Vidlák: Jako rok 1989. Tak dlouho se „dezoláti“ snažili, až se jim to povedlo

Che, che... vidím to pro Fialu černě... a pro pana prezidenta také. Obzvlášť Petr Pavel si to u Donalda docela polepil svým výrokem o odpudivé lidské bytosti. A zrovna ve chvíli, kdy kouzlo velkých médií vyprchalo a plán B neexistuje. Co mohou Chvilkaři udělat jiného než demonstrovat? Co mohou dělat v České televizi jiného než adorovat svoje oblíbené liberální hrdiny? Že by se chytili za nos a začali dělat poctivou žurnalistiku? Těžko. A tak se bude pokračovat v tom, co teď už nefunguje.Tady teď právě grilují budoucí eurokomisaře, takže je tu víc lidí než obvykle a dělá se dlouho do noci. Ale upřímně... na chodbách se mluví mnohem víc o Trumpovi než o Leyenové. O Síkelovi ani nemluvím. Ale jinak, tady jsou všichni tak zahlcení byrokratickou agendou, že je to vlastně jedno, protože existují rozvrhy, pořadníky, mítinky, neformální setkání a podobně, že se tady na běhu dějin ještě dlouho nic nezmění, a vlastně začínám pochybovat, jestli se něco změnit může.Na to existuje jednoduchá odpověď. Bílí muži bez titulu si příští rok vezmou i český Parlament. Bílí muži bez titulu v posledních letech pracovali, aby rozbili monopol velkých médií, učili se dělat politiku, šli vpřed metodou pokus – chyba, zvedali se po každé ráně a znovu pokračovali, až se to prostě podařilo. Nakonec přišli na to, jak oslovit veřejnost a je to jiný způsob, než se dělal doteď. Takový tichý, neviditelný, partyzánský. Nezachycují ho žádné průzkumy, není měřitelný agenturami, není na obrazovkách České televize. Ale existuje.V roce 2020 si nikdo neuměl představit ani válku, ani Válka, když to řeknu jednoduše. Svět se točil kolem covidových lockdownů a zavřených hospod. U nás na venkově to nebylo tak zlé, protože sousedi se stejně potkávali, jak chtěli, a home office znamenalo, že si všichni máknou na zahrádce a opraví kolem domu, co je zapotřebí. Ještě po volbách 2021 se na tom nic moc nezměnilo, protože ještě nedošlo na vládní činy. Změna nastala, když přišlo zdražení energií. A ještě větší, když se začalo mluvit o zdanění tichých vín. Lidé pak ještě nějakou dobu tápali – přemýšleli, co mají dělat, a to u běžného venkovana chvíli trvá. My jsme konzervativní a opatrní.