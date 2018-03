Uznávaný geolog: Vám by se také nelíbilo, kdyby se v médiích řešilo, kdy máte zemřít, aby byl zvolen politicky korektní prezident! Ti, co odešli při inauguraci, by odešli stejně. Mají to v popisu práce

Co říkáte vypjaté atmosféře kolem premiéra Babiše a znovuzvoleného prezidenta Zemana? Někteří z Vladislavského sálu odešli, ale někteří tam ani raději nedorazili.

Okolo znovuzvoleného pana prezidenta Zemana je stále dost rušno. Lidem je divné, že nevystupuje tolik na veřejnosti, a když vystoupí, je rušno také, protože řekne naplno pravdu, která se dnes v politice nenosí. Nebo vás by těšilo, kdyby se na internetu probíralo, kdy už zemřete? A mezi námi, mne by také nenadchla úvaha v Hospodářských novinách, že bych měl do pěti let zemřít, aby mohl být zvolen nový prezident, který se bude chovat politicky korektně. Tak se tomu říká dnes, když se nemluví pravda, nebo ne? A že někteří poslanci při inauguračním projevu odešli? Oni by odešli stejně, rozhodně by jim nějaká pasáž projevu vadila, neboť to mají v popisu práce.

A situace kolem pana Babiše? Pokud vím, tak se všechny strany, kromě jedné, hned po volbách striktně vymezily, že s ním do vlády nepůjdou. Ale poslední dny ukazují, že toho nebude potřeba. Nu, a pokud budou nové volby, tak jsem zvědav, kolik z těch „trucujících“ stran zůstane před branami. Některé to určitě budou. Myslím si však, že hnutí ANO to rozhodně nebude. I když ho nevolím. Ale to už jsem také říkal.

Situace se komplikuje i u našich východních sousedů. Slovensko je po vraždě novináře a jeho přítelkyně rozpolcené a na hraně krize. Prezident Kiska sice na jedné straně emotivně, až možná "protificovsky" zahovořil v televizi, ale ještě pár dní po incidentu o něm nebylo ani vidu, ani slechu. A nyní, zdá se, "bere trochu zpět..."

Víte, je zajímavé, že se nenechá policie v klidu pracovat, aby tu krutou a bezohlednou vraždu vysvětlila a dopadla viníka či viníky. Nebo už na tom není zájem a je zájem jen to, aby Fico, Kaliňák a další odstoupili? Nějak tu situaci nechápu. Když je někde někdo zavražděn, je přece první prioritou dopadnout vraha a potom jednat dál. Proto pana prezidenta Kisku nechápu, proč činí tak, jak činí. Naopak, podle mne by měl naléhat na ministra vnitra, aby vrhl všechny síly na vyřešení případu, což se asi i stalo, a držet mu pěstičky, aby se mu to podařilo. A ne chtít hned jeho hlavu. Potom to může vyvolávat otázku, že není žádoucí, aby se vražda objasnila. Ale z toho pana slovenského prezidenta nepodezírám. Přesto se na slovenských ulicích zvoní dost neoriginálně klíči.

Je to pořád ta demokratická Evropa? Novináři se také střílejí a vyhazují do povětří - viz třeba Malta - a to nemusíme opravdu chodit na Balkán, do Turecka nebo Ázerbájdžánu. Jsou podle vás slovenští novináři přesto "akčnější" než ti naši?

Nemyslím si, ba právě naopak si myslím, že mnozí naši novináři jsou velmi akční, že se až tomu divím. To ovšem neznamená, že bych jim přál něco zlého, v žádném případě, jen s jejich názory nesouhlasím. Oni by nesouhlasili s mými a není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. Věšet se kvůli tomu nebudu. A to je tak všechno.

