VIDEO Zmizely okapy. Pak rozdělali ohně v bytech, hromady odpadků. Horor, volá o pomoc kraj, kde je teď Zeman

ROZHOVOR „Lidé žijí v naprosto otřesných podmínkách, které si ovšem mnohdy tvoří sami,“ říká v rozhovoru Martin Fišer, kandidát na primátora Ústí nad Labem (lídr koaliční kandidátky TOP 09/hnutí PRO Zdraví a Sport). „Já osobně bych na to žaludek neměl. Do svědomí si musí sáhnout každý sám,“ komentuje podnikání sociálního demokrata, který podle některých „obchoduje s chudobou“ v krajském městě, kde se řeší uzavření dvou ubytoven s převážně romskými nájemníky. On sám navrhuje přechodně „mobilní bydlení“. Má také nečekaný návrh, jak „oživit“ ghetto Předlice, které dobře zná – zkoumal jej už na vysoké škole. Stejnou problematiku řeší aktuálně také prezident Miloš Zeman, který je tento týden na návštěvě Ústeckého kraje.

Když jste před několika týdny oznamovali v Ústí nad Labem, že se spojíte s hnutím Pro Zdraví a Sport, řekl jste, že jako nejpalčivější téma k řešení ve městě vidíte Předlice. „Nechceme, aby se dál do města stěhovali převážně nepřizpůsobiví, a naopak odcházeli původní obyvatelé,“ vyjádřil jste i nyní jednu z hlavních priorit pro Ústí nad Labem. Jsou Předlice opravdu stále ghetto v tom nejhorším slova smyslu – vybydlené domy, drogy, lichva, štěnice, plíseň, svrab a nulová šance „vyhrabat“ se odsud?

Je to stále omílaná záležitost. „Podnikatelé se sociálním bydlením“ nechají sestěhovat do svých nemovitostí lidi, kteří nevytvářejí pro společnost žádné hodnoty a naopak jsou štědře živeni státem. Majitel se o nemovitost nestará a vše chátrá, lidé žijí v naprosto otřesných podmínkách, které si ovšem mnohdy tvoří sami.

Fotogalerie: - Romové v Chánově

Při hlasování o omezení doplatku na bydlení nejen v této lokalitě jsem byl pro všemi deseti. To je bohužel jen zlomek, který pro to můžeme udělat.

Proč?

Sociální systém státu je nastaven tak špatně, že podporuje lidi, kteří nikdy pracovat nebudou, a naopak mnohdy nepomůže lidem, kteří právem pomoc potřebují!

To se nic nezměnilo za posledních pár let, kdy se na věc upozorňuje?

Situace se příliš nezměnila. Vybydlené domy zde stále stojí. Problémem je, že nejsou vlastněny městem, tudíž má město omezené možnosti, jak se situací naložit. Stejně tak není schopno dosáhnout na dotační tituly například z Ministerstva pro místní rozvoj, které spolufinancují demolici těchto objektů: podmínkou však je, aby byly objekty ve vlastnictví města.

„Bydlívali tady lékaři a vážené osobnosti, pak se sem umístili sociálně slabí. Z domů zmizely okapy, po odpojení radiátorů zapalovali uvnitř bytů ohně. Stropy se propadly a dvorky se zavalily odpadem. “Martin Fišer

Je pravda, že pro pitnou vodu zdejší lidé chodí ke studánce do lesa, pro užitnou vodu si někteří na zahradě vykopali studnu a dřevo na vytopení shánějí bůhvíkde?

Nejsem schopen na tuto otázku odpovědět, ale v běžném životě, pokud nezaplatíte za energie či vodu, tak vás dodavatel jednoduše „odstřihne“. Pak věřím, že jsou tací lidé donuceni hledat zdroje jinde.

