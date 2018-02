Veterán ČSSD: Co to dnes mají lidé za úroveň? Třicet let po sametu tu vládne nenávist a vulgarita. Dnes zvolí každého, kdo chce vyhánět cikány. Sobotka je slušný chlap

ROZHOVOR „Téměř třicet let po sametu jsme na tom tak, že morálka, mravnost, spravedlnost, poctivost, upřímnost nehrají žádnou roli. Tady hrají roli nabubřelost, okázalost, vulgarita,“ podivuje se v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz bývalý senátor za Jablonecko František Vízek. „Čím si získal voliče Okamura? Nenávistnou kampaní. V České republice je to bohužel tak, že když se objeví nějaká Janáčková nebo Čunek, kteří jdou do volební kampaně s nějakým heslem typu, že je třeba cikány vystěhovat, tak mají jistotu zvolení. I kdyby byli kdokoliv. Nechápu, že Češi ve druhé dekádě jednadvacátého století mají takovéto hodnoty, že tihle lidé vyhrávají,“ dodává.

V neděli měla sjezd ČSSD, za níž jste byl senátorem. Tehdy to byla velká strana, která se však stala malou. Kde udělala chybu? Čím to je, že se její volební výsledek scvrkl na žalostných sedm procent? Vzdálila se svým voličům, kteří jí utekli jinam?

Anketa Vadí vám, že v období 70. výročí tzv. ,,Vítězného února" se Babiš domlouvá na vládní spolupráci s KSČM? Vadí 14% Nevadí 86% hlasovalo: 11851 lidí

Jednoduché by bylo říci, že špatně pracuje. Pravda je však taková, že se posunul občan. Lidé se někam posunuli a sociální demokracie to neuměla odhadnout. Předsedou ČSSD byl Bohuslav Sobotka. Podle mě slušný chlap a člověk konsenzu. Pravděpodobně občan chce někoho mezi Zemanem, Babišem a Okamurou. Poptávka je po lidech jiného typu. Myslím, že je to nespravedlivé. Sociální demokracie se neumí svých předsedů dostatečně zastat a ukázat jejich kvality, protože se v ní pořád bojuje. Ať je v čele Paroubek, Špidla, Gross. Vždycky se vytvoří v sociální demokracii hlouček, který předsedovi zjevně či potajmu okopává kotníky. Je to taková tradice. Je to ve straně zakořeněno. Pokud se to nezmění, tak to bude vždycky tak. Je to podle mě začátek konce každé strany, která takto postupuje.

Může se sociální demokracie ze své krize v brzké době vyhrabat? Podaří se nejstarší českou politickou stranu stabilizovat a zachránit? Co je k tomu potřeba?

Těžká rada. Měla by se především odtrhnout od Miloše Zemana. Zeman po pěti letech ve funkci prezidenta má proti sobě zhruba polovinu lidí. To je známka toho, že pro lidi udělal málo. Po pěti letech v prezidentské funkci měl vyhrát suverénně, kdyby lidé brali výkon jeho funkce pozitivně. Myslím, že to tak nebrali. Jeho vítězství bylo hubené. Ne že by lidi chtěli Drahoše. Polovina národa je proti Zemanovi, polovina pro něj. A navíc, vždyť od roku 2003 Zeman okopává sociální demokracii neustále kotníky.

Napsal jste, že Zeman v roce 2013 není Zeman v roce 2018. Chápu to tak, že v roce 2013 jste ho na prezidenta podpořil?

Ano. Ale jenom proto, že protikandidátem byl Karel Schwarzenberg. Opravdu si myslím, že Schwarzenberg by nebyl dobrým prezidentem, a dal jsem přednost Zemanovi. Stejně bych pravděpodobně postupoval, kdyby teď do druhého kola postoupil Topolánek. Ten je podle mě větší uličník než kdokoliv jiný. Kromě Hanniga bych ale jinak volil každého z těch kandidátů, kdyby se dostali do druhého kola proti Zemanovi. Drahošovci vůbec nejsou drahošovci, ale antizemanovci. Miloš Zeman udělal hodně takového, že to polovině národa šlo na nervy. Pamatuji se, jak nás všechny školil v tom, že na politiky se presumpce neviny nevztahuje. Pokud jde o Babiše, tak to změnil totálně. Co je Zemanovi k užitku, to má za správné. To je neštěstí.

ČSSD stojí před klíčovou otázkou, jestli má jít s Andrejem Babišem do vlády, či nikoliv...

Sociální demokracie byla teď s Babišem ve vládě. A všechny úspěchy této vlády si Babiš přivlastnil. Uměl je podávat jako úspěchy hnutí ANO. Jak by to dopadlo, kdyby teď ČSSD šla do vlády jen s nějakými náměstky – jak doporučuje Miloš Zeman, nebo se dvěma či třemi ministry? Sociální demokracie tím riskuje, že nedosáhne příště ani na pět procent. Občan totiž nepotřebuje nějakou druhou ligu hnutí ANO.

Takže doporučujete ČSSD být v opozici?

Anketa Kdo podle Vás odvádí nejslabší práci jako zaměstnanec veřejnoprávní ČT? Luboš Rosí 7% Robert Záruba 2% Václav Moravec 72% David Borek 4% Darina Vymětalíková 3% Jakub Szántó 1% Daniel Takáč 4% Jakub Železný 1% Světlana Witowská 1% Daniel Stach 5% hlasovalo: 1792 lidí

V Česku je také v posledním období hodně kritizovaná Evropská unie, někdo dokonce mluví i o Czexitu. Vy se našeho členství v Unii zastáváte a hájíte ho. V čem je pro nás výhodné?

Máme obchodní kontakty z 80 procent směrem k zemím Evropské unie. Bez ní se Česká republika neobejde, nechceme-li hluboce klesnout dolů. Česká republika Evropskou unii potřebuje. Nejsme Velká Británie, a i ta na to doplatí. Finta našich politiků, že co se jim nepodaří – svedou na Evropskou unii, na Brusel – je něco odporného. Cokoliv se u nás nedaří, všechno se svede na Evropskou unii. A lidi tomu věří. Nad tím já žasnu. Dokonce i v hospodě, když sedím s kamarády – tak je to inženýr, doktor práv – a i tihle lidé na takovéto řeči naskočí a věří tomu. Nemůžu to pochopit. Samozřejmě že v Evropské unii budou mít hlavní slovo velké státy. Ale jak to tady bylo v minulosti? Prý jsme měli suverenitu. Jakou kdo měl v Evropě suverenitu? To bylo tisíc let evropské válčiště. Kdykoliv se sešli dva potentáti, tak jen proto, aby si vyřídili účty s někým třetím. Evropa byla odjakživa válčiště. Evropská unie je pokus, jak z toho válčiště udělat normální prosperující Evropu, kde se nebojuje.



autor: Oldřich Szaban