, jen to, že nepoletí točit klip do Egypta.

Zavolal mi člen autorského týmu, že máme problém, že mu volal Dan Hůlka a že vzhledem k tomu, co o něm tvrdím v Blesku, v muzikálu končí. Napsal jsem Danovi, že mu nerozumím atd. atd. Ty maily mám kdykoliv k posouzení ve svém počítači a celkem 3x jsem mu nabídl ruku ke smíru. Nabídl jsem mu dokonce i můj odchod z muzikálu, pokud si to bude přát a věci Robinsona to pomůže, nabídl jsem mu konfrontaci s autorkou článku z deníku Blesk, aby si oni dva vyjasnili můj podíl „viny“ na tom podle mě zcela nevinném článku, nabídl jsem mu SMSku s mojí komunikací informací s novinářkou, aby viděl, že já jsem OPRAVDU nic neprovedl a že jsem se proti němu v ničem a v nejmenším neprovinil Ani mi na mé nabídky neodpověděl. Do Egypta měl přiletět ve středu 21. 2. 2018, vracet jsme se měli společně v sobotu 24. 2. 2018. V těch dvou plných dnech jsme byli připraveni se mu zcela věnovat a natočit s ním propagační klip jeho sólové písně k muzikálu. Že se jedná o práci ku prospěchu PROPAGACE muzikálu, věděl Dan od samého začátku. Ale on nemohl přiletět a věděl to jistě dávno, protože den před naším návratem, v pátek 23. 2. 2018, účinkoval jako hlavní host na narozeninové párty jiné hvězdy našeho muzikálu, Kateřiny Brožové. Tady jsem pochopil důvod celého skandálu – nemohl přece být v Egyptě, když měl v Praze práci.

To ale zní skoro jako legrace

Bohužel nikoliv legrace, ale fakt. Je to samozřejmě dohad bez důkazů, ale když si věci k sobě srovnáte, jiné východisko nevidím.

A dál už nebylo nic, jen váš vyhazov z muzikálu?

K dnešnímu dni, připomínám 28. 2. 2018, žádný vyhazov neexistuje, jen nešikovné vyjádření paní producentky pro bulvární deník, stejný deník, kvůli jehož článku byla celá causa údajně rozpoutána. Pravda, jak je patrno, jako zástupný problém.

Ale, pane režisére, to by si asi nikdo nedovolil napsat, kdyby to byla bohapustá lež. Vždyť to má dalekosáhlé ekonomické, ale i právní důsledky.

Říkám, nešikovná odpověď paní producentky na otázku novináře z bulváru. Realita byla taková, že když jsem při návratu z Egypta přistál na letišti v Praze, cinkla mi do mobilu SMSka paní producentky se žádostí o naléhavou nedělní schůzku. Sešli jsme se a ona mi oznámila, že celý projekt prodává svému koproducentovi a že ona jemu jako novému producentovi projektu Robinson od pondělí bude dělat výkonnou producentku. A to nejpodstatnější, že si nový producent nepřeje, abych byl já nadále režisérem muzikálu. Došlo mi, že se budoucí pan producent v týdnu sešel nebo jen komunikoval s Danem Hůlkou a dozvěděl se jeho podmínku k návratu do muzikálu. Dohodli se. Ale když se pan budoucí producent, člověk naprosto neznalý světa šoubyznysu a muzikálu, dozvěděl, co všechno výměna režiséra obsahuje za těžko řešitelné problémy, v pondělí místo podpisu smlouvy od převzetí muzikálu couvl. To ale nezabránilo paní producentce, aby na dotaz novináře z bulvárního deníku řekla, že jsme se dohodli na ukončení mé režijní práce na muzikálu, pro neshody a nevím, proč ještě. O konfliktu s Danem Hůlkou ani slovo, tedy nevím, jestli o tom něco řekla, nebo ne, ale v tisku nebylo nic. A přitom se mi dušovala, když mi oznamovala, že nový producent mě nebude chtít, že ona má názor opačný. Já jsem řekl, že mi jde o muzikál, a nikoliv o mě, takže ji prosím, aby vyřídila panu budoucímu producentovi, že výpověď prosím písemně s uvedením důvodů podle platné smlouvy o spolupráci na projektu a podmínky, za jakých mám své místo přenechat někomu jinému. A že pokud muzikál nemám dokončit, že nesouhlasím, abych byl jako režisér muzikálu uváděn.

