Vít Rakušan pro PL: Babiš útočí na toho, koho se bojí. Instinkt z divoké privatizace devadesátých let

Proč je nanuk od Starostů a Pirátů lepší než zmrzlina od Andreje Babiše (hnutí ANO rozdává při předvolební kampani zmrzlinu)?

Především miluju svobodu, demokracii a ať si lidé berou, od koho co chtějí. Ať volí, koho chtějí, hlavně, ať jdou k volbám. Vždyť volby máme zahaleny do toho, že se tu střetávají dvě velmi odlišné koncepce, jak v této zemi chceme žít, a tak by měly být svátkem demokracie. Náš nanuk je mimochodem bez jakýchkoliv alergenů, je to čistá dřeň, rozhodně v něm není příměs Agrofertu, a tím pádem je nezávadný pro tuto zemi i pro lidi, co ho konzumují, protože já si myslím, že privatizace státu, kterou tady přehlížíme a někteří lidé jí tleskají, je škodlivá pro nás pro všechny. Proto je nanuk od nás rozhodně, řekněme, méně závadný a nezpůsobující žádné problémy.

Piráti a Starostové a nezávislí jsou jedněmi z nejvíce napadaných a kritizovaných stran či uskupení v letošních volbách. Čím to podle vás je?

Jinak řečeno souhlasíte se slovy svého politického kolegy, předsedy Pirátů Ivana Bartoše, že tu hraje roli strach. Bojí se?

Samozřejmě. Bojí se nás, proto na nás útočí, to je stěžejní věc. Podívejte se, na koalici SPOLU začali útočit až v posledních dnech, kdy vyšel nějaký potenciál, který jim dává víc šancí. Do té doby doufali, že s nimi se nějak domluví. U nás vědí, že to nevyjde.

Státní rozpočet je nyní ve stomiliardových dluzích a na příští rok jsou další stamiliardy dluhu plánovány. Co vy na to?

Na příští rok je plánován dluh 390 miliard korun. Příjmy státního rozpočtu pro rok 2020 jsou srovnatelné s rokem 2019. V roce 2019 jsme se hádali ve Sněmovně o 40 miliard korun, teď jsme přidali nulu a považujeme to za normální. Z onoho 390 miliardového schodku jde 190 miliard do investic a 200 miliard korun někam. V době inflace vypouštíme ničím nekryté peníze na volný trh a tady máme jasnou odpověď, proč je v Německu menší inflace.

Inflace je po covidu všude, ale v Německu je 2,1 procenta a u nás 3,4 procenta, protože vláda nešetří a nedělá pro to vůbec nic. Je to absolutně nezodpovědná věc a ten rozpočet, aby vůbec dával hlavu a patu, musí být snížen o 80 miliard. Uvidíme, jestli k tomu bude mít nová vláda čas, protože skládání vlády bude pravděpodobně hodně, hodně dlouhé, ale rozpočet může projít novelizací. A my určitě budeme pracovat na tom, abychom měli připravený takový návrh, kterým ho novelizovat lze.

Narazil jste na prohlášení prezidenta Miloše Zemana, který se nechal slyšet, že sestavením vlády pověří nejsilnější stranu, nikoliv koalici. Může právě to zdržet politiky od práce?

Určitě ano. Miloš Zeman řekl jasně, jak to udělá, že Andrej Babiš bude pověřen sestavením vlády, ale stále jsme v parlamentní demokracii a budeme čekat na to, zda bude mít většinu 101 + hlasů. Pokud bychom většinu nezískali, ale měly by ji jiné strany a hnutí, budeme se snažit dát dohromady podpisy a přesvědčit prezidenta, že druhý pokus na sestavení už by měl dostat někdo jiný.

Naše ústava hovoří, že dva pokusy dává prezident a až třetí předseda Poslanecké sněmovny. Tedy uvidíme, jestli první pokus dá prezident Babišovi, jestli mu dá i druhý pokus, to nikdo neví…

…a jestli mu to bude něco platné…

…a jestli mu to bude něco platné, ale vláda bez důvěry, bez schváleného rozpočtu to rozhodně nebude mít jednoduché.

Velmi se diskutuje o českém členství v Evropské unii, o tom, jak Brusel zasahuje do práv a legislativ států i prostřednictvím třeba sankcí či financí. Jak důležité je a nakolik by Evropská unie měla zasahovat do rozhodování jednotlivých států?

Je tady danost, že implementujeme evropské právo, které projednávají naši europoslanci. Jde o úroveň Evropského parlamentu a implementace je něco, k čemu jsme se zavázali. Přehledné a rovné právní prostředí na úrovni Evropské unie může výrazně zjednodušit obchodování, výrazně může zjednodušit přístup našich firem na zahraniční trh, významně může zajistit i to, že lidé si budou rovni třeba na evropském trhu práce, ať jsou odkudkoliv z Evropské unie. V tom určitě smysl je.

Na druhou stranu, že Evropská unie přebujela ve své byrokracii, že Evropská unie v současné době vykazuje i věci, které rozhodně šťastné nejsou, je každopádně pravda, ale pojďme toho tedy využít v rámci našeho předsednictví v Evropské unii.