Infobox Podle lídra koaliční kandidátky TOP 09 a hnutí Pro Zdraví a Sport Martina Fišera Ústí nad Labem prožilo nejhorší volební období od roku 1990: „Nechceme, aby se dál do města stěhovali převážně nepřizpůsobiví, a naopak odcházeli původní obyvatelé. Za poslední čtyři roky se odstěhovalo nejvíce lidí od roku 1990.“ „Přes polovinu volebního období neměla radnice funkční vedení. Politici se hádali a odvolávali z funkcí, město nerealizovalo jedinou zásadnější investici, přitom většina zařízení města je v havarijním stavu – především školy a sportoviště. Ústí nemá kvalitní kulturu a téměř na úplné dno klesá ústecký sport.“

Mnozí politici o ghettech mluví, ale nenavštívili je, nebo jen letmo. Jak dobře vy osobně znáte Předlice? Prý jste se této sociálně vyloučené lokalitě věnoval už v době vysokoškolských studií – zkoumal jste příčiny i řešení katastrofálního stavu dříve výstavní městské čtvrti. K čemu jste tehdy dospěl?

Jsem ústecký rodák, bydlím zde celý život a dovolím si tvrdit, že znám město a jeho problémy velice detailně. Znám tedy i Předlice a jejich historii. V dobách studií jsem se mimo jiné věnoval problematice tzv. brownfields. Těchto vybydlených a zpustlých objektů je v Ústí nad Labem bohužel přespříliš. Příčinami jsou již zmiňovaný byznys se sociálním bydlením či divoká privatizace v devadesátých letech, kdy se nemovitosti dostaly do rukou lidem, kteří do nich dále již nikdy neinvestovali a ponechali je svému osudu.

Ve článku na top09.cz jste před časem uvedl, že byste do této lokality přivedl firmy – ale jaké firmy a proč by sem měly chtít?

Dávám za příklad revitalizaci zpustlého objektu na konci Starých Předlic. Před lety jedna nejmenovaná společnost, která se zabývá prodejem dřeva, kompletně opravila tento bývalý statek: Na vlastní oči se tedy můžeme přesvědčit, že lze takovéto objekty opravovat a používat je k podnikání či kulturním akcím a nestavět na zelených loukách. Takto může soukromý sektor pomoci veřejnému. To je podle mého řešení.

Některým politikům jste prý dělal průvodce tímto místem. Co jste konkrétně ukazoval? Co je nejvíc vyděsilo?

Byl jsem osloven kolegy ze Středočeského kraje, zda bych je mohl provést po Předlicích. Nejvíce byli šokováni z ulice Na Nivách. Tato ulice vypadá opravdu hororově. V tomto případě tleskám snaze vedení města, které odkoupilo zchátralé objekty. Bohužel jde o již neopravitelné domy, tudíž jsou odsouzeny pouze k demolici a ta bude velice nákladná. (Video ZDE.)

Hororová ulice Na Nivách, kdysi lukrativní místo s bytovým komplexem.

Bojíte se do některých částí této čtvrti jít sám?

Zda se bojím? Kdepak, jezdím do této čtvrti poměrně často, sídlí zde mnoho společností, kde kupuji například stavební materiál. Politik by se neměl bát projít vlastním městem, zavírat oči před problémy, které zde jsou.

Rada města Ústí nad Labem na svém dubnovém jednání schválila rozšíření Komise prevence kriminality z původních 9 na 11 členů, a to právě na základě zhoršující se situace ve vyloučených lokalitách a množících se stížností na nedostatečná opatření k nápravě – hlavně ze strany příslušných městských obvodů. Změní to něco?

V této komisi je mnoho členů, kterých si vážím. Tito lidé buď ve vyloučené lokalitě bydlí, nebo s lidmi z vyloučených lokalit pracují přímo v terénu. Nejsou to jen mluvkové od stolu, kteří jsou odtrženi od reality. Pokud navýšení počtu členů zlepší situaci, tak proč ne.

Nový člen, občan Jan Cibrík, bude hlavním koordinátorem potřebných opatření v Předlicích. Jeho hlavním úkolem by měla být „koordinace postupů na oživení vyloučených lokalit“. Jak si vy představujete jeho práci? Jaké stížnosti by se měly prioritně řešit?

