Unijní aplikace, která o vás řekne všechno. Zásah Bartoše usnadnil špehování

Jako nezávislá novinářka jste se hodně věnovala tématu evropské digitální identity. U nás se o tom zatím příliš nemluví. Jak se evropská digitální identita dotkne Čechů?

Zatím nás to moc neovlivňuje. Máme tu ne moc oblíbené e-doklady, což je takový zárodek této budoucí „apky pro všechno“, před kterou odborníci na digitální soukromí varují. Současně nemáme euro, takže se nás zatím netýká ani CBDC forma eura, kterou budou občané EU také mít uloženu v této „apce pro všechno“. Ale je poměrně velkou ostudou České republiky, že zrovna během našeho předsednictví náš ministr Ivan Bartoš odstranil všechna bezpečnostní zabezpečení z této legislativy, takže státy EU mohou beztrestně a bez kontroly sbírat data o svých občanech právě díky těmto „digitálním peněženkám“.

Jak jste se o tom dozvěděla?

Vývoj této velké digitální reformy sleduji od roku 2022 a mnohokrát jsem o tom psala na svém serveru Reportéři on-line. Naprostou většinu informací o nástrahách evropské digitální identity přináší veřejnosti rakouská nevládní organizace Epicenter Works, která se jako jediná ujala celé kauzy, protože se do tohoto boje nikomu jinému nechtělo. Naštěstí je to výkonná organizace zastřešující celou EU a postupně se k protestům proti této legislativě připojily další organizace na ochranu digitálních práv, jako je EDRi a další. Nicméně i přes silné protesty odborné veřejnosti se nepodařilo zabránit tomu, aby státy mohly zneužívat digitální ID ke sběru dat o svých občanech.

CEO Epicenter Works Thomas Lohninger se mnou navázal spolupráci, poskytl mi rozhovor pro internetovou televizi V.O.X. a v něm sdělil , že náš ministr Ivan Bartoš má na svědomí úpravy legislativy v neprospěch zachování soukromí občanů EU. Návrh legislativy, který připravil EU parlament, byl prý původně pěkný, ale bohužel Ivan Bartoš z něho všechny ty pěkné věci, které zabraňovaly špehování ze strany států, na poslední chvíli odstranil.

Vyjádřil se k tomu nějak ministr Bartoš? Je známo, proč se rozhodl být ještě radikálnější než původní bruselský záměr?

O kauzu se začal zajímat i americký outlet Public News investigativního novináře Michaela Shellenbergera, se kterým spolupracuji, a já jsem se na ministra Bartoše jménem Public News obrátila, aby se nám k tomu vyjádřil, ale žádnou odpověď jsme nedostali.

Lze říci, že postup ministra Bartoše je poměrně závažným a nepříliš vysvětleným zásahem do soukromí občanů?

Ano. Thomas Lohninger tvrdí, že nechápe, co Bartoše k odstranění bezpečnostních pojistek motivovalo, současně však připouští, že ministr se sešel mnohokrát se společnostmi Google a dalšími, zatímco se zástupci občanských společností se nesešel ani jednou, přestože o to opakovaně žádali. Zdá se, že si tedy názor na legislativu pan ministr utvořil hlavně pod vlivem big tech, ale těžko říct.

Ještě k dokreslení celé situace, Epicenter Works se oficiálně zapojilo do jednání s EU parlamentem, Komisí i Radou a mnohé změny legislativy k lepšímu se jim podařilo prosadit. Není to jen nějaká skupinka aktivistů, ale důstojná organizace, která legislativu odborně připomínkovala, a na její připomínky byl obecně jinak brán zřetel.

Bavíme se tu celou dobu o hrozbě sledování skrze digitální identitu. Pojďme si prosím ta rizika rozebrat podrobněji.

Lohninger nazval evropskou peněženku digitální identity nástrojem, který „vládne všem“, což je narážka na prsten z Tolkienovy knihy. Tato peněženka je technickým vzorem pro státní mobilní aplikace, jako jsou české e-doklady. Jednotlivé státy EU si tedy po vzoru této evropské peněženky, který vzešel z návrhů Evropské komise, mají vytvořit své vlastní národní varianty pro každý stát. E-doklady zatím nemají téměř žádné funkce, ale do budoucna tyto funkce mít mají. A jakmile budete ve své apce e-doklady mít nejen svůj digitální občanský průkaz, ale také řidičák, kartičku pojištěnce, přístup k bankovnímu účtu, daňové přiznání, cestovní pas, covid pas, lítačku, loginy na Facebook a X a další a další data, stát může bez problému a beztrestně sledovat, co se svojí apkou e-doklady děláte. Kam jste cestoval, co jste si kde koupil a za kolik, co jste napsal na jakou sociální síť a podobně. Databáze těchto dat je potom výborným terčem pro hackery, kteří data mohou ukrást a zpeněžit je či zneužít.

Můžeme se používání digitálních identit vyhnout?

Samozřejmě. Zatím nic není povinné. Dokonce daná legislativa zakazuje diskriminaci lidí, kteří odmítnou e-doklady používat. Ale určitě stále hrozí takový ten nepřímý manipulativní tlak, který jsme zažili u očkování. Proto je dobré hned od začátku toto technologické řešení důrazně odmítat, aby bylo jasné, jaký názor na to veřejnost má. Státy jsou podle nařízení povinny do roku 2026 peněženku digitální identity nabízet a platformy typu Facebook nebo X jsou povinny nabízet přihlašování pomocí těchto aplikací. To mimo jiné ohrožuje možnost přispívat na sociální sítě anonymně. Vtipným paradoxem této legislativy je, že se to v podstatě nechtěně vztahuje i na PornHub. Přihlašovat se na porno stránky pomocí státem ověřené identity asi nikdo nechce…

Větší rizika ale vidím v návrhu technologického řešení, které zatím ignoruje i to málo rozumných věcí, které v legislativě zůstaly. Například umožňuje orgánům činným v trestním řízení ztotožnit autory postů na sociálních sítích, které byly napsány po zalogování se digitální identitou. Také hrozí, že při prokazování se v MHD budete současně prokazovat i svůj zdravotní stav a podobně. Tento návrh technického provedení aplikace zatím není definitivní a doufejme, že bude ještě upraven. V opačném případě taková aplikace důvěru lidí mít nebude.