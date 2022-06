V rámci aukce bude možné zakoupit prostěradlo, které patřilo Reinhardu Heydrichovi, nebo kalamář, který dostal od Hitlera

reklama

Jak se člověk vůbec dostane k něčemu takovému?

Vlastně úplně jednoduše. Stačí, aby vytvořil jistý řetězec událostí, a pak už to jde samo. Na počátku příběhu s Heydrichovým prostěradlem stál v mém případě tak před sedmi deseti lety novinový článek o tom, že majitel zámku v Měšicích u Tábora, dr. Jan Berwid-Buquoy, vlastní tuto věc a vedle i řadu dalších předmětů mírně řečeno pozoruhodných. Což mě samozřejmě zaujalo, protože píšu i o záhadách Třetí říše. Kromě toho jsem se v Táboře narodila, mám tam rodinu a do statku vedle zámku jsem dokonce někdy v patnácti letech chodila do jezdeckého kroužku. A tak nebylo nic jednoduššího než se tehdy s panem doktorem domluvit na návštěvě.

Čímž vše začalo. A dál?

Jak je to s původem těch věcí? A o co všechno přesně jde, tedy kromě toho prostěradla?

Původ, či chcete-li historie, takových předmětů, je vždycky zásadní, jak ví každý, kdo sleduje příslušné televizní reality show. V tomto případě se jedná o pozůstalost po mamince pana doktora, Věře. Její kontakty, pokud jde o tyto věci, byly celkem tři. Tím prvním byl vysloužilý důstojník Erich Stolt, důvěrný přítel Margarety Braunové, mladší sestry Evy Braunové. Ta na tom byla po válce dost špatně, Stolt jí finančně vypomáhal a ona mu za to darovala některé věci, které zdědila po své sestře Evě Braunové. Stolt zemřel v roce 1992 a ke konci života některé z těchto věci prodal své opatrovnici, kterou byla právě maminka dr. Berwida-Buquoye. Asi nejzajímavější z této skupinky věcí je jinak celkem obyčejný talíř, který dostala Eva Braunová od Hitlerovy sekretářky Getraud Jungeové jako svatební dar. Nebo dva talíře, které kdysi visely na zdi v Hitlerově Orlím hnízdě. Věci spojené s osobou R. Heydricha získala Věra Berwid-Buquyová po válce od Heydrichova hajného, a to výměnou za tehdy nedostatkový cukr, alkohol a cigarety. Pocházejí z Heydrichova sídla v Panenských Břežanech.

A to jsou které?

Například již zmíněný mramorový kalamář se sušítkem, který Heydrichovi věnoval sám Hitler, o čemž svědčí označení tohoto kalamáře, tedy jméno Wolf napsané na jeho spodní straně. To bylo Hitlerovo „bojové jméno“, které používal jako soukromá osoba. Máme tam ale i dřevěný ozdobný talíř, který Heydrichovi věnovala jeho milenka Pepi Hulicius, údajně ale nasazená britskou Mi-6 do jeho domácnosti jako špionka. Anebo jeho činky, tříkilové, jejichž pomocí se udržoval v kondici.

A prostěradlo?

To pochází z třetího zdroje paní Věry, a to byla důvěrná přítelkyně Heydrichovy manželky Liny, Christel Neubauerová. Ta jej v roce 1987 darovala přímo panu doktorovi Berwidu-Buquyovi a původ prostěradla označeného plastickou výšivkou Heydrichova jména stvrdila i příslušným prohlášením. Tato výšivka je na prostěradle proto, že R. Heydrich si přál vždy za všech okolností mít své vlastní ložní prádlo a pro případ, že by přišel o zrak, i jen dočasně, třeba v důsledku zranění, si tak mohl hmatem ověřit, že leží ve „svém“. Tady je zajímavé i to že Lina Heydrichová po válce provozovala penzion na ostrově Fehmarn, v Baltském moři, což je motiv, který se později objevil v seriálu Třicet případů majora Zemana. To se pak člověk ptá, jestli je všechno jenom náhoda a jak to vše ještě souvisí dál? Protože u zrodu tohoto seriálu nepřímo stál náš přední autor sci-fi a průkopník záhadologie Ludvík Souček a jeho literární postava Martin Anděl má se Zemanem některé společné rysy. Ale to už příliš odbočuju.