Ale to přece není tak jednoduché, jestli tomu správně rozumím, na muzikálu je vykonáno mnoho vaší práce, která je z hlediska autorského zákona vaším osobním duševním vlastnictvím. To by musel nový režisér začít „na zelené louce“ a od začátku. A v celém konfliktu je celá řada latentních sporů, které by mohly projekt ohrozit, pokud byste chtěl.

Ano, máte naprostou pravdu. Ale já projekt ohrozit nechci a nikdy jsem nechtěl. Jsem ochoten k diskuzi, vím kolik a jak kvalitní práce odevzdali kolegové a většina účinkujících, muzikál je kromě scén Robinsona, zejména z důvodů absencí Dana Hůlky na zkouškách, z devadesáti procent nazkoušený, hudba je nahraná a většinou i nazpívaná, texty jsou napsané, kostýmy de facto ušité, scéna se vyrábí… Vše je vlastně připraveno. Já jsem muzikál poctivě zkoušel a skoro celý již nazkoušel, já ho přece neohrožuji. Vzhledem k tomu, že jsem nic nezamlčel, nic jsem si nepřibarvil a o problému jsem na předcházejících řádcích řekl jen pravdu, není obtížné si uvědomit, kde je „zakopaný pes“.

Znamená to, že celý projekt pro tuto chvíli skončí a bude se hledat nový producent?

Neumím vám odpovědět, ale možná to nakonec tak dopadne. Pravdou ale je, že muzikál má obsazení všech rolí. Má i Robinsona, Peter Strenáčik jako Robinson v alternaci je výtečný zpěvák a velmi dobrý herec, není to plakátové jméno jako Dan Hůlka, ale pokud přijde divák do divadla Hybernia a uvidí jiného Robinsona než Dana Hůlku, za pět minut na to zapomene a Dan Hůlka mu naprosto nebude chybět. Všechny role jsou alternované, takže není pravda, že s odchodem Dana Hůlky nebo někoho event. jiného se muzikál pokládá. A pokud by na roli zůstal pouze jeden herec, není problém hledat, najít a dozkoušet alternanta, možná ještě do premiéry. Nic nového pod sluncem…

Chápu, že Daniel Hůlka není jediné řešení, ale rozhodně není špatné.

Pokud jde o pěvecké kvality tohoto interpreta, jistě máte pravdu, jako herec se ale ještě musí hodně učit.

Nikdy jste neuvažoval o jiném představiteli Robinsona?

Určitě ano, nikdo z nás není jediný na světě, a myslím, že v kuloárech Robinsona je dostatečně známo, že Dan Hůlka byl pátým Robinsonem v řadě. Uvažovali jsme spolu s celým autorským týmem poměrně dlouho o jiných variantách, ale nakonec jsme se s nikým z vybraných interpretů nedohodli. Vždy jsme narazili na termíny. Pro špičkové zpěváky, třeba frontmany slavných kapel, jsou prosinec a leden zpěvácké žně, nemohli tedy zůstávat v Praze a několik měsíců ZADARMO zkoušet muzikál, pouze s příslibem budoucích příjmů z jednotlivých představení. Které navíc nejsou nijak astronomické. Na začátku prací na muzikálu to navíc vypadalo na 2 až 3, možná i 4 představení měsíčně, při dvou interpretech, tedy žádná sláva. Proto nám ti, o něž jsme stáli na prvních místech, odpadli Premiéra měla přece být původně koncem ledna 2018. Takže proto nakonec Dan Hůlka.

Jenom proto?

Ne, máte pravdu, nebylo to jenom proto. Musím přiznat, že mnoho lidí mě po osobních zkušenostech s Danem Hůlkou před ním varovalo, včetně naší producentky. Tvrdili, že je nespolehlivý, náladový, sobecký, nekorektní, že je schopen nekolegiálně udělat to, co jsem jako i moji pozdější zkušenost popsal výše. Ano, neposlechl jsem, znal jsem celá léta jiného Daniela Hůlku. Dnes bych se k celému castingu postavil o dost jinak. Já jsem si totiž dovolil Danovi v naší korespondenci sdělit, že zdaleka není ta hvězda, která kdysi šlapala na paty Karlu Gottovi, že ten čas je pryč, ale že Robinson a krásné písně Zdeňka Hrubého napsané pro muzikál a hlavní postavu jsou jeho velkou šancí k návratu na výsluní. Tady jsem asi udělal hlavní chybu, tady jsem asi šlápl „hvězdě“ na kuří oko.

Ale za svými slovy si stojím!!! Tento původní český muzikál považuji autorsky za skvělý, výjimečný a jistě se dočká svého uvedení. Třeba i bez Adamce a bez Hůlky.



autor: David Hora