(Pozn. Pro oblast Předlic má město Ústí nad Labem navíc k dispozici finanční prostředky za realizovaný prodej nemovitostí v Předlicích od společnosti Centropol, které jsou usnesením zastupitelstva určeny právě na oživení Předlic.)

Je místní, pokud se mu povede neutěšenou situaci zlepšit, hluboce se před ním pokloním. Fandím každému, kdo je ochoten cokoliv udělat pro změnu těchto lokalit k lepšímu. Jeho funkci chápu jako spojku mezi místními a magistrátem města.

Znáte i jiná ghetta v Ústeckém kraji? Měl jste možnost vidět třeba Chanov nebo mostecké Stovky? Vidíte nějaké rozdíly?

Ano, město Most se potýká s podobnými problémy jako Ústí nad Labem. Na Chanov je stejně zdrcující pohled jako na Předlice či Janov v Litvínově. Problém je stejný, lidé, kteří nejsou schopni přinášet systému hodnoty, žijí ze štědrých dávek, zdemolují své příbytky.

A stačí vůbec angažovanost na regionální úrovni? Například i policie upozorňuje na to, že nafukování a rozsévání ghett v kraji opět vede k nárůstu kriminality a že problém je třeba řešit globálně... Chybí však politická vůle...

V tomto případě je důležitá spolupráce na úrovni město – kraj – stát. Pokud chybí legislativa, která by pomohla k řešení situace, je důležité z komunální úrovně tlačit na zástupce Parlamentu ČR. Je to přímá úměra: s nárůstem vyloučených lokalit roste kriminalita, a to nejen v těchto oblastech, ale i v jejich okolí. Bohužel je důsledkem klesající cena nemovitostí v okolí.

Pomáhá v té lokalitě víc město, stát, nebo organizace typu Člověk v tísni?

Angažují se zřejmě všichni, ale výsledky se nedostavují.

Ústecký zastupitel za ČSSD Marcel Běhounek prý pronajímá byty tam, kde město zastavilo vyplácení dávek. Jde o lokalitu Střekov. On sám tvrdil, že s chudobou neobchoduje. Jak tuto kauzu vidíte vy?

Systém je bohužel nastaven tak, že umožňuje obchod s chudobou a se sociálním bydlením. Já osobně bych na to žaludek neměl, podnikám od svých devatenácti let a uživit se dokážu bez jakýchkoliv dotací od státu. Do svědomí si musí sáhnout každý sám.

Za dva týdny se v Ústí zavřou dvě ubytovny, což rozvířilo spoustu debat, město situaci řešit nebude... Neschválený zákon o sociálním bydlení počítal se zánikem tzv. ubytoven. Měl by ubytovny raději vlastnit stát, jak si myslí třeba i zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček? Kde jinde jinak nechat bydlet chudé lidi, kteří na běžný nájem nedosáhnou...?

Zákon zatím není, musíme však pracovat s tím, co je. Město má stále nemovitosti, které by mohly být takto využívány. Při současném uzavření několika ubytoven v Ústí nad Labem se obávám, že kapacita městských bytů je vyčerpána.

Přechodně by bylo možné situaci řešit mobilním bydlením, ale do budoucna bude potřeba mít nemovitosti, které lze nabídnout jako startovací byty pro mladé nebo právě pro lidi, kteří jsou v tíživé situaci.

Mimochodem – to vyčlenění lokalit bez nároku na doplatek na bydlení považujete tedy za správné a i po čase jste toho názoru, že byste to tak ponechal?

Hlasoval jsem jako zastupitel „pro“, tudíž to považuji za momentálně správné řešení. Není to však finální řešení, s tím by městům s podobnými problémy měli pomoci zákonodárci, ale to je běh na dlouhou trať. Naděje však umírá poslední.

autor: Lucie Bartoš