Ano. Vraťme se raději k tomu, jak doložíte původ ostatních předmětů?

Nemáme jinou možnost, než že jejich současný majitel, Dr. Dr. Berwid-Buquoy, ke každému z nich vystaví příslušné čestné prohlášení ve formě certifikátu o původu těchto věcí.

Jak se tedy budou věci prodávat?

Velice jednoduše, formou prezenční aukce, která se bude konat v sobotu 18. června, od 14 hodin přímo na zámku, konkrétně v Rytířském sále. Všechny věci nabízené v aukci budou předtím vystaveny k prohlídce ve vedlejší síni.

Proč zrovna formou aukce?

A ty vyvolávací ceny budou jaké?

Různé. J U toho prostěradla to je 30 000 korun, kalamář 20 000, talíř Evy Braunové – Hitlerové 10 000, činky jsou, myslím, od tisícovky. Vzhledem k výši průměrného platu u nás, který přesáhl teď 40 000 Kč, nebo k částce, kterou jsou lidé ochotni a schopni zaplatit za dovolenou u moře, nemyslím, že to jsou částky nějak závratné. Dopisuju teď aukční katalog, který bude dostupný i s fotografiemi ve vysokém rozlišení a jednotlivé položky postupně představuji i na facebookové stránce založené právě pro tuto aukci. A najdete tam i drobnosti s vyvolávací cenou sto korun. Což jsou, jinými slovy, 4 eura nebo dvě piva.

Je vůbec legální prodávat něco s fašistickou minulostí? Myslím z hlediska možné propagace totalitního režimu a tak?

Ano, to byla jedna z prvních otázek, které jsem si položila. Současná praxe, např. na portále aukro, ukazuje, že v takovémto případě jde o věci sběratelského zájmu a nikoliv o propagaci totalitního režimu. V případě onoho talíře darovaného Heydrichovi jeho milenkou je to zároveň i předmět související s odbojem, i když se vyskytly hlasy, že odbojová činnost Josefy Huliciusové není historicky doložena. Která tajná služba ale také zveřejňuje zprávy o své činnosti? Z jiného zdroje než ze zámecké sbírky pochází třeba podpis prezidenta Antonína Novotného, tj. prezidenta totalitního státu. I když jde o vzácnější věc, i s tou se obchoduje zcela běžně, jako s předmětem sběratelského zájmu.

Čili se v aukci neobjeví jen věci z měšického zámku?

Když jsme udělali spolu s majitelem jejich seznam, zdál se mi ten seznam přece jen poněkud krátký. I když tam bude třeba i zlatem vykládaný jezdecký bičík romanovské princezny Anastázie nebo numismaticky unikátní stříbrná mince s nominální hodnotou 1 euro vyražená v době, kdy euro jako měna ještě oficiálně neexistovalo, stříbrné lžičky císařovny Sissy nebo bedna, která se měla jako zavazadlo nalodit na Titanik. Takže přibylo i pár položek z dalších zdrojů. Čím kurióznější, tím lepší, protože kuriozitám se nikdo tady moc systematicky nevěnuje. I proto se tato aukce jmenuje 1. aukce kuriozit, starožitností a sběratelství. Pochopitelně v naději, že se tento koncept osvědčí a třeba už na podzim budeme moci pořádat druhou aukci. A pak další.

Můžete nějak blíž specifikovat ty další předměty?

Můžu. Jde třeba o obálky z korespondence Václava Havla nebo o masku démona z Bali. Ale to bychom si tady povídali ještě zítra. Třeba i o podpoře, jakou nám poskytne třeba vydavatelství Olympia, takže ke každé vstupence dostane kupující jako dárek i knížku o historii pražských domů. Nebo o sběratelských suvenýrech a autorovi této koncepce Martinu Foltovi, a o tom, jak se při této akci společně chystáme podpořit třeba Táborskou zoo nebo ParaZOO v Jihlavě.

Takže se zas potkáme v dohledné době někdy příště?

Ráda. A hlavně dík za možnost představit tuhle akci vašim čtenářům. Sama jsem zvědavá, jak to všechno nakonec dopadne. Někdy se totiž věci poskládají úplně nečekaným způsobem a daleko líp, než by člověk sám vymyslel. Jen tomu dát šanci.