Útoky na veřejnoprávní televizi zdá se nebudou mít konce. TV Barrandov, reprezentovaná Jaromírem Soukupem, a ČT, představovaná Petrem Dvořákem, si jdou po krku a to nepřináší klid do naší středoevropské kotliny. Nebo se už "konečně" něco děje? Za humny je nejen petice na obranu České televize, ale i manifestace, demonstrace a kdo ví co ještě na podporu médií veřejné služby…

Co by se mělo dít? Mají jen rozdílné názory. Doufám, že se kvůli tomu nebudou střílet. Rozdílné názory přece nutí lidi přemýšlet, hledat i v jiných zdrojích, a že jich dnes máme, a vytvořit si vlastní názor. Protože podle mého, ani jedna naše televize a ani jedny naše noviny příliš pravdy nepřinášejí. A lidé v této kotlině mezi prastarými hercynskými pohořími přece dovedou myslet. Dokázali si utvořit své vlastní názory za jakéhokoliv režimu, tak proč ne i za současné situace, kdy jedni a titíž teroristi jsou jednou naši spojenci a po druhé naši úhlavní nepřátelé. Příkladem může být Talibán, který když bojoval proti sovětské armádě, byl Západem všemožně podporován a nyní, když bojuje proti němu, je úhlavní nepřítel. A tak bych mohl pokračovat dál. Nebudu. Lidé si pamatují hodně. Je ovšem pravdou, že veřejnoprávní médium by nemělo stranit komukoliv a mělo by přinášet pravdivá fakta. Bohům žel, jediná pravdivá fakta jsou dnes v médiích jen holé výsledky sportovních utkání, například Sporting versus Viktorie 2 : 0, nebo Karviná versus Sparta 1 : 1 - abyste se nezlobil. A už i zprávy o počasí jsou jen zprávy pravděpodobné. A co potom ty ostatní? Ovšem proti ČT nic nemám, třeba takové pořady, jako jsou Toulavá kamera či soutěž Poznávejme Česko, jsou vynikající.



Docent Václav Ziegler

EU není v kurzu. Další parlamentní volby v další unijní zemi, Itálii, ukázaly, že lidé chtějí směřování EU alespoň zastavit či korigovat. Podle bruselských úředníků jde však o nacionalisty, populisty a tak dále. Stejně jako u nás, v Maďarsku, Polsku, Dánsku, Finsku. Jen to staré, dobré Německo a galský kohout, ti drží. Drží opravdu?

Víte, co říkal František Palacký? Kdyby nebylo Rakouska, museli bychom si ho vymyslet. A totéž platí v dnešní době i o EU. Dělá si spoustu nepopulárních bot, které lidem v Unii ztěžují zbytečně životy, ale faktem je, že v Evropě je mír. A je lepší, když pochybnými sloupy EU jsou Německo a Francie, než kdyby se tyto sloupy mezi sebou řezaly. V minulém století z toho byly dvě světové války. Doufám, že v Unii časem převládne rozum, že v jejím čele nebudou stát staří zkostnatělí politici, že bude platit, co člen Unie, to stejný hlas, že s volným pohybem bude i volný obchod a státy si budou řešit své vnitřní záležitosti, že Unie bude chránit své vnější hranice a obchodovat bude se všemi a nebude podporovat třenice a půtky v cizích zemích a bude spolupracovat se všemi bez zvláštních, jednostranných podmínek a sankcí. A taky, že nebudou zbytečné dotace, které vyvolávají zlou krev. Inu, jednou prší a podruhé je sucho. Tak si pomůžeme. Asi toho chci mnoho, ale věřím, že se to jednou všechno splní. Na druhou stranu říkal František Palacký, že jsme byli před Rakouskem a budeme i po něm. Pokud v Unii rozum nepřevládne.

Pojďme k hezčím věcem. Česká pošta vydá známku s Eduardem Štorchem, možná pro někoho pozapomenutým spisovatelem. Jste "z oboru", takže se ptám - je to dobře „a jen houšť? Jste nadšený filatelista a jistě máte řadu připomínek k obludnému molochu, zvaném Česká pošta, ale nyní ji asi vezmete na chvíli na milost….

Ale já přece proti České poště nic nemám. Vždyť jsem jeden z mála, který stále posílá dopisy se svým měsíčním povídáním těm, kteří nemají internet. I když už mě to stojí měsíčně 190 korun. A co potom ty dopisy další. Jen skrytě doufám, že mi Česká pošta udělí paušál, a budu moci posílat dopisy za nějakých 9,50 jako některé veřejnoprávní instituce. Pokud jde o známku s panem Eduardem Štorchem, tak ji srdečně vítám a pravím, jak jste řekl: „Jen houšť!“ Jsou ovšem i další velikáni, kteří by si to zasloužili. Vypsal bych je, ale psal jsem o tom i dost dlouhý dopis příslušné komisi České pošty, leč se mi dostalo odpovědi, že mají svůj plán. Škoda, že se mi ho nepodařilo narušit. Vždyť už snad nemáme plánované hospodářství. Nebo zase přichází do módy? Takže jejich vypisování by bylo házením hrachu na stěnu. Ono se ovšem hovoří také o perlách. Jsem však opravdu rád, že vyjde známka s panem Štorchem, kterého jsem si vážil už jako kluk. Pro jeho krásná netendenční povídání z pravěku. Stejně tak krásně psal i pan profesor Augusta. A možná bychom známkou mohli oslavit našeho dinosaura, který byl nedávno v Čechách nalezen.

Dovolte mi ještě jednu otázku. Bylo ještě koncem ledna krásně, skoro jarně, a pak se prudce ochladilo. A teď zase během týdne stouply teploty o 22 °C. Někde. Není to projev globálního oteplování? Co na to říkáte a byl už jste letos v přírodě?

Budu upřímný. Neříkám na to nic. Protože nyní pořádám pozůstalost po mém panu bratrovi, který nedávno zesnul, a protože jsem to spojil i se svými papíry, nalezl jsem „opět“ své deníky z přírody, které jsem si začal psát už koncem roku 1956. A hle, téměř stejný průběh měla zima hned v roce 1957, ale to se ještě o globálním oteplování nic nevědělo. A v přírodě jsem byl. A fotografoval jsem koniklece. Vydaří-li se počasí, bývá koncem března už krásně. Tentokrát bylo už začátkem února. Sluníčko svítilo a člověk dýchal vzduch plný vůně otevírající se země. Na suchých, jižních stráních se mezi poválenými stébly loňské trávy začíná zelenat první letošní travička a leckde ve volné přírodě vykvetou i první letošní květy jarních rostlin. Zvěř, která se přes zimu schovávala v lesním houští, či v neposekaných polích loňské „úrody“, vychází na pažit, aby se dosyta napásla čerstvé travičky, neboť loňské kukuřičné klasy už tolik nechutnají. V takovém času – a ještě i ve svém věku - vycházím na ony jižní stráně a s potěšením sleduji a fotografuji jarní květy. Třeba koniklec luční český. Určitě ho znáte. Temně fialové, „zvonkovité“, nící, to jest k zemi otočené a svěšené květy na chlupatých, asi 20 cm dlouhých a vzpřímených lodyhách – prostě okrasa naší přírody. Ano, jsou vzácné a většinou je dnes potkáme v chráněných územích. I na Zvoli u Prahy. Tak jsem se tam vypravil a milé koniklece našel. Kvetly. Jenže fotografovat koniklece ve stoje nejde, kleknout si či udělat dřep nemohu, tak jsem si k milé rostlince lehl. A fotografoval ji z různých pozic, převaluje se na suché trávě jako tuleň. Tedy daleko neobratněji. V tom se vynořilo z nedalekého houští stádečko divokých prasat. Většina jeho účastníků se ukázněně pásla na rašící travičce, jen jeden „lončák“ se vypravil ke mně, aby se podíval, co se to na louce převaluje za zvíře. Na to, abych vstal a utekl, jsem neměl sílu, tak jsem čekal s fotoaparátem, který jsem mačkal a mačkal, až to zvíře se zastavilo asi dva metry ode mne a koukalo a koukalo. Za chvíli pohrdlivě frklo, důstojně se otočilo a odešlo se pást s ostatními. A když jsem si pak prohlížel nafotografované, zjistil jsem, že ta chlupatá bestie se nade mnou útrpně usmívá. A poučení? Nevěřte tomu, že my lidé jsme pány přírody. Ostatní druhy organismů to vidí úplně jinak!

Tak krásné jaro vám všem přeji a hodně potěšení z naší krásné přírody! Když už to z politické situace nejde.

